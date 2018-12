Von Anja Hammer

Gaiberg. Morgens ein gekochtes Ei und drei Tassen mit grünem Tee - klingt nicht nach Millionärsfrühstück. Manfred Lautenschlägers Leben entspricht in vielem nicht dem, was man von einem der erfolgreichsten Geschäftsmänner der Bundesrepublik erwarten würde. Am Samstag wird der Mann, der das Finanzberatungsunternehmen MLP mitbegründete und jahrelang in der Liste der reichsten Menschen Deutschlands auftauchte, 80.

Ein Alter, von dem Lautenschläger lange nicht zu träumen wagte. Mit Anfang 40 wurde bei ihm Krebs festgestellt. Die Entfernung der Bauchspeicheldrüse machte ihn zum Diabetiker. Daher auch das etwas magere Frühstück. Doch das verdrießt ihn nicht: Er schwärmt vom Kabeljau, den seine Frau Angelika zubereitet, und isst gerne Tomaten-Mozarella. Passend dazu ist im Kühlschrank, der gar nicht so voll ist, gleich ein kleiner Eimer voll mit den italienischen Käsebällchen.

Italienisches findet man auch in der großen Garage seines Gaiberger Zuhauses. Neben einer Mercedes-Limousine und einem Mercedes SUV steht ein roter Fiat 500 - der "Stadtflitzer" seiner Frau, mit der er bald 45 Jahre verheiratet ist. "Wenn wir damit nach Heidelberg fahren und Manfred vor der Stadthalle aussteigt, wird er ausgelacht", berichtet die 66-Jährige lächelnd. Lautenschläger hat eine "Schwäche für schöne Autos". Trotzdem zeigt er in der Garage am liebsten sein Carbon-Rennrad von "Trek". "Das ist die gleiche Marke, wie sie Lance Armstrong fuhr", sagt er stolz. "Aber im Gegensatz zu ihm dope ich nicht", fügt er lachend hinzu.

Manfred Lautenschläger mit seiner Frau Angelika und dem Security-Team Aura und Buddy. Fotos: Peter Dorn

Sport spielt eine wichtige Rolle im Leben des 80-Jährigen. Im Sommer ist er regelmäßig und stundenlang auf dem Rad unterwegs; im Winter beinahe täglich im Kraftraum des Nußlocher Racket-Centers. Neben seinem Schreibtisch liegen Hanteln und Faszienrollen.

In seinem Arbeitszimmer, das mit abgetretenen Teppichen ausgelegt ist, verbringt Lautenschläger immer noch die meiste Zeit des Tages, verrät seine Frau: "Wenn die Enkel kommen, fragen sie: Ist Opa wieder im Hörsaal?" Den Spitznamen hat das Büro bekommen, weil über der Tür ein Schild hängt: "Manfred-Lautenschläger-Hörsaal". Ein Geschenk, als auf dem MLP-Campus der Hörsaal nach ihm benannt wurde.

Ohnehin wird in seinem heimischen Arbeitszimmer mit Blick auf den Garten - auf Dilsberg, die Burg Steinsberg und sogar den Katzenbuckel - das Lebenswerk Lautenschlägers deutlich. Eine Wand voll mit Auszeichnungen: vom Ehrenbürgerbrief Gaibergs bis zur Verleihungsurkunde des Bundesverdienstkreuzes Erster Klasse. In einer Vitrine stehen die vielen Preise des Mäzens.

Lautenschläger ist stolz auf all das. Doch auch an den kleinen Dingen erfreut er sich: Aus der Schublade zieht er eine Mappe mit bunten Bildern; gemalt haben sie Kinder, die ihm danken, dass er ihnen über seine Stiftung das Schwimmenlernen ermöglicht hat. Auch deutet er auf eine kleine Zeichnung des Expressionisten Richard Ackermann an der Wand. "Die habe ich von einem Nachbarn geschenkt bekommen", erzählt er. "Weil sie einen Lautenspieler zeigt: Lautenspieler - Lautenschläger." Dieses persönliche Geschenk hält er in Ehren - auch wenn er ansonsten eine Vorliebe für die Expressionisten Pechstein, Nolde und Kirchner hat.

Neben der Kunst fallen die vielen Bücher auf. Während die Arbeitsfläche mustergültig aufgeräumt ist, liegen auf den Tischen rundherum Dutzende Wälzer. Vom "leicht verdaulichen Krimi" - gerade hat er "Unterm blutroten Himmel" von Mark Sullivans ausgelesen - bis zum Sachbuch; aus Yuval Noah Hararis "Eine kurze Geschichte der Menschheit" zitiert er - noch immer ganz beeindruckt.

All das liest der studierte Jurist abends. Nicht aber vor dem Kamin im Wohnzimmer. Letzterer ist nie an, das Feuer wird durch drei große Kerzen darin ersetzt. Davor steht ein Schnäppchen, an dem sich Lautenschläger heute noch ergötzt: zwei Ledersessel im Eames-Stil. "Das waren die frühen Schreibtischstühle in unserem Büro bei MLP." Ein Stuttgarter Tischler hatte die eigentlich teuren Sessel nachgebaut, weil das Design nicht geschützt war, und günstig verkauft.

