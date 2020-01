Von Stephan Brünjes

Spielgeld auf dem Boden, geplünderte Schubladen, eine zerschellte Gemüsewaage: Ist der Kaufmannsladen überfallen worden? Daneben ein erstarrter Lavastrom aus bunten Plastiksteinen: Vulkanausbruch in der Legokiste? Und die Puppenstube – gab´s da drin ein Erdbeben oder warum liegt die Einrichtung im Umkreis von drei Metern verstreut? Nein,. kein Erdbeben, kein Vulkanausbruch, kein Überfall. Bloß ein nicht aufgeräumtes Kinderzimmer – das von Anna (9) und Jonas (6).

Deshalb war ihre Mama vor einer halben Stunde da. Hat – wie üblich - zuviel gekriegt und gesagt, was sie immer sagt: "Wie sieht´s denn bei Euch aus?" Blöde Frage, sieht sie doch, denkt Jonas, sagt es aber lieber nicht. Dann Mamas Standardaufforderung "In einer halben Stunde sieht das hier piccobello aus, bringt nichts. Anna und Jonas hören schon gar nicht mehr richtig hin...

Piep, piep, piep – die Eieruhr. Die hatte Jonas‘ und Annas Mutter sich gestellt, damit sie an den Kontrollgang ins Kinderzimmer denkt – nach einer halben Stunde. Beide Kinder zucken zusammen. Drei, vier Sekunden, dann taucht Mama auf. Hektische Betriebsamkeit, letzte, verzweifelte Versuche durch ordnungskosmetische Eingriffe noch guten Eindruck zu schinden. Flinke Kinderhände drapieren Puppen aufs Bett, stopfen Bonbonpapier in den Papierkorb, pfeffern duldsame Stofftiere mit dreifachem Salto mortale hintern Schrank. Zu spät. Ein dunkler Schatten füllt den Türrahmen aus – Mama! Wie ein Radar kreist ihr gestrenger Blick durchs Kinderzimmer.

Erziehungsexperte Jan-Uwe Rogge erklärt: "Kinder verteilen ihre Sachen nun mal gerne auf dem Fußboden." Schon allein, weil es praktisch ist: Nicht lange in Kisten und Kästen suchen, sondern Spielsachen einfach da liegenlassen, wo man sie das nächste Mal wieder braucht. ‚Streuordnung‘ nennen die Experten das. Schade nur, dass die ganz anders aussieht, als Erwachsene sich Ordnung vorstellen.

Kein Wunder also, wenn Jonas‘ und Annas Mutter die reichlich hemdsärmelige Aufräum-Kür ihrer Kinder in eine Pflichtveranstaltung mit Kasernenhof-Drill verwandelt: "Sofort klar Schiff machen!" Das einzige, was Jonas und Anna aber zunächst bewegen, sind Augen und Augenbrauen: Genervte Blicke Richtung Zimmerdecke. Da hatte sie doch, erinnert sich die fürsorgliche, gute Mutter, den Kindern bunte Schachteln gekauft und ihnen gezeigt wie man darin übersichtlich in der einen Haarspangen, in der zweiten Perlen und in der dritten Murmeln aufbewahren kann. Und jetzt das: Die Haarspangen haben Besuch bekommen von Ü-Eier-Figuren, Knete-Klumpen und Platzpatronen, die Perlen teilen ihr Heim mit Barbie-Oberteilen und Muscheln aus St. Peter-Ording. Kommentar der Kinder: "Wir haben nur aufgeräumt..."

Es ist zum Verzweifeln. Findet jedenfalls Jonas‘ und Annas Mama. Auch weil sie manchmal nicht so recht weiß, ob ihr strenger Herbergsmutter-Ton wirklich richtig ist. Nur gut, dass der Professor auch sagt, ein Mindestmaß an Ordnung müsse sein, wenigstens so eine Art Trampelpfad durchs Geröll aus Kinderspielzeug.

Foto: dpa

Abrupt wird Jonas‘ und Annas Mutter aus ihren Gedanken gerissen. Ihr Blick fällt auf eine belebte Ameisenstraße. Sie führt schnurstracks in einen illegalen Süßigkeiten-Wintervorrat. Das "Süßigkeiten-Eichhörnchen" dazu heißt Anna und wird rot wie ein Lolli. Beim Anblick ihrer Tochter merkt Annas Mama erst, dass sie inzwischen ganz alleine aufräumt. Die beiden Kinder lümmeln sich - beide in stabiler Seitenlage, Kopf bequem aufgestützt – hinter ihr auf dem Boden. "Mama, da hinten liegen noch Auto-Quartettkarten", merkt Jonas beiläufig-gelangweilt an, hebt schlaff den Fuß und deutet mit dem großen Zeh in Richtung Schreibtisch.

