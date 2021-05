Von Michael Abschlag

Zwei schlichte Sätze begründen eine neue Ära. Rund 1300 Männer stimmen über sie ab, Priester, Offiziere, Unternehmer, Anwälte – die Delegierten der Nationalversammlung, entsandt vom französischen Volk. In dem Land tobt die Revolution; einen guten Monat ist es her, dass wütende Bürger in Paris die Bastille gestürmt haben. Nun entscheiden die Abgeordneten in Versailles, dem Symbol einer untergehenden Ordnung, über ein Schriftstück, wie es die Welt noch nicht gesehen hat: Die "Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte".

Sie soll die Freiheiten des Einzelnen und seine Rechte gegenüber dem Staat verbindlich festhalten. Garantiert werden insbesondere Freiheit, Sicherheit, Eigentum und Widerstand gegen Unterdrückung. In Artikel 11 findet sich ein weiteres Grundrecht: "Die freie Mitteilung der Gedanken und Meinungen ist eines der kostbarsten Menschenrechte", heißt es dort. "Jeder Bürger kann also frei schreiben, reden und drucken unter Vorbehalt der Verantwortlichkeit für den Missbrauch dieser Freiheit in den durch das Gesetz bestimmten Fällen."

Das ist radikal neu. Denn was hier in trockenen Worten formuliert wird und heute als banale Selbstverständlichkeit erscheint, ist in Wahrheit ein gewaltiger Umbruch. Mit ihm wird Wirklichkeit, was jahrhundertelang für die meisten Menschen höchstens eine Utopie war: das Recht, seine Meinung frei zu äußern.

Zum ersten Mal wird an diesem 26. August 1789 also die Meinungsfreiheit explizit als Menschenrecht genannt. Die Idee selbst begeistert aufgeklärte Denker da bereits seit Jahrzehnten. Geboren wurde sie unter denkbar widrigen Umständen: in einem von Intoleranz und Verfolgung geprägten, zerrissenen, von Glaubenskriegen verwüsteten Kontinent.

Der Mensch wird zum Individuum

Rückblick: Mitte des 18. Jahrhunderts bestimmt in weiten Teilen Europas nur einer, was gesagt und gedruckt werden darf – der jeweilige Monarch. Zwar kannten bereits die Bürger der griechischen Stadtstaaten und der Römischen Republik eine weitgehende Meinungsfreiheit als wichtiges Bürgerrecht. Doch mit dem Aufkommen monarchischer Strukturen verschwanden diese Freiheiten. Und die Kirche betrachte ohnehin den christlichen Glauben als die einzige legitime Wahrheit.

Doch mit dem Beginn der Neuzeit und dem Humanismus kommt die Vorstellung vom Menschen als selbstständig denkendem Individuum auf. Reformatoren wie Martin Luther fordern zugleich, einen eigenen Zugang zum Glauben zu finden – ohne die Kirche.

Damit gibt es fortan zwei Wahrheiten, die sich gegenseitig ausschließen. Bald schon eskaliert die Gewalt: Das 16. und das 17. Jahrhundert werden zu einer Epoche mörderischer Glaubenskriege zwischen Katholiken und Protestanten. Als 1648 schließlich mit dem Dreißigjährigen Krieg der blutigste dieser vielen blutigen Waffengänge zu Ende geht, hinterlässt er Millionen Tote, einen verwüsteten Kontinent und eine Erkenntnis: Keine Seite kann die andere ganz besiegen, beide müssen irgendwie zusammenleben.

"Die Erkenntnis, dass es eine Vielfalt an Meinungen braucht, hängt zusammen mit der Erfahrung der Religionskriege", erklärt Peter König, Professor für Philosophie an der Universität Heidelberg. "Dabei ging es ja um die Frage: Wer ist im Besitz der absoluten Wahrheit? Die Idee, dass kein Mensch die absolute Wahrheit für sich beanspruchen kann, gehört zur Aufklärung und zum Liberalismus." Wenn aber niemand die absolute Wahrheit für sich beanspruchen kann – dann kann auch niemand andere Meinungen als falsch verurteilen.

