Paul Maar kennt jedes Kind, weil Samstag, da kommt das Sams. Seit den 70ern bestückt der Autor mit seinen fantasievollen Büchern die Regale der Kinderzimmer. Viele seiner Geschichten haben vor allem eines im Sinn: Sie wollen den Kleinen Mut machen – und sie zum Lachen bringen. Maar weiß, wovon er schreibt, denn er hatte in seiner eigenen Kindheit wenig zu lachen. Davon erzählt der Autor nun in seiner Biografie "Wie alles kam" – und im Gespräch mit Alexander R. Wenisch.

Herr Maar, wir wollen über Kraft und Zuversicht sprechen. Sie haben gerade eine schwere Herz-Operation hinter sich. Wie geht es Ihnen?

Mir geht es so gut, dass ich die Operation tatsächlich schon vergessen hatte. Ihre Frage hat mich wieder daran erinnert.

Was hat Ihnen in der gesundheitlichen Krise Zuversicht gegeben?

Mein ungebrochener Optimismus und die Grundüberzeugung: Bis jetzt ist immer alles gut ausgegangen.

Gibt Ihnen Glaube Halt, sind Sie ein gläubiger Mensch?

Ich glaube an Gott, aber nicht an die Kirche. Sie hat alles getan, um mir den Glauben an sie auszutreiben.

Sie haben gerade Ihre Biografie geschrieben. Gab es in Ihrem Leben ähnliche persönliche Krisenmomente?

Als Schüler vom Land mit fränkischen Akzent, der in die Stadt umgezogen war, wurde ich von den anderen gemobbt, von den Lehrern gedemütigt. Wenn ich mich im Unterricht meldete, sagte der Französischlehrer süffisant "Der Maurer-Sohn will auch was sagen!". War meine Antwort falsch, malte er mir mit seinem Kugelschreiber die Nase rot an und befahl: "Und so gehst du in die Pause, du Clown!"

Gab es jemanden, der Ihnen da geholfen hat? Lehrer, Eltern, Freunde?

Hilfe habe ich nicht gefunden. Mein Vater war der Meinung – wie wahrscheinlich damals viele Eltern: Wenn der Lehrer einen Schüler straft, dann hat der Schüler dies bestimmt auch verdient.

Reagieren Sie in Krisen immer ähnlich?

Früher habe ich resigniert, mich zurückgezogen. Inzwischen habe ich gelernt, mit Krisen aktiv umzugehen.

Die Beschäftigung mit dem eigenen Leben – welche Gefühle hat das ausgelöst?

Lang vergessene Szenen sind dabei wieder lebendig geworden, Gefühle und Situationen aus dem Unterbewusstsein drängten an die Oberfläche.

Eine der schönsten Erinnerungen?

Die unbeschwerten Jahre auf dem fränkischen Dorf, die Freundschaften.

Haben Sie noch Kontakt zu alten Freunden?

Zu meinem Freund Lud, der eine große Rolle im Buch spielt, gibt es eine jahrzehntelange, ununterbrochene Verbindung. Vor zwei Jahren haben wir zusammen seinen 80. Geburtstag gefeiert.

Und eine Erinnerung, die besser im Unbewussten geblieben wäre?

Eigentlich keine. Ich war dankbar für jede aufsteigende Erinnerung, auch wenn sie nicht positiv war. So konnte ich sie nachträglich verarbeiten.

In Ihrer Biografie erzählen Sie auch vom schwierigen Verhältnis zu Ihrem Vater, der nach dem Krieg als veränderter Mensch heimgekehrt war, der sie geschlagen hat. Half das Schreiben darüber, einen Frieden mit dem Vater zu finden?

Es ist eher anders. Im Nachhinein mache ich mir Vorwürfe, dass ich als Erwachsener nicht das Gespräch mit meinem Vater gesucht habe. Es wäre an mir gewesen, den ersten Schritt zu tun, er wäre dazu nicht fähig gewesen.

War damals niemand da, der den kleinen Paul vor dem Vater hätte schützen können?

Als Kind habe ich meiner Mutter den heimlichen Vorwurf gemacht, dass sie mich nicht vor den Schlägen des Vaters beschützte. Sie litt zwar mit mir und hatte rotverweinte Augen, wenn ich gedemütigt und verprügelt aus der Waschküche hochkam – dem Ort der Bestrafungsaktion –, sie wagte es aber nicht, sich ihrem Ehemann zu widersetzen.

Wie haben Sie sich geschützt? Konnten Sie sich verstecken, haben Sie überlegt abzuhauen?

