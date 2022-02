Von Daniel Bräuer

Zuletzt suchten Franz Leitmayr und Ivo Batic in einem Kloster am Alpenrand in ganz klassischem Wer-war’s-Setting einen Mörder. In der Folge "Kehraus" endet die eigentliche Ermittlungsarbeit früh – doch die Polizei als Freund und Helfer hat natürlich nie Feierabend. Auch nicht im Faschingstrubel.

Was ist passiert? Während der tollen Tage wird in einem Park ein älterer Mann tot aufgefunden – vermutlich im Streit die Treppe hinabgestoßen. Die Suche nach Zeugen oder Verdächtigen führt Leitmayr und Batic schnell in die nahe gelegene Partykneipe und zu Silke Weinzierl (Nina Proll). Die als Rotkäppchen verkleidete Draufgängerin belügt die Ermittler nach Strich und Faden – und reitet sich damit ganz tief in die Misere.

Worum geht es wirklich? Um Ambition und Selbstbetrug, darum, was man aus dem Leben machen kann. Soll der pubertierende Sohn bei Silke in der schicken (bald zwangsgeräumten) Altbauwohnung oder im sicheren, öden Reihenhaus beim Ex leben? Wird er mal Streetart-Künstler oder Steuerberater? Die bislang nur gescheiterte Selfmade-Millionärin im Wartestand ist fest überzeugt: "Wer viel riskiert, kann was gewinnen". Und raunzt hinterher: "Wer nix riskiert, wird halt Beamter." Dass ihre ständige Maskerade nicht gut ausgehen wird, ist früh klar.

Wie schlagen sich die Kommissare? Alle Zeugen kostümiert, besoffen oder mit Filmriss. Keiner kennt keinen beim Namen. Rotkäppchen hatte Streit mit dem Indianer – Ermittlungen im Karneval sind traditionell kein Zuckerschlecken. Gemessen daran bringen Batic und Leitmayr erstaunlich schnell Licht ins Beziehungsgeflecht um den Toten am Fuße der Treppe – inklusive Geldwäschemafia. Wichtiger als ihre Spürnasen ist aber in dem Fall ihr soziales Gewissen. Leitmayr belässt es bei zynischen Spitzeleien gegen die bösen Vermieter. Batic dagegen pfeift auf Zuständigkeiten und versucht alles, um Silke davon abzuhalten, sich mit den Falschen anzulegen. Ihre unterschiedlichen Gemüter zeigen sich auch beim Feiern: Spaßbremse Leitmayr klöppelt allenfalls mal "Smoke on the water" auf den Glaspokalen im Geschäft des Toten und findet das echt Rock’n’Roll. Batic reißt im Nobelclub als vermeintlicher Pilot Frauen auf. Von Silkes Steve-Jobs-Gelaber angestiftet, lässt er sich sogar zu Ideen hinreißen, ob er mehr aus sich machen könnte.

Was ist die Stärke dieses Tatorts? Die Darstellung der Kontraste: Das glitzernde Sternehotel und die verranzte Partykneipe. Schickes Cabrio und abgerockter grauer Kombi. Und mittendrin die vielschichtige Hauptfigur Silke mit all ihrer Energie, ihrer Verzweiflung – und letztlich Tragik.

Was sind die Schwächen? Nach kaum einer Stunde landet der eigentliche Fall denkbar unspektakulär bei den Akten. Das letzte Drittel widmet sich einem ganz eigenen Handlungsstrang. Das wirkt dann doch recht zusammengestückelt.

Und sonst noch? Gedreht wurden die "Stüberl"-Szenen in der legendären Szene-Bar "Roy". Die hat Ende 2020 dicht gemacht – wegen Lockdown und anstehender Kernsanierung des Hauses. Da berühren sich Drehbuch und Realität.

Was kann man von diesem Tatort fürs Leben lernen? "Hinfallen ist so wichtig", sagt Silke. "Nur so lernt man wieder aufzustehen." Aber mit der Fallhöhe sollte man es halt nicht übertreiben.

Sonntag, 20.15 Uhr, lohnt es sich einzuschalten? Ja, für die Schauspielleistung von Nina Proll und die schlagfertigen Dialoge. Nur einen traditionellen Mordfall mit Auflösung um 21.43 Uhr sollte man nicht erwarten.