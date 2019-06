Von Manfred Ofer

Lindenfels. Amazing Grace: Die keltische Gloria wird mit einer Power in den Himmel über uns geblasen, dass sogar einzelne Wolken rascher zu reisen scheinen. Der Mann, der den Dudelsack so wunderschön zu spielen weiß, steht auf einem der grünen Hügel, die sanft über das umliegende Land wandern. Doch weder ein karierter Schottenrock ziert den Musikanten noch ein Mac seinen Namen. Stattdessen heißt er Jürgen Ross und baut mit Herzblut Dudelsäcke im hessischen Odenwald.

Wer über die Türschwelle in der schmucken Altstadtgasse schreitet, traut erst mal seinen Augen nicht. Es ist die Welt von Jürgen Ross, der sich vor dreißig Jahren in Lindenfels einen Traum erfüllt hat. Ein Traum, der eine Menge mit den Instrumenten zu tun hat, die unter seinem Dach die Wände schmücken.

Es sind Prachtexemplare aus aller Herren Länder, in denen der Dudelsack schon lange heimisch ist. Wer bislang dachte, dass Schottland die Mutter aller Sackpfeifen ist, muss jetzt ganz stark sein: Vom Himalaya bis in die Highlands hat es der Dudelsack geschafft, was ihn zum Weltbürger macht.

"In der Renaissance durfte er bei keinem Volksfest fehlen", verrät Jürgen Ross, während er ein echtes Schwergewicht in Händen hält. Der "Große Bock", wie ihn der Volksmund nennt, beeindruckt schon wegen seiner schieren Größe, weshalb er gleich ins Auge sticht. "Der hier stammt aus Böhmen und zeichnet sich auch durch seine ausgesprochen tiefe Tonlage aus", bemerkt der Maestro und liefert eine spontane Hörprobe ab, die meine Fantasie fliegen lässt. So könnte es geklungen haben: das mittelalterliche Fest.

Auch andere historische Sackpfeifen wie "Hümmelchen" und "Dudey", die kleiner sind und deutlich höher klingen als der "Große Bock", baut Jürgen Ross. Beim Gang durch seine Werkstatt erzählt er, wie er als junger Mann auf den Dudelsack gekommen ist. Das auf dem Kontinent zutiefst verwurzelte Instrument sei in Deutschland für lange Zeit von der Bildfläche verschwunden, bis ihm die alternative Musikszene in den Siebzigern eine Renaissance beschert habe. Freie Liebe, lange Haare und Gitarren. "Damals hat es auch mich gepackt", sagt er und fährt sich grinsend über das inzwischen lichte Haupt.

In jenen wilden Tagen gehörte sein Herz zuerst der elektrischen Klampfe. Doch als er bei einem Event auf der Burg Reichelsheim mit Drehleier und Dudelsack in Berührung kam, war es um ihn geschehen. "Ich war ganz von den Socken von diesem Klang", erinnert er sich an jenen magischen Moment, der sein Leben verändert hat. "Wenn man einen Dudelsack schlecht spielt, hört man das sofort heraus." Er sei eben ein von Grund auf ehrliches Instrument.

Es dauerte danach nicht lange, bis er sich von seinem Ersparten einen Dudelsack zulegte. Zehn Jahre später traf er die Entscheidung, es als Instrumentenbauer zu versuchen. Seine allererste Manufaktur betreibt er bis heute in jenem Haus, in dem einst auch seine Wiege stand. Mittlerweile stellt er seine Dudelsäcke an vier Standorten her. Neben traditionellen Sackpfeifen aus Mitteleuropa gehören auch Südländer wie die spanische "Gaità" und die sizilianische "Zampogna" zu den Instrumenten, die aus Lindenfels in die ganze Welt geliefert werden. Die Auftragsbücher sind voll.

Einige Kreationen sind dem Zeitgeist geschuldet, was bei der modernen "Marktsackpfeife" der Fall ist. Gerade in der Festivalsaison begegnet man ihren unverwechselbaren Klängen an vielen Stellen. Szene-Bands wie "Blind Guardian", "Schandmaul" und "Piffaro" bereichern ihre Musik damit. Auf Mittelaltermärkten lassen Musikanten die derben Trink- und Liebeslieder längst vergangener Tage wieder aufleben. Eines verbindet sie alle: Ihre Dudelsäcke bestellen sie im vorderen Odenwald.

