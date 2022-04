Von Marion Gottlobwar

Frankfurt. 29. Stock eines Hochhauses im Zentrum. Die Spannung ist mit Händen zu greifen. Wird das Online-Interview zwischen Anwalt Christian Zschocke und dem 88-jährigen Star-Designer Paul Bracq und seiner 81-jährigen Ehefrau Alice in Südfrankreich gelingen? Es geht um den Entwurf eines sogenannten "Shooting Brake", eines sportlichen Kombis, den Bracq in den vergangenen Corona-Monaten im Auftrag des Auto-Liebhabers Zschocke entwickelt hat: "Eine Aufgabe, die ich gerne übernommen habe. Ich habe 40 Zeichnungen angefertigt. Eine Freude."

Paul Bracq ist eine Legende, zählt zu den weltweit führenden Autodesignern. Er prägte das Erscheinungsbild von Autos der Nachkriegszeit. 1970 kam er von Mercedes, wo er die "Pagode" entwarf, als Design-Direktor zu BMW, wo er für einige der wichtigsten Automobile dieser Zeit verantwortlich war, einschließlich des Spitzenmodells der 7er Serie. Im Jahr 1973 entwickelte er das "Turbo Konzept-Auto" BMW Turbo X1, das den Preis "Concept Car of the Year" der Schweizer Automobil-Revue gewann.

Auftraggeber Christian Zschocke. Foto: Andreas Goinar/ privat

Neben dem Design widmet er sich dem Malen. Seine Werke werden in Museen der ganzen Welt ausgestellt. Doch einmal Designer für Autos – immer Designer für Autos. Als Christian Zschocke bei dem Altmeister anrief und um einen exklusiven "Bracq"-Entwurf für ein einzelnes und einzigartiges Automobil bat, erhielt er sofort eine Zusage. Ohne Wenn und Aber. Das Unikat wird Teil einer Serie von fünf Autos, der "Wundercar"-Serie.

Zschocke arbeitet in seinem "richtigen Leben" als Jurist für die international tätige Rechtsanwaltskanzlei Morgan, Lewis & Bockius. Er ist Experte für deutsches und europäisches Kartellrecht. Er sagt: "Die Figur Justitia zeigt eine Waage als Symbol für Gerechtigkeit. Mir ist wichtig, wie man zwischen verschiedenen Interessen eine Balance findet – dauerhaft, fair und gerecht. Wenn man diese Balance so sehr stört, dass man vor dem Richter landet – dann ist etwas schiefgelaufen, man ist nicht mehr Herr über die eigenen Geschicke."

Star-Designer Paul Bracq. ​Foto: Andreas Goinar/ privat

Zschocke ist aber eben nicht nur Jurist, der 61-Jährige ist auch Autoliebhaber. Seine Philosophie der Balance verwandelt er in eine einzigartige künstlerische Sammlung von besonderen Automobilen, jedes für sich ein Kunstwerk. Im Urlaub in Tirol kam er auf den Gedanken, seine Lebensphilosophie von Gerechtigkeit, Mut, Offenheit, Freude, Zielstrebigkeit und Balance mit fünf besonderen Autos darzustellen. Er sagt: "Ich wollte etwas tun, was meine Grenzen überschreitet." Natürlich ist dies kein günstiges Hobby: Pro Auto zahlt Zschocke einen sechsstelligen Betrag; das günstigste seiner "Wundercars" kostete ihn 200.000 Euro.

Aber seine Idee wird – ohne Worte – so gut verstanden, dass er mit seiner "Wundercar"-Sammlung zu Events auf der ganzen Welt eingeladen wird, unter anderem zur Classic Gala Concours d’Elegance im Schwetzinger Schlossgarten und in Amelia Island (Florida). Er lächelt: "Es werden jedes Jahr 55 Millionen Autos produziert. Umso mehr freut es mich, dass gerade meine automobile Vision in der Öffentlichkeit präsentiert werden."

Ausgangspunkt jedes Autos ist ein Modell des BMW E3 aus den 60er und 70er Jahren. Damals war die Welt im Aufbruch mit den Songs der Beatles, der ersten Mondlandung und dem "Rosaroten Panther". Zschocke erklärt: "Mich fasziniert die Offenheit dieser Zeit – der Mut für etwas Neues." So hat er dem allerersten Exemplar seiner "Wundercar"-Sammlung den englischen Namen "The New Horizon" gegeben.

​Foto: Andreas Goinar/ privat

Für das fahrbare Kunstwerk wurde ein E3 von 1969 komplett auseinandergenommen, restauriert und wieder zusammengesetzt. Ein Beitrag zur Recycling-Idee, die sicher nicht jeder nachahmen kann! "The New Horizon" ist das teuerste Auto seiner Sammlung, wobei Zschocke sich über den Preis, den er zahlte, ausschweigt. Das Design mit dem charakteristischen "Rosa Panther" stammt im Wesentlichen von dem deutschen Künstler Heiner Meyer. Anschließend wurde es von dem Grafik-Designer Walter Maurer auf die Karosserie aufgetragen, der schon viele "offizielle" BMW-Art-Modelle in Zusammenarbeit mit Kollegen wie Andy Warhol und Roy Lichtenstein umgesetzt hat. Zschocke erklärt: "Der New Horizon soll demonstrieren, dass man gewohnte Wege verlassen und zu neuen, eigenen Horizonten aufbrechen kann."

