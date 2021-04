Von Ute Teubner

London. "Nein, es hat sich nichts geändert", denke ich, als ich diese Tiktok-Videos sehe: Junge Frauen, die über ihre Furcht vor dem einsamen Gang durch die Dunkelheit berichten, über ihre Erfahrungen mit sexueller Gewalt und über falsche Opferschuld – ein Mythos, der besagt, Frauen müssten sich nicht wundern, dass "so was" passiert, wenn sie "solche" Klamotten tragen (#washattestduan). Meine Tochter hat mir die Links geschickt. "Das hat alles mit dem Mord an Sarah Everard zu tun", erklärt sie.

Die 33-jährige Britin hatte Anfang März eine Freundin im Londoner Stadtteil Clapham besucht und war danach auf dem Nachhauseweg verschwunden. Tagelang wurde fieberhaft nach der Frau gesucht – bis man ihre Leiche in einem Waldstück fand. Auf der Anklagebank sitzt nun ein Polizist, der Sarah Everard zunächst entführt und später ermordet haben soll. Seither wird weltweit online darüber diskutiert, ob der nächtliche Nachhauseweg für Frauen im Jahr 2021 überhaupt noch sicher sein kann. Immerhin trug Sarah helle Kleidung, nahm einen Umweg über gut beleuchtete Straßen und telefonierte mit ihrem Freund – sie hatte also "alles richtig" gemacht. Eigentlich.

Hintergrund Mehr Sicherheit auf dem Heimweg Dem eigenen Gefühl vertrauen: Das heißt, auch dazu bereit sein, laut zu werden und sich zu wehren, wenn jemand einem zu nahe kommt. Ebenso, lieber einmal zu viel die 110 anzurufen, als einmal zu wenig. Und: Lieber "Feuer" als "Hilfe" schreien – weil da bekanntermaßen mehr Leute aus dem Fenster [+] Lesen Sie mehr Mehr Sicherheit auf dem Heimweg Dem eigenen Gefühl vertrauen: Das heißt, auch dazu bereit sein, laut zu werden und sich zu wehren, wenn jemand einem zu nahe kommt. Ebenso, lieber einmal zu viel die 110 anzurufen, als einmal zu wenig. Und: Lieber "Feuer" als "Hilfe" schreien – weil da bekanntermaßen mehr Leute aus dem Fenster schauen. Vorausschauend handeln: Man sollte sich im Vorfeld Gedanken darüber machen, wie genau man nach Hause kommt. Gibt es auf dem Weg eine Anlaufstelle, die wir aufsuchen können, wenn wir uns bedroht fühlen? Wer mit Bahn oder Bus unterwegs ist, kann darauf achten, nicht alleine auszusteigen. Außerdem: Frühzeitig umschauen und das Gespräch suchen: Ist jemand in der Nähe, der im Zweifel helfen kann? Auch der Schlüssel kann beim Gang zum Auto bereits griffbereit sein, um nicht lange danach in der Tasche suchen zu müssen. Mehr Sicherheit vermittelt zudem ein Taschenalarm. Um aufmerksam zu bleiben: Keine (laute) Musik über Kopfhörer hören! Die 3-L-Regel befolgen: Der beste Weg ist der mit viel Lärm, vielen Leuten und viel Licht. Das heißt auch: Der kürzeste Heimweg ist nicht immer der sicherste Weg. Selbstverteidigung lernen: Es gibt spezielle Trainings, in denen es darum geht, Selbstbewusstsein auszustrahlen: "Wendo" (was so viel wie "Weg der Frauen" bedeutet) ist Selbstverteidigung und Selbstbehauptung für Mädchen und Frauen. Neben verschiedenen Verteidigungstechniken wird auch in Rollenspielen erlernt, wie man sich wehren kann, wenn man sich belästigt fühlt. Die eigene Körpersprache kann entscheidend dafür sein, wie wir auf einen potenziellen Täter wirken. Das Heimwegtelefon hilft seit 2013 bundesweit: Alle, die nachts unterwegs sind und sich unsicher fühlen, können hier täglich ab 18 Uhr unter 0 30 / 12 07 41 82 anrufen, wochentags bis 24 Uhr und am Wochenende bis vier Uhr morgens. Unter Umständen kann die Handynummer so an Notdienste weitergegeben werden. Mitarbeiter verfolgen via Navi die Route der Anrufer und können diese notfalls an Stellen lotsen, die beispielsweise videoüberwacht sind. In akuten Notsituationen können die Mitarbeiter vom Heimwegtelefon auch Polizei oder Notdienst informieren. Begleit- und Notruf-Apps wie WayGuard und KommGutHeim können den Heim- weg ebenfalls sicherer gestalten. Diese Apps können nachverfolgen, wo man sich gerade befindet – im Notfall werden unsere Geodaten direkt an die Polizei weitergeleitet und ein Einsatzwagen macht sich direkt auf den Weg. Download und Nutzung sind kostenlos. Viele Smartphones haben selbst Ortungsdienste, die unter den Einstellungen einfach aktiviert werden können. Auf der Internetseite des Herstellers kann das Handy dann getrackt werden. So können Familie und Freunde sehen, wo man sich befindet. Tipps für Männer: Auch Männer können etwas dafür tun, dass sich Frauen sicherer fühlen. Zum Beispiel: Sich selbst über das Thema sexuelle Gewalt gegen Frauen informieren und im Hinterkopf behalten, dass sich Frauen im Dunkeln schnell unwohl fühlen. Und: Selbst darauf achten, Abstand zu halten, Grenzen zu wahren und eventuell selbst die Straßenseite zu wechseln, um der Frau anzuzeigen, dass sie sicher ist und bedenkenlos weiterlaufen kann. teu

