Von Joanna de Vincenz

Frankfurt. Den Anruf zum Nobelpreis für Literatur erhielt die polnische Schriftstellerin Olga Tokarczuk auf der Autobahn, zwischen Potsdam und Bielefeld, als sie unterwegs zu ihren Lesern war. Wie zahlreiche ihrer Protagonisten saß sie im Auto, mit Koffern, und begab sich in die Provinz. Diesmal in Deutschland. Die vom Kampa-Verlag geplante Lesereise absolvierte sie nun als frisch gekürte Nobelpreisträgerin: Bielefeld, Düsseldorf, Essen, Dortmund, Siegen und die Einkehr in die Welt der Büchermenschen auf der Internationalen Buchmesse Frankfurt.

Mehr übereinstimmend mit ihrem literarischen Werk hätte sie sich nicht zeigen können. Das Ziel eines Pilgers sei der andere Pilger, heißt es in Tokarczuks Roman "Unrast". Die Lesereise war eine gewisse Demonstration der Verbundenheit der Autorin mit ihren Lesern. Dabei ließ sie sich nicht nur feiern, sondern äußerte sich besorgt zur aktuellen Situation in ihrem Land, das in diesen Tagen kurz vor den Wahlen stand, oder zur Selbstzensur mancher Schreibenden.

Den Nobelpreis für 2018 erhält eine kritische, aber keine explizit politische Autorin. Eine engagierte Bürgerrechtlerin und eine Feministin aus einem Land, in welchem zur Zeit der Feminismus von Populisten zu einer staatsfeindlichen Ideologie erklärt wird. Eine deklarierte Mitteleuropäerin, die nicht vor den komplizierten Stoffen vergangener Jahrhunderte zurückscheut. Aus einem Staat, der die Geschichtsdeutungen seinen Bürgern vorschreiben will.

Insgesamt 17 Bücher hat die 57-jährige Autorin geschrieben. Begonnen hat für sie das Schreiben bereits in der Schulzeit. Aufgewachsen ist sie in Westpolen, in der Nähe von Grünberg, in einem Lehrer-Haushalt. Die Geschichtswirren haben die Familie nach dem Zweiten Weltkrieg nach Niederschlesien verschlagen. Die Heimat, die heute in der Ukraine liegt, haben ihre Großeltern und Eltern gegen eine andere tauschen müssen. In diese für ihre Familie neue Welt ist Olga Tokarczuk hineingeboren. Die niederschlesische Umgebung - ein Dorf bei Glatz sowie eine Stadtwohnung in Breslau - ist das Zentrum in Tokarczuks Welt.

Ihre Leser wissen das spätestens seit dem Roman "Taghaus, Nachthaus" (1998), aber eigentlich bereits seit "Ur und andere Zeiten" (1996). Das fiktive Dorf Ur liegt irgendwo in der polnischen Provinz und wird zur Metapher der Welt. Im Vordergrund die lokale Dorfgemeinschaft, mit starker Positionierung der weiblichen Protagonistinnen. Ihre Figuren etwas über die Realität erhaben, gar archetypisch. Eine Spur der Faszination Tokarczuks für Carl Gustav Jung. Noch früher kam zu ihr die Begeisterung für Sigmund Freud. Dieser Lektüre folgte ihr Studium der Psychologie.

Doch als klinische Psychologin arbeitete Tokarczuk nicht lange. Es hätte damit so sein können, wie im Fragment aus dem Roman "Unrast" (2008): Noch lieber als den Patienten zuzuhören hätte sie ihnen ihre eigenen Geschichten erzählt. Das Erzählklima in "Ur und andere Zeiten" erinnert an den magischen Realismus. Möglicherweise ein Ziel der Autorin, die mit den iberoamerikanischen Lektüren aufwuchs, wie sie zugibt.

Ende der 1990er-Jahre wurde das Buch in ein Dutzend Sprachen übersetzt. Olga Tokarczuk wurde hauptberuflich Schriftstellerin. Eine radikale Entscheidung in einem Land, das der wirtschaftlichen Transformation unterlag. Über ein paar Jahre gibt sie ihre Bücher im Eigenverlag "Ruta" heraus. Die Reporter fotografieren sie, als sie persönlich die Bücherpakete zur Post in Glatz bringt.

Tokarczuk befürwortet die dezentrale Entwicklung des kulturellen Lebens im postsozialistischen Polen. So schenkt sie ihrer Region ein Literaturfestival, das "Literatur-Berge" heißt. Eine Anspielung auf die Sudeten-Hügel, die man von ihrem Fenster aus sieht. Die ersten Editionen finden im Garten der Schriftstellerin statt.