In seiner Werkstatt im Odenwald baut Jürgen Ross Dudelsäcke für Kunden aus aller Welt. Foto: Ofer

Aus Spanien kommt übrigens ein Star der internationalen Celtic-Folk-Szene: Carlos Núñez hat die Gaità weltweit bekannt gemacht. Bei der Wahl seiner Instrumente ist der Barde äußerst wählerisch. Núñez hat sich für Unikate aus dem Hause Ross entschieden, wo sie akkurat aus Holz und Leder angefertigt werden. So etwas braucht natürlich seine Zeit, die sich der Meister gerne nimmt.

Seine Kunden wissen das zu schätzen. "Ihre Vorstellungen, was Aussehen und Klang betrifft, sind meistens sehr präzise", macht Jürgen Ross diesbezüglich deutlich. Auch Wünsche aus dem Reich der Fantasy nimmt er gern entgegen. Nur Nazis und Satanisten mag er nicht. "Die fliegen sofort raus."

Er tippt auf die Endstücke, zwei mächtige Kuhhörner, die dem "Großen Bock" als Schallverstärker dienen. Das sei keine Spielerei, wie er betont, sondern so authentisch wie nur möglich. "Das kann man nachlesen", sagt er und deutet auf die große Bibliothek, die hinter mir steht. Die Regale bergen einen Schatz aus altem Wissen. Ein Werk hat ihn nachhaltig beeinflusst. Das "Syntagma Musicum" stammt aus der Feder von Michael Praetorius und wurde 1618 am Vorabend des Dreißigjährigen Krieges gedruckt.

Darin beschreibt der deutsche Universalgelehrte das musikalische Inventar seiner Zeit in Wort und Bild. Neben Drehleiern, Zupfinstrumenten und Flöten ist eines der Kapitel der Sackpfeife gewidmet, die sich beim Volk großer Beliebtheit erfreute. Die detaillierten Skizzen ermöglichen Rückschlüsse in Bezug auf die Konstruktion und benutzte Materialien. Für Jürgen Ross ist so ein Fenster in die Vergangenheit von unschätzbarem Wert. Inzwischen habe er nämlich einen Ruf zu verlieren.

"Die wahre Kunst besteht ja nicht darin, einfach mal so einen Dudelsack zu bauen, sondern Klänge", sagt er. Aus diesem Grund sei jedes Instrument, das er konstruiert, anders. Es hat eine Seele, die man hören und spüren kann. Sagt der Fachmann und betrachtet ein besonders schönes Exemplar an der Wand.

Das "Hümmelchen" war bis zur Renaissance auch in Deutschland recht populär. Obwohl es einen sprichwörtlich "gestutzten" Umfang hat, ist der Schall, den ihm ein geübter Spieler entlocken kann, phänomenal. Bei einem blutigen Anfänger wie mir hört sich das wie eine sterbende Ziege an.

Die Rohrblätter für die Dudelsäcke werden auf besonderen Wunsch aus dem Schilf der Provence geschnitzt. Foto: Ofer

"Gar nicht so schlecht für den Anfang", belügt mich Jürgen Ross über die Maßen höflich. Mehr als hundert Typen von Sackpfeifen kann er inzwischen herstellen und jede basiert auf einer anderen Drechslerarbeit. "Mein Ziel ist es, den Dudelsack mit seinen Klängen ins 21. Jahrhundert zu bringen", betont er. Dass das alles in guter alter Handarbeit passiert, versteht sich. "Hier gibt es nichts von der Stange". In einem Raum liegt das Holz für eine sizilianische "Zampogna" bereit. Es stammt aus einem Olivenhain und riecht so lecker, dass man am liebsten hineinbeißen will.

Die meisten Rohrblätter werden aus dem Schilf der Provence geschnitzt. So eine Arbeit kann Stunden dauern. "Manchmal ist das schon zum Verrücktwerden hier", räumt Ross ein und hält so ein fertiges Stück ins Licht, das beinahe durchsichtig geschabt ist. Er ist einer der letzten, die sich noch diese Mühe machen, weil dieses Material nun einmal das Beste für Blasinstrumente sei. Er hat ein Buch darüber geschrieben. Er muss es wissen. Und er weiß auch, dass er noch vielen seiner Kunden Träume erfüllen möchte. In einer Werkstatt im Odenwald, wo der Himmel voller Dudelsäcke hängt.