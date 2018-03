Oft fühlt es sich so an, als ob die Zeit regelrecht dahinschmilzt. Warum empfinden wir Zeit immer mehr als knappes Gut? Foto: iStockphoto

Von Cordula Meffert

Die Zeit kommt aus der Zukunft, die nicht existiert, in die Gegenwart, die keine Dauer hat und geht in die Vergangenheit, die aufgehört hat zu bestehen." So räsonierte schon Augustinus im 4. Jahrhundert über die Frage nach der Herkunft der Zeit. Die Beschäftigung des Menschen mit diesem Thema hat eine lange Tradition und zahlreiche Forschungsprojekte zeigen, dass es bis heute nicht an Aktualität verloren hat. Obwohl sich die (Alltags-)Welt immer schneller dreht, bleibt das Phänomen "Zeit" doch ein Geheimnis.

Die Schwerpunkte der Forschung haben sich im Laufe der Jahrhunderte allerdings ein wenig verschoben: Waren es früher eher Geisteswissenschaftler und Physiker, die sich mit Fragestellungen rund um die Zeit auseinandergesetzt haben, sind es heute vermehrt Neurowissenschaftler und Psychologen.

Hintergrund Zeit ist auch immer ein Thema in Literatur und Kultur. Ein kleine Auswahl an lustigen, nachdenklichen und vor allem empfehlenswerten Filmen und Büchern. ■ Zurück in die Zukunft: Ist quasi der Klassiker. Marty McFly startet im kultigen DeLorean seinen verrückten Flug durch die Jahrhunderte. ■ Bill und Teds verrückte Reise durch die Zeit: Die [+] Lesen Sie mehr Zeit ist auch immer ein Thema in Literatur und Kultur. Ein kleine Auswahl an lustigen, nachdenklichen und vor allem empfehlenswerten Filmen und Büchern. ■ Zurück in die Zukunft: Ist quasi der Klassiker. Marty McFly startet im kultigen DeLorean seinen verrückten Flug durch die Jahrhunderte. ■ Bill und Teds verrückte Reise durch die Zeit: Die beiden Jugendlichen begegnen auf ihrem Trip Billy The Kid, Sokrates oder Napoleon. Die Zeitmaschine steckt in einer Telefonzelle. ■ Der Anschlag: In dem Roman von Stephen King kriecht ein High-School-Lehrer durch ein "Wurmloch" ins Jahr 1963 zurück und will das Attentat auf John F. Kennedy verhindern. ■ Momo: Kinderbuch-Klassiker über die kalte Gesellschaft, in der alles nur auf Effizienz und Kosten-Nutzen ausgelegt ist. ■ Das Haus am See: Ein schöner Liebesfilm, der auf unterschiedlichen Zeitebenen spielt. Frage: Wie viel ist Schicksal? ■ Dark: Aktuelle Netflix-Serie über Morde an Kindern, die sich auf drei parallel verlaufenden Zeitebenen ereignen. ■ Die Zeit, die Zeit: Auf der Suche nach dem Mörder seiner Frau dreht der Protagonist in Martin Suters Roman die Zeit zurück. lex

[-] Weniger anzeigen

So wie Professor Rolf Ulrich von der Universität Tübingen, der unter anderem die Mechanismen der Zeitwahrnehmung untersucht. Im Rahmen seiner Arbeit ist er zu der Überzeugung gelangt, dass die Zeit im Lebewesen selbst und nicht in der Außenwelt angelegt ist. Das führt er zum einen darauf zurück, dass es, im Gegensatz zu anderen Wahrnehmungen, bei der Zeit keinen äußeren Reiz gibt, der einen Sinneseindruck hervorrufen könnte. Zum anderen darauf, dass die Fähigkeit der Vorstellung von Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft nicht angeboren ist, sondern erst erlernt wird. Zeit sei strukturell in der Sprache verankert und damit ein menschliches Konstrukt, meint Ulrich.

Diese Ansicht teilt auch der Zeitforscher Karlheinz Geißler: "Zeit ist eine Vorstellung, die jeder für sich immer wieder neu kreiert." Geißler, der in München ein Institut für Zeitberatung gegründet hat, in dem zum Thema geforscht und gecoacht wird, sieht Zeit als das Element, in dem sich die Menschen bewegen. Eine eindeutige Definition kann es seiner Meinung nach gar nicht geben: Das Werden und Vergehen werde unter einer bestimmten Perspektive angeschaut und jeder mache sich seine Vorstellungen, die je nach Epoche, Kultur und Religion sehr verschieden sein können.

