Von Antje Urban

Wer die Allmächtigkeit unserer Natur wahrnehmen will, blickt oft automatisch in die Weiten des Himmels. Und auch die Kraft des Waldes ist für uns in den letzten Jahren mit dessen stetem Verlust zunehmend spürbar geworden. Aber was unter unseren Füßen geschieht, das interessiert die wenigsten. Dabei wimmelt es in diesem Mikrokosmos nur so von Leben. In einer Handvoll Erde befinden sich mehr Lebewesen, als es Menschen auf der Erde gibt: Spinnen, Asseln, Regenwürmer, Milben, Käferlarven zum Beispiel sowie Milliarden Bakterien, Pilze, Algen und Viren. Und nur ein Bruchteil der vielen Arten, die in ihm leben, sind bislang erforscht. Allein unter einem Hektar gesunden Boden leben rund 15 Tonnen Bodenlebewesen, was in etwa dem Gewicht von 20 Kühen entspricht, die darauf grasen. Je fruchtbarer der Boden, umso mehr Lebewesen.

Wie fruchtbar der Boden ist, hängt wiederum vom Alter, dem Ausgangsgestein, vom Humusgehalt, von den Klimaverhältnissen und vom Menschen ab. Vom Menschen, weil er zum Beispiel in Deutschland allein die Hälfte der Landesfläche landwirtschaftlich nutzt. Aufgrund der Klimakrise braucht diese bedeutende "Unterwelt" die volle Aufmerksamkeit. "Unser derzeitiger Umgang mit dem fruchtbaren Boden der Erde ist aber ein Vernichtungsfeldzug. Wir betonieren, asphaltieren ihn zu, baggern ihn weg, planieren und versiegeln", sagt der Journalist und Autor Florian Schwinn in seinem Buch "Rettet den Boden".

Hintergrund INFORMATIONEN Green Deal Der European Green Deal ist ein von der Europäischen Kommission unter Ursula von der Leyen 2019 vorgestelltes Konzept mit dem Ziel, bis 2050 in der Europäischen Union die Netto-Emissionen von Treibhausgasen auf null zu reduzieren und somit als erster Kontinent [+] Lesen Sie mehr INFORMATIONEN Green Deal Der European Green Deal ist ein von der Europäischen Kommission unter Ursula von der Leyen 2019 vorgestelltes Konzept mit dem Ziel, bis 2050 in der Europäischen Union die Netto-Emissionen von Treibhausgasen auf null zu reduzieren und somit als erster Kontinent klimaneutral zu werden. Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) Die EU-Landwirtschaftsminister haben sich auf eine Reform der GAP verständigt. Künftig gilt: Alle Direktzahlungen an Landwirte sind an die Umsetzung von Umwelt- und Klimaleistungen geknüpft. Damit werden nicht mehr die reine Bewirtschaftung von viel Fläche, sondern sinnvolle Maßnahmen aus Umweltschutzgründen honoriert. In Deutschland standen von 2014 bis 2020 jährlich rund 6,2 Milliarden Euro an EU-Mitteln für die Agrarförderung zur Verfügung. Farm-to-Fork Bei der Farm-to-Fork-Strategie der Europäischen Kommission geht es um den Beitrag eines nachhaltigen Ernährungssystems zum europäischen Green Deal. Zum ersten Mal wird in der EU das gesamte Ernährungssystem betrachtet – vom Hof zur Gabel. Dazu gehören Ernährungssicherheit, ein gerechtes Einkommen für Primärerzeuger, Forschung und Innovation, Bodenfruchtbarkeit, die Neuformulierung von Lebensmitteln hinsichtlich Salz, Zucker und Fetten sowie die Kennzeichnung von Lebensmitteln. Bio-Landwirtschaft Die Zahl der deutschen Ökolandbaubetriebe und ihre bewirtschaftete Fläche nimmt seit Mitte der 90er Jahre stetig zu. 2020 betrug der Anteil an der gesamten landwirtschaftlichen Nutzfläche 9,6 Prozent. Die Biofläche macht in Europa 3,1 Prozent der gesamten Nutzfläche aus, in der EU 7,7 Prozent.

