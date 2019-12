Von Manfred Ofer

Lorsch. Kann man Glück eigentlich essen? Und wenn ja, wie muss dieser Kick schmecken, um Fortuna Flügel zu verleihen? Antworten auf solche Fragen findet man in der guten alten Konditorei, in der alle Jahre wieder mit Schokolade, Kakao und Pralinen experimentiert wird. Und weil man die Qualität vom Fest nun einmal auch in Zucker misst, bekommt man in der Weihnachtsbäckerei von heute die Qual der Wahl aufgetischt. In der "Süßen Werkstatt" im südhessischen Lorsch zum Beispiel. Sonja Helmling hat hier nämlich den ersten Schokoladen-Kochkäse der Welt erfunden.

Kochkäse und Schokolade. Ist das ein Witz? Nein, eher eine cremige Angelegenheit, die man bei Sonja Helmling (35) neuerdings streichfertig kaufen kann. "Die Idee ist mir lange durch den Kopf gegangen", erinnert sich die gelernte Konditormeisterin, die im September ihre Ausbildung zur "Schokoladen-Sommelière" erfolgreich abgeschlossen hat. Ihren Erfolg verdankt sie der Idee, den Geschmack der Heimat mit dem der Anden zu verschmelzen.

Der Schoko-Kochkäse ist das Ergebnis ihrer Projektarbeit, die sie ihren Prüfern von der Chocolate Academy in Köln vorgelegt hat. Die waren von ihrem Hybrid aus Odenwälder Kochkäse und feinen südamerikanischen Kakaobohnen sehr angetan. Ihre Kundschaft hat die frohe Botschaft auch schon vernommen. In ihrer kleinen Konditorei in der historischen Ortsmitte von Lorsch hört die Türglocke an diesen Vormittag gar nicht mehr auf zu läuten. Inzwischen kommen die Kunden sogar schon aus Frankfurt, weil sie der zartschmelzenden Versuchung erlegen sind.

Die wird in einem unscheinbaren Innenhof angerührt. Früher befand sich darin ein Verkaufsraum. Heute ist daraus ein Real-Labor für kreative Geschmacksexplosionen geworden. Wer hier eintritt, kann alle Hoffnung fahren lassen, den Tag ohne einen Mund voll Süßes zu beenden. Viel zu verlockend ist der Anblick der Schokolade, die wie braune Lava aus dem Hahn kommt. Eine Mitarbeiterin ist gerade dabei, eine Galerie aus Kakao, Creme und Sahne auf einem Tisch anzurichten. Schon bald werden die Köstlichkeiten ein paar Schritte weit entfernt in der Verkaufsvitrine stehen.

Schokolade hätten sie in der "Süßen Werkstatt", die es nun schon seit zehn Jahren gibt, von Anfang an im Sortiment geführt. Doch Sonja Helmling wollte mehr. "Ich wollte unbedingt noch tiefer in die Materie eintauchen", macht sie deutlich. Als sie erfuhr, dass man bei der Akademie des Deutschen Bäckerhandwerks in Weinheim eine berufsbegleitende Ausbildung zum "Schokoladen-Sommelier" absolvieren kann, habe sie keine Sekunden gezögert. Das war die Gelegenheit, ihren Traum von der schönen neuen Schokoladenwelt in Erfüllung gehen zu lassen.

Eine ganz verrückte Mischung

Ein halbes Jahr dauerte ihre Ausbildung, die wahrlich kein Zuckerschlecken gewesen ist. Von dreizehn Teilnehmern haben es gerade sieben geschafft. "Ich hätte es mir nie so schwer vorgestellt", erinnert sie sich. Auf dem Lehrplan stand unter anderem das fundierte Wissen um Herkunft und Anbau von Kakaobohnen, die man zu Schokolade verarbeitet. In der Praxis lernt man anhand von Aussehen und Konsistenz zu erkennen, ob es sich um hochwertige oder eher billige Produkte handelt.

Die Königsdisziplin ist jedoch die "Sensorik". Dahinter verbirgt sich der Job eines Feinschmeckers, oder aber die Frage: Wie probiert man richtig? "Man glaubt gar nicht, wie viele feine Nuancen sich aus so einer Flüssigkeit herausschmecken lassen", spricht Sonja Helmling aus Erfahrung. Ob nun süß, sauer, salzig, oder bitter – die Varianten, die einem Sommelier auf der Zunge zergehen, lassen sich auch noch munter kombinieren. Es ist ein weiter Weg, bis man seine Geschmacksknospen so weit trainiert hat. Hat man das geschafft, ist man bereit für das "Food Paving", also die Mischung von verschiedenen, eigentlich unmöglichen Lebensmitteln, um einen neuen kulinarischen Golem zu erschaffen.