Die weltläufige, selbstbewusste Autorin mit Rastalocken, die sich direkt kritisch äußert, ist für die Konservativen in ihrer Heimat ein Dorn im Auge. Für ihre Leser, die sich in Polen aus liberalen, weltoffenen Kreisen rekrutieren, trifft sie den Zeitgeist, beschreibt die Kondition eines Europäers heute.

Nach Tokarczuk ist der Mensch ein Reisender. Er sei ununterbrochen auf Achse, durch die fernen Welten, auf der Suche nach unzähligen Informationen, auch ein Reisender durch die Geschichte.

Doch die Identität ist nach Tokarczuk eine vielschichtige Angelegenheit. Der Mensch habe keine einzelne Identität, betont Olga Tokarczuk im Gespräch. Raum und Zeit, Gender stellen ein Raster für eine Fülle sich überkreuzender Identitäten jedes Einzelnen dar.

Auch der Hauptprotagonist des Romans "Die Jakobsbücher", der aschkenasische Jude Jakob Frank, der Anführer einer eigenen Bewegung im Polen des 18. Jahrhunderts, ist ein Reisender. Der Roman gleiche einer Reise durch sieben Grenzen, fünf Sprachen und drei große Religionen, gibt die Autorin auf dem Buch-Cover vor. Den historischen Gegebenheiten entsprechend siedelte Tokarczuk die Romanhandlung zuerst in Podolien in der heutigen Ukraine an, an der ehemaligen osmanisch-polnischen Grenze. Mehrere Ethnien lebten dort, konfessionell unterschiedlich ausgerichtet.

Das ist auch die Region, in der zur Zeit Jakob Franks die geistige Bewegung des Chassidismus im Judentum erblühte. Tokarczuk stellt die Frage, wie weit sich die Kulturen dort befruchteten und wie groß der Spielraum für eigene Entwicklung war. Sie beschreibt die turbulente Zeit, als der Paradigmenwechsel mit der Aufklärung dort stattfindet. Die Kraft zur Progression hat Jakob Frank. Innerhalb eines Menschenlebens absolviert er die imposante Entwicklung von einem armen Juden zum selbst ernannten Baron.

Frei nach dem Mystiker und Kabbalisten Sabatei Cwi verkündet Frank Mitte des 18. Jahrhunderts die Ankunft des Messias. Eine Zeit lang konvertiert er sogar zum Islam. Die Religion sei für Jakob Frank nur wie ein paar Schuhe, in denen er sich zum Ziel bewegt, konstatiert Tokarczuk. Immer mehr Menschen unterstützten die Lehre Franks. Tausende ließen sich 1759 mit ihm in Lemberg katholisch taufen. Für orthodoxe Juden waren Frankisten Häretiker. Auch die Katholiken wurden misstrauisch. Frank kommt für 13 Jahre ins Gefängnis. Nach der Befreiung geht er mit seinen Anhängern nach Böhmen, dann nach Wien, um danach auf dem Schloss in Offenbach sesshaft zu werden.

Das Buch «Flights» der polnischen Autorin Olga Tokarczuk, das den «Man Booker International»-Preis 2018 gewonnen hat. Foto: dpa

Das Schloss, das heute die Hochschule für Gestaltung beherbergt, kennt Olga Tokarczuk sehr gut. Acht Jahre lang hat sie an den "Jakobsbüchern" geschrieben, akribisch recherchiert und die Orte des Geschehens besucht. Hunderte junger Frankisten aus ganz Europa kamen auf das Schloss in Offenbach Ende des 18. Jahrhunderts. Es war ein potentes, geistiges Zentrum dieser Bewegung. Nach dem Tod Jakob Franks 1791 folgte der Zerfall der Sekte. Jakob Franks Frau Ewa versuchte vergeblich, die Bewegung in Offenbach zusammenzuhalten. Es fehlte ihr an Charisma, quittiert Tokarczuk.

Das Gegenteil trifft auf die Nobelpreisträgerin für das Jahr 2018 zu. Von ihren Landsleuten will sie einfach mit dem Vornamen Olga angesprochen werden. Selbstverständlich fährt sie zum jährlichen "Kongress der Frauen" in Polen, um die Frauenbewegung zu unterstützen, und sie ist sich nicht zu schade dafür, zwei Stunden lang mit Hunderten junger Menschen auf dem "Pol’and’Rock Festival" über die Freiheit zu sprechen.

Eine Schriftstellerin, die ein ganzes Buch zur ökologischen Perspektive liefert, den Roman "Der Gesang der Fledermäuse", einen moralischen Thriller. Eine Autorin, die bewusst auf die Perspektive der Frau in ihren Werken hinweist. Dabei müsse jede Generation ihre Geschichte neu schreiben, ist Tokarczuk überzeugt. Als "Die Jakobsbücher" 2014 auf Polnisch erschienen, stieß das Buch in den konservativen Kreisen auf heftige Kritik.