Tatsächlich wird in Deutschland allein täglich eine Fläche von 150 Fußballfeldern versiegelt. So gibt es durch den Flächenfraß, der in ganz Europa stattfindet, immer weniger Fläche für die Nahrungsmittelproduktion. Gleichzeitig geht europaweit durch Erosion wertvolle Erde verloren – pro Jahr eine Schicht von einem Meter auf einer Fläche so groß wie Berlin.Diese Erkenntnis findet sich nun in einer Bodenstrategie im Rahmen des Green Deal der Europäischen Kommission wieder: "Böden sind die Grundlage aller Lebensmittelketten und der darin enthaltenen biologischen Vielfalt. Gesunde Böden sind eine Antwort auf die zentralen Herausforderungen, die der europäische Green Deal angeht, wie Klimaneutralität, eine saubere Kreislaufwirtschaft, die Umkehr des Verlusts an biologischer Vielfalt, die Versorgung mit gesunden Lebensmitteln, den Schutz der menschlichen Gesundheit und die Eindämmung von Wüstenbildung und Bodenverschlechterung", heißt es zur Erklärung.

Die Landwirtschaft sorgt laut Umweltbundesamt in erheblichem Maße für klimaschädliche Treibhausgase. Dafür verantwortlich sind vor allem Methan-Emissionen aus der Tierhaltung sowie Lachgas-Emissionen aus landwirtschaftlich genutzten Böden als Folge der Stickstoffdüngung (mineralisch und organisch). Wenn es nach Schwinn geht, könnte die Landwirtschaft aber sehr einfach vom Klimazerstörer zum Klimaretter werden. Denn auf der Erde ist viel mehr CO2 gebunden als in der Atmosphäre: in den Pflanzen, im Meer und eben im Boden. Es gilt daher zu verhindern, dass sich das in den Böden gebundene CO2 freisetzt.

Weltweit sind es schätzungsweise 2000 Gigatonnen CO2 in Form von organischem Material und Humus. Humus besteht zu rund 58 Prozent aus Kohlenstoff. In landwirtschaftlich genutzten Böden bildet er sich aus Pflanzenrückständen und organischen Düngern, wie Kompost, Stallmist, Gülle oder Gärrest aus Biogasanlagen. Häufiges Pflügen, Bodenverdichtung, kurze Fruchtfolgen oder synthetische Stickstoffdüngung schädigen das "Biotop Boden". Humus verschwindet so und der darin gebundene Kohlenstoff entweicht in die Atmosphäre und heizt dort als Treibhausgas das Klima auf. Fachleute sind sich einig, dass die Speicherung von Kohlenstoff in Form von Humus zu den wenigen Klimaschutzmaßnahmen gehört, die nicht nur Emissionen vermeiden, sondern diese sogar rückgängig machen können.

Der Verband der Humus- und Erdenwirtschaft e.V. geht sogar so weit zu behaupten, dass schon ein Prozent mehr Humus auf den Äckern die gesamten CO2-Emissionen eines Jahres binden würde. "Es braucht auf jeden Fall neue Ansätze. Mit der Umstellung beim Ackerbau und der Tierhaltung könnte man große Wirkungen erzielen", ist sich Schwinn sicher. Als Beispiel nennt er das Weideland, das neben den Mooren der beste Humusspeicher sei. "Wenn wir wieder zum Weidegang des Viehs zurückkehren würden, könnten wir damit mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen: Die Tiere brauchen weniger Kraftfutter, was weniger Methanausstoß bedeutet. Ihre Kuhfladen sind die Kinderstube der Insekten, sie bringen die Biodiversität und helfen dem Bodenleben Humus aufzubauen."

