Der Mann ist in der Krise. So wird es zumindest oft behauptet – in Ratgebern, Artikeln, Filmen. Zerrieben von der Geschlechter-Debatte soll er durch die Welt irren, auf der Suche nach seiner Identität. Doch steht es wirklich so schlecht um ihn? Das wollten die beiden Regisseurinnen Nina Wesemann und Felicitas Sonvilla wissen und luden 30 Männer im Alter zwischen 25 und Anfang 40 Jahren ein, vor der Kamera einfach mal frei über ihre Gefühle zu sprechen. Heraus kam mit "Boys" ein interessantes und auch amüsantes Film-Porträt. Unser Autor Jan Draeger sprach mit Nina Wesemann über Väter als Vorbilder, Missverständnisse in Beziehungen – und darüber, wie Männer reagieren, wenn sie über Sex reden sollen.

Sie haben 30 junge Männer über Sex, Männlichkeit, Feminismus, Väter und Fußball befragt. Haben Sie dabei als Frau etwas über Männer gelernt?

Vor allem, dass die Männer ein Bedürfnis haben, über diese Themen zu sprechen. Man konnte sogar eine Art Erleichterung spüren.

Hintergrund Name: Nina Wesemann Geboren am 3. 1.1989 in Köln Werdegang: Nach ihrem Abi in Köln geht Nina Wesemann nach Berlin. Sie arbeitet als Regie-Assistentin bei verschiedenen Filmproduktionen. 2010 wird sie an der Film-Hochschule München aufgenommen; ihr [+] Lesen Sie mehr Name: Nina Wesemann Geboren am 3. 1.1989 in Köln Werdegang: Nach ihrem Abi in Köln geht Nina Wesemann nach Berlin. Sie arbeitet als Regie-Assistentin bei verschiedenen Filmproduktionen. 2010 wird sie an der Film-Hochschule München aufgenommen; ihr Fach: Dokumentarfilm-Regie. 2016 studiert Wesemann in Berlin außerdem Tanz und Choreografie an der Uni der Künste. In Berlin entsteht auch ihr Dokumentarfilm "Kinder". Dafür begleitet sie ein Jahr lang mit der Kamera vier Kinder, die, so sagt sie, an der Schwelle zwischen der "reinen Kindheit" und einem nächsten Schritt in ein jugendliches Alter sind. Aktuell: Ihre mit Felicitas Sonvilla entstandene siebenteilige Doku-Serie "Boys" ist in der ZDF-Mediathek bereits abrufbar. Am 12.Juli läuft sie außerdem um 23.50 Uhr im ZDF. Privat: Nina Wesemann lebt in Berlin.

Was hat Sie überrascht?

Ihre Unsicherheit. Auffällig finde ich, dass sie spüren, wie schwierig es heute ist, ein Mann zu sein. Dass ihnen nicht klar ist, wie sie sich verhalten sollen. Die Männer sagen, dass sie ein Thema wie Männlichkeit beschäftigt. Dass es aber in ihrem Umfeld so wenig Gelegenheiten gibt, darüber zu sprechen. Es war für sie vollkommen neu, dazu befragt zu werden.

Mit Fragen wie …

Was ist für dich guter Sex? Was bedeutet Männlichkeit für dich? Was für ein Mann bist du? Mich hat wirklich überrascht, wie selten Männer miteinander über so etwas sprechen.

Ist Männlichkeit überhaupt noch gefragt?

Männlichkeit ist absolut noch gefragt. Wir kommen gar nicht ohne aus. Es ist wichtig, in Beziehungen Weiblichkeit und Männlichkeit zu leben, aber eben nicht immer von der gleichen Person. Einer unserer Protagonisten sagt, dass in seiner Beziehung beide die Rolle des oder der anderen einnehmen können.

Haben Männer heute Angst vor Frauen?

Der alte, weiße Mann wird ja momentan angeklagt. Wenn man eine Position innehat, die jetzt in Frage gestellt wird, dann kann einem das schon Angst machen. Die Frage ist nur: Kommt die Anklage wirklich von Frauen oder gesamtgesellschaftlich auch von anderen Männern? Unsere Serie zielt auf jeden Fall darauf ab, Ängste abzubauen.

Wenn Sie diese jungen Männer mit der Generation ihrer Väter vergleichen – was hat sich da geändert?

