Von Von Alexander R. Wenisch

Heidelberg. Zehn Kilogramm hat Clara in den vergangenen Monaten zugenommen. Es war ein täglicher Kampf – auch emotional. Noch immer ist die große 16-Jährige dünn. Doch wenn sie in den Spiegel schaut, sieht sie etwas ganz anderes. "Weil man ein gestörtes Wahrnehmungsbild hat, hält man sich für doppelt so breit", erzählt sie. Eigentlich habe sie sich noch nie wohl in ihrem Körper gefühlt. Und irgendwann habe sie dann heimlich immer weniger gegessen.

20 Kilogramm hatte Clara am Ende abgenommen, als sie auf die psychosomatische Station für Kinder und Jugendliche am Klinikum in Nürnberg kam. Diese hat seit Beginn der Corona-Krise zunehmend mit magersüchtigen Patientinnen wie Clara zu tun. "Es sind eineinhalb bis zweimal so viele wie vor der Pandemie", sagt Chefarzt Patrick Nonell.

Eine ähnliche Entwicklung sieht auch Hans-Christian Friedrich, Ärztlicher Direktor für allgemeine Medizin und Psychosomatik an der Uni-Klinik Heidelberg. Während der Pandemie haben hier deutlich mehr junge Frauen Hilfe gesucht als in den Jahren davor: In der Ambulanz doppelt so viele, auf Station ein Drittel mehr. Und Friedrich sagt: "Wenn wir mehr Behandlungsplätze hätten, hätten wir auch deutlich mehr Patientinnen stationär aufnehmen können, weil der Bedarf enorm war." Es seien Patientinnen bei ihm gewesen, die Gewicht wie im Sturzflug verloren hatten: 15 Kilo in drei bis vier Monaten.

Zudem sieht Friedrich eine zweite Tendenz: Die Patientinnen mit Magersucht, die in Heidelberg behandelt werden, werden immer jünger. Eine Entwicklung, die der Bundesfachverband Essstörungen überall im Land beobachtet.

Eine gesicherte Erklärung haben die Fachleute für diese Entwicklung nicht, nur eine Vermutung. Gerade Mädchen, die an Magersucht erkrankten, könnten Stress oft nicht so gut verarbeiten. "Es sind oft ängstliche Menschen, die sich schwer auf Veränderungen ihres Alltags einstellen können", erklärt der Heidelberger Professor Friedrich. In der Pandemie litten sie besonders stark unter der Verunsicherung und der Sorge, die Kontrolle zu verlieren. Zudem seien durch die lange Zeit des Home-Schoolings die echten sozialen Kontakte zu Freunden abhandengekommen.

Die Peergroup, wie Psychologen sagen, also die enge Gruppe aus Gleichaltrigen oder Gleichgesinnten, wirke normalerweise emotional regulativ. Dieser Ausgleich fiel in der Pandemie oft weg. Hinzu entstand bei vielen Jugendlichen Stress, weil sie ungewohnt eng mit ihren Eltern und Geschwistern daheim ihren Alltag leben mussten, erklärt Friedrich. Ihr Essverhalten zu reglementieren, sei dann eine Form Bewältigungsstrategie, um wieder mehr Kontrolle zu bekommen.

Was genau ihre Magersucht ausgelöst hat, kann Clara heute gar nicht mehr genau sagen. Während der Lockdown-Zeiten sei sie viel alleine zu Hause gewesen, weil ihre Mutter und ihr Stiefvater weiter arbeiten gingen. "Das hat es mir auf jeden Fall leichter gemacht, es zu verbergen", sagt sie. Sie habe sehr ungeregelmäßig gegessen, Mahlzeiten ausgelassen oder sich nach Fressattacken übergeben. 15 Jahre alt war Clara damals. Ein typisches Alter für Magersucht. An dieser leiden vor allem Mädchen in der Pubertät. In den Beratungsstellen tauschen seit einigen Jahren aber auch jüngere Mädchen auf, teilweise schon Acht- oder Neunjährige.

