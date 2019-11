Von Matthias Roth

Heidelberg. Cholud Kassem wurde 1956 in Bagdad/Irak geboren und kam mit den Eltern 1959 nach Deutschland. In Viernheim und Mannheim ging sie zur Schule, machte dann eine Ausbildung und studierte später an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg. Als freischaffende Künstlerin lebt und arbeitet sie seit 1995 in Heidelberg und hat ihr Atelier heute in Kirchheim. Mit ihr sprach unser Redakteur Matthias Roth.

Frau Kassem, wie kam es zur Übersiedlung Ihrer Familie nach Deutschland?

Mein Vater hatte ein Stipendium für Deutschland und studierte hier Maschinenbau. Meine Eltern übersiedelten, als ich drei Jahre alt war. Meine Mutter ging aber nach zwei Jahren wieder zurück in den Irak, und ich blieb bei meinem Vater. Eine Zeit lang kam ich zu deutschen Pflegeeltern, da mein Vater viel unterwegs war. Als er wieder heiratete, kam ich zu meinem Vater zurück, und mit meinem Bruder und einer Halbschwester waren wir wieder eine Familie.

Haben Sie noch Erinnerungen an Bagdad, oder waren Sie seither wieder dort?

Es gibt zwei Szenen, an die ich mich erinnere – aber ich bin unsicher, ob ich die nicht nur geträumt habe! Ich war nie wieder in Bagdad, die politischen Verhältnisse haben es nicht zugelassen.

Hatten Sie je wieder Kontakt zu Ihrer Mutter?

Nachdem der Kontakt völlig abgebrochen war, habe ich sie vor fünf Jahren wiedergesehen! Ich erhielt eine E-Mail von jemandem, der angab, mein Onkel zu sein und der in der Türkei lebte. Zeitgleich ließ ich das Tagebuch meines Vaters übersetzen, das in Arabisch geschrieben ist, und konnte so nach Eckdaten fragen – tatsächlich: Es war mein Onkel! Ich bekomme jedes Mal Gänsehaut, wenn ich die Geschichte erzähle. Ich flog in die Türkei, habe Onkel und Cousinen kennengelernt, und nach ein paar Wochen ging es bei Facebook immer pling, pling, pling: Ich habe 15 Cousinen und Cousins weltweit, im Oman, in den USA, in Abu Dhabi … Wir treffen uns nun alle einmal im Jahr in Elazig/Anatolien! 200 Kilometer von der syrischen Grenze entfernt.

Ist Ihre Familie von den derzeitigen Auseinandersetzungen dort betroffen?

Nicht direkt, aber ich rede in meiner Familie auch nicht über Religion oder Politik. Da trete ich auch einmal meinen Freund unterm Tisch, wenn er sich darauf einlässt.

Wie ging es für Sie weiter?

Ich kam mit drei Jahren in einen katholischen Kindergarten. Damals, 1959/60, gab es praktisch keine ausländischen Kinder hier: Da wurde für mich ein Extra-Vaterunser gebetet, damit ich nicht ins Fegefeuer muss! Mit sechs Jahren wurde ich römisch-katholisch getauft. Dieser sakrale Rahmen in der katholischen Kirche mit dem ganzen Weihrauch und dem Ritus hat mir als Kind eine enorme Sicherheit gegeben. Glauben in dem Sinne kann ich heute leider nicht. Aber da ist diese Idee, dass es so etwas wie eine höhere Macht gibt, irgendetwas, das mich um Universum beschützt.

Ein frühes Foto mit ihrem Vater in Bagdad, 1958. Foto: dpa-Archiv

Sind Ihre Eltern gläubig?

