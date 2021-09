Von Ute Teubner

Mannheim. Fast einhundert Jahre ist es her, dass der britische Archäologe Howard Carter die letzte Ruhestätte des altägyptischen "Kindkönigs" Tutanchamun bei Theben entdeckte. Der Pharao bestieg 1332 v. Chr. mit neun Jahren den Thron und regierte lediglich weitere neun Jahre – bis seinem jungen Leben ein jähes Ende gesetzt wurde, durch einen Unfall, der wohl seinem jugendlichen Alter entsprechend bei einem Wagenrennen geschah. Seither ranken sich zahlreiche Mythen um den berühmten Gottkönig (siehe unten).

Hintergrund Die Ausstellung Zeitraum: 10. September bis 27. Februar Ort: Reiss-Engelhorn-Museen (Zeughaus C 5) Öffnungszeiten: täglich von 10 bis 18 Uhr, montags geschlossen Tickets: [+] Lesen Sie mehr Die Ausstellung Zeitraum: 10. September bis 27. Februar Ort: Reiss-Engelhorn-Museen (Zeughaus C 5) Öffnungszeiten: täglich von 10 bis 18 Uhr, montags geschlossen Tickets: Karten sind in den Geschäftsstellen der RNZ erhältlich, bei allen bekannten Vorverkaufsstellen und online unter www.eventim.de sowie ab Beginn der Ausstellung an der Tageskasse. Der Eintritt kostet für Erwachsene 17,50 Euro (erm. 15 Euro), für Kinder und Schüler 8 Euro. Hygienekonzept: Begrenzter Einlass und Zeitfenstertickets; Registrierung über die Luca-App möglich. Maßnahmen und aktuelle Änderungen unter www.tut-ausstellungen.de.

Zumal es das erste unberührte Grab eines Pharao überhaupt war, auf das Howard Carter am 28. Oktober 1922 im Tal der Könige hinter einer versiegelten Tür stieß. Ein Sensationsfund: In dem seit der Antike unberührten Grab türmten sich Goldschätze und wertvolle Artefakten, Sarkophage und Insignien der Herrschaft Tutanchamuns. Die rund 5000 Objekte – darunter auch die blau-goldene Totenmaske des Pharao – boten erstmals einen authentischen Einblick in das dies- und jenseitige Leben der altägyptischen Gottkönige. Seither gilt der Schatz des Tutanchamun als größte archäologische Entdeckung des 20. Jahrhunderts.

Während der originale Sarkophag mit dem mumifizierten Leichnam des Pharao weiterhin in der Grabkammer im Tal der Könige ruht, befinden sich die wichtigsten Fundstücke mittlerweile im Ägyptischen Museum in Kairo sowie in Luxor. Dennoch lassen sich Grab und Schätze des legendären Gottkönigs nun auch hier bei uns in der Region bewundern: Als Repliken kommen sie jetzt nach Mannheim in die Reiss-Engelhorn-Museen, wo sie ab dem 10. September zu sehen sind.

"Tutanchamun – Sein Grab und die Schätze", so lautet denn auch der Titel der Ausstellung, die unter der wissenschaftlichen Leitung des Ägyptologen Wolfgang Wettengel steht. Gezeigt werden rund 1000 detailgetreue Nachbildungen der Grab-Fundstücke, darunter Schreine und Särge, verschiedene Mobiliarstücke, ein vollständig zusammengebauter Streitwagen sowie die weltbekannte Goldmaske Tutanchamuns.

Spektakulär: Der original- und maßstabsgetreue Nachbau der Grabkammern des Tutanchamuns, der den historischen Moment ihrer Entdeckung hautnah erlebbar machen und die Entdeckerlust wecken soll. Die Besucherinnen und Besucher können sich in die nachgebaute dunkle Grabkammer Tutanchamuns wagen. Sie wandeln auf den Spuren Howard Carters und erforschen selbst die berüchtigte Grabstätte samt Kostbarkeiten.

Das Schlagwort lautet "virtuelle Archäologie" in unmittelbarer Nähe – und das auf einer Fläche von über 2000 Quadratmetern. Neben den Grabkammer-Rekonstruktionen und Repliken der einzelnen Objekte gibt die Ausstellung in Mannheim eine fundierte geschichtliche Einführung in die Kultur des Alten Ägyptens und die Zeit Tutanchamuns. Mit Hilfe von Filmen, umfangreichen Texten und Grafiken sowie integrierter Hörführung soll das Gezeigte vertieft werden.