Am liebsten fläzt sich der Gaiberger aber mit einem Buch auf die üppigen Sofamöbel auf der Terrasse, auch im Winter, dann unterm Heizstrahler und mit Decke. "Bei einem Glas Weißwein", sagt Lautenschläger verschmitzt. Denn auch wenn er auf seine Ernährung achtet, einen guten Tropfen kann er sich nicht verkneifen.

Und dann sind da noch die Kinderbücher - deutsche Klassiker wie Schillers "Räuber" kindgerecht aufgearbeitet -, die er seinen Enkeln vorliest. Denn die Familie steht für Lautenschläger an erster Stelle. Überall stehen und hängen Fotos. "Ich habe immer darauf geachtet, dass meine Kinder nicht ,Onkel’ zu mir sagen", meint der fünffache Vater und neunfache Großvater. Wenn zum Beispiel ein Termin abends um 22 Uhr in Köln zu Ende gewesen sei, sei er noch nach Hause gefahren.

Inzwischen sind die Kinder erwachsen und führen sein Lebenswerk fort - Markus und Catharina in der Stiftung, Matthias und Maximilian bei MLP, Tochter Christine ist Fotografin. "Ich bin stolz auf meine Kinder, vor allem darauf, welche Persönlichkeiten sie geworden sind." Sie wohnen in der Umgebung, immer an Pfingsten machen alle zusammen Urlaub in Griechenland und jeden Sonntag kommt die 20-köpfige Familie zum Essen, dann gibt es kaltes Buffet "Wie soll ich für so viele Menschen kochen?", lacht Angelika Lautenschläger. So große Töpfe habe sie gar nicht.

Es gibt aber noch ein Problem: "Der Platz am Esstisch wird knapp." Gerade erst hat sie eine größere Garnitur für die Enkelkinder besorgt, das jetzige Tisch-Stuhl-Set für die Kleinen reicht nicht mehr. Der schnörkellose elegante Holztisch, an dem dann die Erwachsenen sitzen, füllt die gesamte Länge des Esszimmers, das durch eine halbhohe Wand und zwei Stufen vom Wohnzimmer abgetrennt ist. Das lichtdurchflutete Haus ist auf die Großfamilie ausgerichtet. Zu dieser gehören auch schon fast die beiden Haushälterinnen: Milla, ein Jahr älter als Lautenschläger, und die 51-jährige Iris arbeiten schon seit Jahrzehnten bei den Lautenschlägers. Genug zu tun gibt es: Das Gebäude hat eine Wohnfläche von 550 Quadratmetern, zehn Zimmer, fünf Bäder und zwei Küchen.

Beschützt wird das Anwesen - mitten in Gaiberg und doch abseits gelegen - von Aura und Buddy. Über die wilde Bernersennenhündin und den gemächlichen Golden-Retriever-Labrador-Mischling sagt Lautenschläger: "Das ist die beste Alarmanlage." In der Tat: Steht jemand vor dem Tor, fangen die beiden lautstark an zu bellen. Andere Schutzmaßnahmen sind nicht sichtbar. Wachmänner gibt es nicht. "Wir wurden zwar von Sicherheitsunternehmen umgarnt", berichtet Lautenschläger. "Aber wir wollten keine neurotischen Kinder und ich kann es nicht brauchen, wenn mir jemand beim Einkaufen hinterherdackelt", meint die Gattin.

Privatjet oder Villa im Ausland - das gab es nie bei den Lautenschlägers. Geld ist für ihn "die Grundlage für ein sorgenfreies Leben" und "gedruckte Freiheit": "Da ist die Grenze schnell erreicht." Aber: Was hat er gemacht, als er gemerkt hat, dass er Millionär ist? "Vielleicht habe ich meine Frau etwas inniger geküsst." Als er sie als 21-jährige Studentin kennenlernte und ihr eines Tages eröffnete, dass er 80.000 Mark im Jahr verdient, antwortete sie nur: "So viel verdient mein Vater auch." Der war Architekt.

Eine Besonderheit haben sich die Lautenschlägers dann aber doch gegönnt in ihrem im Stile des US-amerikanischen Architekten Frank Lloyd Wright gebauten Haus: einen Weinkeller. Vor allem mit Rotwein gefüllt. "Den Weißwein trinke ich ja", sagt Lautenschläger lachend. Dort befindet sich auch der Grundstein - mit einer RNZ vom 29. Juni 1995 darin.

Die aktuelle RNZ liest er täglich beim Ei-Tee-Frühstück mit seiner Gattin in der Küche. Beide sitzen sich dann gegenüber auf der Eckbank um den Esstisch aus dunklem Holz. Mit einem Rundumblick aus dem fensterreichen Erker beginnen sie den Tag gemeinsam in aller Ruhe. Denn auch wenn Lautenschläger offiziell Rentner ist und alle Ämter abgegeben hat, geht er noch immer täglich in sein Büro bei MLP. Denn der jetzt 80-Jährige ist überzeugt: "Wenn man beschäftigt bleibt, hat man mehr Spannkraft - körperlich und geistig."