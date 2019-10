Von Wolf Erikson

Nicht jeder mag Pfützen. Während Kinder sichtlich ihre Freude daran haben, mit Gummistiefeln darin umherzuspringen und herumzuspritzen, hält sich die Begeisterung der Erwachsenen meist in Grenzen, da Pfützen unschöne Flecken auf Kleidung und Automobil hinterlassen. Dabei können die Wasserlachen mehr als nur Spaß machen oder Ärger verursachen. Es sind interessante Kleinstgewässer, in denen es schon nach kurzer Zeit von Leben nur so wimmelt.

Einige Bewohner kann man mit bloßem Auge erkennen, die meisten aber entziehen sich unserer Aufmerksamkeit, ganz einfach, weil sie so klein sind. Doch ein genauerer Blick lohnt sich durchaus. In nur einem einzigen Tropfen können sich nämlich Hunderttausende Mikroorganismen befinden, die allesamt recht seltsam und bizarr aussehen. Unter dem Mikroskop lassen sich winzige Bärtierchen entdecken, die mit ihren acht Beinen und dem pummeligen Körper ziemlich drollig aussehen. Mit ein bisschen Glück finden sich auch die bis zu einen Millimeter langen Hüpferlinge, die nicht umsonst Cyclops (Zyklop) genannt werden, da sie nur ein einziges Auge haben, mit dem sie aber augenscheinlich ganz gut zurechtkommen.

In Pfützen, die aus Überschwemmungen entstehen, wenn sich das Wasser wieder zurückzieht, kann man bei uns in Europa sogar manchmal den Urzeitkrebs Triops cancriformis entdecken, den es schon vor Millionen von Jahren gab. Manche Wissenschaftler gehen davon aus, dass es sich hierbei um die älteste noch lebende Tierart der Welt handelt, die schon vor über 200 Millionen Jahren lebte und bis heute existiert. Nicht umsonst zählt das dreiäugige Krebschen (Triops) zu den Lebenden Fossilien. Wer hätte gedacht, dass es in der unscheinbaren Pfütze von nebenan zu finden ist?

Die Frage, die bleibt, ist natürlich: Wie kommen all diese Tiere und Pflanzen überhaupt in die Wasserlache hinein? Früher glaubte man, dass bestimmte Würmer sich aus Pferdehaaren entwickeln würden, die diese beim Trinken in der Wasseransammlung verlören - aber das ist natürlich Quatsch. Heute wissen wir es besser. Schon in den Regentropfen, die vom Himmel fallen und erst noch eine Pfütze werden wollen, sitzen nämlich in der Regel einige Mikroorganismen. Selbst die kleinste Wasserlache ist also von Anfang an belebt, könnte man sagen. Sammeln sich die Regentropfen nun auf dem Erdboden zu einer Pfütze, so dauert es nicht lange, bis das Leben darin förmlich explodiert.

Große Säugetiere kommen zum Trinken und fügen dem Kleinstgewässer dabei mit ihrem Speichel weitere Bakterien hinzu. Aber auch Vögel kommen zum Trinken und Baden. Handelt es sich dabei um Wasservögel, stehen die Chancen gut, dass sie in ihrem Gefieder Eier, Larven und Zysten größerer Wasserbewohner, aber auch kleine Schnecken und Krebschen in die Pfütze mit eintragen. Selbst Fischeier und Froschlaich gehen so auf die Reise. Auch Insekten kommen zum Trinken oder auch gleich zur Eiablage wie etwa Mücken und manche Fliegen es gerne tun. Käfer kommen angeflogen, Wasserläufer machen ihrem Namen alle Ehre.

