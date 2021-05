Von Klaus Welzel

Keine Frage: Wo das Wort ist, ist auch Ärger. Der Mensch lebt vom Widerspruch. Er muss sich vergleichen, sich abgrenzen. Er muss sein Gehirn täglich fordern. Sonst stirb er. Wird diese Übung der andauernden Auseinandersetzung gut gelernt, spricht man dagegen von einer vorbildlich ausgeprägten Debattenkultur. Um dieses Ideal soll es heute hier gehen.

Jahrzehntelang war Deutschland, waren weite Teile Europas stolz auf den Wettstreit der (überlegenen) Meinungen. Die konkurrierenden Systeme hießen Sozialismus und Kapitalismus. Am Ende siegte der Kapitalismus. Aber anders als dies der US-amerikanische Politikwissenschaftler Francis Fukuyama prophezeite, trat nicht "das Ende der Geschichte" ein, sondern die Erde drehte sich einfach weiter. Neue Kapitel wurden aufgeschlagen. Bezogen auf Europa setzte eine nie gekannte Reise- und Migrationswelle ein. Bezogen auf Deutschland öffnete sich das Land für andere Kulturen, andere Menschen. Der Ausländeranteil stieg seit dem Mauerfall 1989 von rund sieben auf heute rund 13 Prozent – nicht eingerechnet sind hier Deutsche mit einem Migrationshintergrund, dann steigt der Anteil sogar auf rund 26 Prozent.

Eine sich verändernde Gesellschaft verändert auch die Debatten im Land. Schließlich muss der Prozess des Zusammenlebens immer wieder neu ausdiskutiert werden. Menschen, die kommen, fordern ihre Teilhabe. So verspricht es auch das Grundgesetz. Eine weitgehend satte Mehrheitsgesellschaft hat aber oft Probleme, andere Gruppen überhaupt zu erkennen – oder sagen wir besser: anzuerkennen. Denn sichtbar sind sie schon. Rassismus und Diffamierung gab es natürlich schon vor 30 Jahren. Aber die diskriminierte Schicht war in aller Regel nicht so gut ausgebildet. Heute können People of Colour oder Menschen mit Migrationshintergrund ihre Ansprüche viel besser und konkreter benennen. Die Meinungsfreiheit wird dadurch um einige Facetten reicher, die Diskussionen werden deutlich komplizierter. Und teils verbissener.

Während heutzutage niemand mehr darüber streitet, dass im Prinzip alle Menschen gleich sind, bleibt es dennoch ungewohnt, diesen Gleichheitsgedanken auch in allen Bereichen zu Ende zu denken. Dabei bedurfte es bei der Einführung der Magna Carta Libertatum im Jahr 1215, als englische Barone dem König Freiheitsrechte abtrotzten, genau der gleichen Sprachsensibilität, wie wir sie heute benötigen, um "Minderheiten" nicht zu diskriminieren. Ja, die Etablierung der Menschenrechte ist eine Endlosgeschichte – und noch lange nicht vorbei.

Es gibt aber Fortschritte: Als unlängst eine Berliner Grünen-Politikerin sich dafür öffentlich entschuldigte, dass sie gesagt hatte, als Kind wäre sie gerne "Indianer-Häuptling" geworden, empörte sich darüber allein ein deutsches Boulevard-Blatt. Die meisten Menschen im Land sahen es dagegen wie die reumütige Bettina Jarasch, die sich für ihre "unreflektierten Kindheitserinnerungen" einfach entschuldigte. Schließlich ist Indianer ein Kunstbegriff, der auf dem Irrtum des Eroberers Christoph Kolumbus beruhte, der glaubte in Amerika auf die Einwohner Indiens, also Indianer, getroffen zu sein. Ende der Debatte. Beschwerden? Keine.

Wie völlig anders ergeht es da dem Theaterregisseur Armin Petras und dem Intendanten des Düsseldorfer Schauspielhauses, Wilfried Schulz. Beide sind in den Sog einer großen Rassismusdebatte geraten. Der einer unverschuldet, der andere – ?

Beginnen wir mit dem einen, Armin Petras. Auf der Probe für die Inszenierung von Büchners "Dantons Tod" rief Petras im Herbst 2019 den dunkelhäutigen Schauspieler Ron Iyamu "Sklave". Einen solchen – ehemaligen – Sklaven, spielte Iyamu auch in dem Stück. Von diesem Moment an sah sich Iyamu unglaublichen Diskriminierungen ausgesetzt. Ein Schauspielerkollege habe ihn mit dem N-Wort bezeichnet und mit einem Messer in der Hand die Belegschaft gefragt, wann man ihm denn die Genitalien abschneide. Iyamu schrieb darüber in seiner Diplomarbeit und sprach darüber in Interviews – was für eine deutlich größere Resonanz sorgte. Letztlich beklagte sich der Sohn (Jahrgang 1992) eines Nigerianers und einer Deutschen, er habe genug vom Theater, müsse sich eine neue Branche suchen. Zeitlebens habe er auf der Bühne Dealer, Räuber und Sklaven gespielt.