Man ist ja in diesem Kulturkreis Moslem mit der Geburt. Mein Vater hat das aber nie praktiziert. In seinem Tagebuch las ich, dass er sich eine Zeit lang „bemüht“ habe, muslimisch zu leben. Meine Erziehung ist christlich, aber der Rest meiner Familie ist muslimisch. Es gibt Bilder von meinem Vater und mir in Bagdad: Damals, Ende der 1950er-Jahre, hat man in Bagdad relativ westlich gelebt, also die Herren in modischen Anzügen, die Frauen in westlichen Kostümen. Meine Mutter mit spitzem BH unter der Bluse! Genauso meine Tanten: Da hat sich keine traditionell muslimisch gekleidet. Die Fotos hätten auch in Paris aufgenommen worden sein können. Heute lebt nur noch ein Cousin in Bagdad. Es war für die Familie sicher eine Enttäuschung, dass ich keine Muslima bin. Das sind Themen, die ich künstlerisch hinterfrage und die in meine Arbeit einfließen: Die „schützenden Augen“ etwa oder das Thema der Verschleierung. Eine Serie mit Kopfbedeckungen heißt „Burka, Hidschab, Nonnenschleier“, man könnte sie auch „Fashion for Burkas“ nennen.

Bevor Sie sich der Kunst zuwandten, arbeiteten Sie als Zahnarzthelferin.

In Viernheim habe ich nach der Mittleren Reife eine Ausbildung begonnen und weiß noch, dass ich immer ganz interessiert an einem Werbe-Design-Laden vorbeigelaufen bin. Auf dem Arbeitsamt haben sie mir die Idee vehement ausgeredet, mich zu erkundigen, wie man Design erlernen kann. Als Zahnarzthelferin habe ich meist Zahntechnik im Labor gemacht und fünf Jahre gearbeitet. Später habe ich mir mit Jobs in zahntechnischen Labors das Studium finanziert.

Wann kam der Entschluss, Künstlerin zu werden?

Ich wählte Kunst als Hauptfach an der PH, da ich als Kind gern malte, Deutsch und Geografie als Nebenfächer. Es wurde schnell klar, dass die Nebenfächer ins Hintertreffen gerieten. Ich machte das erste Staatsexamen, habe dann aber eine Stelle als Museumspädagogin an der Mannheimer Kunsthalle angenommen.

Worin bestand die pädagogische Arbeit in der Kunsthalle?

Einerseits gab es das Offene Atelier für 10-14-Jährigen, auf der anderen Seite gab es Schulklassen, die ein ganz bestimmtes Thema hatten: Expressionismus oder „Räumliche Darstellung“. Mit denen machte ich eine Stunde Theorie und habe sie dann zu bestimmten Werken in der Kunsthalle geführt. Wir haben auch praktisch gearbeitet. Ich selbst habe in der Zeit wahnsinnig viel gelernt! Einige der Übungen, die ich heute in Marlkursen mache, kommen aus der damaligen Zeit.

Wie kam das mit der Malerei?

Das war wie eine Art Schutzraum. Ich merkte, ich wurde ruhiger beim Malen. Die „Schutzlinge“ (nicht: „Schützlinge“) sind damals entstanden ohne irgendeine Vorstellung, ohne irgendeinen Fokus darauf, dass ich die irgendwann irgendwo ausstelle.

Haben Sie sich die Technik selbst erarbeitet oder hatten sie Unterricht?

Ich hatte keinen Unterricht außer der Arbeit in der Kunsthalle. Es kam aus einem Experimentieren heraus, aus der Freude, cremige Farbe aufs Papier zu setzen, sie wieder abzuwaschen, abzukratzen und wieder zu übermalen. Ich hatte in meinem kleinen Zimmer einen Tisch in der Ecke und arbeitete damals schon in Serien, mit Zeichen und Symbolen, die für mich immer tiefere Bedeutung hatten.

Gab es Künstlerinnen oder Künstler, an denen Sie sich orientierten?

Karl Horst Hödicke und die Neuen Wilden haben mich damals sehr beeindruckt. Auch Emil Schumacher, A.R. Penck oder Antoni Tapiès. Ich arbeitete viel gestischer als heute. Der ehemalige Leiter des Heidelberger Kunstvereins, Hans Gercke, bestätigt später, dass meine Bilder schon sehr früh eine eigene Bildsprache gehabt hätten. Dabei habe ich nicht versucht, so figurativ-gestisch zu arbeiten wie etwa Elvira Bach, es ging mir eher um diesen Duktus. Erst im Lauf der Zeit merkte ich, dass es mir gut gefällt, wenn die Formen mittig-kompakter bleiben.

Hans Gercke, der ehemalige Leiter des Heidelberger Kunstvereins, hat dann eine erste Ausstellung mit Ihren Bildern gemacht. Würden Sie sagen, dass er Sie entdeckt hat?

