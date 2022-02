Von Jan Draeger

London. Sie wurde Königin in einer Zeit, als es noch unüblich war, dass eine Frau auf einem Chefsessel Platz nahm. An diesem Sonntag feiert Elizabeth II., mittlerweile 95 Jahre alt, ihr 70-jähriges Thronjubiläum. Der Journalist und Autor Thomas Kielinger hat ihr Werden und Wirken viele Jahre beobachtet, seine Biografie über die Queen ist gerade in aktualisierter und erweiterter Neuauflage erschienen. Unser Mitarbeiter Jan Draeger sprach mit ihm über eine pflichtbewusste Monarchin und ihre Schwierigkeiten mit einem schwarzen Schaf in der Familie und einem disziplinlosen Premier.

Herr Kielinger, die meisten Menschen sehen die Queen nur aus der Entfernung. Sind Sie ihr schon mal näher gekommen?

Ja, als sie in den 90er-Jahren auf Staatsbesuch in Deutschland war. Bei einem Empfang auf dem Petersberg bei Bonn durfte ich – damals war ich Chefredakteur des "Rheinischen Merkur" – einmal in einer Reihe von Gästen stehen, an denen die Queen vorbeiging.

Haben Sie mit ihr gesprochen?

Man darf die Königin nicht anreden. Wenn überhaupt, dann richtet sie das Wort an einen. Aber sie hatte mir nichts zu sagen. Links und rechts von mir standen auch wichtigere Leute. Aber ich merkte, dass sie etwas ausstrahlt. Sie ist eine kleine Person – mit einer großen Aura.

Seit 70 Jahren sitzt Elizabeth II. auf dem Thron. Können sich die Briten ein Leben ohne sie vorstellen?

Diese elizabethanische Zeit ist mittlerweile wie eine zweite Haut für ihr Volk. Die meisten Menschen haben keine Erinnerung mehr an die Zeit vor ihr. Menschlich kann man es sich nicht vorstellen, aber in praktischer Hinsicht schon: Irgendwann wird die Monarchie an einen anderen übergehen.

In England wird ja gern gewettet: Bleibt ihr Sohn Charles – wie Sie schreiben – ein "ewig Wartender im Vorraum der Krönung" oder wird er eines Tages doch noch das Zepter in die Hand nehmen?

Die Wetten, dass es Charles nicht wird, gehen zurück. Die Briten haben inzwischen begriffen, dass es kein Überspringen der Generationen in der Monarchie gibt.

Könnte die Queen zurücktreten?

Das hat es in der britischen Geschichte bis auf die eine Ausnahme von Edward VIII., der 1936 auf den Thron verzichtete, noch nie gegeben. Wäre die Queen allerdings krank und könnte die Geschäfte nicht länger führen, würde Charles einspringen. Er wäre dann aber nicht König, sondern Regent. König wird er erst, wenn seine Mutter das Zeitliche segnet. Charles’ Schicksal ist es, dass seine Mutter jung war, als sie auf den Thron kam. Und so ist ihm aufgebürdet, sehr lange warten zu müssen. Aber er kann sich darauf gefasst machen – wenn auch für kurze Zeit – noch König zu werden.

Wie viel Zustimmung hat die Monarchie im Volk?

Die Antimonarchen heißen in England ja Republikaner, es hat von ihnen aber nie mehr als ein Drittel in der Gesellschaft gegeben. Die Monarchie ist zum größten Teil im Volk beliebt und anerkannt. Das liegt einerseits in der Anerkennung dieser uralten Institution, aber heute vor allem auch an der pflichtbewussten Königin, die trotz aller Skandale und Schwierigkeiten respektiert wird.

Mag die Queen ihren Beruf?

Einiges mag sie bestimmt nicht, wie diese rituellen Erscheinungen, dieses Hunderttausendmal-lächeln-zu-Müssen. Vor langer Zeit soll sie einmal zu einem Besucher gesagt haben, dass sie eine Art Gesicht habe, bei dem sie, wenn sie einmal nicht lächele, sofort sauertöpfisch aussähe. Wenn man allerdings zwei Stunden hintereinander pausenlos lächeln müsse, kriege man schließlich ein nervöses Zucken.