​Der „California“. Foto: Andreas Goinar/ privat

Er hat das auch selbst ausprobiert. Nach dem Abitur bereiste er die ganze Welt. "Alle haben abgeraten, weil ich Zeit verlieren und meine Karriere verpassen würde." Auf dieser Reise ist er in einem winzigen, offenen Flugzeug mit einem Film-Team über Kap Horn in Chile geflogen. Er sagt ehrlich: "Ich hatte nicht den Mut, Nein zu sagen. Dann wurde es ein tolles Erlebnis. Ich sah, wie sich an dieser Stelle das grüne und blaue Wasser des Atlantiks und Pazifiks treffen." Eine "Horizont-Erweiterung" im wahrsten Sinne des Wortes. Später gründete er für seine internationale Sozietät ein erfolgreiches Büro am Standort Frankfurt, obwohl er erneut gewarnt worden war: Zu schwierig, zu viel Konkurrenz. Natürlich war es nicht leicht, aber Zschocke wurde allen Unkenrufen zum Trotz erfolgreich. Er sagt: "Ich mag ’Aber-Sätze’ nicht so gerne, weil sie oft neue Ideen verhindern."

​Modell „Group 1“. Foto: Andreas Goinar/ privat

Das zweite Auto der Sammlung trägt den Namen "The California". War der "New Horizon" ein Symbol für den Aufbruch und das Ziel eines Lebens, so steht "The California" für den Weg. Der "California" erhielt seinen Namen, weil er kein Verdeck hat. "Rund 80 Prozent unserer Sinneseindrücke erhalten wir über den Sehsinn. Wer offen fährt, der empfängt die Welt unmittelbar, mit allen Sinnen. Es ist ein Gefühl von Freiheit und Leichtigkeit." Dabei kann man bei Regen nass werden. Eine aktuelle Metapher für den Weg in guten wie in weniger guten Zeiten, aber auch für die Sehnsucht nach authentischen Erfahrungen. Der Londoner Komponist Dennis Tjiok hat für das Auto eine Film-Musik komponiert, inspiriert von dem Song "Stranger in Moscow" von Michael Jackson. So überwindet das "Wundercar"-Projekt mit seinen Ideen nach und nach die Grenzen zu den Kunstsparten wie Musik, Wort und Film.

Der „Inka“. Foto: Andreas Goinar/ privat

Das dritte Auto, ein neu gestalteter E3 3.0S aus dem Jahr 1973, trägt den Namen "Inka", der für eine der beliebtesten Farben der 1970er Jahre steht. Es verbindet die sportliche Idee der Geschwindigkeit mit Eleganz und Luxus. Das vierte Auto im Bunde ist der sogenannten "Gruppe 1" E3 2800, Baujahr 1969. In seiner Charakterisierung heißt es: "So hätte ein FIA-Gruppe-1-Renntourenwagen auf Basis eines E3 ausgesehen – reduziert auf die Essentials, ausgestattet mit dem 5-Gang-Renngetriebe, Sperrdifferential und allen Sport- und Safety-Accessoires." Mit diesem umgebauten Oldtimer hat Zschocke im vergangenen Jahr seine Klasse an einem Bergrennen in St. Moritz gewonnen: "52 Kurven – das hat Spaß gemacht."

Jetzt ist das fünfte Auto der Sammlung in Arbeit. Es wird den Namen "Leisure" tragen – Vergnügen. Es trägt eine Gürtellinie, die untere Partie wird rot, die obere silbern sein. Designerlegende Bracq erklärt: "So wird das Auto optisch gestreckt und wirkt sportlich. Die Farbe Rot steht für Freude und Erfolg." Der Franzose hat in seinen Entwurf eigene Ideen genauso wie Vorschläge seines Auftraggebers verarbeitet. Sie konnten sich fast immer einigen. Mit einer Ausnahme: Es ist noch unklar, welchen Antrieb das Auto erhalten wird. Bracq favorisiert einen Wasserstoff-, Zschocke einen Elektroantrieb. Klar ist: "Das Design ist auf alle Fälle so gestaltet, dass der Antrieb für eine Zukunftstechnologie stehen wird."

"Leisure" soll ein klassischer Shooting-Brake werden: Damit bezeichnet man ein Coupé mit Steilheck, das mit seiner Heckklappe einem Kombi ähnelt. Mit einem solchen Fahrzeug fuhr man früher zur Jagd. Früher? Weit gefehlt: "Damit will ich tatsächlich zur Jagd fahren", sinniert Zschocke, "nun suchen wir eine Werkstatt, die nach unserem Entwurf das Auto bauen kann."

Das Film-Team – Steffen Hoffners Kreativagentur "Spacemedia" aus Waghäusel und Meikel Fuchs aus Brühl (Produktionsleitung) – hat inzwischen das Gespräch zwischen Zschocke und Bracq aufgezeichnet und freut sich: "Ein Gespräch mit einem der bekanntesten Auto-Designer der Welt ist ein Geschenk – es ist ein Stück Zeitgeschichte."