Wut steigt in mir auf. Warum muss meine Tochter mit der gleichen Angst leben, die ich selbst von klein auf kenne? Die Angst, die alle Frauen lebenslänglich begleitet? Der einzige Unterschied vielleicht: Wir waren früher trotzdem oft genug "unvernünftig", konnten uns dem Sog dieses machtvollen Unbehagens immer mal wieder entziehen. Konnten mal "über die Stränge schlagen". Die Gefahr in den Wind schlagen. Frei sein. Das ist heute anders. Zum Glück? Wahrscheinlich. Mädchen sind noch mehr auf der Hut, und sie sind organisierter. "Ich bin gut angekommen!" – der erlösende Anruf bei der Freundin nach geglücktem Heimweg sei "das Minimum", sagen sie. Und "mehr als normal". Aber was heißt hier schon normal?

Kein nächtlicher Nachhauseweg ohne ständigen Schulterblick. Keiner, ohne zuvor Minirock und High Heels gegen Kapuzenhoody und Sneaker eingetauscht zu haben. Ohne den Schlüssel in der Hand zu spüren, der zum Faustkeil wird. Und schon gar nicht ohne permanenten Handy-Kontakt mit der Freundin. "Bin gerade aus dem Bus gestiegen und laufe den Berg hoch. Alles okay soweit." Falls was passiert, weiß zumindest eine Bescheid. Und dann? Was wäre dann?

Nein, es ist nicht alles okay. Es ist nicht in Ordnung, Angst haben zu müssen. Einfach nur, weil man eine Frau ist. Und es ist auch nicht in Ordnung, dass man als Mädchen nicht vor die Tür darf, ohne zuvor nicht mindestens einen Selbstverteidigungskurs erfolgreich absolviert zu haben – während der Bruder längst lustig auf Tour ist. Nein, es ist nicht hinzunehmen, dass unsere kleine weibliche Welt nach Sonnenuntergang vermintem Gelände gleicht. Betreten auf eigene Gefahr. Ein Damoklesschwert, das immer und allerorten über uns schwebt. Noch viel mehr in Pandemiezeiten, in denen die Straßen leerer sind. Dieses Gefühl der Beklommenheit, des Ausgeliefertseins – welcher Mann kennt das? Es lauert sogar im Frauentaxi (eine an sich sehr lobenswerte Erfindung), in dem leider keine Frauen am Steuer sitzen.

Dabei hat doch nach Artikel 6 der EU-Grundrechtecharta (GRC) jeder Mensch – also auch und gerade wir Frauen – nicht nur das Recht auf Freiheit, sondern auch auf Sicherheit. Beides zu gewährleisten, ist Aufgabe und Pflicht des Staates, in dem ich lebe. Als Frau müsste ich mich also zu jeder Tages- und Nachtzeit angstfrei außerhalb der eigenen vier Wände bewegen können. Ohne auch "nur" auf der Straße dumm angequatscht oder im Bus dreist begafft zu werden. Zumal das Grundgesetz die Würde des Menschen für unantastbar erklärt. Auch unsere.