Schon in ihrer Kindheit, schreiben Sie, war die Queen gradlinig und professionell, unaufgeregt, diszipliniert, pflichtbewusst – ahnte sie, dass sie eines Tages die Königin sein würde?

Ahnen konnte sie es nicht, denn ihr Vater war ja noch gar nicht auf dem Thron. Dort saß erst mal ihr Onkel Edward VIII. Wenn der nun Kinder gehabt hätte, wären diese Kinder ihr vorrangig gewesen. Und ihre eigenen Eltern hatten zwei Mädchen, sie und Margaret. Hätten sie noch einen Jungen bekommen, wäre der ihr vorgezogen worden. Die männlichen Erben hatten immer den Vortritt. Aber als sie zehn Jahre alt war, trat ihr Onkel zurück …

Er hatte sich in Wallis Simpson, eine Amerikanerin, verliebt ...

… und wollte sie heiraten. Er bestand darauf, denn es musste dem König doch möglich sein, seiner Liebe zu folgen – ganz egal, wer das ist. Aber im englischen Königshaus war es damals undenkbar, dass man eine geschiedene Amerikanerin heiratet und gleichzeitig auf dem Thron bleiben will. Durch seine Liebe zu Wallis Simpson war er gezwungen zurückzutreten. Was ihm auch leicht fiel, denn er ist schon als Prince of Wales nie sehr glücklich mit seiner Rolle gewesen. 1936 wurde Elizabeths Vater als Georg VI. zum König von England gekrönt. Von diesem Augenblick an wusste Elizabeth, dass das Königtum auch auf sie zukommt, weil sie nun in der unmittelbaren Thronfolge stand.

Zwischen Winken und vorformulierten Reden – wo hat sie heute als Königin noch Freiräume?

Es gibt zwei Anlässe, bei denen sie, ohne einen Menschen um Rat fragen zu müssen, ihre eigenen Formulierungen niederschreiben kann. Das ist einmal im März, am Commonwealth-Tag, wenn sie die berühmte, jährliche Ansprache hält. Sie hängt sehr an dieser Institution des Commonwealth, sie ist stolz darauf, diese Gruppe zusammenzuhalten. Da ist sie frei zu sagen, was sie will. Wie auch in ihrer Weihnachtsansprache. In der letzten kam sie auf berührende, persönliche Weise, auf Prinz Philip zu sprechen. Ihre große Lebensliebe, mit dem sie 73 Jahre verheiratet war. Sie erzählte, wie wichtig sein Humor für sie war. Er war ja politisch ein völlig unkorrekter Mann.

In Ihrem Buch findet sich ein Satz von Prinz Philip, den er bei einem Besuch in Paraguay zu dem dortigen Präsidenten Alfredo Stroessner, einem Diktator, sagte: "Wie angenehm, einmal in einem Land zu sein, in dem nicht das Volk regiert."

Oder diese berühmte Anrede, mit der er Helmut Kohl begrüßte, als er ihn traf: "Guten Tag, Herr Reichskanzler". Wir wissen leider nicht, was Kohl darauf antwortete. Man hat immer geglaubt, dass die Queen die Augen rollte angesichts Philips Peinlichkeiten. Das Gegenteil war aber der Fall. Sie hat die humorvolle Art ihres Mannes sehr geschätzt. Das war eine wichtige Ergänzung zu ihrer etwas steifen, etikettenbewussten Art. Die Briten selbst mögen ja diese politischen Inkorrektheiten. Und die Paarung der beiden war ideal für den englischen Nationalcharakter, der einerseits Protokoll und Pomp sehr gerne mag, aber auch die Demontage durch Humor liebt – und dafür war eben Philip zuständig. Bei der Weihnachtsansprache letztes Jahr hat die Queen erstmals bekannt, wie "dieser Schalk in seinen Augen" sie ihr Leben lang begleitet hat und wie schwer es ihr nun fällt, davon Abschied nehmen zu müssen.

