Von Nicolas Lewe

Heidelberg-Kirchheim. "Höhenangst sollte man keine haben", sagt Sebastian Uber, während er in rund zehn Metern Höhe geschickt über die Dachziegel zum Schornstein balanciert. Der Tritt des 29-Jährigen ist sicher, Gedanken daran, dass von den Ziegeln an diesem nass-kalten Wintermorgen eine Rutschgefahr ausgehen könnte, scheint er nicht zu verschwenden. Trotz Temperaturen nur unwesentlich über dem Gefrierpunkt und einer frostigen Nacht, deren Folgen irgendwo in der Tiefe an den zugefrorenen Scheiben der geparkten Autos zu erahnen sind.

Seit 2017 ist Sebastian Uber selbstständiger Schornsteinfegermeister in Heidelberg-Kirchheim, das dem Innungsbezirk Karlsruhe untergeordnet ist. Routiniert nimmt der 29-Jährige die mehrere Meter lange Kehrleine vom Rücken und lässt diese den Kaminschacht hinabgleiten. "Genauso wurden Schornsteine auch schon vor 100 Jahren gereinigt, daran hat sich bis heute nichts geändert", erklärt Uber. Später wird er den Kamin noch vom unteren Ende aus mit einer Kehrschaufel und einem Handfeger reinigen. Alles Teil des traditionellen Handwerks.

Traditionelles Outfit trifft modernste Technik: Die Messdaten der Heizung werden Sebastian Uber digital angezeigt. Seine Hausbesuche verwaltet er per App. Foto: Alex

"Nur zur Schau" habe er sich hingegen heute beim Besuch des Anwesens von Peter Bernhart in der Adolf-Engelhardt-Straße seinen schwarzen Koller mit den goldenen Knöpfen, den Zylinder und das eng am Hals geknotete, weiße Mundtuch angezogen. In der Regel bevorzuge er bei seinen Terminen eine etwas alltagstauglichere Kleidung. Das "klassische Schornsteinfeger-Outfit" mit dem Spalierbesen trage er nur zu besonderen Anlässen - zum Beispiel bei Hochzeiten.

"Für die Leute sind wir Glücksbringer", erinnert Sebastian Uber an einen bis heute ungebrochenen Mythos, während er gekonnt über eine Leiter vom Dach steigt und sich in Richtung Keller begibt. "Früher sind die Häuser noch öfter abgebrannt", meint er. Und mit ihnen nicht selten das halbe Dorf. "Deswegen haben die Leute geglaubt, wenn der Kaminkehrer da war, bringt das Glück." Und noch etwas trage zum Mythos des Glücksbringers bei: "Schornsteinfeger sieht man nicht so oft. Wir sind wie Sternschnuppen", schmunzelt der Mann mit dem Zylinder: "Manche Leute glauben, allein schon wenn sie uns sehen, bringt das Glück."

In seinem Bezirk Heidelberg-Kirchheim habe er rund 2200 Haushalte unter seiner hoheitlichen Ägide. "In jedem Kehrbezirk wird zwischen privatwirtschaftlichen und hoheitlichen Schornsteinfegeraufgaben unterschieden", erklärt Sebastian Uber. Kehren und Messen dürfe jeder Schornsteinfeger, während bestimmte Bereiche alleine ihm als Meister des Bezirks zugeordnet sind. Hierzu gehören die Abnahme neuer Heizungen sowie die Feuerstättenschau, welche die Kontrolle des Kamins auf Risse, Verfärbungen oder Durchfeuchtungen beinhaltet.

"Mit meinen 29 Jahren bin ich für einen Bezirksschornsteinfegermeister relativ jung", räumt er ein. Jedoch habe er bereits früh angefangen, für den Beruf des Kaminkehrers zu brennen. "Um genau zu sein", erinnert sich Uber, "als ich in der neunten Klasse einmal einen Schornsteinfeger begleitet habe." Von 2005 bis 2008 absolvierte er seine Ausbildung, wurde Geselle, 2012 legte er die Meisterprüfung ab. Seit 2017 ist er selbstständig. Es mache ihm Spaß, draußen bei den Leuten zu sein, mit ihnen in Kontakt zu kommen und sie, wenn gewünscht, auch in Sachen Energieeffizienz zu beraten. "Man bekommt spannende Einblicke in alle Gesellschaftsschichten", nennt Uber einen für ihn wichtigen Aspekt seiner Tätigkeit.

Überhaupt könne er jungen, technisch und handwerklich interessierten Menschen die Ausbildung zum Schornsteinfeger nur wärmstens empfehlen. Gut seien Kenntnisse in Mathe und Chemie, außerdem schade es nicht, sich mit juristischen Grundlagen wie dem Erneuerbare Energien Gesetz (EEG) zu befassen, da die Arbeit als Energieberater für Schornsteinfeger von heute oft eine interessante Nebentätigkeit darstelle. "Mit den Heizungsanlagen der Leute sind wir als Schornsteinfeger ja ohnehin vertraut."

"Die Arbeitsmarktsituation für Lehrlinge sieht sehr gut aus", betont Uber. Da es seit Jahren im Trend sei, lieber zu studieren als eine Ausbildung zu beginnen, gebe es auch in seiner Branche einen Fachkräftemangel. "Man macht was Handwerkliches, aber arbeitet sich nicht kaputt wie auf dem Bau", bricht der 29-Jährige eine Lanze für seine Zunft. Trotzdem seien es in ganz Baden-Württemberg pro Jahr deutlich weniger als 100 Auszubildende, die ihre Prüfung zum Gesellen an der Landesfachschule in Ulm erfolgreich abschließen. In der Münsterstadt befindet sich die einzige Ausbildungsstätte für Schornsteinfeger des Landesinnungsverbands (LIV) Baden-Württemberg. Hier wird die Theorie über drei Jahre in mehreren vier- bis sechswöchigen Unterrichtseinheiten vermittelt.

Im Gegensatz zum Schornsteinfeger von früher ist der Beruf heute im wortwörtlichen Sinne sauberer: Gerade in städtischen Bezirken komme man als Schornsteinfeger von Terminen nur noch selten rußverschmiert nach Hause, so Uber. Denn: "Während auf dem Land oft noch mit Holzfeuerung und Öl geheizt wird, haben in den Städten die meisten Haushalte eine Gasheizung", erklärt der Kaminkehrer. "Der Beruf hat sich wahnsinnig gewandelt." Und auch die Digitalisierung habe vor dem traditionellen Handwerk nicht Halt gemacht. Seinen Bezirk könne er heute per App auf dem Smartphone verwalten. "Das Karteikartensystem hat ausgedient".

Dass der digitale Fortschritt beim Messen seine Vorteile hat, zeigt sich bei Ubers Hausbesuch an der Gasheizung im Keller. Auf seinem Messgerät kann er auf einen Blick alle für ihn interessanten Werte ablesen: Abgastemperatur? Check. Verbrennungslufttemperatur? Check. Sauerstoffgehalt? Check. Der Schornsteinzug. Bestens. Zuletzt ist die sogenannte Abgaswegeprüfung an der Reihe. Kurz darauf gibt der Fachmann Entwarnung: "Alles in Ordnung, es treten keine Abgase in den Raum aus."

Für Sebastian Uber ist der Besuch bei Peter Bernhart damit beendet. Letzterer berührt zum Abschied kurz einen der Goldknöpfe am Koller des Schornsteinfegers. Auch das soll ja Glück bringen.