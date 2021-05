Von Julia Lauer

Sollte die Priorisierung bei den Impfungen gegen Corona-Infektionen aufgehoben werden? Wären die Heidelberger Wolfsgärten nicht doch ein akzeptabler Standort für das Ankunftszentrum für Geflüchtete gewesen? Und ist das Allgäu in diesem Sommer womöglich ein besseres Reiseziel als die Adria? Das sind nur ein paar Beispiele, die zeigen: Meinung ist gefragt, Tag für Tag, eigentlich ständig. Was bei der Zeitungslektüre am Morgen beginnt, setzt sich auf der Arbeit fort und endet abends im Privaten.

Aber wie gelangen wir zu unseren Überzeugungen? Wovon lassen wir uns bei der Meinungsbildung leiten? Und kann man die Entstehung unserer Ansichten im Körper genau verorten? Neurowissenschaftler und Psychologen haben sich mit Fragen wie diesen beschäftigt. Im Folgenden haben wir einige kuriose Erkenntnisse zusammengestellt.

Wo die Meinung ihren Sitz hat

Wenn wir uns etwas durch den Kopf gehen lassen: Wo genau findet das statt? Im Gehirn gibt es schließlich gewisse Zuständigkeiten: Der Hirnstamm sorgt für lebenserhaltende Funktionen wie Herzschlag und Atmung, das Kleinhirn steuert beispielsweise Bewegung. Das Vorderhirn mit der Großhirnrinde übernimmt komplexe Aufgaben wie das Bewerten von Informationen – eine Fähigkeit, die wir im Laufe der Evolution erst erworben haben. Erfolgt die Meinungsbildung also ausschließlich hier? "Nein, so simpel ist das nicht", sagt die Heidelberger Hirnforscherin Hannah Monyer. Die Professorin weiß: "Kognitive Prozesse finden zwar zum großen Teil im Vorderhirn statt, aber das ganze Gehirn ist verknüpft." An der Meinungsbildung seien viele Bereiche beteiligt – auch etwa die, die für Gedächtnis und Belohnung zuständig sind.

Warum man seine Meinung mitten im Ehestreit nicht ändert

Typisch für Streit: Da will man unbedingt alle Fakten dazu liefern, warum man doch im Recht war und wiederholt sie folglich immer wieder – und beim Gegenüber kommt diese Information trotz all der Bemühung nicht an. "Es passiert so gut wie nie, dass der andere sagt: Schatz, das wusste ich nicht, du hast recht", berichtete der amerikanische Datenanalyst Ian McCulloh, der sich mit neurowissenschaftlichen Themen beschäftigt, auf einem Vortrag in Heidelberg. Woran liegt es, dass es so schwierig ist, in solchen Momenten die Meinung des anderen wahrzunehmen? Auch das hat mit der Leistung unseres Gehirns zu tun. Wenn sich die Gemüter erhitzen, aktiviere dies zunehmend einen Bereich des präfrontalen Kortex, der Teil der Großhirnrinde ist. "Und wenn dieser Bereich aktiviert ist, verhindert das, neue Informationen aufzunehmen", so McCulloh. Der Forscher hält aber auch Rat für die Praxis bereit: Auf das Gegenüber einzugehen, löse etwa besagte Blockade und begünstige, dass die eigene Sicht der Dinge wahrgenommen werde. "Es ist hart gegen jemanden zu argumentieren, der dich lobt und dir sagt, wie toll du bist", fasst McCulloh zusammen, was sich bei Beziehungsstreitigkeiten auch aus neurowissenschaftlicher Sicht bewährt hat.

