Von Christian Satorius

Heute schon Facebook gecheckt, Twitter, WhatsApp und Instagram? Wer nun "Klar, noch vor dem Aufstehen" antwortet, hat vielleicht "Fomo" (Fear of Missing Out), die Angst, etwas zu verpassen. Dahinter steckt die Sorge, andere könnten Interessanteres erleben und Neueres erfahren als man selbst – und die Befürchtung, ausgegrenzt zu werden. Um auf dem Laufenden zu bleiben, werden also ständig die sozialen Netzwerke gecheckt.

Wie eine repräsentative Befragung amerikanischer und britischer Teenager im Alter von 13 bis 17 Jahren ergab, kennen 64 Prozent von ihnen das Gefühl, auf Seiten wie Facebook ausgegrenzt zu werden. 75 Prozent dieser Jugendlichen ist es deshalb "wichtig", dass ihr Profil auf den sozialen Netzwerken richtig dargestellt wird. "Fomo" kann sich zu einer psychischen Belastung auswachsen, negativen Stress erzeugen, zu Nervosität führen, die Aufmerksamkeits-, Konzentrations- sowie Leistungsfähigkeit reduzieren und die Lebensqualität der Betroffenen einschränken. Denn: Wer will schon gerne im Abseits stehen?

Wichtiges von Unwichtigem zu trennen, zu hinterfragen, zu kritisieren und die eigene Meinung zu vertreten, fällt gerade jüngeren Menschen nicht immer leicht – die pure Überforderung droht. "Je mehr Möglichkeiten wir haben, desto weniger befriedigt uns die Wahl, die wir treffen", meint die australische Psychologin Amy Loughman von der Deakin-Universität in Melbourne. Das Internet bietet aber nicht nur unzählige Möglichkeiten, es bestraft auch Mainstream-Abweichler: Shitstorm und Cyber-Mobbing drohen. Der Oxforder Psychologe Andrew Przybylski hat herausgefunden: "Wer ein hohes ’Fomo’-Level hat, nutzt Facebook meist schon direkt nach dem Aufwachen und auch noch vor dem Einschlafen, ja sogar während der Mahlzeiten." Doch der Versuch, auf diese Weise nichts zu verpassen, könne angesichts der Informationsfülle nur scheitern.

Was tun? "Man muss sich bewusst machen, dass ’Fomo’ auf Lügen basiert", meint die US-amerikanische Soziologin Martha Beck. "Dieses fabelhafte Leben, das andere angeblich führen und das man selber anscheinend gerade verpasst, existiert in Wahrheit gar nicht." Das Leben bestehe nun mal auch aus Tiefen, nur poste die niemand, meint auch die kanadische Publizistin Christina Crook. Sie empfiehlt, offline zu gehen, und das bewusst zu genießen. "Jomo" nennt sie ihre digitale Abstinenz: "Joy of Missing Out", den Spaß, etwas zu verpassen. Es gehe darum, "anderen Menschen von Angesicht zu Angesicht gegenüberzutreten, sich mit ihnen auszutauschen und eigene Erfahrungen zu machen." (sat)