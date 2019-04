Von Armin Schlechter

Heidelberg/Paris. Sie lächelt und lächelt. Entrückt, gütig, weich. Neun Millionen Besucher stehen im Jahr vor dem berühmtesten Porträt des Pariser Louvre. 25.000 drängen sich pro Tag an ihr vorbei. Zücken ihre Handys: Ein Selfie mit der Schönen. Auch darüber kann Mona Lisa nur sanft lächeln. Denn greifbarer wird die Dame dadurch auch nicht. Sie bleibt die Unnahbare.

Und trotzdem - oder gerade deshalb - ist die Mona Lisa etwas Besonderes. Porträts wurden in der Renaissance eher steif gemalt. Diese Bilder dienten in der Regel der Repräsentation, weshalb die Überlieferung des Namens der Dargestellten eine zentrale Rolle spielte. Leonardo da Vinci setzt da andere Maßstäbe. Nicht nur in der künstlerischen Ausarbeitung, auch in der Außendarstellung: Mona Lisa ist weder signiert noch durch sonstige zeitgenössische Eintragungen näher bestimmt. Und wer diese Lisa denn überhaupt war, darum ranken sich seit langem Mythen und Gerüchte.

Hintergrund Der promovierte Germanist, Historiker und Mittellateiner Armin Schlechter ist einer der profiliertesten Fachleute für Handschriften und frühe Drucke in Deutschland. Von 1998 bis 2007 leitete er die Abteilung Handschriften und Alte Drucke in der Universitätsbibliothek Heidelberg. Dort entdeckte er auch die Heidelberger Mona-Lisa-Marginalie. Doch die Direktion der Bibliothek drängte ihn aus dem Haus und versuchte selbst, sich mit dieser Entdeckung zu schmücken. Schlechter ärgert noch heute, dass die Uni Heidelberg den Fund durch einen ihrer Mitarbeiter, die wichtigste in den letzten Jahrzehnten entdeckte Quelle zur Mona Lisa überhaupt, nie gewürdigt hat. 2008 wechselte Schlechter an das Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz in Speyer.

Isabella d’Este soll es sein, eine wichtige Politikerin und Regentin der italienischen Renaissance. Oder Caterina Sforza, die illegitime Tochter des Mailänder Herzogs Galeazzo Maria Sforza. Von Isabella von Aragonien, Tochter von Alfons II. von Neapel, ist die Rede. Und gar von Andrea Salaino Florentine, Leonardos langjährigem Lebenspartner, Salai genannt. Oder war sie Pacifica Brandani, die Geliebte des Giuliano di Lorenzo de’ Medici, Herzog von Nemours?

Mangels schriftlicher Quellen sind diese Namen völlig spekulativ. Wer Mona Lisa war, lässt sich nur auf Grundlage historischer Forschungen ermitteln. Da die Quellenlage aber lückenhaft ist - notgedrungen, denn die schöne Unbekannte saß Leonardo vor über 500 Jahren Modell -, kann man sich der wahren Identität nur annähern.

Lange war die Hauptquelle die Künstlerbiografie, die der Kunsthistoriker Giorgio Vasari, ein Zeitgenosse Leonardos, verfasst hat. Er hat das von ihm mit Anekdoten ausgeschmückte Bild zwar nie gesehen, bestimmte aber die Dargestellte als Lisa del Giocondo, Frau des florentinischen Seidenhändlers Francesco del Giocondo. Der habe das Gemälde in Auftrag gegeben. Das Bild befinde sich nun im Besitz des französischen Königs und werde auf Schloss Fontainebleau aufbewahrt. Mit dieser Aussage, die auf mündliche florentinische Überlieferung zurückgehen muss, stellte er den Bezug zu dem heute im Louvre aufbewahrten Bild her.

In den letzten Jahren hat vor allem der Florentiner Giuseppe Pallanti das Leben der Lisa del Giocondo - Mona Lisa ist eine Kurzform für Madonna Lisa - erforscht. In Urkunden des florentinischen Klosters Sant’Orsola, in dem sie 1542 beigesetzt wurde, wird sie unter der Namensform "Mona Lisa del Giocondo" geführt.

Für die Giocondo-These gelang in der Unibibliothek Heidelberg um 2005 ein sensationeller Fund. Zum Katalogisieren wurden etwa 2000 Drucke, die bis zum Jahr 1500 angefertigt wurden, gesichtet. Bei einem dieser so genannten Inkunabeln handelte es sich um einen 1477 in Bologna hergestellten Druck der "Briefe an die Freunde" von Cicero. Das Buch ist reich mit Marginalien, also handschriftlichen Randnotizen, versehen. Einer dieser Schreiber erwähnt als seinen Lehrer den berühmten florentinischen Philologen Angelo Poliziano, der 1494 starb.