Das kann man so sagen. Ich hatte damit gar nicht gerechnet.

Wie kam er auf Sie?

Das Regierungspräsidium Karlsruhe kauft Arbeiten von Künstlern in Baden-Württemberg: Hans Gercke war in dem Gremium, das die nähere Auswahl traf. Ich kannte ihn schon früher, weil ich oft im Kunstverein war, aber er wusste bis dahin nicht, was ich machte. Ich bewegte mich gern in diesen Künstlerkreisen. Meine Zulassungsarbeit für die PH hatte ich über Graffiti geschrieben. Auch die Stadt Heidelberg hat dann Bilder von mir gekauft. Ich hatte eine meiner ersten Ausstellungen im Heidelberger Kunstverein, das war 2000. Gercke kam zu mir nach Hause und suchte zusammen mit Frau Härrer vom Regierungspräsidium Karlsruhe drei Arbeiten von den „Schutzlingen“ für Karlsruhe aus. Da meinte er, „Das wäre doch was für unser Studio im Kunstverein!“ Ich dachte: Der redet nur so daher, das glaube ich nicht! Aber er meinte es ernst.

Gibt es für Frauen in der Kunstwelt Hürden, die Männer nicht nehmen müssen?

Diese Frage ist nicht leicht zu beantworten und das Thema ist komplex. "Hürden" gibt es sowohl für Männer, als auch für Frauen, nur denke ich, und das ist mein subjektives Gefühl, dass die Strategien, voran zu kommen, unterschiedlich sind. Um als freischaffender Künstler, oder Künstlerin existieren zu können, gehören sehr viele Dinge dazu, die bei diesem Beruf , neben dem eigentlichen kreativen Prozess, auch geleistet werden müssen: sich für Stipendien oder Ausstellungen bewerben, Ausstellungen konzipieren, transportieren, Bilder präsentabel machen, Fördergelder beantragen, Sammler empfangen u.s.w. nicht zuletzt: ein Netzwerk schaffen, das nicht nur regional beschränkt ist. Das ist alles sehr zeitintensiv und für Künstlerinnen, die z.B. Familie haben, eine fast nicht zu bewältigende Aufgabe. Ich kenne einige Beispiele, mit der klassischen Rollenverteilung: die Frau (Künstlerin) kümmert um die Kinder und der Mann verdient das Geld. Bei mir war es eher das Thema "Altersdiskriminierung": Die meisten Ausschreibungen richten sich an junge Künstler(innen) bis 35 Jahre. Das war bei mir gelaufen, weil ich ja spät die Entscheidung, Künstlerin zu sein, getroffen hatte. Ich habe aber keine Kinder und so war zumindest der Aspekt "Zeit", weniger kompliziert. Ich kann arbeiten, wann ich möchte...auch manchmal bis tief in die Nacht hinein. Einen Teil meines Lebensunterhaltes verdiene ich durch die Malkurse, so bleibe ich unabhängig, auch was meine Malerei betrifft. Was mir auch aufgefallen ist, dass einige männlichen Kollegen offensichtlich weniger Selbstzweifel haben, als wir Frauen. Sich mehr trauen! Aber ob das immer hilfreich ist, kann ich nicht sagen. Jeder und Jede muss den eigenen Weg finden.

Bei den Komponistinnen hieß es: „Wir wollen kein Ghetto! Kein Festival, in dem nur Frauen für Frauen komponieren und aufgeführt werden.“ Wie ist das bei den Malerinnen? Sind Sie in der Gedok?

In der Gedok war ich nie. Ehrlich gesagt, habe ich mir darüber nie Gedanken gemacht. Ich hatte einen orientalischen Vater, da musste ich mich immer zur Wehr setzen. Ich war rebellisch und bin mit 17 von zuhause weggegangen. Ich bewegte mich auch häufig in der Schwulenszene, da war das sowieso kein Thema. Also dieses Feministinnen- und Frauenthema spielte bei mir keine große Rolle. Das, was ich machen wollte, habe ich letztlich immer gemacht. Mein Vorsichtigsein hatte eher mit mir selbst zu tun als mit anderen. Und ich war überrascht, als jemand ein Bild von mir kaufen wollte.

