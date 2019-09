Haben alle Menschen die gleichen Bedürfnisse? Satt wollen wir sein, einen sicheren Platz zum Schlafen brauchen wir und eine Gruppe Gleichgesinnter um uns. Davon geht der Sozialpsychologe Abraham Maslow aus. Sein Bedürfnismodell - in Form einer Pyramide - ist weltbekannt. Doch ist es 75 Jahre nach Veröffentlichung noch zeitgemäß? Oder haben sich die Bedürfnisse nicht längst verschoben? Ist ein vollgeladenes Handy am Morgen nicht längst wichtiger als ein Frühstück? Nimmt der Wunsch nach Selbstverwirklichung nicht längst mehr Raum ein als das Gefühl, Teil einer Gemeinschaft zu sein? Oder: Haben Twitter, Instagram und Facebook dem Bedürfnis nach Bestätigung ganz neue Dimensionen verliehen?

Maslow war ein Menschenkenner. Als Psychologe bekam er von seinen Klienten oft zu hören, was in deren Leben schief lief, was sie enttäuscht hat. Daraus formulierte er seine Leitfrage: Was braucht der Mensch, um glücklich zu sein? Zur Beantwortung ging er systematisch vor.

Erstens will der Mensch seine körperlichen und tiefsten Bedürfnisse erfüllt haben: Durst, Hunger, Verdauung, Sex. Das ist die Basis. Zweitens ist der Wunsch nach Sicherheit übermächtig. Drittens streben wir Zusammenhalt, Zugehörigkeit und Liebe an. Als vierte Stufe destillierte Maslow die Anerkennung durch andere, ihren Respekt und ihre Aufmerksamkeit. Und ganz am Ende gehe es dem Menschen um das eigene "Ich", wie der Forscher es in seinem Modell unter dem Titel "A Theory of Human Motivation" im Psychological Review formuliert hat. Heute würden wir "Selbstverwirklichung" sagen.

Für Maslow werden mit diesen Stufen unsere elementaren Wünsche an das Leben erfüllt, er nannte sie Defizitbedürfnisse, deren Umsetzung auch Selbstachtung verschafft. So entsteht eine Persönlichkeit. Wie wichtig die Stufen im Einzelnen für einen Menschen sind, hängt von seiner Prägung und seiner Lebenseinstellung ab. Jeder hat da seine eigene Ausrichtung: philosophisch, spirituell oder eher praktisch.

Damit verfolgte Maslow einen Ansatz in der Verhaltensforschung, dessen neuen Charakter man erst im Vergleich mit den bis dato gängigen psychologischen Schulen versteht. Sigmund Freuds Psychoanalyse (Ende des 19. Jahrhunderts) und John B. Watsons Behaviorismus (Anfang des 20. Jahrhunderts) gingen beide von einem pessimistischen, negativen, gestörten oder defizitären Menschenbild aus. Ähnliches gilt für die Ethologie jener Zeit: Der Mensch wurde animalistisch auf Triebe und Reflexe reduziert.

Maslow brachte ein positives Menschenbild in seine Forschung ein. Der Mensch sei nicht durch niedere Triebe gesteuert, sondern werde "durch ein angeborenes Wachstumspotenzial angetrieben", um sein höchstes Ziel - eben die Selbstverwirklichung - zu erreichen.

Bis heute werden Maslows Ideen mit der Bedürfnispyramide in Verbindung gebracht. Sie ist vermutlich die bekannteste Infografik der Welt. Das Lustige daran: Sie stammt gar nicht von Maslow. Der Amerikaner sprach von Bedürfnishirarchien. Ihm schwebte eher ein dynamisches Modell vor, weil eben unterschiedliche Menschen auch verschiedene Prioritäten im Leben setzen können. Dem einen reicht das karge Leben in einer Waldhütte - Hauptsache er ist satt. Ein anderer strebt nach transzendentaler Erfüllung in Musik, Malerei oder Mystik. Die Pyramide jedenfalls dürfte dem hochintelligenten Psychiater (er hatte einen IQ von 195) zu statisch gewesen sein.