Tokarczuk blieb konsequent: Man solle sich in Polen mit dem Geschichtserbe der feudalen Zeit kritisch auseinandersetzen, forderte sie. In früheren Zeiten hätten sich Polen in den östlichen Gebieten ihres Staats wie Kolonialherren aufgeführt. Dieses Kapitel müsste aufgearbeitet werden, mahnt die Autorin. Mit der Nobelpreisverleihung wird Olga Tokarczuks Stimme weltweit wahrgenommen.

Eine andere polnische Nobelpreisträgerin, die Dichterin Wislawa Szymborska, zog sich nach der Auszeichnung 1996 zurück. Von Olga Tokarczuk kann das Gegenteil erwartet werden. Den Herausforderungen entsprechend kann sie beides - nachdenkliche Wortkünstlerin und aktive Bürgerin sein.

Die Vorkämpferinnen

Herta Müller. Foto: dpa

> Literaturnobelpreisträgerin: Herta Müller

Die deutsche Schriftstellerin Herta Müller (Jahrgang 1953) stammt aus dem rumänischen Banat und reiste 1987 in die Bundesrepublik aus. Ihre Werke thematisieren die Folgen der kommunistischen Diktatur in Rumänien. Die Autorin hat neben dem Nobelpreis (2009) viele Auszeichnungen erhalten, noch 2019 den Hermann-Sinsheimer-Preis der pfälzischen Stadt Freins-heim und den Eugen-Kogon-Preis der Stadt Königstein im Taunus. Schon kurz nach ihrer Ankunft in Deutschland 1987 las Herta Müller in Heidelberg aus ihrem Buch "Barfüßiger Februar".

Christa Wolf. Foto: dpa

> Bedeutendste DDR-Autorin: Christa Wolf

Die Schriftstellerin Chris-ta Wolf (1929-2011) gilt als bedeutendste Vertreterin der DDR-Literatur. Ihr Werk wurde in viele Sprachen übersetzt, sie war Anwärterin auf den Literaturnobelpreis. Sie erhielt den Büchner-Preis, den Schiller-Gedächtnispreis oder den Thomas-Mann-Preis, auch den pfälzischen Hermann-Sinsheimer-Preis. Ihre Bücher "Der geteilte Himmel", "Nachdenken über Christa T.", "Kindheitsmuster" und "Kein Ort. Nirgends" waren Kult. Während der 1970er-Jahre wurde sie in Ost wie West verehrt, gerade auch in der Frauenliteratur.

Hilde Domin. Foto: dpa

> Heidelberger Aushängeschild: Hilde Domin

Die Dichterin Hilde Domin (1909-2006) war die prägende literarische Per-sönlichkeit während der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts in Heidelberg. Die gebürtige Kölnerin jüdischen Glaubens wohnte seit 1961 in der Neckarstadt. Bis 1954 hatte sie 22 Jahre im Exil verbracht. Hilde Domin wurde vielfach ausgezeichnet, vor allem auch in den Jahren rechtsradikaler Tendenzen zu Beginn der 1990er-Jahre: Allein 1992 erhielt sie den Bad Homburger Hölderlin-Preis, den Heidelberger Preis "Literatur im Exil" sowie die Carl-Zuckmayer-Medaille in Mainz.

Juli Zeh. Foto: dpa

> Herausragende Gegenwartsautorin: Juli Zeh

Die Schriftstellerin und Juristin Juli Zeh (geboren 1974 in Bonn) ist eine herausragende Gegenwartsautorin, die auch durch ihr gesellschaftlich-politisches Engagement bekannt ist. Seit 2017 ist sie Mitglied der SPD. 2018 wurde Zeh vom Brandenburgischen Landtag zur ehrenamtlichen Richterin am Verfassungsgericht des Landes Brandenburg gewählt. Sie hat ein großes Werk mit belletristischen Titeln, aber auch Sachbüchern geschaffen. Häufig wurde sie geehrt: etwa mit dem Thomas-Mann-Preis, dem Bruno-Kreisky- oder dem Heinrich-Böll-Preis.

Jagoda Marinic. Foto: privat

> Engagierte Heidelbergerin: Jagoda Marinic

Die Heidelbergerin Jagoda Marinic (Jahrgang 1977) ist eine kroatisch-deutsche Schriftstellerin, Theaterautorin und Kolumnistin. 2008 war sie Scout für den Heidelberger Stückemarkt mit dem Gastland Kroa-tien. Seit 2012 leitet Marinic das "Interkulturelle Zentrum" in Heidelberg. Als Autorin nahm sie 2007 am Bachmann-Wettbewerb in Klagenfurt teil. Ihr Werk ist vielseitig. Auf der Frankfurter Buchmesse diskutierte sie kürzlich mit der früheren Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth über Gleichberechtigung der Geschlechter.