Hatten Sie eine Plan B für den Fall, dass keiner kommt, um ein Bild zu kaufen?

Ich hätte nochmal eine Lehre gemacht oder vielleicht doch das Referendariat. Ich fing an, Malkurse zu geben, denn ich kann gut unterrichten und ich mache das sehr gerne. Das ist eine feste Größe in meinem Leben und auch ein wirklicher Teil meiner Arbeit. Ich sehe das nicht als Broterwerb, das ist sehr bereichernd: Ich kann mir gar nicht vorstellen, keine Malkurse zu geben. Ich brauche das.

Ein Video auf Youtube über eine Ihrer Ausstellungen ist mit orientalischer Musik unterlegt: Assoziiert man den Orient häufig mit Ihren Arbeiten?

Ja, das passiert häufiger. In meinem ersten Katalog habe ich mich noch vehement dagegen gewehrt. Da war ein tiefer, tiefer Schmerz. Dieses ungelöste Thema hatte ich völlig verdrängt und habe häufig empfindlich darauf reagiert. Als ich nun aber meine Mutter wiedertraf, meine ganz persönliche Identität mit diesen arabischen Wurzeln auf einmal leben konnte und innerhalb der Familie so ein großes Angenommen-Sein spürte, da war das plötzlich anders. Da ist auch keine Scheu mehr, zum Beispiel Goldpigmente zu benutzen oder ornamental zu arbeiten. Es ist, als ob ich das jetzt nachlebe. Bis hin zu der Idee, dass es möglicherweise einen roten Faden gibt bei orientalischen Künstlern: Das fragte ich auch Dietmar Schuth vom Kunstverein Schwetzingen. Er fand diese Frage sehr interessant und wird eine Ausstellung in 2020 in der Schwetzinger Orangerie kuratieren, die genau diese Fragen erörtert bei Künstlern mit orientalischem Hintergrund.

Leiden Sie darunter, wenn die deutsche Rechte das Flüchtlingsthema so hochkocht und der Islam als Bedrohung dargestellt wird?

Ich war in Bautzen gewesen kurz vor der Wahl, da hatte die CDU nur einen Sitz mehr als die AfD im Stadtrat. Ich hatte hier kaum negative Erfahrungen in der Richtung gemacht, auch als Kind nicht. Es war gut, einen „Exotenbonus“ zu haben. Es gab mal so einen Moment, als eine Mitschülerin nicht zu mir nach Hause kommen durfte, weil ihre Eltern das nicht wollten. Oder im Supermarkt, als mir eine ältere Dame an der Theke in breitestem Mannheimerisch riet, ich solle doch hingehen, wo ich herkomme. Da ich aber selbst gut Mannheimerisch kann, war ich immer super integriert und konnte entsprechend antworten. Ich könnte aber solche negativen Erfahrungen an drei Fingern abzählen. In Bautzen aber gab es innerhalb von vier Tagen zwei unschöne Situationen, als ich wirklich angepöbelt wurde.

Beängstigt Sie die Vorstellung, dass die AfD einmal an der Regierung beteiligt sein könnte?

Komischerweise verdränge ich das. Da habe ich so ein Vertrauen, dass das abgewendet werden kann. Das hängt vielleicht auch mit Heidelberg zusammen: Das ist einfach eine ganz besondere Stadt! Die Art der Kontakte, die wir hier miteinander pflegen, ist wohlwollend. Auf meine Serie „Burka, Hidschab, Nonnenschleier“ hat eine Freundin allerdings befremdet reagiert.

Was ist Ihnen beim Malen besonders wichtig?

Dass man den Entstehungsprozess erkennt. Etwa bei den „Schutz und Tarnhelmen“: Da ist viel collagiert, und Farbe ist in vielen Schichten aufgetragen. Es war immer Malerei, die von der Form her sehr offen ist, nonfigurativ, aber verrätselt. Wo man Gegenstände noch erkennen konnte, das waren die Arbeiten, die mich damals angesprungen haben. Im Grunde fußt meine Arbeit im Informel, von der Haptik her, der Oberflächenstruktur. Es gab einen Katalog aus der Nationalgalerie in Berlin, „Kunst nach 1945“, das war meine Bibel! Den habe ich auswendig gelernt.

