Von Tobias Törkott

Jena/Karlsruhe. Es wummert aus den Boxen. Scooters "I Feel Hardcore" bewegt die Masse. Die ist an diesem Novemberabend in der Karlsruher Diskothek Stadtmitte allerdings überschaubar. Mehr als drei- bis vierhundert Zuschauer passen nicht in den Saal. Marcus Bischoff, Frontmann der Metalband Heaven Shall Burn, wird später vom "möglicherweise intensivsten Konzert" der Mini-Club-Tour sprechen. Schon jetzt, kurz bevor es losgeht, steigt der Zähler auf dem Thermometer gefühlt im Sekundentakt in Richtung Sauna-Aufguss. Normalerweise füllt der thüringische Metal-Exportschlager ganze Hallen und Bühnen, wie die des legendären Wacken Open Air. Aber an diesem Montag ist die Stadtmitte wohl der beste Ort für ein Konzert, auf das die Fans über eineinhalb Jahr gewartet haben.

Scooter hat Sendepause. Die Aufwärm-Musik verstummt. Bischoff hält das Mikrofon über das Publikum. Ein Moment Ruhe. Dann drischt Schlagzeuger Chris Bass in die Bassdrums und Becken. Die Gitarristen Alexander Dietz, Maik Weichert und Bassist Eric Bischoff stimmen ein. Das Lied "Protector" wälzt sich durch den Saal. Die Stadtmitte setzt sich in Bewegung – von hinten nach vorne werden Haarprachten im Takt gewirbelt. Vorne schreit Marcus Bischoff ins Mikro: "We rise! Believe me."

Eigentlich sollte das, was sich da in Karlsruhe im November 2021 abspielt, bereits im März 2020 stattgefunden haben. Die kleine Club-Tour mit nur fünf Shows in Deutschland, um das neue Album "Of Truth And Sacrifice" zu promoten, fiel allerdings dem ersten Corona-Lockdown zum Opfer. Für viele Musikerinnen und Musiker war und ist die Konzert-Situation in den vergangenen beiden Jahren schwierig. So auch für die Thüringer. Doch waren sie noch nie auf ihr Leben als Musiker angewiesen, alle haben Berufe neben der Musik. Ein Umstand, der wohl einmalig in der Metal-Szene ist. Heaven Shall Burn spielen international mit den absoluten Schwergewichten wie Amon Amarth oder Trivium – und sind dennoch quasi Teilzeit-Musiker. Das Quintett arbeitet als Berufsschullehrer, Ergotherapeut, Jurist oder Produzent.

Marcus Bischoff ist Krankenpfleger auf einer Intensivstation an der Thüringen-Klinik in Saalfeld. Die Pandemie bekommt er live mit. Im Frühjahr 2020 zeichnet er ein Video auf, mit der Botschaft: Es gibt Wichtigeres, als das Album zu promoten, jetzt geht es um die Gesundheit von Menschen. "Mir war das damals sehr wichtig", sagt Marcus Bischoff. Sein Doppelleben hatte 2020 für mediales Gehör gesorgt. Fernsehteams wollten Interviews, Magazine fragten an. "Ich habe das abgesagt. Ich will mich da nicht als Helden hinstellen", erklärt er.

Allmählich tropft der Schweiß von der Decke der Stadtmitte. Lieder wie "Voice Of The Voiceless", "Übermacht" oder "Endzeit" bringen die Metal-Fans auf Betriebstemperatur und darüber hinaus. Menschenknäuel liegen übereinander. "Ich erinnere mich an eine Frau, die beim Konzert in Frankfurt gesagt hat, sie habe durch die Show zwei Jahre Lebensqualität zurückgewonnen", erzählt Bischoff nach der Tour im Gespräch mit der RNZ. Das habe ihm gezeigt, dass man die richtige Entscheidung getroffen hat, die Shows zu spielen.