Petras, der Regisseur, entschuldigte sich für seinen Fehler, für seine "Dummheit, Nachlässigkeit, Ignoranz". Doch damit war der Fall nicht abgeschlossen. 22 schwarze Theaterleute stellten ihre Proben am Schauspielhaus ein, beklagten, dass sie durch die Verschleierung rassistischer Strukturen "re-traumatisiert" worden seien. Und damit hatte der Intendant, Wilfried Schulz, ein Problem, das er durch Schuldeingeständnis und Aufarbeitungsversprechen zu lösen versuchte. Vergebens.

Vor allem, nachdem der Berliner Theaterdozent Bernd Stegemann sich via Zeitungsartikel in die Debatte einmischte und dem gemobbten Schauspieler Iyamu vorwarf, er hätte durch schauspielerische Gegenreaktionen den Eklat auflösen können. Das war ganz sicher ein verheerendes Argument. Und es führt zu einer öffentlichen Petition gegen Stegemann, die von über 1400 Theaterschaffenden unterzeichnet wurde. Der Konflikt ist nicht mehr zu lösen.

Wobei es sich bei Stegeman keinesfalls um einen Rassisten handelt, sondern um einen sensiblen Analytiker von Sprache und Gesellschaft. In anderem Kontext nahm er den linken (auch in Redaktionsstuben angewandten) Kampfbegriff "weiße alte Männer" auseinander, über den man sich natürlich schon deswegen aufregen kann, weil keines dieser Attribute selbst gewählt, sondern von Natur aus definiert ist. Stegemann wertet die Anwendung dieses Begriffs als erfundene Diskriminierung, mit der die ihrerseits Diskriminierten (z.B. Schwarzen) die negative Erfahrung von Diskriminierung auch der Mehrheitsgesellschaft und dort dem mächtigen Teil zugänglich machen.

Soweit die Logik der "linken Identitätspolitik", die vor allem französische, britische und jetzt auch deutsche Universitäten ereilt. Sie funktioniert aber nur dann, wenn sowohl "weiße alte Männer" bereit wären, ihre Vorurteile gegenüber Minderheiten aufgeben, als auch die Linksidentitären gegenüber der Machtelite. Genau das passiert jedoch nicht, weshalb es bei der Ausgrenzung an sich bleibt. Die Fronten verhärten sich.

Ein besonders krasses Beispiel dieser Art der Auseinandersetzung erlebt gerade die Universität Grenoble, wo Aktivisten die Namen zweier Professoren plakatierten und ihnen "Faschismus" sowie "Islamophobie" vorwarfen. Das Vergehen des einen, der von sich aus keiner Polemik aus dem Weg geht, bestand darin, dass er die in Frankreich seit 20 Jahren etablierte "Islam-Linke" öffentlich geißelt. Entwickelt hat sich die "Islam-Linke" während der zweiten Intifada und der Kritik an Israel. Das "Bündnis" beschränkt sich darauf, dass linke Kreise eine Kritik an islamischer Israel-Kritik unterbinden. Der Hochschullehrer Klaus Kinzler (61) will das nicht hinnehmen. Indem nun sein Name und der seines Kollegen öffentlich angeprangert werden, werden Erinnerungen an den Lehrer Samuel Paty wach, der von einem Tschetschenen auf offener Straße enthauptet wurde, nachdem der Vater einer Schülerin Paty im Internet anklagte, weil dieser Mohammed-Karikaturen im Unterricht gezeigt hatte. Die zivilisatorische Decke ist eben auch im 21. Jahrhundert sehr dünn.

Das Austarieren von Grenzen, von Sagbarem, von Diskriminierungsfreiheit ist natürlich durch das Internet und seine Empörungskultur noch schwieriger geworden. Alles Gesagte und Geschriebene wird unerbittlich seziert, wobei die Qualifikation oft im Hass der selbst ernannten Leitartikler liegt – kommt es erst zur Petition, gibt es meist kein Zurück mehr. Die Freiheit, Gedanken auszusprechen, sie durch Gegenargumente neu zu formen – dafür bleibt wenig Raum; selbst an Universitäten, den Orten der Wissenschaft, wird es – siehe Grenoble – eng.

Sprache und Diskriminierung

Menschen, die sich Formen von Rassismus ausgesetzt fühlen, benutzen verschiedene Begriffe zur Selbstbeschreibung. Eine Auswahl:

Person of Colour (Mehrzahl: People of Colour) bezeichnet ursprünglich freigelassene Sklaven der Kolonialzeit und ist 1871 erstmals belegt. Heute beschreibt der Begriff sowohl in der Wissenschaft als auch unter Aktivisten Menschen, die gemeinsame, in vielen Variationen auftretende und ungleich erlebte Erfahrung teilen, und die aufgrund körperlicher und kultureller Fremdzuschreibungen der weißen Mehrheitsgesellschaft als ‚anders‘ und ‚unzugehörig‘ definiert werden.

Black and People of Color (BPoC) und Black, Indigenous and People of Color (BIPoC ) erweitert diese Gruppe um Schwarze und Angehörige indigener Völker.

SOJARIME: Umstrittene Bezeichnung von Schwarze, Osteuropäische, Jüdische, Asiatische, Roma/Sinti, Indigene, Muslimische, anders Ethnische Person.