Von Milan Chlumsky

Aachen. Als Henri Cartier-Bresson die Aufnahme eines jungen Anstreichers in der schwindelerregenden Höhe des Eiffelturms, schwebend über der Stadt Paris, sah, wusste er sofort, dass der Fotograf Talent hat: Marc Riboud. Der junge Ingenieur, der sein Zeichenbüro in einer Fabrik in Lyon nicht mehr sehen mochte, hatte einfach seine Leica, einige Filme und Aufnahmen genommen und war in den Zug nach Paris gestiegen. Eine kleine Promenade führte ihn zum Eiffelturm, der gerade gestrichen wurde.

Riboud gelang es, die graue Eminenz Henri Cartier-Bresson zu treffen, und dieser hieß ihn bei der einflussreichen Agentur Magnum willkommen. Das war 1953, erneut ein fotografisch fruchtbares Jahr, denn die wichtigsten Zeitungen der Welt hatten einen ungeheuren Bedarf an Bildern, und jedes gute Foto war willkommen. So auch Ribouds Eiffelturm, das in "Life" veröffentlicht wurde.

Selbstverständlich war der Newcomer neugierig auf die Ratschläge der Kollegen: "Du sollst nicht auf die Ratschläge von Chim (David Seymour) hören", warnte ihn Cartier-Bresson. Und Chim wiederholte: "Du sollst nicht auf die Ratschläge von Capa hören." Was Capa seinerseits nicht davon abhielt, Riboud auch vor Cartier-Bresson zu warnen. Verzweifelt wandte sich der eben im Magnum-Kreis Aufgenommene an den weisen George Rodger. Der war kategorisch: "Höre auf niemanden ..., aber hör mir gut zu: Magnum ist eine große Familie." Riboud verstand, dass er seinen eigenen Weg gehen musste, seinen eigenen Stil und sein "eigenes Territorium"entdecken.

Im Jahr 1954 schickte ihn Capa nach London, damit er auch sein Englisch verbesserte. 1955 lieh er sich den alten Landrover von George Rodger und unternahm eine zwei Jahre dauernde Reise: zunächst nach Indien, wo er ein Jahr lebte, dann nach China, wo er 1957 mehrere Monate blieb und fotografierte. Im Laufe seiner Magnum-Karriere kehrte er immer wieder nach Asien zurück, genauso wie in den Nahen Osten. 1959 wurde Riboud zum Vize-Präsidenten von Magnum gewählt und blieb es bis 1973.

Mehr als bei Aufnahmen seiner Kollegen ist in vielen Fotografien neben einer wunderbaren Bildkomposition auch die poetische Funktion des Bildes entscheidend. Sie verstärkt die Bildwirkung derart, dass sich letztendlich von einer fotografischen Ikone sprechen lässt. Etwa beim Foto einer jungen amerikanischen Studentin, die sich in Washington, mit einer Blume in den Händen, den Bajonetten der amerikanischen Soldaten während einer Demonstration gegen den Krieg in Vietnam entgegenstellt. Die 17-jährige Jan Rose Kasmir hat die Chrysantheme von einem anderen Manifestanten bekommen. Später wird sie erzählen: "Keiner der Soldaten hat mir in die Augen geschaut. Ein Fotograf hat mir später gesagt, dass die jungen Soldaten zitterten. Ich denke, dass sie schon deswegen absolut traumatisiert waren, weil sie in jedem Augenblick einen Schießbefehl hätten bekommen können." Kasmir hat erst viel später Ribouds Foto entdeckt, als ihr Vater zufällig Mitte der 1980er Jahre ein Fotomagazin mit einer Bildserie des Magnum-Fotografen kaufte. Der Zufall wollte es dann, dass die beiden sich in London 2004 begegneten - bei einer Demonstration gegen die amerikanische Invasion im Irak.

Wenn Marc Riboud gelegentlich in die zweite Reihe der Magnum-Fotografen eingeordnet wird, hat es damit zu tun, dass er einer der leisesten war. Man muss lange sein Foto aus dem Geschäft eines Antiquars (1965) studieren, um zu sehen, welche magische Regie in dem Blick auf die Da Sha La Straße im alten Peking zu entdecken ist. Sechs große Vitrinenfenster teilen das Geschehen vor der Boutique in ein komplexes Theaterspiel - beginnend mit der jugendlichen Neugier zweier Kinder und endend mit einer bühnenreifen Referenz eines älteren Mannes.

Das zunächst als eindeutig dechiffrierbar wirkende Foto zweier Burkafrauen in Teheran vor einem Wandbild des Ayatollah Khomeini (1979) könnte als Zementierung des Siegs des Islams gedeutet werden. Doch die zwei Frauen gehen auseinander, würdigen weder das geistliche Oberhaupt noch wagen sie es, die andere Frau anzuschauen. Je länger man das Foto betrachtet, desto mehr hat man das Gefühl der tiefen Entfremdung, jeder ist für sich da und gänzlich verschlossen.

Marc Riboud hat in seinen etwa 50 fotografischen Büchern unzählige Notizen hinterlassen. Er mochte es, schon besuchte Orte (allein in China war er 22 Mal) wieder zu sehen, die Veränderungen wahrzunehmen und zu fotografieren und dadurch weitere Notizen beizusteuern.

Dem Chaos, das noch Henri Cartier-Bresson 1949 in China vorfand, antwortete Riboud mit unzähligen poetischen Bildern aus Peking und aus der Provinz. Was ihn von allen anderen Magnum Fotografen unterschied, war sein besonderer Sinn für das Alltägliche, das die meisten Menschen zwar sehen, wovon sie jedoch nur am Rande Notiz nehmen. Riboud, der genau hinsah, hat auf diese Art eine ganze Reihe von fotografischen Ikonen kreiert. Mit 93 Jahren starb er 2016. Es ist seine erste Retrospektive in Deutschland.

FiInfo: "Marc Riboud. Meine Bilder sind Notizen. Fotografien aus fünf Jahrzehnten". Suermond-Ludwig-Museum in Aachen, bis 6. Januar. http:// suermondt-ludwig-museum.de