Nur, was machen nun all diese Lebewesen den ganzen Tag über in der Pfütze? Wieder bringt ein Blick durch das Mikroskop die Antwort. Sie wachsen heran, vermehren sich, fressen sich gegenseitig und sterben auch wieder. Die Bakterien zersetzen organische Reste etwa von Blättern oder anderen herabfallenden Pflanzenteilen und stellen so den Algen Nährstoffe zur Verfügung. Die Algen besiedeln kleine Steine oder auch Äste, die sich in der Pfütze befinden. Zusammen mit den Bakterien landen sie aber auch auf der Speisekarte von Wimperntierchen. Die wiederum haben Kleinkrebse und Raubinfusorien zum Fressen gern. In einer Pfütze geht es also im Prinzip nicht anders zu als anderswo.

Allerdings drängt hier die Zeit, denn Pfützen neigen zum Versickern oder Austrocknen. Natürlich gefällt es den Wasserbewohnern gar nicht, wenn sich ihr Lebensraum in Wohlgefallen auflöst. Die, die wie Wasserkäfer fliegen können, und die, die wie Frösche und Molche einfach abwandern, sind fein raus. Alle anderen bekommen ein Problem. Manche vergraben sich im feuchten Bodengrund und hoffen auf bessere Zeiten, sprich: Regen. Andere setzen darauf, dass ihre Eier die Trockenphase überdauern und bei erneuten Regenfällen neues Leben in die dann neue Wasserlache entlassen.

Auf diese Taktik setzen nicht nur Kleinstlebewesen, sondern sogar Fische. Aquarianer kennen die so genannten Saisonfische, die ihren Namen nicht umsonst tragen. Diese Killifische leben in Afrika, Südamerika oder Asien in Gebieten, wo es je nach Jahreszeit so richtig heiß werden kann und jede Pfütze sich nach kurzer Zeit in Luft auflöst. Doch ihr Gelege überdauert die Trockenphase und spendet in der nächsten Regenzeit neues Leben. So kann beispielsweise der Türkise Prachtgrundkärpfling, der in Mosambik und Simbabwe zu Hause ist, in nur wenigen Wochen von einem fünf Millimeter kleinen Fischlein beachtliche fünf Zentimeter groß werden. Schon drei bis vier Wochen nach dem Schlüpfen ist er fortpflanzungsfähig. Das muss er auch sein, denn die Pfützen, Reifenspuren und Fußabdrücke von großen Tieren, in denen er vorkommt, halten oft nur maximal zwei Monate lang der sengenden Sonne stand. Während die Elterntiere nach einer Saison sterben, überdauert das Gelege bis zur nächsten Regenzeit.

Noch effektiver ist der Trick, den die kleinen Bärtierchen drauf haben. Sie sind die wohl widerstandsfähigsten Pfützenbewohner überhaupt. Von diesen putzigen Achtbeinern gibt es verschiedene Arten, die auf dem Land, im Süß- oder auch im Seewasser zu Hause sind. Einige von ihnen finden sich auch in Kleinstgewässern wie Pfützen, Regentonnen, Dachrinnen und sogar Vogeltränken. Allen Bärtierchen gemein ist aber ihre enorme Resistenz gegen alle möglichen Umwelteinflüsse. Im Notfall setzen sie auf die so genannte Kryobiose, einen todesähnlichen Zustand, bei dem der Stoffwechsel auf einen nicht mehr messbaren Bereich heruntergefahren wird. Dabei ziehen sie die Beine ein und rollen sich zusammen. Auf diese Art können ihnen selbst Temperaturen von 95 Grad Celsius nichts anhaben, ebenso wenig wie eine Eiseskälte von minus 273 Grad.

Und da sie so auch das Vakuum überleben und keinen Sauerstoff benötigen, gehen Experten davon aus, dass selbst die Bärtierchen, die bei der missglückten Landung des israelischen Raumsonde Beresheet am 11. April 2019 über die Mondoberfläche verteilt wurden, noch am Leben sind. Um diese interessanten Tierchen zu beobachten, muss man aber nicht extra zum Mond fliegen. Eine Entdeckungsreise in die Pfütze von nebenan genügt ja schon.