Das ist zu viel. Mama explodiert wie ein Silvesterknaller, staucht ihre beiden süßen Lieblinge nach Strich und Faden zusammen. Hässliche Worte wie "Unverschämtheit" und "Stubenarrest", "unfair" und "Enttäuschung" schwirren durch die Luft. Doch da – die vermeintliche Rettung für Anna und Jonas: Papa kommt nach Hause, kaputt von der Arbeit, peilt nicht sofort, wie ernst die Lage ist und gibt leichtfertig den verständnisvollen Kinder-Kumpel: "Lass die beiden doch, sind doch noch klein, ist doch alles nicht so schlimm. Das fehlte seiner Frau gerade noch: ein Mann, der ihr in den Rücken fällt. Ergebnis: Ein Riesenstreit, Gebrüll, Türenknallen, vorübergehender Abbruch der diplomatischen Beziehungen auf allen Ebenen.

So oder so ähnlich geht es Millionen Kindern und Eltern. Das Thema "Zimmer aufräumen" steht weit oben auf der Familien-Zoff-Skala. Dabei haben schon viele Eltern reichlich Rezepte ausprobiert, um "Zimmer-Zoff" zu vermeiden.

Rezept 1 heißt "Ertrinken lassen" und geht so: Die Kinder einfach nicht zum Aufräumen auffordern, alles liegenlassen, gar nicht drum kümmern. Irgendwann, so glauben die Anhänger von Rezept 1, drohen die Kinder in ihren Spielzeugbergen zu ertrinken und dann werden sie von selbst aufräumen. Das Ganze floppte bei Anna und Jonas schon nach kurzer Zeit, als ihr Papa abends im Dunkeln nach seinen schlafenden Kindern sehen wollte, mit dem Fuß auf dem ferngesteuerten Rennwagen umknickte und tags darauf in kleidsamer elastischer Binde zur Arbeit humpeln musste.

Also doch lieber Rezept 2? Motto: "Weniger Spielzeug - mehr Ordnung". Wahrscheinlich, so meinte Annas und Jonas‘ Mutter, haben die beiden einfach zu viele Spielsachen und folglich zu viel aufzuräumen. Also rückte sie wie eine Beamtin von der Steuerfahndung an und kämmte – leider ohne Durchsuchungserlaubnis ihrer Kinder – das ganze Zimmer durch. Doch gerade als die Spielsachen aus dem Zimmer geschafft werden sollten, kamen Jonnas und Anna vom Spielplatz nach Hause und veranstalteten spontan eine lautstarke Protestdemo gegen die unangemeldete, und aus ihrer Sicht völlig ungerechte Spielzeug-Razzia.

Leider funktioniert auch Rezept 3 nicht, sozusagen die Kuschel-Variante der Razzia mit dem Titel "Du, ich fänd´s echt gut, wenn wir mal drüber reden könnten, ob du nicht vielleicht ein paar Spielsachen aussortieren möchtest." Denn die meisten Kinder möchten natürlich nicht, sondern klammern sich sogar an die erste Babyrassel, die sie vor neun Jahren auf der Entbindungsstation von Patentante Elsbeth bekommen haben. Begründung: "Die brauch´ ich noch für meine Baby-Puppe. Klar, dass solche Verhandlungen zum Marathon werden können

Trotzdem: gemeinschaftliches Aufräumen zusammen mit den Kindern ist zunächst der richtige Weg. Jedenfalls für Kindergartenkinder. Ihnen müssen Eltern noch helfen, sagen Experten wie Psychologin Margarethe Schindler. Aber: Verantwortung für einen bestimmten Bereich im Kinderzimmer, etwa die Lego-Ecke können Kindergartenkinder bereits übernehmen. Nur so lernen sie, stückweise mehr alleine aufzuräumen. Denn Schulkinder sollten nach den Schularbeiten alleine auf ihrem Schreibtisch "Klar Schiff" machen. Und ab 12 Jahren müssen Kinder das gesamte Zimmer alleine in den Griff kriegen. Damit das klappt, müssen Eltern vorher ihre Hausaufgaben erledigt haben und zum Beispiel von klein auf drauf achten, dass sie selbst Ordnungs-Vorbilder sind und mit gutem, also aufgeräumten Beispiel vorangehen.

Jonas‘ und Annas Eltern sollten sich zudem fragen, ob sie beim Aufräumen feste Rituale einhalten, also regelmäßig drauf achten und ihre Kinder dazu auffordern oder ob sie die lieben Kleinen unberechenbar überfallen, vielleicht zu Zeiten, wo sie eine solche Mammutaufgabe gar nicht stemmen können. Natürlich würden Anna und Jonas es nicht zugeben, aber Kinder mögen klare Ansagen, wenn Eltern was von ihnen erwarten. Wenn Kinder nicht parieren, obwohl Eltern solche Ratschläge beachten, dann müssen Mama und Papa sich durchsetzen. Zum Beispiel mit einem dreistufigen Warnsystem, wie es der Bielefelder Jugendforscher Klaus Hurrelmann vorschlägt: Erstens Warnung, dann zweitens schärferer Ton und wenn das nichts nützt drittens: Verweigerung von Wünschen. Dann wird eben der Kinobesuch in der nächsten Woche gestrichen.