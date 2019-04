Im Fahrbetrieb verhält sich das Elektrorad ähnlich dem klassischen Velo gleicher Radgattung, nur kommt beim E-Bike der Schub hinzu. An diesen Effekt gewöhnt man sich schnell, am besten beginnt man mit den niedrigen Unterstützungsstufen in einem verkehrsberuhigten Umfeld.

Umsicht ist das A und O im Straßenverkehr - das gilt auch fürs Pedelec. Gerade E-Bike-Fahrer tun gut daran, Situationen schnell einzuschätzen, um angemessen reagieren zu können. Gemeinhin denken andere Verkehrsteilnehmer beim Anblick eines Radlers, dieser erreiche keine hohen Geschwindigkeiten. Das fällt bei Vorfahrt-Situationen ins Gewicht - ein wartepflichtiger Autofahrer, der sich vor einem eher langsamen Radler noch ganz gut einfädeln könnte, verschätzt sich eventuell beim E-Biker.

Langsame Fahrten gehören für E-Biker zur Tagesordnung im Straßenverkehr, werden aber nicht selten zur Wackelpartie. Spurtreues Fahren bei langsamen Geschwindigkeiten lässt sich üben, etwa auf einem leicht abschüssigen Weg, auf dem man seine Geschwindigkeit immer weiter verringert. Droht man zu kippen, stabilisiert ein leichter Tritt ins Pedal und das Spiel beginnt von vorn. Fachleute raten zudem, mit Gepäck zu üben.

Höhere Durchschnittsgeschwindigkeiten und das Mehrgewicht von Motor und Antrieb verlangen eine stetige Bremsbereitschaft und eine saubere Technik bei einer Vollbremsung. Um ein Gefühl für das Bremsverhalten des Pedelecs zu bekommen, hilft zunächst ein bewusstes Blockieren des Hinterrads. Einen möglichst kurzen und dabei sicheren Bremsweg erreicht man aber erst durch den gleichzeitigen Einsatz von Vorder- und Hinterradbremse.

Es gilt, sich an die optimale Dosierung durch mehrfaches Üben heranzutasten, denn viele E-Bikes haben mittlerweile hydraulische Bremssysteme, die für umsteigende Fahrer ungewohnt sein können. Im Idealfall überträgt die Vorderradbremse zwei Drittel der gesamten Bremskraft. "Doch nicht nur die Armkraft, auch der Untergrund entscheidet über das Verhalten des Vorderrads. Auf glattem oder rutschigem Untergrund dosiert man die Vorderradbremse möglichst behutsam und vorsichtig", rät Martin. Zusätzlich auf Nummer sicher geht, wer ein Rad mit ABS kauft. "Die Idee stammt aus dem Motorradbereich: Bei kniffligen Bremsvorgängen wird die Bremskraft der Vorderradbremse dosiert, sodass ein Blockieren oder ein Sturz über den Lenker vermieden wird.

Hinzu kommt noch die ideale Körperhaltung bei einer Vollbremsung. Der Fahrer sollte aus dem Sattel gehen und den Körperschwerpunkt etwas hinter den Sattel bringen. Arme und Beine sind dabei fast gestreckt und stützen sich gegen Pedal und Lenker. Aber: Die Arme sollte man nie komplett durchstrecken. So bleibt weiter Spielraum für kleinere Lenkbewegungen. Ge-bremst wird übrigens jeweils mit zwei Fingern an den Bremsen.

Moderne starke Scheibenbremsen erlauben es sogar, nur einen Finger zu benutzen. So bleibt der Lenkergriff auch bei der härtesten Tempoverringerung fest von der Hand umschlossen. Bord- steinkanten richtig zu meistern ist wichtig, da ansonsten Beschädigungen des Vorderrads auftreten können oder ein Sturz droht. Wichtig ist es im ersten Schritt, mit niedriger Geschwindigkeit im rechten Winkel auf das Hindernis zuzufahren und dabei die Pedale waagrecht zu haben. Das eigentliche Hindernis wie etwa den Bordstein überfährt man dann am besten im Stand. Dafür gehe man kurz in die Knie, entlaste das Vorderrad und hebe es mit leichtem Zug am Lenker über das jeweilige Hindernis. Mit ein bisschen Übung gelingt das ganz flüssig. pd-f/hdk