Es gibt Aussagen in unserer Serie, die zeigen, dass sie mit bestimmten Verhaltensweisen ihrer Väter brechen wollen: Zum Beispiel, dass ihre Väter keine Nähe zulassen konnten, oder dass sie nicht viel zu Hause waren. Das wollen sie anders machen!

Fehlen Männern heute Vorbilder?

Das glaube ich nicht. Auch wenn sie sich von ihren Vätern abgrenzen, ist es nicht so, dass die keine Vorbilder sein können. Felix, einer unserer Protagonisten, erzählt von den Problemen, die er mit seinem Vater hatte, und dass er, sein Sohn, lange nicht verstand, warum sie nicht offen reden konnten. Aber jetzt haben sie geredet und nun kann sein Vater für ihn auch ein Vorbild sein.

Was hat Ihnen Ihr Vater mitgegeben?

Mein Vater ist ein sehr gerechter Mensch und sehr großzügig. Ob er mir das mitgegeben hat? Ja, daran arbeite ich.

Wie haben Sie die Männer für die Doku-Serie ausgewählt?

Wir haben erst mal in unseren Bekanntenkreisen nachgefragt, dann über WhatsApp-Chats, Chatgruppen, Telegramm-Gruppen, Facebook und Bumble-Bizz gesucht. Wir haben versucht, die Suche möglichst breit zu streuen.

War es schwierig, die Männer zu überzeugen?

Grundsätzlich gab es niemanden, der gesagt hat, es interessiere ihn nicht. Aber einige haben sich nach den Vorgesprächen entschieden, bei dem Interview nicht mitzumachen. Sie wollten mit ihren Aussagen nicht in der Öffentlichkeit stehen.

Wie kamen Sie auf die Idee für das Projekt?

Felicitas Sonvilla, meine Co-Regisseurin, und ich, beschäftigen uns schon lange mit Geschlechter-Themen. Inspiriert zu dieser Serie hat uns ein dänischer Dokumentarfilm, in dem zwei Regisseurinnen mit Frauen über weibliche Sexualität sprechen. Da haben wir uns gefragt, ob man das nicht auch mit Männern machen kann.

Können Männer denn offen über Sex sprechen?

Die Frauen in dem dänischen Film wirken auf mich sensibler oder verlässlicher bei dem Thema. Bei unseren männlichen Protagonisten spürte man so etwas, wie eine Haltung bewahren zu wollen. Was ich aber für unser Format gar nicht hinderlich finde. Die Männer in unserer Serie haben sich geöffnet. Es sind sehr persönliche Gespräche geworden, aber es gibt etwas, das uns voneinander trennt.

Vielleicht öffnen sich Männer schwerer gegenüber Frauen …

Das würde ich nicht unterstreichen. Denn ich glaube, so wie Frauen untereinander über Gefühle sprechen, so können sie das auch mit Männern. Auch unter Männern selbst ist es manchmal nicht einfach: Einer unserer Protagonisten sagte, dass es ihm immer schwer gefallen sei, mit seinem besten Freund über Gefühle zu sprechen. Er hat es versucht, aber es ging einfach nicht. Jetzt aber hat er jemanden kennengelernt, der über seine Gefühle spricht, und das hat ihn total überrascht.

Sie haben den Männern eine Bühne gegeben. In der Mitte ein Stuhl, der Boden mit silbernem Stoff ausgelegt. Hatten die Männer Lampenfieber?

Ja, aber sie haben es sich nicht anmerken lassen. Das ist das, was ich mit Haltung bewahren meine. Selten hat mal jemand zugegeben, dass er nervös ist.

Sie haben Ihrer Reihe den Titel "Boys" gegeben. Nun sind die Männer im Alter zwischen 25 und 40 – dem Boys-Alter damit doch schon entwachsen?

Der Titel ist ein spielerischer Umgang mit dem Erwachsenwerden. Boys sind noch nicht ganz erwachsen, so haben wir unsere Protagonisten auch wahrgenommen. Sie befinden sich in einer Zwischenlebenswelt. In einem Leben, in dem man sich noch sucht, und einem, wo man angekommen ist.

Aber hätte es umgekehrt nicht herabwürdigend gewirkt, wenn zwei Männer 30 junge Frauen befragt und die Sendung "Girls" genannt hätten?

Da stimme ich Ihnen zu. Andersherum würde es nicht funktionieren. Aber uns ging es nicht darum, jemanden bloßzustellen.

