Mannheim. Jetzt spielt die Kunst wieder die erste Rolle. Seit dem "Grand Opening" stürmt das Publikum die Kunsthalle in Mannheim. Die Sammlung mit all ihren Schätzen, die Sonderausstellungen und die Architektur des Jugendstilaltbaus sowie des gerade eröffneten Neubaus bilden eine faszinierende Vielfalt. Bis dahin war es ein langer, steiniger Weg. Im Gespräch mit der RNZ blickt die Kunsthallen-Direktorin Ulrike Lorenz schon jetzt in die Zukunft.

Frau Lorenz, wie könnte Ihre Bilanz genau ein Jahr nach dem "Grand Opening" am 1. Juni 2019 aussehen?

Dann befinden wir uns mitten im ersten großen Themenjahr, das der benachbarten Kunstnation Frankreich gewidmet sein wird. Wir haben das "Grand Opening" gut gemeistert, es gibt einen Sturm auf das Haus, die Region erobert die Kunsthalle. Unsere digitale Strategie kommt gut an, sie wird dann sehr viel weiter entwickelt sein als jetzt. Wir sind eine offene Institution und ein Teil dieser Gesellschaft, verknüpft mit allen urbanen Aktivitäten. Damit beziehen wir uns auf die hundertjährige Institutionsgeschichte und auf den Gründungsimpuls von Fritz Wichert, der das Haus schon 1909 mit einem ganz ähnlichen Gedanken eröffnet hat: Die Kunsthalle sollte ein Haus für alle sein, vor allem auch für die bildungshungrige Arbeiterschaft Mannheims.

Biografie Ulrike Lorenz leitet die Kunsthalle Mannheim seit 2009. Der Vertrag der promovierten Kunsthistorikerin wurde gerade bis zum Jahr 2023 verlängert. Unter ihrer Leitung wurden von 2010 bis 2013 der über 100 Jahre alte Jugendstilbau von Hermann Billing generalsaniert sowie seit 2012 der zukunftsweisende Erweiterungsbau geplant und fertiggestellt. Insgesamt stehen nun 5000 Quadratmeter Ausstellungsfläche zur Verfügung. Großen Erfolg hatte die Dix-Expertin mit der Dix/Beckmann-Ausstellung, 80.000 Besucher wurden darin gezählt. Geboren wurde Ulrike Lorenz 1963 in Gera, dort leitete sie das Dix-Haus und das Stadtmuseum, von 2004 bis 2008 war sie Direktorin des Kunstforums Ostdeutsche Galerie in Regensburg, das mit Museen in Budapest und Breslau, Madrid und Paris kooperierte. Zahlreiche Publikationen.

Und die heutigen Besucher?

Ich wünsche mir, dass unser Publikum aus der Region und weit darüber hinaus emotional und intellektuell erkennt, was wir mit unserem neuen, unkonventionellen Konzept anstreben.

Die Sammlung soll nicht mehr traditionell nach Epochen und geografischer Zuordnung gezeigt werden.

Wir sprechen von einem "Museum in Bewegung", das heißt: Wir hängen die Arbeiten nicht mehr für die Ewigkeit, sondern wir lesen sie wie einen Text immer wieder neu. Die Sammlung soll in wechselnden, teilweise auch bewusst kontroversen Konstellationen ständig neue Deutungsmöglichkeiten anbieten. Das ist eine wirkliche Aktivierung des Kapitals der Kunsthalle, sprich der Sammlung. Wir stellen uns Zwie- oder Streitgespräche zwischen Künstlern aus zwei Jahrhunderten vor: Caspar David Friedrich grüßt Anselm Kiefer. Oder Edouard Manet trifft auf zeitgenössische Bildhauerpositionen. Das Publikum mischt sich mit unseren Skulpturen. Man kann ihnen ins Gesicht blicken und in einen gedanklichen Dialog mit ihnen treten, sie werden Teil unseres Lebens.