Die Ausstellung "Tutanchamun – Sein Grab und die Schätze" tourt seit 2008 durch sämtliche Kontinente. Und die Begeisterung für den Grabschatz des sagenumwobenen Pharao scheint auch ein knappes Jahrhundert nach der Ausgrabung durch Howard Carter ungebrochen. Weltweit besuchten bisher über 6,5 Millionen Menschen die Schau über die prunkvollen Repliken der Grabkammer und ihrer Schätze. Tendenz: steigend.

Der Fluch des Pharao - Fakten zur Graböffnung: Was ist dran am "bösen Omen"?

Von Christian Satorius

> Die Entdeckung der Grabstätte des Pharao Tutanchamun durch Howard Carter am 4. November 1922 war eine Sensation. Von Anfang an mischten sich aber auch kritische Stimmen in die Glückwünsche zum Jahrhundertfund: Durfte man die Totenruhe des Pharao stören? Schon bald machten Gerüchte über einen Fluch, mit dem das Grab des Pharao geschützt sei, die Runde.

> "Der Tod kommt auf schnellen Schwingen" – und zwar zu demjenigen, der die Ruhe des Pharao stört. Das soll auf einer Tontafel gestanden haben, die in der Grabstätte gefunden wurde. Auch wenn der Grabungsleiter Howard Carter nichts von einem Fluch hören wollte, so kam es in der Folge der Graböffnung doch zu einigen Vorfällen, die den Mythos vom "Fluch des Pharao" bis heute am Leben erhalten.

> Als böses Omen wurde ein Ereignis im Hause Howard Carters gedeutet, das sich laut New York Times schon am 22. Dezember 1922 zugetragen haben soll. Auf der Veranda des Hauses habe eine Kobra den Kanarienvogel des Hausherren angegriffen, hieß es – was "interessant" sei. Das wirklich Interessante daran war, dass die sich aufbäumende Kobra (Uräusschlange) in der ägyptischen Mythologie als Schutzsymbol der Pharaonen gilt. Und es sollte sogar noch mysteriöser werden: In den frühen Morgenstunden des 5. Aprils 1923 verstarb Lord Carnarvon, der Geldgeber der Grabungsarbeiten, in Kairo. Etwa zur gleichen Zeit fiel in ganz Kairo der Strom aus.

> Dies war der Anfang einer Reihe von Todesfällen, die die zeitgenössische Presse damals dem "Fluch des Pharao" zuschrieb, der damit weltbekannt wurde. Zu den Verstorbenen zählten die beiden Zeichner der Ausgrabungen, Walter Hauser und Lindsley Foote Hall, sowie der Leiter der Ausgrabungen selbst, Howard Carter. Der Archäologe Arthur Weigall war unter den Toten, ebenso wie der Röntgenologe Archibald Douglas Reid, der die Mumie des Tutanchamuns untersucht hatte. Aber auch Verwandte Lord Carnarvons, ja sogar sein Lieblingshund, und Besucher der Grabstätte verstarben nach und nach. Die Todesfälle häuften sich derart, dass sie von der zeitgenössischen Presse sogar durchnummeriert wurden.

> Was ist dran am mysteriösen Fluch? Ein Vogel, der in Ägypten von einer Kobra angegriffen wird, war damals nichts Außergewöhnliches. Ein Stromausfall in Kairo? Das passiert selbst heute noch mehrfach am Tag. Und die Todesserie war keinesfalls so mysteriös, wie manche Menschen immer noch glauben. Lord Carnarvon war zwar in der Tat erst 56 Jahre alt als er starb, letztendlich schnitt er sich aber beim Rasieren, woraufhin er sich eine schwere Blutvergiftung und dann eine tödliche Lungenentzündung zuzog.

Der Ägyptologe Herbert E. Winlock untersuchte die Todesfälle, die dem "Fluch des Pharao" zugeschrieben wurden, schon 1934. Demnach verstarben von den zwei Dutzend bei der Graböffnung Anwesenden nur sechs innerhalb von zehn Jahren und von den 22 Menschen, die der Öffnung des Sarkophages beigewohnt hatten, nur zwei. Die zehn Personen, die beim Auswickeln der Mumie dabei waren, überlebten alle die nächsten zehn Jahre. Auch später schlug der Fluch nicht zu: Lady Evelyn, die Tochter Lord Carnarvons, die das Grabmal als eine der ersten betreten hatte, starb 1980 im hohen Alter von 79 Jahren. Howard Carter war 1939, als er starb, immerhin 64 Jahre alt. Der Mentor Carters, Percy E. Newberry, verstarb 1949 mit 81 Jahren und Sir Alan Gardiner, der die Hieroglyphen studiert hatte, wurde stolze 84 Jahre alt. Auf ganz so schnellen Schwingen war der Tod also doch nicht unterwegs.