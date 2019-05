Von Heiko Schattauer

Eberbach. Er liebt das Extreme - und hat es über Jahre auch gelebt. Dabei sieht sich Timo Bracht, der nach eineinhalb Jahrzehnten als Profi-Triathlet im vergangenen Sommer seine Karriere beendet hat, gar nicht als Extremsportler. Die Leistungen, die der 45-jährige Eberbacher in seiner Laufbahn "erbracht" hat, sind dennoch extrem, extrem beeindruckend.

14-mal hat er den Ironman auf Hawaii absolviert, insgesamt neun Ironman-Siege und drei Europameistertitel schmücken seine Vita. "Wenn ich mal keinen Sport mache, überlege ich, wann ich wieder Sport machen kann", hat Bracht einmal gesagt.

Und auch nach der Profi-Zeit ist Sport der Lebensmittelpunkt von Timo Bracht, der nun als Unternehmer, Redner, Personal Coach (unter anderem im "Trimedica Sportzentrum Mosbach") seine Erfahrungen weitergibt. Im Racket-Center Nussloch wird er am 22. Mai unter dem Titel "Schneller, höher, weiter - gesünder?" beleuchten, wie Hochleistungssport und die eigene Gesundheit zusammenpassen. Die RNZ hat ihn schon vorab "gecheckt".

Lebenslauf Name: Timo Bracht Geboren am 22. Juli 1975 in Waldbrunn, aufgewachsen in Eberbach. Ausbildung: Nach dem Abitur Studium Erziehungswissenschaft und Sportwissenschaft. Karriere: 1993 begann Bracht mit dem Triathlon. Seit seinem Sieg 2003 beim Ironman France ist er Profiathlet. Zu seinen Erfolgen zählen neun Ironman-Siege und ein fünfter Platz bei den Ironman-Weltmeisterschaften 2011 auf Hawaii. Privat: Bracht lebt mit seiner Frau Bettina und zwei Kindern, André und Isabelle, in Eberbach.

Gleich mal voller Verwunderung gefragt: Leidenschaft für den Sport ist ja schön und gut - aber wie kommt man eigentlich auf die Idee, sich Triathlon als seinen Sport auszusuchen?

Naja, das hat einfach gepasst, das hat funktioniert. Das klingt jetzt vielleicht komisch, aber die zweiten Plätze in meiner Anfangszeit haben mich angetrieben. Ich habe gesehen, dass ich das bestimmen kann: Wenn ich mehr und cleverer trainiere, werde ich besser, auch wenn ich mich dafür natürlich auch selbst quälen musste.

Das mit dem "Verbessern" hat ja auch bestens funktioniert. National wie international folgten große Erfolge. Welche Momente haben sich am meisten ins Gedächtnis eingebrannt?

Viele, in 14 Jahren kommt da natürlich einiges zusammen. Auf Hawaii war ich beim ersten Start 2001 der jüngste Teilnehmer, und 2017 dann der älteste bei den Profis. Da habe ich eine ganze Dekade miterlebt. Überhaupt ist der Ironman auf dieser extremen, aber auch extrem schönen Insel eben etwas ganz Besonderes. Nie vergessen werde ich auch das "Los Carbos" in Mexiko: Da sind neben uns die Wale im Meer geschwommen, das war beeindruckend. Und später an Land beim Radfahren und Laufen war die Luft so trocken, dass du die Staubkörner gesehen hast. Das war schon krass. Der Sieg war dann fast Nebensache.

Bei allen Erfolgen gab es auch immer wieder Rückschläge, nicht erfüllte Erwartungen und Enttäuschungen. Gerade auch beim Ironman auf Hawaii ...

Das stimmt. Aber ganz ehrlich: Je weiter ich mich von meiner Profikarriere entferne, desto dankbarer werde ich dafür, dass sie nicht absolut perfekt verlaufen ist, dass sie auch kleine Makel hatte. Sich rückblickend über fehlende Puzzleteilchen zu ärgern, das ist nicht mein Ding. Aber während der aktiven Zeit war es natürlich immer auch ein Antrieb, wenn die Erwartungen nicht erfüllt wurden.

Gibt es einen Punkt, an dem Sie anders hätten abbiegen sollen?

So wie bei "Zurück in die Zukunft"? Charmante Vorstellung. Aber nein, ich hätte nirgends anders abbiegen wollen. Zumal ich mir selbst rückblickend vielleicht die im jugendlichen Leichtsinn getroffene Entscheidung, Triathlon-Profi zu werden, wieder ausgeredet hätte.

