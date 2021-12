Von Michael Ossenkopp

Er ist ein kräftiger Mann mit wohlgeformten Gliedmaßen, seine Gesichtshaut ist rosig-weiß, die Augen leuchten dunkel, fein ist die Nase profiliert." So charakterisierte der venezianische Weltreisende Marco Polo den mongolischen Herrscher Kublai Khan. Der Enkel von Dschingis Khan begründete vor 750 Jahren die Yuan-Dynastie und vereinigte Nord- und Südchina.

Am 18. Dezember 1271 legte der Großkhan den Grundstein für seine Kontrolle über das Reich der Mitte. Kublai Khan konvertierte zum Buddhismus und verlegte seinen Regierungssitz ins heutige Peking, um von der Bevölkerung als Kaiser anerkannt zu werden. Im Norden Chinas war seine Herrschaft bereits gefestigt, somit fokussierte er seine Anstrengungen auf den Süden des Landes.

Mongolische Reiter. Foto: Araniko/Vahid/Ponting

Dort regierte eigentlich die Song-Dynastie, doch schon nach fünf Jahren kapitulierte sie in ihrer Hauptstadt Hangzhou. Endgültig geklärt wurde der Führungsanspruch in China aber erst mit der Schlacht von Yamen. Die Auseinandersetzung im Jahr 1279 ist bis heute eines der größten Seegefechte der Weltgeschichte. Mehr als 1000 Schiffe und 200.000 Kämpfer waren daran beteiligt. Nach der Niederlage nahm sich der kaiserliche Beamte Lu Xiufu mit dem gerade einmal acht Jahre alten Kaiser Song Bing zusammen das Leben. Die beiden sollen in den angrenzenden Perlfluss gesprungen sein und ertranken.

Das von Kublai Khan geschaffene Großreich hatte eine enorme territoriale Ausdehnung. Der Einfluss der Yuan-Dynastie erstreckte sich über weite Teile des heutigen Russlands bis nach Vietnam und von Tibet bis nach Korea. Veronika Veit, Expertin für Mongolistik, erklärt: "Kublai war ein sehr widersprüchlicher Mensch, konnte aber mit vielen Leuten, die ganz unterschiedliche Ansichten hatten, Kontakte pflegen und wusste, wie er die Stärken dieser Leute nutzen und entfalten konnte."

Unter dieser Maxime florierte das Kaiserreich, die Wissenschaft wurde gefördert und der Transfer von Wissen auch über das Staatsgebiet hinaus vertieft. Daneben legte die Yuan-Dynastie wichtige Grundlagen für den kulturellen Austausch mit dem Westen. Der Geschäftsmann Marco Polo erreichte nach einer fast dreijährigen Reise das Kaiserreich. Seine Berichte und Erzählungen, die er während seines zwei Jahrzehnte andauernden Aufenthalts sammelte, bestimmen bis heute maßgeblich das Bild der damaligen Kaiserzeit. Bereits unter Zeitgenossen erzeugten seine plastischen Beschreibungen der Städte und Landschaften ein positives und exotisches Bild des fernen Landes.

Die ersten Funde einer frühen Herrschaftsstruktur in China lassen sich bis auf das Jahr 1800 vor Christus zurückdatieren. Die Shang-Dynastie verwaltete unter einer Königsherrschaft Teile des heutigen Chinas. Doch erst unter Qin Shihuangdi gelang der Qin-Dynastie die Vereinigung der rivalisierenden Volksstämme. Der Herrscher ließ sich zum "Ersten Erhabenen Kaiser" krönen. Als Erbe hinterließ er der Nachwelt die bis heute bestehende berühmte "Terrakotta Armee".

Mit dem Bau der Chinesischen Mauer (Foto von 1907) wurde 90 Jahre nach Kublais Tod zum Schutz vor mongolischen Reiterüberfällen begonnen. Foto: Araniko/Vahid/Ponting

Zu Beginn des 13. Jahrhunderts bröckelte die Macht der chinesischen Kaiser, die Überfälle von Mongolen aus dem Norden häuften sich. Dschingis Khan eroberte mit seinem Reiterheer im Jahr 1215 Peking, der Großkhan ließ die Bevölkerung massakrieren und verwüstete die Stadt bis auf die Grundmauern. Erstmals stand der Norden Chinas unter der Kontrolle einer fremden Macht. Nach dem Tod Dschingis Khans wurde das beinahe 19 Millionen Quadratkilometer große Reich von seinen Nachkommen kontrolliert. 1260 ließ sich Kublai nach einem gewonnenen Machtkampf mit seinem Bruder Arigkbugha von einer selbsteinberufenen Versammlung zum Großkhan wählen. Das politische Geschick und den unbändigen Willen hatte der Herrscher wohl von seiner Mutter Sorkhotani geerbt. Der persische Wesir Raschid ad-Din sagte, dass sie "äußerst intelligent und fähig sei und alle Frauen der Welt überragte". Bereits im Alter von neun Jahren soll ihr Sohn erfolgreich gejagt haben.

Die größte Aufgabe von Kublai Khan, der sich in die Linie der chinesischen Kaiser unter dem Namen Shizu einreiht, war die Verwaltung seines riesigen Kaiserreichs. Schon allein die Bevölkerungsanteile stellten dabei ein Problem dar. In der Yuan-Dynastie regierten gerade einmal eine halbe Millionen Mongolen über mehr als 60 Millionen Chinesen. Die Angst vor Aufständen war allgegenwärtig, deshalb sammelte der Kaiser seine Streitkräfte in der Nähe Pekings. Dennoch war zur Aufrechterhaltung der Kontrolle die Hilfe der Einheimischen nötig. Um die Bildung von Widerstandsbewegungen zu vermeiden, wurden die befehlshabenden chinesischen Offiziere etwa alle zwei Jahre an einen anderen Standort versetzt.

Die „Lieblingsfrau“ Chabi auf Ende des 13. Jahrhunderts entstandenen Gemälden. Foto: Araniko/Vahid/Ponting

Daneben schlug sich diese Hierarchie auch in den Gesetzestexten nieder. Die Sammlung juristischer Texte "Yuan dianzhang" teilte die Bevölkerung in verschiedene Gruppen auf. Die herrschende Schicht waren die Mongolen; nur ihnen war es erlaubt, hohe Staatsfunktionen auszuüben. Die unterste und zugleich die größte Gruppe waren die Südchinesen, sie trugen die höchste Steuerlast und durften weder Pferde noch Waffen besitzen.

Nach dem Tod seiner "Lieblingsfrau" Chabi 1281 verfiel der Kaiser Kublai Khan in tiefe Trauer; er ertränkte seinen Kummer in Alkohol und Fressorgien. Schließlich zog er sich aus der aktiven Verwaltung seines Reichs zurück und starb vereinsamt 1294 in Peking. Sein Sohn Timur Khan folgte ihm auf den Thron, doch zu alter Stärke fand die Yuan-Dynastie nie mehr zurück.

Ab Mitte des 14. Jahrhunderts sorgten schwere Pestepidemien – sie erreichten über die Seidenstraße sogar Europa – und katastrophale Überschwemmungen für organisierte Aufstände der verarmten Bevölkerung gegen die Fremdherrschaft. Die einflussreichste Gruppe waren die "Roten Turbane", ihnen gelang es unter ihrem Anführer Zhu Yuanzhang den letzten mongolischen Khan aus Peking zu vertreiben. 1368 gründeten sie die Ming-Dynastie. Sie begann mit dem Bau der Chinesischen Mauer – vor allem, um mongolische Reiterüberfälle zu verhindern.