In welcher Liga spielt die Mannheimer Kunsthalle künftig?

Wir sind ein mittelgroßes Museum für moderne und zeitgenössische Kunst, das in Süddeutschland eine herausragende Rolle spielt. Wir verfolgen jedoch den Anspruch, mit bestimmten Themen in unserer neuen Architektur in die erste Liga der deutschen Kunstmuseen vorzustoßen, in spezifischen Bereichen wie der Skulptur auch in den europäischen Raum. Natürlich können wir nicht mit den ganz großen Museumsorganismen mithalten, die im Zeitalter des Feudalismus ihre Ursprünge hatten wie die Stiftung Preußischer Kulturbesitz, oder München, Dresden und Kassel. Auch die großen städtischen und staatlichen Museen wie das Sprengel-Museum Hannover, das Museum Ludwig in Köln oder die Staatsgalerie Stuttgart besitzen Sammlungen, die bis in das Spätmittelalter führen. Doch mit unserem unkonventionellen Programm und der digitalen Strategie wollen wir etwa neben dem Städel eine ähnlich herausragende Position behaupten.

Digital beschreiten Sie neue Wege.

Wir verstehen unter der digitalen Strategie nicht nur, dass die Sammlung online gut zugänglich sein soll. Der digitale Katalog bildet nur die Datenbasis. Darauf bauen verschiedene Instrumente auf, die ineinandergreifen. Unsere Collection Wall im Atrium - das ist ja unser Marktplatz, bis dahin kommen die Besucher eintrittsfrei - besteht aus 16 Hochpräzisionsbildschirmen. Mit ihnen können die Besucher interaktiv in die verborgenen Teile der Sammlung schauen. Zum Start sind weit über 1000 Objekte zugänglich, am Ende soll das Angebot fast vollständig sein, wir reden dann über 40.000 Objekte, die auch im Internet verfügbar sein werden. Man kann an der Collection Wall mit den Kunstwerken spielen, sie nach bestimmten Begriffen ordnen und sogar kleine Ausstellungen kuratieren. Und man kann auf sein Mobiltelefon auch Favoriten laden und eine eigene Tour durchs Haus zusammenstellen oder für andere Besucher hinterlassen. Unser zweites Instrument ist eine Multimedia-App, die kostenfrei heruntergeladen werden kann. Ab Herbst wird es auch Spiele geben, die gerade entwickelt werden. Drittes wichtiges Element ist unser Grafiktisch im Jugendstilbau. Die lichtempfindliche Grafik muss geschont werden und kann nur selten gezeigt werden, aber am Grafiktisch kann man 450 Objekte intensiv studieren - in extrem hoher Auflösung.

Ist nicht das Bedürfnis, von lebenden Experten durch die Sammlung geführt zu werden, nach wie vor groß?

Absolut. Das Digitale soll das Reale nicht ersetzen, sondern sinnvoll und kreativ erweitern und vertiefen.

Der Kunstbegriff hat sich radikal verändert. Neue Medien kamen hinzu, immer häufiger auch Performance-Elemente. Muss sich dadurch die Museumsarbeit ändern?

Das ist eine extreme Herausforderung für Museen, die sich mit zeitgenössischer Kunst beschäftigen. Der traditionelle Kunstbegriff löst sich hinsichtlich der Gattungen auf, aber auch im Hinblick auf die Wechselwirkung mit dem Alltag. Wir beanspruchen mit unseren Ankäufen, dass die Kunsthalle ein Haus für hervorragende aktuelle Kunst ist. Erwerbungen wie William Kentridges documenta-Arbeit "The Refusal of Time" belegen die enorme Vielfalt. Die Video-Installation beinhaltet die Gattungen Film, Skulptur, Musik und Geräusch. Wir holen auch die Kunstform der Performances ins Haus, gerade jetzt zum Eröffnungswochenende.