Profi waren Sie dann tatsächlich 14 Jahre lang. Wie schwer ist da der Ausstieg letztes Jahr gefallen?

Eigentlich ist er mir recht leicht gefallen. Weil ich mich in den Jahren zuvor schon in Mini-Schritten dem Abschied genähert habe. Aber das ist natürlich ein Abnabelungsprozess, der immer noch läuft.

Weil was fehlt?

Ja, natürlich. Der Körper war schließlich jahrelang auf Erfolg trainiert. Und das Adrenalin, das man spürt, wenn man nach acht Stunden auf den letzten Metern beim Laufen noch mal jemanden überholt - das macht natürlich was mit dir.

Also doch Drop-Out-Syndrom?

Nein, es ist ja auch nicht so, dass ich keinen Sport mehr mache oder keine Aufmerksamkeit erfahre. Meine Familie und meine Freunde haben mich beim Ausstieg und Übergang auch großartig unterstützt. Wobei die eigentlich ohnehin immer Teil des Ganzen war, mein Sport war nie ein Ego-Trip für mich.

Aber ständig im Training, auf Wettkämpfen und unterwegs zu sein, klingt schon ein bisschen nach Ego-Trip ...

Okay, sagen wir, es war ein abgesprochener Ego-Trip. Für den musste ich leiden, aber mein Umfeld auch. Ich habe uns mit meinem Sport die Existenz gesichert, das hatte aber auch seinen Preis.

Ihre Kinder lernen Sie also jetzt erst richtig kennen?

Das finde ich eigentlich, wobei die beiden da ein wenig anderer Meinung sind. Für sie ist es jetzt natürlich auch eine Umstellung, wenn der Papa ständig mit am Tisch sitzt und dazu noch schlaue Ratschläge in Sachen Ernährung abgibt.

Die Ratschläge geben Sie ja nicht nur ihren Kindern. Beschreiben Sie doch mal, was Ex-Profi Bracht jetzt macht.

Ich versuche, Sport wieder in die Mitte der Gesellschaft zu rücken. Als Botschafter, als Referent, als Personal Coach. Ich wollte mit meinem Hochleistungssport Menschen inspirieren, das ist mir auch gelungen. Und jetzt will ich für den "einfachen" Sport begeistern, Menschen mit Sport ein besseres Lebensgefühl vermitteln.

Was braucht es dafür?

Erreichbare Ziele, Bewusstsein, Achtsamkeit, Motivation. Das fängt schon damit an, dass man mal kurz inne hält und sich fragt, was esse ich da eigentlich? Im Alltag verliert man leicht den Blick dafür, was gut für einen ist und was nicht. Das Wichtigste ist, dass die Ziele machbar und die Vorhaben praktikabel sind.

Trotz extremer Ausprägung scheint ihr Sport ja gut für Sie (gewesen) zu sein. Sie haben Ihren Körper ja quasi einmal quer scannen lassen. Mit welchem Ergebnis?

Mit dem Ergebnis, dass ich abschließend gesund bin. Meine Gelenke und mein Herz sehen besser aus als die eines "normalen" 45-Jährigen, trotz rund 400.000 Kilometern, die ich im Laufe der Karriere abgespult habe. Das zeigt: Auch Hochleistungssport kann gesund sein, wenn man sich an gewisse Spielregeln hält.

Die da wären?

Etwa, dass man konsequent Belastungs- und Erholungsphasen einhält. Oder dass man bei einer Erkältung nicht intensiv trainiert, das macht nämlich keinen Sinn. Es sind recht einfach Dinge, die man aber eben konsequent richtig machen muss.

Und wie ist das für Sie selbst jetzt mit Belastung und Erholung? Wie sehr muss der Triathlon-Profi a.D. seinen Bewegungsdrang bremsen?

Ich trainiere natürlich immer noch ein bisschen, auch wenn ich das Pensum extrem reduziert habe - auf etwa zehn Stunden die Woche. Für mich ist es auch nicht nur der Bewegungsdrang, es ist das Bedürfnis, rauszugehen in die Natur. Da sind wir sehr privilegiert, hier zu leben ist Weltklasse. Außerdem trainiere ich jetzt sozial, also mit anderen, ganz normal in Gemeinschaft, ergebnisoffen. Das ist übrigens auch für mich ein Lernprozess.

Aber wer will denn mit dem Ex-Triathlon-Profi trainieren? Da läuft, schwimmt oder fährt man doch immer nur hinterher ...

(lacht) Ja, das ist manchmal schon ein Problem. Inzwischen meld ich mich zum Beispiel beim Mountainbiken in Eberbach nicht mehr an. Dann springt auch keiner ab wegen mir.