Die Queen wirkt immer beherrscht – gibt es auch Beispiele, wo sie mal ausrasten kann?

Das Wort "ausrasten" wird man, glaube ich, selten in ihrem Zusammenhang nennen. Aber die Queen kann die Interessen des Staates durchaus hart und entschieden vertreten. Ein schönes Beispiel ist die Hochzeitsreise von Charles und Diana 1981 auf der königlichen Yacht. Unter anderem sollte sie in Gibraltar, dem britischen Überseegebiet an der Südküste Spaniens, Station machen. Als der spanische König Juan Carlos davon hörte, protestierte er gegenüber Elizabeth. Sie soll dann im privaten Kreis gesagt haben: Es sei ihre Yacht, ihr Sohn – und ihr Hafen. Dieses berühmte Trias zeigt kein "ausrasten", aber ein entschiedenes Wahrnehmen der nationalen Interessen. Da komme mir niemand bei Gibraltar mit Spanien – that’s my harbour. Fertig!

Die Queen nach ihrer Krönung mit der königlichen Familie auf dem Balkon des Buckingham Palace. Foto: dpa

Stimmt es, dass die Königin im Palast selbst die Lichter ausmacht, um Strom zu sparen?

Das war früher so. Als sie anfing, sich auf dem Thron einzurichten. Heute wird ihr diese Aufgabe von den Dienern abgenommen. Aber sie folgen damit den Anweisungen der Königin, die sparsam ist. Man kennt ja auch die Tupperware-Behälter, in denen sie manche ihrer Speisen frisch hält. Sie wirft auch ein sehr kritisches Auge auf ihren Sohn Charles, den sie für verschwenderisch und verwöhnt hält. Es hieß einmal, dass Diener Charles sogar seine Zahnpasta auf die Bürste täten.

Wenn Sie Charles erwähnen, müssen wir nun natürlich auch über Andrew, ihren zweiten Sohn, reden. Wie sehr schaden die Missbrauchsvorwürfe gegen ihn dem Königshaus?

Die skandalöse Nähe von Andrew zu dem pädophilen Serientäter Jeffrey Epstein bringt natürlich Gefahren für das Ansehen der Krone mit sich. Daran, dass Elizabeth ihren Sohn schon im Vorfeld des erwarteten Prozesses aller seiner Ehrungen und Funktionen entkleidet hat, erkennen Sie, wie ernst die Queen diesen Fall nimmt. Aber ich glaube, das Königshaus wird das auch überstehen. Erstens ist Andrew nicht der Thronfolger, sondern nur der Bruder desselben. Zweitens weiß man doch, dass in vielen Familien ein schwarzes Schaf existiert. Andrew galt schon in seinen jüngeren Jahren als "Randy Andy" – der geile Andrew. Und für die meisten Briten ist klar, dass man jetzt nicht die Monarchie über den Haufen werfen will, weil sich ein Königskind schlimm daneben benimmt.

"Die Windsors", schreiben Sie, "leiden an einem Handicap: ihrer Sprachlosigkeit untereinander, wenn die Dinge ernst werden." Kann man also davon ausgehen, dass die Queen gegenüber Andrew keine klaren Worte findet?

Ich würde das in der Vergangenheitsform sagen: die Königin hat nicht deutlich genug ausgedrückt, was sie von seiner Lebensweise hält. Das galt schon bei Charles, Camilla und Diana so. Da wussten sie und Prinz Philip, dass Charles eine Freundin hatte und eigentlich hätten die Eltern ihn vor der Ehe mit Diana warnen müssen. Aber Elizabeth und Philip stammen noch aus einer Zeit, wo in aristokratischen Familien über Krisen nicht geredet wurde.