Silja Vocks, Professorin für Klinische Psychologie und Psychotherapie an der Universität Osnabrück erklärt: Die mittlerweile früher einsetzende Pubertät könne dazu führen, dass die körperliche Reife möglicherweise nicht kompatibel mit der psychischen Reife sei. Das legen verschiedene Studien nahe. Gleichzeitig seien Kinder und Jugendliche heute immer früher in Sozialen Medien unterwegs, wo diese permanent mit geschönten Bildern konfrontiert würden. Und anfangen zu vergleichen. "Je fragiler das eigene Körperbild, desto offener ist man für diesen Einfluss der Medien."

Problematisch seien vor allem spezielle Magersucht-Foren und Bilder, Videos von ausgemergelten Teenagern unter speziellen Hashtags auf TikTok, Instagram und anderen Netzwerken, sagt die Expertin Iren Schulz von der Initiative "Schau hin!". "Da treffen sich Gleichgesinnte, die sich gegenseitig hochpushen." Beliebt seien auch so genannte "Fitness-Queens", die als Influencerinnen den Fokus auf Schönheit und Schlankheit legen, ergänzt Friedrich. Soziale Medien müssten, wenn sie Jugendliche als Zielgruppe hätten, mehr Verantwortung übernehmen, sind sich Experten einig. Teils fehle hier noch das Problembewusstsein.

Während der Corona-Beschränkungen verbrachten junge Leute noch mehr Zeit als ohnehin schon im Internet – und auf Instagram und anderen Kanälen bekamen sie unentwegt überarbeitete Bilder von Freundinnen, Mitschülerinnen und anderen Gleichaltrigen zu sehen. Weil sie diese aber nicht mehr trafen, hielten sie deren geschöntes Aussehen für echt. Auch hier fehlte wieder die Peergroup – für den realen Vergleich.

Jungs sind im Übrigen weniger anfällig. Auf zehn magersüchtige Mädchen kommt nur ein Junge, erläutert Professor Friedrich. Auch die jungen Männer haben sich in der Corona-Zeit mehr im Internet aufgehalten – aber bei ihnen steht das "Gaming" oft im Vordergrund. Und für Online-Spiele verabreden sich viele Jungs untereinander, hätten also auch weiterhin guten Kontakt zu ihren Freunden, erklärt Friedrich die Unterschiede. Wenn wiederum junge Männer viel Wert auf Ernährung und Fitness legen, dann gehe es ihnen meist um Muskelaufbau und eben nicht um Gewichtsverlust.

In den vergangenen Monaten hat sich Clara Gramm für Gramm ins Leben zurückgekämpft – und wieder gelernt zu essen. "Ich hoffe, dass es irgendwann Tage gibt, an denen ich mich so akzeptieren kann, wie ich bin", sagt sie. "Ich will ein normaler Teenager werden können." Doch das gelingt laut Professor Friedrich bei weitem nicht allen Magersüchtigen. Nur etwa 40 Prozent der Patientinnen können geheilt werden. Dabei sei entscheidend: Je früher die Therapie begonnen wird, umso besser die Erfolgschancen. Und wenn das Körpergewicht einmal unter einen Grenzwert gefallen ist – etwa 43 Kilo bei 1,70 Meter Körpergröße (Body Mass Index 15) – dann sei es wahrscheinlich, dass die Frau ihr Leben lang beim Thema Ernährung zu kämpfen habe. Jeder zweiten Erkrankten gehe es so, sagt Friedrich. Zehn Prozent der Betroffenen sterben.

Eltern rät der Heidelberger Experte zu Aufmerksamkeit. Magersucht gehe nicht auf Erziehungsfehler zurück. Das hätten Zwillingsstudien gezeigt. Neben den erwähnten Persönlichkeitsmerkmalen spiele auch eine genetische Disposition eine Rolle. Hellhörig sollten Eltern werden, wenn sich das Essverhalten deutlich ändert, wenn die Jugendlichen sich von ihren Freunden abkapseln, ihr soziales Leben nur noch im Internet stattfindet. Und wenn sie anfangen, zwanghaft Sport zu treiben.

Folgende Beratungsstellen für Eltern und für Betroffene gibt es in Heidelberg: das Zentrum Frauengesundheit Telefon 0 62 21/2 13 17, das Netzwerk Essstörungen Rhein-Neckar 0 62 21/5 13 44 12 oder das Mädchenhaus LuCa 0 62 21/6 52 58 94.