Die Realität: Misogyne Hetze im Netz, in der wirklichen Welt geschlagen, vergewaltigt, getötet – Frauen können zum Opfer werden, gerade weil sie Frauen sind. Wie viele Straftaten genau aus frauenfeindlichen Motiven begangen wurden, erfasst die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) jedoch noch immer nicht. Und das, obwohl belastbare statistische Daten wichtige Informationen liefern könnten, um angemessene staatliche Reaktionen auf den Plan zu rufen und gezielte Präventionsstrategien auf den Weg zu bringen.

Fakt ist aber: Für das Jahr 2019 weist die Statistik des Bundeskriminalamts 30.723 Straftaten "gegen die sexuelle Selbstbestimmung" aus. Die Palette reicht von sexueller Belästigung bis hin zur Vergewaltigung. Renate Kraus, die seit 27 Jahren beim Heidelberger Frauennotruf (erreichbar unter 06221/183643) arbeitet, ergänzt: "Hier sind immer weit über 90 Prozent der Opfer Frauen und Mädchen. Gut über 90 Prozent der Täter sind Männer." Sexualisierte Gewalt gegen Frauen sei "schon seit Jahrhunderten Alltagsrealität", sagt die Traumafachberaterin. Doch derzeit, während des Lockdowns, hätten vor allem die Belästigungen noch einmal "massiv zugenommen".

Natürlich finden sexuelle Übergriffe an Frauen nicht nur nachts auf der Straße statt. "Klar, das kann auch tagsüber passieren", meint Renate Kraus. Und: Zwei Drittel der Taten geschehen im sozialen Nahbereich. Gerade allerdings, wenn es um häusliche Gewalt geht, bleibt vieles im Dunkeln. Während Wohnungseinbrüche und Raubdelikte nahezu vollständig angezeigt werden, schweigen hier die Opfer oft – aus Angst, Scham oder dem Gefühl, es werde sich sowieso nichts ändern. Das "Hellfeld" – also alle der Polizei in einem Jahr bekanntgewordenen und registrierten Straftaten – sei in diesem Bereich relativ klein, räumt Kraus ein. Aber: "Es wird zunehmend größer." Immer mehr Frauen kommen früher in die Beratungsstellen, immer mehr Frauen zeigen die Täter an.

Und so kam es auch nach dem Mord an Sarah Everard zu einem kollektiven Aufschrei der Frauen: Eine Mahnwache in London, Demonstrationen in ganz Groß-Britannien, Diskussionen in den sozialen Netzwerken rund um den Globus – die Tat hat abermals eine Debatte um Gewalt gegen Frauen losgetreten. Ein neuer MeToo-Moment. Tausende britischer Schülerinnen berichten im Internet über sexuelle Belästigung an Schulen. Die Hashtags der Stunde heißen #TooManyMen (Es sind "zu viele Männer" deretwegen Frauen Angst haben müssen) und #ReclaimTheStreets ("die Straße zurückerobern"); unter #haveyouarrivedhome und #areyouhome berichten Frauen von ihren Erfahrungen.

Auch der Hashtag #NotAllMenButAllWomen machte und macht auf Tiktok und Twitter die Runde: Stimmt, nicht jeder Mann vergeht sich gewaltsam an Frauen (es ist ja auch nicht jede Schlange giftig) – aber so gut wie jede Frau hat schon einmal in ihrem Leben sexuelle Belästigung am eigenen Leib erfahren – von der anzüglichen Bemerkung über körperliche Übergriffe bis hin zum Missbrauch, wie eine aktuelle repräsentative Studie der Hochschule Merseburg zeigt. Es müssen also gar nicht "alle Männer" sein, denn es sind bereits genug, damit wir Frauen uns alleine an bestimmten Orten und zu bestimmten Zeiten nicht mehr sicher fühlen können.

Aber alle Männer können helfen, wenn es darum geht, Frauen ein größeres Sicherheitsgefühl zu vermitteln. Indem sie Stellung beziehen und in übergriffigen Situationen einschreiten. Und auch grundlegend mal "das eigene Männlichkeitsbild in Frage stellen", wie Renate Kraus vom Frauennotruf vorschlägt. Vor allem jedoch: Erzieht eure Söhne zu Männern, die Grenzen akzeptieren!

Eure Töchter sind bereits auf dem richtigen Weg. Sie zeigen Bewusstsein und Haltung. Organisieren sich. Brechen Tabus mit ihren Tiktok-Videos und Hashtag-Debatten. Sie positionieren sich, offensiv und solidarisch. Und sie sagen: "’Feministin’ ist heute gar kein Schimpfwort mehr." Ein Paradigmenwechsel. Eine Hoffnung. Denn, ja: Es hat sich doch was geändert. Männer – jetzt seid ihr dran!