Haben Sie gerne Reste von Gegenständlichkeit in Ihren Bildern?

Ja. Wenn das noch so einen Anklang hat. Die „Schutzlinge“ waren noch relativ offen in der Form, die hatten noch nicht diese Eindeutigkeit der „Wudus“, die dann folgten. Da sind eindeutige Physiognomien erkennbar. Dazwischen hatte ich angefangen mit Transparentpapier zu arbeiten, die Arbeiten waren collagiert, aufgeklebt und nochmal übermalt.

Was auffällt, ist die Symmetrie: Es gibt eine Spiegelachse, obwohl die Spiegelung letztlich nicht exakt ist. Braucht es ein Gleichgewicht in Ihren Bildern?

Das entsteht alles im Prozess: Es sind mindestens fünf Bilder, die gleichzeitig entstehen. Die Serien können letztlich bis zu 140 Stück umfassen.

Überraschend ist, dass das eigentlich zweidimensionale Werk auf diesem Transparentpapier völlig dreidimensional wirkt. Bewegt sich dieses Papier beim Trocknungsprozess, schlägt Falten und knittert?

Ja. Die Farbe wirkt dann plötzlich wie Leder. Das ist Absicht. Das sieht man auch bei den „Schutz und Tarnhelmen“: Die sind oft collagiert, und die Acrylfarbe ist dick aufgetragen. Ich arbeite mit Pigmenten und Acrylbinder auf sehr unterschiedlichen Papieren. Die Helme kann man sich aufsetzen, und man verschwindet! (lacht)

Das kenne ich aus Wagners Oper „Siegfried“. Haben Ihre Arbeiten einen mythisch-magischen Hintergrund?

Meinem Onkel schenkte ich ein solches Bild, er hat es nicht aufgehängt: Für Muslime ist das Aberglaube. Das ist aber eine Art von magischem Denken, das für meine Arbeit sehr wichtig ist. Wenn ich als Kind in den Garten lief, durfte ich bestimmte Rillen nicht berühren: Dieses magische Denken ist tief in meinem Wesen verwurzelt. Damit spiele ich.

Fühlen sich manche Menschen nicht davon bedroht?

Das gab’s tatsächlich schon! Bei den „Wudus“ war jemand wirklich erschrocken, der sagte, das halte er gar nicht aus. Die Reaktionen sind sehr unterschiedlich und reichen bis hin zu Menschen, die sagen, sie hätten das Gefühl, durch diese Bilder Kontakt zu bekommen zu einer höheren Macht. (lacht) Ja: Meine Bilder wirken magisch! Mal mehr, mal weniger.

Noch einmal zu Ihrer Serie „Burka, Hidschab, Nonnenschleier“: Ist das eine Auseinandersetzung mit dem Islamismus heutiger Tage, oder bezieht sich das allein auf Ihre biografische Herkunft?

Beides. Die Schwestern im katholischen Kindergarten trugen auch Kopfbedeckungen. Ich habe auch zwei Jahre im Kinderheim verbracht mit Benediktinerinnen, die ihre Haare verhüllten. Also das zieht sich durch mein ganzes Leben. Das habe ich alles miteinander vermischt: Ich mache mir auch einen Spaß draus und freue mich kindisch, wenn ich mal wieder eine Collage gemacht habe, die sehr lustig aussieht. Im Kommandantenhaus auf dem Dilsberg werde ich im Mai nächsten Jahres einen Raum gestalten auch mit Fotos aus meiner Kindheit. Das kuratiert Dr. Buderer. Das Thema Religion ist in meiner Familie ja ganz unterschiedlich verankert: Mein Bruder war in einem Ashram, meine Schwester ist eher buddhistisch orientiert, ich wurde katholisch getauft. Das Thema Religion war immer in allen Facetten gegenwärtig.

Sprechen Sie noch Arabisch oder Persisch?

Ich konnte Arabisch bis zu meinem vierten Lebensjahr, und wenn ich jetzt mit meiner Familie zusammensitze, die alle Arabisch sprechen, dann weiß ich doch meistens, wovon sie sprechen!