In der britischen Netflix-Produktion "The Crown" wird das wechselvolle Leben der Queen süffisant geschildert. Bei den Zuschauern ist sie sehr beliebt. Glauben Sie, dass die Queen die Serie auf dem Bildschirm verfolgt?

Im Zweifelsfalle nicht. Von allen Kennern, die über sie geschrieben haben oder die ihr nahe stehen, wird gesagt, dass sie kein Interesse an solchen Dingen zeigt. Vor 20 Jahren wurde der Historiker Ben Pimlott einmal in den Buckingham Palast eingeladen, weil er eine Biografie über die Queen geschrieben hatte. Beim Essen hat sie mit ihm kein Wort über das Buch, das ihn berühmt gemacht hatte, gewechselt. Sie weiß, wie die Stimmung in der britischen Gesellschaft gegenüber der Monarchie ist, aber sie scheint nicht daran interessiert, wie Medien mit ihr umgehen. Da hätte sie auch viel zu tun.

Auch die Ausfälle des britischen Premiers dürften nicht zur eisernen Disziplin der Queen passen. Was weiß man über ihr Verhältnis zu Boris Johnson?

Man kann sich vorstellen, dass sie entsetzt ist, wie dieser Premierminister von Downing Street aus regiert. Er wurde ja im Sommer 2019 Premierminister und in dieser neuen Funktion musste er sich dann bei der Queen vorstellen. Bei diesem Treffen hat die Königin eine Bemerkung gemacht, die Johnson hinterher sofort breitgetreten hat. Vor dem Hintergrund der schwierigen Umstände, die damals herrschten — die parlamentarischen Streitereien über den Brexit, der Rücktritt von Theresa May, die Beziehung zu Brüssel und die Nordirland-Frage – soll sie gesagt haben, dass sie gar nicht verstehe, wie man heute noch Premierminister werden wolle. Diese Bemerkung der Queen hat Johnson lustvoll unters Volk gebracht. Er ist eben ein disziplinloser Mensch.

Wenn man nach 70 Jahren Bilanz zieht, was hat die Queen bewirkt?

Es gibt immer zwei Aufgaben, die ein Monarch in England erfüllen muss. Erstens muss er überzeugend repräsentieren, sodass die Menschen mit ihm an der Spitze einverstanden sind. Als zweites muss er die Monarchie über die eigene Thronzeit hinaus sichern und stabilisieren. Das ist Elizabeths größte Leistung: Sie hat durch ihre Beliebtheit das Königtum als Staatsform erneut verankert.

Wie könnte sich das Königshaus in zehn Jahren präsentieren?

Da sind die Kinder von William und Kate ins Teenageralter gekommen. Und wie überall in den Familien wird es auch dort Probleme geben. Entscheidend ist aber, dass die Eltern gelernt haben, darüber sprechen zu können und nicht glauben, die Kinder würden selber damit fertig. Es muss eine größere Offenheit in der königlichen Familie geben.

BIOGRAFIE

Name: Thomas Kielinger

Geboren im Juli 1940 in Danzig.

Werdegang: Er studierte in Münster und Bochum Anglistik, Germanistik und Philosophie. Anschließend Lektor am "German Department" an der Universität Cardiff in Wales. 1971 Literaturkritiker bei der "Welt"; sechs Jahre später schickt ihn die Zeitung als Korrespondenten nach Washington. 1985 Chefredakteur des "Rheinischen Merkur"; 1998 geht er, wieder für die "Welt", als Korrespondent nach London. Kielinger hat seitdem zahlreiche Bücher veröffentlicht, die sich mit Großbritannien beschäftigen. Etwa: "Die Königin: Elisabeth I. und der Kampf um England", "Der Fels an der Seite der Queen: Prinz Philip, der Herzog von Edinburgh, und seine Spur in der Geschichte", "Winston Churchill: Der späte Held" (Foto: dpa).

Aktuell: "Elizabeth II. Das Leben der Queen" (Verlag C.H.Beck, 303 Seiten, 22 Euro)

Privat: Thomas Kielinger lebt in London.