Ich habe die Schläge meines Vaters geduldet. Mein jüngerer Bruder war mutiger als ich. Er ist mit 15 Jahren von zu Hause ausgerissen und hat sich nach Amsterdam durchgeschlagen. Sein Plan, dort als Schiffsjunge anzuheuern, hat sich dann aber zerschlagen. Er wurde von der niederländischen Polizei aufgegriffen und in eine Arrestzelle gesteckt. Mein Vater und ich haben ihn dort abgeholt. Das war eine Botschaft an mich: Deinem Vater entkommst du nicht! Selbst in Holland fängt er dich wieder ein.

Hilft die Beschäftigung mit dem eigenen Leben, mit dem Erlebten, mit Einschränkungen umzugehen, wie sie uns die Corona-Pandemie abverlangt?

Es klingt vielleicht frivol, angesichts der Corona-Toten. Aber ich habe die Beschränkungen als angenehm empfunden. Vor Corona setzte ich mich morgens an den Schreibtisch, ging irgendwann mit meiner Frau spazieren, und schrieb dann weiter. Während des Lockdowns setzte ich mich morgens an den Schreibtisch, ging irgendwann mit meiner Frau im Wald spazieren, und schrieb dann weiter… Zusätzlich kam ein Gefühl der Freiheit auf, weil ich vor der Pandemie mein Schreiben immer für Lesungseinladungen unterbrechen musste. Jetzt fielen diese Termine weg.

Können Sie Kraft aus Literatur schöpfen?

Einfache Antwort: Ja.

Welcher Roman, welche Prosa hat Ihnen zuletzt Zuversicht vermittelt?

"Leben und Ansichten von Tristram Shandy" von Lawrence Sterne.

Hintergrund Name: Paul Maar Geboren am 13. Dezember 1937 in Schweinfurt. Kindheit: Sie verbringt er im unterfränkischen Theres im Gasthaus seines Stiefopas, wo er sein Talent zum Geschichtenerzählen entdeckt. Familie: Die Mutter stirbt früh; der Vater kommt als frustrierter, gewalttätiger Mann aus der Kriegsgefangenschaft zurück. Er misshandelte Paul Maar und seinen Bruder. Ausbildung: Nach dem Abitur studiert er an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart. Anschließend Referendar in Stuttgart-Feuerbach. Sechs Jahre arbeitet Maar als Kunsterzieher in Crailsheim und Filderstadt. Autor: Zum Schreiben kommt Maar, weil sich der Intendant des Theaters Schloss Maßbach, wo Maar in den Semesterferien als Fotograf jobbt, beklagte, dass es keine neuen Theaterstücke für Kinder gebe und er immer wieder "Dornröschen" oder "Die sieben Geißlein" spielen müsse. Das Ergebnis ist Maars erstes Theaterstück "Der König in der Kiste". Maars bekannteste Werke sind die Geschichten vom "Sams". Er ist auch Autor vieler Klassiker der "Augsburger Puppenkiste". Seine Bücher enthalten viele literarische Anspielungen, zum Beispiel auf E.T.A. Hoffmanns Werke. Aktuell: Gerade hat Maar ein Buch für Erwachsene veröffentlich, seine Autobiografie: "Wie alles kam – Roman meiner Kindheit." (Fischer Verlag). Preise: Für sein Werk hat Maar diverse Ehrungen erhalten, beispielsweise den Brüder-Grimm-Preis, den Deutschen Jugendliteraturpreis oder die Hans-Christian-Andersen-Medaille. Namensgeber: 16 Schulen und 1 Kinderhaus sind in ganz Deutschland nach Paul Maar benannt. Familie: Paul Maar ist verheiratet mit Nele Maar, die er seit der gemeinsamen Schulzeit kennt. Die beiden haben drei Kinder und leben in Bamberg.

Ist dies Ihrer Ansicht nach auch die wichtigste Funktion von Kinderliteratur: Den kleinen Menschen Angst zu nehmen, Kraft zu geben?

Ja, und sie gut zu unterhalten. Und zum Lachen zu bringen. Schon das würde mir genügen.

Wovor hatten Sie als Kind Angst und was hat Ihnen als Kind Mut gemacht?

Angst hatte ich vor dem Vater. Wenn ich hörte, wie er die Haustüre aufschloss, flüchtete ich schnell in mein Zimmer. Mut gemacht hat mir die Lektüre der Grimmschen Märchen. Die gingen alle gut aus!

Lesen Sie aktuelle Kinder- und Jugendbücher?

Ja, ich versuche, mir einen Überblick zu verschaffen, was meine Kolleginnen und Kollegen schreiben.

Populär sind Fantasy-Geschichten wie Harry Potter oder Percy Jackson: Ihre Meinung dazu?

Harry Potter gefällt mir sehr. J. K. Rowling ist eine großartige Erzählerin. Da bin ich ganz der Meinung meines Sohnes Michael, der ein Buch geschrieben hat mit dem Titel: "Warum Nabokov Harry Potter gemocht hätte". Percy Jackson kenne ich nicht.