Um humusaufbauend zu wirtschaften, sind laut Verband der Humus- und Erdenwirtschaft e. V. Umstellungen in der Anbauweise notwendig. Dazu gehört, den Boden möglichst ganzjährig begrünt zu lassen, mit möglichst wenigen mechanischen oder chemischen Eingriffen. Genauso wie die verträgliche Zufuhr von organischer Substanz und Reststoffen, wie zum Beispiel Gülle. Und nach den Vorstellungen des neuen Landwirtschafsministers Cem Özdemir sind die gestellten Aufgaben an die Bauern neben dem gezielten Humusaufbau auch noch Moorschutzstrategie, Waldumbau sowie eine Ausweitung des Ökolandbaus von derzeit rund elf Prozent auf 30 Prozent bis 2030.

Doch sind die Landwirte auf ihre Klimaschutzrolle überhaupt vorbereitet? "Obwohl die Bedingungen für eine Betriebsumstellung heute weit besser sind als in den vergangenen Jahrzehnten, ist die Bereitschaft, diesen Weg zu gehen, bei den Landwirten eher verhalten. Den im sogenannten konventionellen System praktizierenden Landwirten fehlt es an Wissen über das System und die Funktionsweise des ökologischen Landbaus", meint Joseph Amberger, langjähriger Landwirtschaftslehrer und jetzt Projektleiter der Pfaffenhofener Bodenallianz.

In dem Buch "Das Gift und wir: Wie der Tod über die Äcker kam und wie wir das Leben zurückbringen können" beschreibt er, dass obwohl die Grundsätze und Inhalte des Biolandbaus mittlerweile in die Lehr- und Ausbildungspläne aufgenommen wurden, sie in der Ausbildungspraxis meist eine untergeordnete Rolle spielen. Das Wissen sei da meint hingegen Landwirt Jürgen Maurer und stellvertrender Vorsitzender des Bauernverbandes Schwäbisch Hall – Hohenlohe Rems e. V. "Wir Landwirte erleben schon immer Veränderungen und versuchen, unsere Betriebe voranzubringen. Aber diese Agrarwende ist eine gesamtgesellschaftliche." Er betreibt in Fessbach einen von zehn deutschen Demonstrationsbetrieben des F.R.A.N.Z Projektes (Für Ressourcen, Agrarwirtschaft & Naturschutz mit Zukunft), das in intensiver Zusammenarbeit von Naturschutz, Forschung und Landwirtschaft, Lösungen für mehr Artenvielfalt entwickelt. "Man darf keine Zeit für den Umwelt- und Klimaschutz versäumen, aber nur im Einklang mit den Akteuren."

Ungefähr 260.000 Agrarbetriebe versorgen Deutschland mit Nahrung, Tendenz in den letzten zehn Jahren schwindend. Denn der Druck auf die Landwirte steigt – auch sie leiden unter den Folgen des Klimawandels und immer wieder neuen Gesetzen. Besonders lukrativ ist der Beruf des Landwirts schon lange nicht mehr. Die Forderung des obersten Bauernvertreters, dem Präsident des Deutschen Bauernverbandes Joachim Rukwied lautet denn auch: "Am Ende dieses Veränderungsprozesses muss eines der Fall sein: Dass unsere Betriebe und eine junge Generation Zukunftsperspektiven sehen." Die angekündigte Boden-Richtlinie der EU-Kommission sieht jetzt bei nachhaltigen Bodenschutzmaßnahmen in der Landwirtschaft Direktzahlungen vor, also monetäre Anerkennung einer nachhaltigeren Landwirtschaft. Landwirt Maurer betont, dass es aber die Verlässlichkeit bräuchte, dass ihre zukünftig nachhaltiger produzierten Waren auch mehr Geld brächten. "Die Politik macht schließlich nicht die Preise, sondern der Handel und die Verbraucher."

BUCHTIPPS

"Das Gift und wir" von Mathias Forster, Christopher Schümann (Westendverlag, 29,95 Euro)

"Rettet den Boden!" von Florian Schwinn (Westendverlag, 24 Euro)