Warum es wohl keine objektive Meinung gibt

Da hat man sich noch so viel Mühe gegeben, möglichst viele Aspekte in den Blick zu nehmen und einen Sachverhalt möglichst neutral zu bewerten. Aber tatsächlich dürfte es nahezu unmöglich sein, sich eine objektive Meinung zu bilden. "Die kognitiven Mechanismen, die der Meinungsbildung vorausgehen, sind nicht sehr zuverlässig", berichtet die Neurobiologin Hannah Monyer. Bereits in der Wahrnehmung sei der Mensch selektiv, der Prozess der Speicherung von Informationen sei ungenau, und beim Abrufen verändere sich die Erinnerung; so würden beispielsweise Bauchentscheidungen im Nachhinein oftmals rational erklärt. "Aus der Gedächtnisforschung wissen wir, dass Erinnern nicht objektiv ist." Schon wenn zwei Menschen ein gemeinsames Erlebnis schilderten, kämen sich ihre Darstellungen schließlich ins Gehege. Was außerdem dazukommt: Je nach Situation und Umgebung, in der man sich befindet, ändern sich auch Antworten und Einschätzungen in Bezug auf Sachverhalte: So bildet man sich auf der Couch im Wohnzimmer womöglich eine andere Meinung als im Büro vorm Rechner. "Dass unsere Umgebung Einfluss nimmt, ist gut untersucht." Die Neurobiologin bezweifelt daher, dass es objektive Meinungen überhaupt geben kann.

In welchen Fällen Menschen ihre Meinung überdenken

Sei es das Sparen fürs Alter oder der Schutz vor Geschlechtskrankheiten: Viele Menschen neigen dazu, optimistischer als angemessen in die Zukunft zu blicken und Risiken zu unterschätzen. Und sie neigen dazu, sogar dann an ihren positiven Erwartungen festzuhalten, wenn man sie eines Besseren belehrt. Das fanden Wissenschaftler aus London heraus. Sie ließen die Probanden ihr Risiko, Opfer eines Raubüberfalls zu werden oder an Krebs zu erkranken, zunächst schätzen, bevor sie ihnen die tatsächlichen Wahrscheinlichkeiten nannten und sie dann erneut befragten. Allerdings: Unter bestimmten Umständen zeigten sich die Studienteilnehmer durchaus zu einer Kurskorrektur bereit: und zwar dann, wenn sie die Risiken zuvor höher bewertet hatten als die tatsächliche Wahrscheinlichkeit. Eine Anpassung der Annahmen erfolgte also dann, wenn sie mit verbesserten Aussichten einherging. Der Mensch neige zu Optimismus, so die Schlussfolgerung der Forscher, und zwar mit Unterstützung des Gehirns: Es versage darin, Korrekturen zum Negativen hin vorzunehmen.

Warum man mit seiner Meinung nicht gerne alleine steht

"Er kommt mit keiner Meinung rein und geht mit meiner Meinung wieder raus", soll Kanzlerin Angela Merkel einmal über den früheren österreichischen Regierungschef Werner Faymann gesagt haben. Vielleicht war das Spaß – aber Tatsache ist: Wir schließen uns gern der Meinung anderer an. Der amerikanische Neurowissenschaftler Gregory Berns ließ Studienteilnehmer bewerten, ob zwei gedrehte Gegenstände identisch oder verschieden sind und beobachtete sie dabei in einem Magnetresonanztomografen. Zuvor hatte er sie wissen lassen, zu welcher Einschätzung die anderen Probanden gelangt waren. Es gab dabei durchaus Teilnehmer, die sich der Mehrheitsmeinung nicht anschlossen und ihren eigenen Standpunkt vertraten. Aber dies geschah zu einem hohen Preis: In ihrem Gehirn war der sogenannte Mandelkern aktiviert – ein Bereich, der für Gefahrenerkennung zuständig ist und den Körper in Alarmbereitschaft versetzt. Sich der Mehrheit nicht zu beugen, bedeutet also körperlichen Stress. Schlussfolgerung der Wissenschaftler nach diesem und weiteren Versuchen: "Die Unannehmlichkeit, mit seiner Meinung alleine zu stehen, macht die Mehrheitsmeinung annehmbarer als zu den eigenen Überzeugungen zu stehen", schreiben sie.