"Zuerst hatte ich keine genaue Vorstellung, nur dass ich ein Produkt kreieren wollte, das einen regionalen Bezug hat, eines mit dem jeder in der Gegend etwas anfangen kann", sagt sie. Das Brainstorming zog sich und die Fäden auf dem Reißbrett ihrer Fantasie wollten einfach nicht zusammenfinden – bis sie eine Eingebung hatte. "Meine Geschäftskollegin war gleich Feuer und Flamme", erzählt Helmling. Gewundert habe sie das nicht, da Johanna Heiligenthal (37) als ausgebildete Köchin kulinarische Kreativität zu schätzen wisse. Vor allem aber kommt sie aus dem nahen Odenwald, und da wächst man bekanntermaßen mit dem feinen Kochkäse auf.

Mehr als dreißig verschiedene Schokoladentypen habe sie daraufhin mit dem hessischen Nationalgericht zu einer Melange verrührt. Am Ende machte eine dunkle Milchschokolade aus Ecuador das Rennen. Ausschlaggebend sei der hohe Kakaoanteil gewesen, der eine starke Note hat, die gut mit dem Kochkäse harmoniert. "Andere Sorten waren entweder viel zu rauchig, süß oder fruchtig", erklärt sie wichtige Details. Der Trick dabei sei, eine Konsistenz zu finden, die den Kochkäsegeschmack nicht übertüncht. Das sei gar nicht so leicht.

Aber wie schmeckt er nun, der Schoko-Kochkäse? Bevor es losgeht, gibt mir Sonja Helmling noch eine Anweisung:"Nicht kauen! Die Zutaten müssen im Mund verschmelzen." Klassisch angerichtet auf einem Holzbrett wird der "Schoko-Kochkäse" serviert. Mehrere Scheiben Schwarzbrot liegen daneben, ganz so, wie man das von der Vesperplatte in einer traditionellen Odenwälder Kochkäs-Wirtschaft kennt. Als ich die nougatfarbige Creme auftrage, muss ich unwillkürlich lachen, denn eigentlich ist man ja die weiße Färbung gewohnt. Der Anblick, der Geruch und der Geschmack ... irgendwie ist das alles wie ein surrealer Gag, der übrigens ohne Palmöl und extra beigefügten Zucker auskommt. Und cool schmeckt das auch noch.

Ich versuche mich in der Kunst der Sensorik. Neugierig schauen die Kunden im Laden, wie ich auf die neue kulinarische Erfahrung reagiere. Das Erste, was ich aus diesem verrückten Cocktail herausschmecke, ist die Kakaobohne, die im Mund wie eine Bombe platzt. Richtig verrückt wird es im Nachgang. Wenn das Ganze auf der Zunge zergeht, entfaltet der Käse seine Note aus milder Sahne. So etwas gibt es eigentlich gar nicht, denke ich. "Jeder Kunde empfindet das beim Probieren anders", weiß Sonja Helmling.

Mag sein, dass die Vorstellung mir einen Streich spielt und ich schmecke da etwas, was es im Grunde gar nicht gibt. Solche Phänomene kennt man aus der Musik. Es gibt Instrumente, die Töne erzeugen, die es nur deshalb gibt, weil das Gehirn sie sich zusammenbastelt. Wieso sollte das nicht auch beim Essen passieren? Mittlerweile stehen sich die Kunden in der "Süßen Werkstatt" sprichwörtlich auf den Füßen. Eine Frau ist so entzückt von der Idee, dass sie sich gleich noch ein paar Rationen extra für die Verwandtschaft einpacken lässt.

Es habe auch schon Anfragen von Restaurants gegeben. "Inkognito, denn die wollen erst einmal schauen, ob das überhaupt zu einem Schnitzel passt", sagt Sonja Helmling. Das klingt, sagen wir mal, interessant. Bevor ich gehe, möchte ich noch wissen, ob sie eigentlich schon mal daran gedacht hat, auch die zum Kochkäse gehörige "Musik" – das sind in Essig und Öl eingelegte Zwiebeln – zu "fälschen"? "Um Himmels Willen nein", meint sie und lacht dabei. "Die weiße Schokolade wäre viel zu süß, das geht ja so gar nicht". Okay, war ja nur so eine Idee.

Info: www.suesse-werkstatt.de