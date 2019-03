Von Marco Krefting

Bonn. Am 1. April - so will es der Brauch - versuchen Scherzbolde, andere Leute mit einem Augenzwinkern hinters Licht zu führen. Mal sind die Finten sehr offensichtlich. Mal gerät der eine oder andere allerdings ins Stutzen und fragt sich, ob da wohl doch Wahres dahintersteckt. Ziel sollte jedenfalls sein, dass am Ende alle darüber lachen können.

Doch spätestens seit Karneval stellt sich die Frage: Welcher private Schabernack ist (politisch) noch korrekt, mit welcher Neckerei bürde ich mir keinen Shitstorm auf?

Annegret Kramp-Karrenbauers Spruch über Toiletten für das dritte Geschlecht und Männer, die im Stehen pinkeln wollen, erwies sich in der öffentlichen Wahrnehmung als Griff ins Klo.

Bernd Stelter erntete für seinen Doppelnamen-Gag zulasten der CDU-Chefin AKK nicht nur Pfiffe - eine Zuschauerin kam sogar auf die Bühne, um dem Komiker die Leviten zu lesen. Muss der Schelm zum Lachen in den Keller gehen, ausgerechnet vor dem 1. April?

Eine wichtige Frage ist: In welchem Umfeld wird der Witz gemacht?

Ein Aprilscherz als Zeitungs-Ente oder via Pressemitteilung eines Unternehmens hat hohes Verbreitungspotenzial. Wer aber (nur) ein Familienmitglied, einen Freund oder Kollegen foppen will, lebt auf sichererem Terrain.

Das sagt der Medienforscher Mario Anastasiadis von der Universität Bonn. "Der Aprilscherz ist zumeist Alltagspraxis, die nicht im medialen Kontext aufgeführt wird. Niemand mietet ja dafür eine Halle." Zudem seien sie meist harmlose Täuschungen im kleinen Kreis und ohne größere Konsequenzen.

Punkt zwei: Tabuthemen. Eine Liste dazu ist für Anastasiadis schwer zu erstellen. Es gebe einen Grundkonflikt zwischen Satire, Spott und Kunstfreiheit einerseits und andererseits der Political Correctness und Interessen von Minderheiten, die geschützt werden müssen.

"Da sehen wir zuletzt Verschiebungen: Vertreter von Partikularinteressen gehen eher in die Gegenoffensive und verwehren sich des Spotts." Hier gebe es eine doppelte Dynamik: Minderheiten werde stärker bewusst, dass sie sich öffentlich einbringen können. Und mit den sozialen Medien hätten sie auch den nötigen Raum, um sich Gehör zu verschaffen. Daher setzen sich Scherzbolde immer häufiger in die Nesseln.

Wer das nicht will, muss aus Sicht von Anatol Stefanowitsch von der Freien Universität Berlin Themen wählen, die nicht kontrovers sind.

Stefanowitsch rät, Minderheiten nicht aus Jux zu diskriminieren. "Ich sollte nicht wie ein Rassist kommunizieren, wenn ich nicht rassistisch bin", sagt er beispielsweise.

Wer etwas gegen Schwule, Ausländer oder Behinderte habe, könne das im Sinne der Meinungsfreiheit zwar sagen - dann sei es aber eben kein Witz. Der Aprilscherz taugt aus seiner Sicht aber nicht zum Tabubruch. Stefanowitsch, der 2018 das Buch "Eine Frage der Moral: Warum wir politisch korrekte Sprache brauchen" veröffentlichte, sagt: "Kunstfreiheit heißt noch lange nicht, dass man die Verantwortung abgibt."

Bei Satire sei die künstlerische Leistung, ein Tabu zu brechen, damit andere nachdenken. "Das kann ich mir beim Aprilscherz nicht vorstellen. Das ist ein Scherz um seiner selbst willen."

Georg Kamphausen, Professor für Politische Soziologie an der Uni Bayreuth, sieht das etwas lockerer: Grundlage von Humor sei, eine Sache extrem verkürzt auf den Punkt zu bringen. "Man muss die Grenzen kennen. Aber man muss auch mal einen Satz sagen, der über die Grenze hinausgeht."

Das Gegenüber könne dann zwar finden, man habe sich im Argument oder der Darstellung vergriffen - aber er wisse, was gemeint ist. Ein Problem beim Witze machen sei mangelnde Differenzierung beim Publikum: "Die Welt ist bunt. Ich kann doch nicht immer alles nur aus meiner Perspektive betrachten und meinen, die ist die einzig richtige." Karneval sei doch nicht der Prüfstand für Korrektheit.

Ob ein Gag funktioniert, sei auch rollen- und situationsabhängig, sagt Kamphausen: "Männerwitze sind was anderes an der Bar in einer Kneipe, als wenn Frauen dabei sind. Trotzdem sollten Frauen wissen, dass es Männerwitze gibt." Dabei sind gerade Geschlechterunterschiede und Sexismus Themen, an denen sich wie bei AKK und Stelter die Geister scheiden. Und bei denen Witze immer wieder schiefgehen.