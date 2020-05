Von Alexander R. Wenisch

Heidelberg. Ich erinnere mich an einen Donnerstag vor ein paar Jahren. Ich tobe gerade mit meinen beiden Jungs über einen Spielplatz, während ihre Mutter und die beiden Tanten am Rand sitzen, Kaffeebecher in der Hand, miteinander plaudernd. "Aha", denke ich bei mir, "so sieht also Vatertag aus?" Müsste ich heute nicht mit ein paar Kumpels mit dem Bollerwagen unterwegs sein und wir uns um 12 Uhr schon gut betrunken irgendwo einen ersten Sonnenbrand holen? So will es das Männer-Klischee zu Christi Himmelfahrt. Doch für Klischees war ich noch nie zu haben.

1. Entspannt und ideologiefrei

Trotzdem: Was macht eigentlich heute einen Vater aus; einen guten Vater möglichst? Männer haben seit einigen Jahren Lust darauf, ihre Rolle in der Gesellschaft neu zu definieren. Das haben die Gesellschaftsforscher des Heidelberger Sinus-Instituts festgestellt. Dem "modernen neuen Mann", so nennen ihn die Forscher, ist seine Rolle in der Familie als Bezugsperson für seine Kinder wichtig. Er bringt sich ein, versteht sich im wahrsten Sinne als Partner. Ebenso der "postmoderne Mann", der entspannt und ideologiefrei mit Rollenmustern "spielt". Mit 63 Prozent sind diese neuen Männertypen, denen eine geschlechtergerechte Gesellschaft wichtig ist, laut Sinus heute in der Mehrheit; werden die Kinder älter, nimmt der Anteil anderen Studien zufolge sogar auf 70 Prozent zu. Die "Machos" sind heute mit 14 Prozent und die traditionellen Haupternährer (23) in der Minderheit.

Vorbild wirkt: Fast 4000 Jugendliche wurden 2019 im Rahmen des Girls’Day und Boys’Day befragt, wie sie sich – als Erwachsene – Gleichberechtigung wünschen. „Die nachfolgende Generation hat hier bereits ein neues Selbstverständnis“, ist Projektleiterin Romy Stühmeier überzeugt. Die Debatten der letzten Jahre und die familiären Vorbilder wirken. Jeweils 90 Prozent möchten die Zeit, die sie mit ihren Kindern verbringen, paritätisch aufteilen. 80 Prozent der befragten Jungen möchten beim „Versorgen der Kinder“ eine aktive Rolle übernehmen. ​

Auch wenn Wunsch und Wirklichkeit noch auseinanderklaffen, lässt sich feststellen: In der Mitte der Gesellschaft ändert sich etwas. Etwas, das über die zwei obligatorischen Elternmonate hinausgeht. Jahrzehntelang haben sich Mütter beklagt, dass sich die Väter aus allem raushalten. Jetzt entscheiden sich junge Männer bewusst für eine aktivere Rolle. Gleichzeitig zeigt sich aber auch immer wieder, dass Paare mit der Geburt des ersten Kindes ungewollt in traditionelle Rollenmuster "rutschen" – weil er dann doch mehr verdient, ein Karrieresprung ansteht, sie sich in der Rolle der Mutter wohler fühlt, als gedacht. Gleichzeitig ist jeder zweiten Mutter (49 Prozent) der berufliche Erfolg des Mannes wichtig, so eine Erhebung der Konrad-Adenauer-Stiftung.

2. Kein Babysitter zweiter Klasse

Die Familienforschung entdeckt seit einiger Zeit die Väter als Bestandteil der Erziehung. Kinder sind Frauensache? Von wegen! Väter sind viel wichtiger für die Entwicklung eines Kindes als lange gedacht. Jungs, ihr seid keine Babysitter zweiter Klasse, wenn die Mutter gerade mal nicht kann!

Dazu fällt mir eine andere Szene ein: Als unser Sechsjähriger im vergangenen Winter mit Fieber im Bett lag, bin ich daheim geblieben, weil ich meine Arbeitszeit flexibler einteilen kann. Meine Frau ging zum Job – und wurde dort (von ihren Kolleginnen!) gefragt, ob "er das denn auch schafft" daheim. Ja, "er" schafft das, wenn man es ihm zutraut. Es ist ja auch sein Kind, nicht nur das der Mutter. Mehr noch. Weil wir nicht verheiratet sind, haben wir nach der Geburt unseres ersten Sohnes eine gemeinsame Sorgerechtserklärung unterschrieben. Für mich mehr als ein bürokratischer Akt auf dem Jugendamt. Wir tragen gemeinsam, möglichst gleichberechtigt Sorge um unser Kind.

Jungs, nehmt das ernst! Und wenn ihr noch ein paar Fakten braucht, bitte sehr.

Mehrere Studien zeigen inzwischen, was geschieht, wenn Väter sich als Bezugsperson für die Kinder ernst nehmen. Wenn sie sich verantwortlich fühlen, sobald ihr Baby schreit, wenn sie im Kindergartenalter mit im "Kaufmannsladen" spielen und helfen, wenn das Schulkind bei den Hausaufgaben (Stichwort: Home-Schooling!) nicht weiterkommt. Vielleicht machen sie das anders als es die Mütter tun würden, aber auch Männer können trösten, spielen, helfen – sich kümmern. Und das setzt eine positive, emotionale Spirale in Gang, von der die ganze Familie profitiert. Man erlebt seinen Einfluss in der Gruppe, man festigt die Bindung zum Kind und man reduziert den Stress der Partnerin, die eben nicht für alles Familiäre alleine verantwortlich sein muss.