Heute könnten Sie niemals eine Arbeit wie Manets "Erschießung" erwerben. Der Kunstmarkt spielt verrückt, an-getrieben von Spekulanten oder Schwarzgeld-Wäschern. Erschüttert das nicht das Selbstverständnis der Museen?

Das sind die großen Kernfragen: Haben wir noch die Definitionshoheit? Setzen wir noch Trends? Fakt ist, dass die öffentlichen Museen auf dem Kunstmarkt nicht mehr die Rolle spielen, die sie einmal hatten, weil längst private Sammler den Ton angeben. Umso wichtiger sind die öffentlichen Museen, die, von der Gesellschaft finanziert, einen Freiraum jenseits des Kommerzes darstellen. Wir sind aufgerufen, Kunst zu entdecken, die auf dem Markt keine Chance hat, weil sie politisch ist oder Themen und Formen aufgreift, die nicht marktgängig sind. Auf dieses Engagement sind übrigens auch die Sammler, die Künstlerstars und die Celebrity-Gesellschaft angewiesen. Nur mit den Museen bleibt das Kunstsystem komplett und beweglich. Uns ist es noch immer gelungen, weiter zu sammeln. Wir haben Freunde und Förderer um uns, wir können große Stifter und Sammler ansprechen. Trotzdem ist klar, dass wir nicht über unermessliche Gelder verfügen wie andere.





Der Macher

Mäzen Manfred Fuchs hielt die Fäden in der Hand

Er sei sehr glücklich, dass der Neubau in einer relativ überschaubaren Zeit realisiert werden konnte. Manfred Fuchs (79) sieht man die Zufriedenheit an, wenn man ihm dieser Tage begegnet. Der Unternehmer, Ehrenvorsitzender des Aufsichtsrats von Fuchs Petrolub (Schmierstoffhersteller) und Ehrenbürger Mannheims hat sein ganzes Engagement und seine Erfahrung in das Projekt "Kunsthalle" gelegt. Als Vorsitzender der Stiftung Kunsthalle war er der Motor, der antrieb, aber auch realistisch darüber wachte, dass nichts aus dem Ruder lief, das Budget eingehalten wurde. Er selbst stiftete über zwei Millionen Euro, warb unermüdlich in Unternehmerkreisen um weitere Spenden.

Fuchs entwickelte das von seinem Vater gegründete Mannheimer Unternehmen Petrolub zu einem der weltweit größten Schmierstoffhersteller. Der Mäzen und Kunstkenner stellt überdies der Kunsthalle 20 Gemälde und Skulpturen aus seiner privaten Sammlung als Dauerleihgabe zur Verfügung.

Der Großzügige

Mäzen Hans-Werner Hector finanzierte das Projekt

Keine Übertreibung: Ohne Hans-Werner Hector (78) gäbe es die neue Kunsthalle nicht. Mit seiner Spende von 50 Millionen Euro setzte er die Initialzündung und sorgte gemeinsam mit seiner Frau Josephine dafür, dass ein Traum wahr wurde. Die Kunsthalle und Mannheim lägen ihnen beiden am Herzen, daher wollten sie helfen, sagte er bescheiden. Als er von den erheblichen Mängeln des inzwischen abgerissenen Anbaus erfuhr, von mangelnder Tragfähigkeit der Decken und Klimatisierung, sogar Sicherheitslücken, fühlte sich der Kunstfreund angesprochen. Sein Anliegen: Wieder große Ausstellungen nach Mannheim holen. Der Neubau trägt jetzt den Namen Hector-Bau.

Hans-Werner Hector ist Mathematiker und Mitbegründer des Softwarehauses SAP. 1995 schied er aus dem SAP-Vorstand aus, etwas später auch aus dem Aufsichtsrat. Er verkaufte seine Aktien und gründete die H.W. &J.Hector-Stiftung mit Sitz in Weinheim. Gefördert wird: Kunst, Medizinforschung und Kinderakademien.