Tatsächlich diente das Buch einem doppelten Zweck. Zum einen wurde durch Vergleich mit möglichst alten Handschriften der Text des Inkunabeldrucks verbessert, welche Methode Angelo Poliziano in Florenz lehrte. Zum anderen nutzte der Hauptschreiber den Band zu verschiedenen, oft zeitkritischen Notizen, die sich an Aussagen des Cicero-Textes anschließen. Die Inkunabel wurde so zu einer Art Haus- oder Tagebuch.

Bei diesem Schreiber handelte es sich um Agostino di Matteo Giovanni Nettucci. Er war nicht nur Schüler von Poliziano, sondern auch Mitarbeiter von Niccolò Machiavelli, der bis 1512 in der Kanzlei der Stadt Florenz arbeitete.

Nettucci besaß eine größere Bibliothek, von der sich noch etwa ein Dutzend Titel fassen lassen; fast alle enthalten autobiografische Fragmente. Auch direkte Kontakte zu Leonardo da Vinci sind belegt; so lieferte er ihm die schriftliche Vorlage für ein Wandgemälde im Palazzo Vecchio, das die für Florenz siegreiche Anghiari-Schlacht darstellen sollte, und schrieb 1507 für ihn einen Brief.

Unter seinen Eintragungen im Cicero-Druck nimmt eine Notiz Bezug auf dessen Aussage, dass der griechische Maler Apelles ein Bild der Venus unfertig hinterlassen habe. Genauso, so Nettucci, mache es Leonardo da Vinci bei allen seinen Bildern. Tatsächlich war der Künstler für seine unstete Art bekannt. Nicht wenige Umzüge in andere Städte hatten ihren Grund darin, dass da Vinci Aufträge nicht zu Ende brachte, weil er seine Aufmerksamkeit anderen Projekten zuwandte. Für ihn stand die eigene künstlerische Freiheit an erster Stelle, auch auf Kosten seiner eigenen Werke. Nettucci nun belegt diesen Charakterzug Leonardos mit zwei Gemälden, unter anderem mit einem "Kopf der Lisa del Giocondo". Diese Randnotiz im Cicero-Druck ist auf den Oktober 1503 datiert und ist somit die früheste schriftliche Quelle zur Mona Lisa.

Weder Machiavelli noch Nettucci waren mit da Vinci befreundet. Machiavelli hatte offizielle Kontakte zu Leonardo in Zusammenhang mit dem Wandgemälde. Aber alle drei Personen gehörten zur zu dieser Zeit zahlenmäßig noch überschaubaren florentinischen Oberschicht, und es liegt nahe, dass Nettucci das noch unvollendete Porträt der Gioconda selbst gesehen hat. Tatsächlich nahm Leonardo das Gemälde im unfertigen Zustand mit, als er 1506 von Florenz nach Mailand zog.

Der Name Giocondo/Gioconda, wie Leonardos Gemälde offiziell heißt, ist einerseits der Familienname des Mannes von Mona Lisa, kann andererseits aber auch mit "Die Lächelnde" wiedergegeben werden. Dies findet sich auch in Quellen der Folgezeit mit Bezug zu diesem Bild. So ist 1523 im Nachlassinventar von Leonardos Schüler Salai von "La Joconda" oder verballhornt von "La Honda" die Rede. Eine französische Quelle aus dem Jahr 1625 bezeichnete das in Fontainebleau aufbewahrte Bild als "una tal Gioconda".

Die Eintragung in der Cicero-Inkunabel aus dem Jahr 1503 bestätigt die Angabe von Vasari aus dem Jahr 1550, dass da Vinci ein Bild der florentinischen Seidenhändlergattin gemalt hat. Angesichts von zwei völlig unabhängigen Quellen kann es hieran keinen Zweifel mehr geben.

Gleichwohl ist eine lückenlose Besitzabfolge des Bildes zu dem heute in Paris ausgestellten Porträt nicht mit letzter Sicherheit nachzuweisen, da sich da und dort Quellen widersprechen. Dass es sich um Lisa del Giocondo handelt, ist aber sehr wahrscheinlich. Zudem deutet die Qualität des (unsignierten) Bildes im Louvre auf da Vinci hin.

Und wie kam die Cicero-Inkunabel letztlich nach Heidelberg? Sie geht auf den Philologen Johann Georg Graevius zurück. Der sammelte, letztlich in der Nachfolge von Angelo Poliziano, Handschriften und frühe Drucke mit textkritischen Vermerken, die er seinen eigenen Editionen zugrunde legte. 1676/66 erschien erstmals seine Ausgabe der Freundesbriefe Ciceros. Nach dem Tod von Graevius 1703 kaufte Kurfürst Johann Wilhelm die Sammlung und überwies einen Teil der im Pfälzischen Erbfolgekrieg 1689/93 mit der gesamten Stadt völlig zerstörten Universität Heidelberg, darunter eben auch die Cicero-Inkunabel mit einer kleinen Randnotiz. Sie lag dort 300 Jahre unentdeckt.