Darum: Das erste Vorbild, dass man seinem Kind sein kann, ist das des guten Partners. Denn eine gute Paarbeziehung hat positive Auswirkung auch auf die Entwicklung des Kindes. Gelebte Gleichberechtigung beginnt daheim. Und umgekehrt: Wenn sich Eltern häufig streiten, wenn sie einander anschreien oder die Autorität des anderen untergraben, wird das ebensolche destruktiven Spuren beim Kind hinterlassen. Dafür braucht man kein Psychologie-Studium, das sagt einem das Baugefühl.

3. Eine Frage der Hormone?

Ohne Frage besteht die erste enge Bindung des Kindes zur Mutter. In ihr wächst es, aus ihr kommt es zur Welt, von ihr wird es ernährt und warm gehalten. Darum kann man schon die Frage stellen: Wie viel Biologie steckt in der Eltern-Beziehung? Beim Stillen beispielsweise schüttet der weibliche Körper einen Tsunami an Oxytocin aus, das sogenannte Kuschelhormon. Es stellt sich eine innige Verbindung zwischen Kind und Mutter her – auf molekularer Basis. Da kommt man als Vater nicht gegen an. Könnte man meinen. Untersuchungen haben nun aber gezeigt: Der Oxytocin-Spiegel steigt auch bei jungen Vätern. Und zwar dann am stärksten, je mehr sie sich um ihre Kinder kümmern. Parallel sinkt das "Draufgänger"-Hormon Testosteron.

4. Weltentdecker sein

Die große Stunde der Papas schlägt aber, sobald die Kleinen beginnen, sich ihrer Umwelt zuzuwenden. Dann können Väter den Mut des Kindes aktivieren, ihre Neugierde auf die Welt, ihren Entdeckergeist.

Männer spielen anders als Frauen, meistens jedenfalls. Tendenziell körperlicher, rauer, lauter. Gerade Jungs tut das gut. Doch Kinder, die wie junge Hunde miteinander rangeln, sind in Kitas, Kindergärten und Grundschulen meist nicht gerne gesehen. Erwachsene Väter, die mit einer Horde dreckverschmierter Kinder über den Spielplatz jagen, müssen sich schon mal einen abfällig-ordnenden Kommentar anhören.

Dabei, soweit ist die Forschung schon, fördert Raufen (nach Regeln) die Sozialkompetenz. Kinder, die regelmäßig mit ihren Vätern toben, werden selbstbewusster und können besser mit Rückschlägen umgehen, sie lernen, ihre Gefühle zu regulieren, können sich in der Schule besser konzentrieren, ja, verletzten sich später sogar seltener, weil sie anscheinend früh gelernt haben, ihre Grenzen einzuschätzen.

Die Kunst des richtigen Raufens besteht nun aus der Mischung von Sieg und Niederlage. Einerseits, das sagen die Forscher, wollen die Kinder Papas Stärke erleben – er soll ja derjenige sein, der die Familie beschützen kann. Andererseits darf ich als körperlich überlegener Erwachsener auch ab und zu verlieren. Dass der Stärkere den Schwächeren auch mal gewinnen lässt, zeigt, dass das alles nur ein Spiel ist. Dass der Stärkere seine Überlegenheit nicht ausnutzt, kann eine Tugend fürs Leben sein.

5. Lesen und diskutieren

Raufen, toben, kicken, Abenteuer erleben, ja, das kann Papa! Aber vorlesen? Da ist Mama doch der Profi. Tatsächlich haben Väter oft weniger Lust auf dieses klassische Abendritual. Ein Fehler, denn der Effekt zeigt sich erst später. Kinder, denen regelmäßig vorgelesen wird, werden selbst zu besseren Lesern, sie werden besser in Mathe, zeigen weniger Verhaltensauffälligkeiten, können sich besser konzentrieren. Das ist gut erforscht. Neu ist die Erkenntnis der Psychologin Natasha Cabrera von der University of Maryland: Diese positiven Effekte sind – gerade bei Jungs – umso stärker, wenn nicht die Mutter, sondern der Vater liest. Auch hier wieder Thema Vorbild: Lesen ist kein Mädchen-Ding.

Cabrera geht sogar noch weiter: Auch die Debatten um die großen und kleinen alltäglichen Dramen und Wünsche des Nachwuchses sollten nicht nur die Mütter ausfechten. Es hilft den Kindern umso mehr, wenn sie sich den Vätern erklären müssen. Denn die lesen den Kleinen nicht jeden Wunsch an der Nasenspitze ab, sie fragen öfter nach dem Warum. So lernen Kinder, dass sie ihre Bedürfnisse in Worte fassen müssen, um voranzukommen. Gespräche mit Papa können also ein gutes Trainingslager sein für "die Welt da draußen".

Ich jedenfalls habe die Hoffnung, dass wir unsere beiden Jungs so zu selbstbewussten jungen Männern erziehen können – als Teil einer jungen Generation, die das nicht mehr kennt, dieses: das ist "Mama-Job" und das ist "Papa-Job". Weil klar ist: Eltern sein heißt, zusammen Verantwortung zu übernehmen.

Also wenn ihr am Donnerstag schon mit dem Bollerwagen durch die Gegend wandern müsst, dann wäre es doch ein schönes Bild: Papa und Mama ziehen den Karren vorne zusammen, die Kinder hocken gut gelaunt hinten drin. Und auf der großen Wiese da vorne wird gerauft, getobt, gelacht und gekuschelt. Egal, Hauptsache es ist viel Herz dabei. Dann ist schon alles richtig.