Ein neues Denken

Weiterentwickelt und verbreitet werden diese Ideen in der Aufklärung, die Europa ab dem frühen 18. Jahrhundert erfasst. Ihren Anfang nimmt diese neue Denkströmung auf einer Insel am Rand Europas: in England und Schottland.

Hier leben Philosophen wie John Locke, John Stuart Mill oder David Hume, die sich mit dem Verhältnis von Staat und Individuum beschäftigen. England selbst hat gerade einen blutigen Bürgerkrieg um Macht und Glaube hinter sich. Zugleich kann das Land auf eine lange Tradition liberaler Ideen zurückblicken: Seit dem Mittelalter gibt es ein Parlament, neben dem Adel hat sich seither zunehmend auch das Bürgertum politische Mitsprache erkämpft. Kaum irgendwo in Europa diskutieren aufgeklärte Bürger so offen wie in den Kaffeehäusern und Salons von London und Glasgow.

"Große Denker der Aufklärung wie John Locke fordern, dass der Einzelne in seinem Anspruch, selbst zu denken und sich auszudrücken, geschützt wird", erklärt König. "Für Immanuel Kant oder John Locke war es wichtig, das Recht auf Meinungsfreiheit abzusichern, weil für sie kein Mensch unfehlbar ist. Wenn es aber wichtig ist, zu einem Wissen und zur Wahrheit zu gelangen, dann muss das ein gemeinschaftliches Unternehmen sein, und das bedeutet, dass jeder seine Meinung sagen können muss."

Selbst in England ist das damals nur begrenzt möglich. Noch weit weniger Freiheiten genießen die Menschen im absolutistischen Frankreich: Wer hier den König kritisiert, muss mit dem Kerker rechnen. Trotzdem – oder vielleicht gerade deswegen – sind die französischen Aufklärer besonders radikal. Vor allem Voltaire tut sich als Verfechter der Meinungsfreiheit hervor. "Ich lehne ab, was Sie sagen, aber ich werde bis auf den Tod ihr Recht verteidigen, es zu sagen": Das Zitat wurde ihm zwar fälschlicherweise zugeschrieben, fasst aber seine Haltung gut zusammen.

Es ist kein Wunder, dass Voltaire an den Hof des Preußenkönigs Friedrich des Großen zieht. In dessen Land herrscht ein Klima geistiger und religiöser Toleranz. Allerdings: Auch in den fortschrittlichsten Ländern Europas endet die Freiheit dort, wo Staat und Kirche allzu offen kritisiert werden. Nur ein Land kennt damals wirkliche Meinungsfreiheit: die USA.

Das "Land der Freien"

"Amerika, du hast es besser", seufzt Johann Wolfgang von Goethe 1827 in einem Gedicht. Und tatsächlich: Die Amerikaner genießen da längst Freiheiten, von denen die Europäer nur träumen können.

Das ist kein Zufall. "Viele der Einwanderer in den USA waren Glaubensflüchtlinge aus Europa, die Erfahrung gemacht hatten mit einer eingeschränkten Meinungsfreiheit", erklärt Professor König. "Dementsprechend wollte man weg von politischer und religiöser Unterdrückung. Die Ideen waren ursprünglich europäisch, haben hier aber einen völlig neuen Freiraum gefunden."

Die Protagonisten: Immanuel Kant, George Washington, John Locke (v.l.) und der Revolutionär Friedrich Hecker (u.).

Als die USA 1776 – gegen die britische Kolonialmacht kämpfend und angeführt vom späteren Präsidenten George Washington – ihre Unabhängigkeit erklären, entsteht die erste Demokratie der Moderne. "Die Idee der Gründungsväter war es, es besser zu machen als in Europa", so König. In der Bill of Rights, den Zusatzartikeln zur amerikanischen Verfassung, steht das Recht auf Meinungsfreiheit schließlich an erster Stelle. Allerdings gelten die neuen Freiheiten zunächst nur für männliche Weiße: Die Schwarzen etwa erleben erst nach einem blutigen Bürgerkrieg 1865 das Ende der Sklaverei.