Beim Thema Feminismus erzählt ein Mann, wie er einer Frau die Tür aufgehalten und dafür von ihr zurechtgewiesen wurde. Missverstehen sich Frauen und Männer mittlerweile häufiger?

Natürlich gibt es Momente – und das sind gerade die spannenden – in denen Geschlechterrollen aufgebrochen werden und Missverständnisse entstehen. Wo sich eine Frau oder ein Mann angegriffen fühlt. Diese Momente brauchen wir aber, um weiterzukommen und zu gucken: Was ist eigentlich das Problem? Er könnte sagen: "Ich weiß, dass du die Tür selber aufhalten kannst – ich will es aber trotzdem für dich machen." Dann könnte die Frau immer noch sagen: "Ich will aber nicht, dass du es für mich machst. Ich will es gern selber machen." Solche Momente können vieles klären, bevor sie in Ärger, Wut oder Frustration enden.

Ein anderer Mann erzählt von seinem Beitrag zum Feminismus. Dazu kam es, als er die Toilette in der Wohnung seiner Freundin putzte ….

Das war sein Initialmoment zum Feminismus. Das Spannende an der Geschichte ist, dass er vorher noch nie in seinem Leben geputzt hat. Es ist eine Geschichte aus seiner Jugend. Er war damals 17 oder 18, sie forderte ihn auf, zu putzen – und er machte es auch. Sie testete ihn, ob er sich darauf einlässt. Wie er das erzählt, wirkt es sehr humorvoll. Er hat ja keinen Schaden genommen. Mittlerweile ist er Familienvater und er sagt, als er Kinder bekam, habe er gemerkt, was Gleichberechtigung bedeutet: Dass man Privilegien abgibt.

Was wünschen Sie sich als Frau von einem Mann?

Aufrichtigkeit und Unterstützung. Aber so, dass man sich gegenseitig unterstützt. Und ich erwarte auch, dass er einen Zugang zu seiner Gefühlswelt hat und diese teilen kann und will.

Sie fragen die Männer auch: Hast du dir schon mal überlegt, wie es wäre, eine Frau zu sein? Haben Sie sich selbst schon einmal überlegt, wie es wäre, ein Mann zu sein?

Ich habe mich oft gefragt: Was wäre ich für ein Mann? Wie sähe ich aus? Wie würde ich mich verhalten? Eher zurückhaltend oder eher laut? Was für Freundschaften würde ich führen? Würde ich auch Freundschaften mit Frauen haben? Welchen Sport würde ich machen?

Haben Sie Antworten darauf gefunden?

Ich habe eher Fragen gestellt, es ist ja sehr hypothetisch. Die Vorstellung führt einen zurück zu sich selbst als Frau, und was daran gut und vielleicht auch etwas schwierig ist. Einer unserer Protagonisten fand auch, dass es ihm geholfen hat, sich vorzustellen, wie es wäre, eine Frau zu sein.

Die Männer tanzen zwischendurch vor der Kamera – war das zum Lockerwerden?

Wir hatten uns vorher überlegt, eine Ebene zu schaffen, in der die Männer nicht sprechen. Und der allein tanzende Mann – das ist ein Bild, das man so nicht kennt. Wir haben das zwischengeschnitten, damit der Zuschauer auch darüber nachdenken kann, was gerade gesagt wurde und was er selbst auf die Fragen antworten würde.

Sie haben zwei Prominente unter den Männern. Den Rapper Kelvyn Colt und den Politiker Kevin Kühnert. Er sagt, dass romantische Beziehungen gar nicht eine so überragende Bedeutung für ihn haben. Dabei wirkt er ziemlich kontrolliert ...

Ich denke, dass er seine Professionalität wahrt und guckt, wie viel er über sich preisgibt. Aber ich hatte das Gefühl, dass die Sachen, die er über sich erzählt, ehrlich waren.

Am Ende reden die Männer über Fußball – und es kommt mir so vor, als ob sie bei diesem Thema wesentlich flüssiger sprechen als über Feminismus, Männlichkeit, Liebe und Sex. Wie sehen Sie das?

Das kann gut sein. Die Männer, die über Fußball sprechen wollten, fühlten sich bei dem Thema sicher.

Ist Fußball die letzte Bastion der Männlichkeit?

Klar. Noch wird der Fußball ja auch von Männern dominiert.