Wie ist denn nun die Pyramide entstanden? Die Geschichte haben Todd Bridgman, Stephen Cummings und John Ballard 2018 ausgegraben. Als Maslow seine Bedürfnistheorie 1943 vor Psychoanalytikern in New York präsentierte, kamen die Thesen gut an. Mehr aber auch nicht. Berühmt wurden sie erst ein Jahr später, als Douglas McGregor, ein renommierter Professor am MIT, das Modell aufgriff - und in einen Management-Kontext stellte. McGregor formulierte auf Basis von Maslows Arbeit eine radikale Idee: Nicht Entlohnung, sondern Erfüllung ist die Antriebsfeder des Arbeitens.

Das hat Konsequenzen. Das berufliche Belohnungssystem orientierte sich bis dato an den ersten drei maslow’schen Stufen: satt, sicher, sozial eingebunden. Da diese aber in einer Wohlstandsgesellschaft abgedeckt sind, so McGregor, müssten Arbeitgeber auch die letzten beiden Stufen - Individualbedürfnisse und Selbstverwirklichung - berücksichtigen, um für Arbeitnehmer attraktiv zu sein und im Gegenzug Loyalität zu erfahren. So kommen Themen wie Aufstiegschancen, flexible Arbeitszeiten, familienfreundliche Jobs, kostenlose Getränke und Snacks in die Diskussion, wie wir sie seit Jahren erleben. So wurde aus Maslows positivistischer Individualpsychologie eine Unternehmensberatungs-Fibel.

Die Pyramide passt nun perfekt dazu. Im Betriebswirtschafts-Weltbild symbolisiert sie eine elitäre Organisation, die sich zur Spitze hin verjüngt: Oben, da sind die Leute, um die es geht. Unten nur die breite, graue Masse. Und weil ein Bild ja bekanntlich mehr als tausend Worte sagt, hat sich der Ökonom Keith Davis der Sache angenommen. Begeistert von McGregors (ohnehin schon verkürzter) Interpretation hat er Maslows Idee noch einmal eingedampft und in Pyramidenform gepresst. Genial, weil - function follows form - der vermeintliche Inhalt sofort greifbar wird. Leider aber suggeriert die spitz zulaufende Form, dass die Bedürfnisse in einer bestimmten Reihenfolge befriedigt sein müssen. Auch kann man den Eindruck gewinnen, die so entstandene Hierarchie sei universell gültig. Beides ist falsch und so auch von Maslow nicht gedacht.

Als der bemerkte, dass aus seiner Idee ein Management-Tool geworden war, ausgerichtet auf kurzfristige Unternehmenserfolge, nicht auf Aufklärung und Befreiung des Individuums, versuchte er, die Fehler zu korrigieren. In seiner "Theorie Z" legte er dar, dass sich Menschen, wenn sie wirtschaftlich abgesichert sind, kreativeren Arbeiten zuwenden - und nicht unbedingt nach mehr Lohnarbeit streben. Der Ansatz erinnert an die Argumente der Befürworter eines Grundeinkommens. Maslow starb 1970 ohne seine "Theorie Z" fertiggestellt zu haben.

Die falsch-vereinfachte Pyramide, die Maslow zugeschrieben wird, ist noch lebendig. Die Autoren Mikael Krogerus und Roman Tschäppeler haben dies zum Anlass genommen, eine Art Maslow 2.0 zu entwickeln. Das kleine Buch "All You Need - Was wir wirklich wollen" (Verlag Kein & Aber) enthält 60 neue Bedürfnishierarchien. Oft witzig, mal skurril und ironisch, dann wieder gesellschaftskritisch und manchmal etwas um die Ecke gedacht. Aber immer: frei nach Maslow (siehe Grafiken).

"All You Need" gibt aber nicht nur Anlass zu Schmunzeln. Es regt auch an, sich über sich selbst Gedanken zu machen: Was war mir mal wichtig, wo stehe ich heute und welche Bedürfnisse liegen auch im Argen? Ein hilfreiches Büchlein zum Immer-wieder-Reinschauen, das man in Tasche oder Rucksack dabeihaben kann.