Von Ute Hüsken

Heidelberg. Auch eine Gottheit lebt gefährlich. Einmal im Jahr nämlich, wenn Vishnu, einer der drei wichtigsten Hochgötter im Hinduismus, seinen Tempel verlässt und - reich mit Blumen und kostbarer Kleidung geschmückt - durch die Straßen getragen wird. Vishnus Aufgabe im hinduistischen Pantheon ist im Übrigen die Erhaltung der Welt, während Gott Brahma als Schöpfer und Shiva als Zerstörer gilt.

Mahotsava heißt das Fest, das meist zehn Tage lang gefeiert wird. Dann reitet Vishnu (als Statue) mal auf einem Pferd durch die Straßen, mal auf einem Elefanten. An anderen Tagen sitzt er auf dem mythischen Fabelwesen Yali oder auf Garuda, einem Wesen, halb Mann, halb Adler. In der südindischen Tempelstadt Kañcipuram gibt es für Vishnu sogar einen mehr als drei Stockwerke hohen Prozessionswagen, der dann von hunderten Menschen an dicken Seilen durch die Straßen gezogen wird. Oft müssen dafür sogar die überirdischen Stromkabel vorübergehend gekappt werden, um die Durchfahrt des Wagens zu ermöglichen.

Ute Hüsken ist Professorin für Kultur- und Religionsgeschichte Südasiens (Klassische Indologie). Foto: Hüsken/vkmh

Diese Prozessionen haben ein großes Gefolge: dem Gott gehen Banner, Pferde, Elefanten und die Tempelmusiker voraus. Unmittelbar vor ihm schreiten Gruppen von Brahmanen, die Preisverse in Tamil singen. Dem Gott folgen weitere Brahmanen, die vedische Texte rezitieren, aber auch volksreligiöse Gesangsgruppen, Gaukler, Tänzer, Trommler und andere Künstler, die sich im Gefolge und zu Ehren der Gottheit ein Stelldichein geben. Tausende Menschen drängen sich dann entlang des Prozessionsweges, um einen Blick auf den Gott Vishnu zu erhaschen.

Und genau hier liegt die erste Gefahr. Denn das Verlassen des sicheren Tempels birgt das Risiko der rituellen Verunreinigung, sollte Vishnu auf der Straße in Kontakt mit rituell unreinen Gläubigen und Orten kommen. Gleichzeitig sind die Prozessionen gerade deshalb bei den Gläubigen so beliebt. Normalerweise gehen die Menschen zu ihren Gottheiten in den Tempel. Bei den Festen aber wird dieses Verhältnis umgekehrt: Die Götter besuchen die Menschen. Und weil Gäste im indischen Kulturraum einen ganz besonderen Status genießen, wird auch die Statue ehrenvoll und voller Fürsorge behandelt.

Doch leider nicht immer. Und das ist die zweite Gefahr, der Vishnu auf seinem Weg durch die Straßen ausgesetzt ist. Denn regelmäßig kommt es zu Entführungen. Es gibt etliche Beispiele, dass Prozessionsstatuen, die eben leicht zu transportieren sein müssen, gestohlen wurden - aus unterschiedlichen Gründen. Zuweilen wurden sie von rivalisierenden Fürsten aus den Tempeln entfernt, um so zu demonstrieren, dass die enge Verbindung von Herrschenden und Gottheit durchbrochen ist und sich andere politische Machtverhältnisse ergeben haben. Der Legende nach wurden Feststatuen auch aus Liebe entführt, wenn nämlich Damen entfernter Fürstenhäuser ein unstillbares Verlangen nach der Nähe der Gottheit verspürten.

NEUE SERIE: Lieblingsstücke Die exzellenten Orchideen: Zahlreiche Objekte - zumeist aus Asien - stellt das Völkerkundemuseum Heidelberg zur Schau. Zusammengetragen vor 100 Jahren von Victor Goldschmidt, der damit die Grundlagen schuf für zahlreiche Fächer an der Ruperto Carola wie Sinologie und Ethnologie. Die Idee: Völkerkundemuseum und CATS-Wissenschaftler haben sich nun zusammengetan, um eine neue Ausstellung zu konzipieren. Die Idee: Jeder Forscher sucht sich aus dem Bestand des Museums ein Lieblingsobjekt. Herausgekommen ist eine kunterbunte Mischung - Kultobjekte, Masken, Statuen, Instrumente, Bilder -, die alle Sphären des Lebens widerspiegelt: Liebe, Inszenierung, Religion, Essen, Bildung, Krieg, Tod. Die Serie: Das RNZ-Magazin begleitet die Ausstellung mit einer Serie in den kommenden Wochen. Die CATS-Wissenschaftler stellen darin ihre "Lieblingsstücke" vor, deren Historie und kulturelle Bedeutung.

So war eine der ausgestellten Figur ähnliche Vishnu-Statue aus Kañcipuram in Tamil Nadu in Gefahr, entführt zu werden. Denn Ende des 17. Jahrhunderts wollte der Herrscher Aurangzeb die Stadt einnehmen und plündern. Also wurde die Statue als Kinderleiche getarnt und in einer Beerdigungsprozession heimlich aus der Stadt an einen 200 Kilometer entfernten Ort gebracht. Erst 30 Jahre später konnte sie wieder nach Kañcipuram zurückgeholt werden. An diese glorreiche Rückkehr des geliebten Gottes erinnert bis heute ein jährliches Ritual.

Wie die hier gezeigte Bronze letztlich nach Heidelberg kam, ist indes unklar. Gerade in ländlichen Regionen, in denen aufgrund von Priestermangel oder Abwanderung der Bevölkerung die religiösen Rituale nicht mehr regelmäßig vollzogen werden oder ganz ausgesetzt sind, kommt es vor, dass Statuen aus Tempeln gestohlen und als Kunstgegenstände von privaten oder öffentlichen Sammlungen einverleibt werden. Es steht zu vermuten, dass dies auch hier der Fall war.

Die ausgestellte Bronzestatue wurde wohl im 16./17. Jahrhundert hergestellt, was sich aus ihrem Aussehen schließen lässt. Das Gesicht ist verhältnismäßig breit und es gibt eine klare Betonung der Krone. Auch die Darstellung des Diskus in Vishnus oberer rechten Hand deutet auf diese Entstehungszeit hin. Drei seiner vier Hände halten seine Waffen: der Diskus, ein Muschelhorn (linke obere Hand) und eine Keule (linke untere Hand). Die auf dem Boden aufgestellte Keule ist ein Symbol seiner Autorität, aber auch der Weisheit. Die rechte untere Hand ist wiederum in der Geste der "Furchtlosigkeit" erhoben. Dies versichert den Gläubigen Vishnus Schutz: "Hab keine Angst!"

Vishnu selbst steht indes völlig ungeschützt dem Betrachter gegenüber. Die Ausstellung solcher Statuen in Privatsammlungen und Museen hat zur Folge, dass die Gottheit keine regelmäßige Verehrung mehr erfährt. Dies sieht man schon daran, dass Vishnu auch hier "nackt" gezeigt wird: er ist weder bekleidet noch geschmückt. Selbst die hinduistischen Priester würden Vishnu nur einmal im Jahr ganz unbekleidet erblicken. Museumsbesucher sehen Vishnu also in einer Form, in der Gläubige ihren verehrten Gott im Tempel nie sehen würden.