Grundsätzlich erleben wir alle die Zeit jedoch nicht als etwas regelmäßig Fließendes, das immer wieder nachkommt, sondern als etwas, das sich aufbraucht - mal rasend schnell, dann wieder zäh. Das liegt vor allem am Erlebnisreichtum der jeweiligen Situation, in der wir uns befinden. Sind wir beispielsweise Zuhörer eines langweiligen Vortrags, scheint die Zeit gar nicht zu vergehen. Wenn wir jedoch ungewöhnlich viele, spannende Informationen erhalten, kommt es uns vor, als würde die Zeit rasen. In der Rückschau entsteht hier interessanterweise ein Paradox, wir schätzen die Dauer der Vorträge nun genau umgekehrt ein: Langweilig ist im Rückblick kurz, weil keine Information gespeichert ist, interessant behalten wir wegen des Erfahrungszuwachses als lang in Erinnerung. Neue Erfahrungen hinterlassen also Gedächtnisspuren und je weniger wir davon ansammeln, desto schneller, so die Empfindung, vergeht die Zeit. Das erklärt, warum mit dem Alter auch das Gefühl zunimmt, die Zeit verfliege: Je älter man wird, desto weniger neuen Situationen ist man ausgesetzt, vieles hat man in ähnlicher Form schon einmal erlebt.

Woher kommt nun aber das grundsätzlich vorherrschende Gefühl, dass die Zeiten ständig schneller werden? Karlheinz Geißler erklärt das damit, dass wir immer mehr in die Zeit hineinstecken. Die Informationsdichte werde unablässig größer und das verdichte unsere Zeit. Die gefühlte Beschleunigung erfolgt heute also nicht mehr durch Schnelligkeit, sondern durch Verdichtung: Wir haben nicht zu wenig Zeit, sondern zu viel zu tun.

Hinzu kommt, laut Geißler, auch ein Zuviel an Flexibilität. Es gibt keine festen Ruhezeiten mehr, der Unterschied zwischen Tag und Nacht geht verloren, denn (fast) alles ist jederzeit machbar. Urlaub buchen um Mitternacht oder Einkaufen nachts um drei? Dank Internet kein Problem. Arbeiten im Wartezimmer? Emails machen es möglich. "Wir haben das Nichtstun verlernt und die Pausenlosigkeit macht uns krank", diagnostiziert Geißler.

Die Wurzel des Übels sind für ihn Uhren, durch die Zeitdruck überhaupt erst entsteht. Uhren müsse man nicht tragen, sondern ertragen. Sie seien moderne Diktatoren, betont er immer wieder.

Zwar haben die Menschen schon seit langem die Zeit gemessen - die ersten Schattenstäbe, einfache Sonnenuhren, wurden schon 3000 v.Chr. genutzt. Dennoch lebten sie nicht nach der Zeit, sondern vielmehr im Rhythmus der Natur, etwas, wofür Geißler auch heute plädiert. "Naturzeit" nennt er das, oder anders ausgedrückt: den eigenen Rhythmus. Wohlgemerkt nicht die innere Uhr. Der Zeitforscher differenziert sehr klar zwischen dem Takt als äußerem Muster der Zeitorganisation und dem Rhythmus als einer Wiederholung mit Abweichungen. Der Takt ist im Gegensatz zum Rhythmus präzise und darum, so Geißler, laufe er der menschlichen Natur zuwider.

Chronobiologen gehen davon aus, dass der Rhythmus bei jedem Menschen etwas anders "schlägt" und sich durch das Sonnenlicht, das von einem Rezeptor im Auge aufgenommen wird, jeden Tag wieder neu justiert. Den eigenen Rhythmus finden - das klappt zum einen durch Ausprobieren, tatsächlich ist der sogenannte Chronotyp aber auch messbar. Die Universität München hat auf ihre Webseite einen Fragebogen gestellt, anhand dessen man den eigenen Chronotyp bestimmen lassen kann: www.bioinfo.mpg.de/mctq/

In wieweit es möglich ist, den Alltag entsprechend des eigenen Rhythmus auszurichten, bleibt fraglich - zumindest, solange man in ein durchgetaktetes Berufsleben eingebunden ist. Laut Geißler würden jedoch mehr Elastizitäten, mehr Abstände und Übergänge helfen, den Umgang mit der vermeintlichen Zeitnot zu entspannen.

Hilfreich wäre vermutlich auch, die Haltung "keine Zeit zu haben" als Statussymbol abzulegen. Und vielleicht wäre auch die Mitgliedschaft im "Verein zur Verzögerung der Zeit" eine Option. Dieser ist 1990 an der Universität Klagenfurt gegründet worden und bietet Zeit-Sachverständigen und Zeit-Interessierten ein umfangreiches Netzwerk im deutschsprachigen Raum. Sein Ziel ist ein reflektierter, gesünderer Umgang mit dem Phänomen Zeit in allen Bereichen. Dafür sollte man sich wirklich mal Zeit nehmen.