Dass die fünf Konzerte bei steigenden Fallzahlen stattfinden konnten, war auch den Bemühungen des Managements der Band zu verdanken, dazu galt bei jeder Show die 2G-Regel. "Ich war etwas in der Zwickmühle", sagt Marcus Bischoff über seine zwei Leben als Intensivpfleger und Musiker.

Maik Weichert, Alexander Dietz, Marcus Bischoff, Christian Bass und Eric Bischoff (von links nach rechts) von der Metalcore-Band Heaven Shall Burn aus Saalfeld/Saale. Foto: dpa

Anfang September wurden die fünf Konzerte geplant. "Hätten wir das jetzt entscheiden müssen, dann hätten wir das nicht gemacht", gesteht der Frontmann. Die Band habe sich im Vorfeld viele Gedanken gemacht, ob die Konzerte bei der aktuellen Corona-Situation stattfinden sollen. Zuspruch gab es auch von den Familien der Bandmitglieder. Dennoch sagt Marcus Bischoff, dass der Gesundheitsaspekt eine entscheidende Rolle spiele. "Kultur ist wichtig, keine Frage, aber das Wohl des Menschen überwiegt." Auf den fünf Konzerten trugen die Besucherinnen und Besucher teilweise Masken. Dazu wirbelten Umwälzanlagen in den Sälen die Luft durcheinander.

In Karlsruhe schiebt sich ein Menschenpulk – typisch für Konzerte der härteren Gangart – durch den Saal, Arme kreisen durch die Luft. "Passt gut auf euch auf", ruft es von der Bühne. So extrem die Musik der Thüringer ist, so verantwortungsbewusst ist ihr Umgang mit den Fans. In der Stadtmitte trennt Publikum und Musiker kein Graben. So landet ein Mann beim Stagediving direkt auf der Bühne. Die Band hilft ihm auf. "Diese Face-to-Face-Shows (von Angesicht zu Angesicht mit den Zuschauern) und die Energie des Publikums zu spüren, das ist für mich als Frontmann bei einem kleineren Konzert viel besser", beschreibt Bischoff.

"Thoughts And Prayers" erklingt aus den Boxen. Von fehlender Energie nach mehr als 23 Jahren extremem Metal ist in Karlsruhe nichts zu spüren. "Man horcht in sich hinein: Geht es noch? Haben wir noch Bock? Ich will nie der Musiker sein, der nur sein Programm abspult", sagt Marcus Bischoff. Davon kann keine Rede sein, die Haare der Band sind mittlerweile so nass wie die des Publikums. Über die Jahre haben sich die Thüringer musikalisch ausgetobt und sind sich dennoch treu geblieben. Der typische Sound ist vom ersten Album "Asunder" bis hin zur aktuellen Platte immer erkennbar. "Wir haben eine Message, die wollen wir kundtun", erklärt Marcus Bischoff. Eventuell sei deshalb die Musik aggressiver geworden.

Ob Widerstand gegen Rechtsextreme zu den Anfangszeiten in ihrer Jugend oder Wahlaufrufe im Jahr 2021 – Heaven Shall Burn sind schon immer eine politische Band. Aufrütteln, Probleme aufzeigen, Standpunkte klar machen: All das zählt seit den Anfängen Ende der 1990er-Jahre dazu. "Wir machen nicht Musik, um allen zu gefallen", erklärt Marcus Bischoff. Ihnen sei bewusst gewesen, dass auch manch eigener Beitrag in den Sozialen Medien nicht nur auf Zustimmung trifft. "Das ist uns egal, wir haben eine klare Meinung."

Mit "Tirpitz", einem Song des neuen Albums, sorgen Heaven Shall Burn noch einmal zum Abschluss des Konzerts und der Club-Tour für ein Klingeln in den Ohren der Zuhörer. Die Band verneigt sich. Marcus Bischoff wendet sich ans Publikum: "Bleibt gesund."