Auch in Europa hat sich die Lage inzwischen verändert. Als in den USA die Bill of Rights formuliert wird, ist der Funke der Revolution längst auf Europa übergesprungen.

Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit

Die Französische Revolution ist universeller als die Amerikanische: Ihre Verfechter wollen nicht nur die Unabhängigkeit der Nation – sondern ein neues, demokratisches Gesellschaftssystem, das weltweit Verbreitung finden soll. Als sich im Juni 1789 die Nationalversammlung formiert, schickt sie sich an, die Ideale der Aufklärung in ein Dokument zu gießen.

Inspiriert ist die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte von den USA. Der Marquis de Lafayette, der im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg gekämpft hatte, brachte von dort die Idee mit. Beraten von Thomas Jefferson, dem Schöpfer der amerikanischen Verfassung, legt er einen Entwurf vor – den die Nationalversammlung schließlich annimmt.

Die Revolution selbst scheitert zwar und mündet in der Terrorherrschaft der Jakobiner. Doch ihre Ideen wirken fort. Im 19. Jahrhundert wird die Forderung nach fundamentalen Freiheitsrechten in ganz Europa immer stärker. Und sie lässt sich nicht mehr unterdrücken.

Vom Vormärz zur Revolution

1814/15 blickt die Welt auf Wien: In der alten Kaiserstadt soll Europa nach den Napoleonischen Kriegen neu geordnet werden. Zugleich wollen Europas Monarchen auf dem Wiener Kongress das Rad der Zeit zurückdrehen – und die Ideen der Aufklärung für immer vertreiben.

Im neu geschaffenen Deutschen Bund gelten spätestens seit den Karlsbader Beschlüssen von 1819 massive Einschränkungen der Meinungsfreiheit: Längere Schriftstücke müssen von der Zensur genehmigt werden, eine eigene Behörde kümmert sich um das Aufspüren von Oppositionellen. Professoren, die sich kritisch äußern, verlieren ihre Posten, Studenten fliegen von der Universität, manch einer landet im Gefängnis. Ein Netz von Spitzeln legt sich über das Land: Deutschland verwandelt sich in einen Überwachungsstaat.

Doch die Ideen des Liberalismus, der Grundrechte wie Meinungs- und Pressefreiheit fordert, lassen sich nicht so einfach unterdrücken. In bürgerlichen Salons und bei Familienfeiern, in Vereinen und Burschenschaften werden weiter revolutionäre Ideen von Demokratie und Einheit diskutiert. "Die Gedanken sind frei", lautet das bekannteste Lied dieser Vormärz-Zeit.

Immer wieder bricht sich der Wunsch von Teilen der Bevölkerung nach Freiheitsrechten Bahn: Beim Hambacher Fest 1832 etwa, der bis dahin größten Kundgebung in Deutschland, fordern die Teilnehmer einen demokratischen Verfassungsstaat.

Und dann scheint es kurz, als könne der Traum Wirklichkeit werden: 1848 kommt es zur Revolution, überall erzwingen die Bürger freie Wahlen, und in der Frankfurter Paulskirche kommt das erste deutsche Parlament zusammen. In der Verfassung, die es entwirft, werden auch Meinungs- und Pressefreiheit garantiert. In Kraft tritt sie nie: Die Revolution scheitert schließlich an inneren Streitigkeiten und am Widerstand der Fürsten. Ihre letzten Verfechter um den badischen Revolutionär Friedrich Hecker scheitern 1849.

Was bleibt, ist die Hoffnung der Revolutionäre, dass eines Tages auch in Deutschland Meinungsfreiheit herrscht. Bis dahin aber wird es noch lange dauern.