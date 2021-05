Von Frederick Mersi

Wiggensbach. Wenn es kalt genug ist, stapft Ida-Anna Braun nach dem Aufstehen erst mal barfuß durch den Schnee. Das gefällt ihr am besten. "Wir Kneipp-Leute sind da sehr robust", sagt die 69-Jährige aus Wiggensbach im Allgäu. Schneetreten stärkt die Abwehrkräfte – davon war schon Ende des 19. Jahrhunderts der Priester Sebastian Kneipp überzeugt. Nicht nur Ida-Anna Braun befindet seine Naturheil-Lehre heute noch für relevant: Rund 200.000 Menschen in Deutschland halten in etwa 1200 Kneipp-Vereinen das Erbe des "Wasserdoktors" am Leben.

Pfarrer Sebastian Kneipp (Mitte) in einer seiner legendären Sprechstunden in Wörishofen, dem Zentrum der Hydrotherapie. Foto: Getty

Anlässlich dessen 200. Geburtstags am 17. Mai sollten diese Ideen im "Kneipp-Jahr" 2021 eigentlich durch Großveranstaltungen besondere Aufmerksamkeit erhalten. Dem machte aber in Form von Corona genau das einen Strich durch die Rechnung, was den Allgäuer Priester Ende des 19. Jahrhunderts berühmt machte: eine ansteckende Krankheit. Kneipp hatte damals Tuberkulose- und Cholera-Patienten vor allem mit Wasser-Güssen und Heilkräutern behandelt.

In Zeiten der Corona-Pandemie sei das Interesse an Kneipp wieder besonders groß, freut sich der Geschäftsführer des Kneipp-Bundes, Thomas Hilzensauer. "Die Dinge, zu denen wir aufrufen, sind bestens geeignet, das Immunsystem eigenverantwortlich zu stärken. Dieser Mehrwert wird zunehmend erkannt."

Immer mehr Einrichtungen lassen ihr Gesundheitsangebot deshalb unter dem Namen Kneipp zertifizieren. Nach Angaben des Kneipp-Bunds sind es in Deutschland bislang etwa 680, darunter 460 Kitas. "Ohne dass wir das jemals richtig beworben hätten", sagt Geschäftsführer Hilzensauer. "Gerade haben wir bei den Seniorenheimen einen Zulauf." So könne man Kneipps Lehre auch ohne Vereine in die Lebenswelten der Menschen bringen.

Die rund 1200 Kneipp-Vereine in Deutschland kämpfen unterdessen mit sinkenden Mitgliederzahlen und einem angestaubten Image. "Wir haben das gleiche Problem wie alle Verbände, dass Mitgliedschaften für viele Menschen nicht mehr erstrebenswert sind", sagt Hilzensauer. "Und wir haben da auf jeden Fall Verluste." Bei Jüngeren sei aber auch das Image des Kneippens selbst – seit 2015 immaterielles Kulturerbe der Unesco – ein Problem, sagt Hilzensauer. "Nach dem Motto: Das ist ja nur kaltes Wasser." Dennoch schafften es einige Kneipp-Vereine, mit einem breiten Kursangebot auch junge Familien zu begeistern.

Hintergrund Kneipp-Tipps für den Alltag Güsse statt Gymnastikkurs, bewusste Alltagsübungen statt Fitnessstudio: Auch mit einfachen Mitteln und ohne großen Aufwand kann etwas für die Gesundheit getan werden – quasi "nebenbei", ganz bequem von zu Hause aus. Wie das geht, weiß der Kneipp-Bund, der Tipps gibt [+] Lesen Sie mehr Kneipp-Tipps für den Alltag Güsse statt Gymnastikkurs, bewusste Alltagsübungen statt Fitnessstudio: Auch mit einfachen Mitteln und ohne großen Aufwand kann etwas für die Gesundheit getan werden – quasi "nebenbei", ganz bequem von zu Hause aus. Wie das geht, weiß der Kneipp-Bund, der Tipps gibt (www.kneippbund.de). Tipp 1: "Guten Morgen"-Klopfmassage Regt die Durchblutung an, schult die Körperwahrnehmung, versorgt den Körper mit Sauerstoff. Vor dem offenen Fenster mit der linken Faust am kleinen Finger der rechten Hand den Arm nach oben bis zum Nacken klopfen und an der Arminnenseite wieder abwärts klopfen. Ebenso mit dem linken Arm verfahren. Danach mit den Fingerspitzen kreisförmig auf Höhe des Brustbeins klopfen, um die Thymusdrüse zu aktivieren. Mit den Daumen mehrmals um den "Gürtel" streichen, Leisten und Po abklopfen und weiter an der rechten Beinaußenseite nach unten bis zu den Füßen und an der Innenseite wieder hinauf klopfen. Zum Schluss mit den Fingerspitzen die Schädeldecke entlang klopfen, den Ton bewusst wahrnehmen. Tipp 2: Frische-Kick mit Gesichtsguss Belebt und strafft die Haut, hilft bei Kopfschmerzen und Abgeschlagenheit. Temperatur bei dieser Kaltwasseranwendung: zwischen 16 und 18 Grad. Den Gießstrahl eines Gießrohrs oder Duschschlauchs ohne Kopf an der rechten Schläfe ansetzen und quer übers Gesicht auf die linke Seite ziehen. Dann den Wasserstrahl über die Nasenwurzel in die rechte Gesichtshälfte führen und in Längsstrichen auf und ab in Richtung Ohr bewegen. In einem Bogen über Stirn und Nasenwurzel auf die linke Seite wechseln und auch dort in kleinen Längsstrichen Richtung Ohr wandern. Zum Abschluss: Gesicht dreimal gegen den Uhrzeigersinn umrunden und nasse Hände kurz in den Nacken legen. Tipp 3: Gesundes Knuspermüsli Eine vollwertige Kost ist wichtige Voraussetzung für das Wohlbefinden. Dieses Müsli garantiert einen energiereichen Start in den Tag. Zutaten: 200 g Vollkorn-Getreideflocken, 50 g Sonnenblumenkerne, 50 g Haselnüsse, 50 g Mandeln, 2 Msp. Zimt, 3 EL Rapsöl, 2 EL Honig, Vanillepulver. Nüsse und Mandeln grob hacken. Getreideflocken mit allen trockenen Zutaten mischen. In einer Pfanne Rapsöl und Honig erhitzen, Mischung hineingeben, bei niedriger Hitze unter häufigem Wenden leicht rösten. Nach Belieben mit Joghurt und Trockenfrüchten anrichten. Tipp 4: Venen-Fitness 15 Minuten pro Tag reichen aus! 1. Die Zehenraupe: Barfuß wird im Stehen versucht, sich durch wechselseitiges Anziehen der Zehen fortzubewegen. 2. Füße kippen: Im Sitzen/Stehen Füße von der Ferse auf die Zehenspitzen kippen. 3. Spannung halten: Weichen Ball/Kissen im Sitzen zwischen den Waden halten, dabei die Beine/Knie heben und senken. 4. "Klavierspielen": In Rückenlage die Beine heben und mit den Zehen "Klavier spielen". Auch gut: das "Radfahren". 5. Treppentanz: Mit beiden Füßen auf dem Vorderfuß auf einer Treppenstufe stehen und Fersen senken, dann wieder hochdrücken auf die Fußballen. 6. Igelballmassage: Eine Fußsohlenmassage stimuliert die Fußreflexzonen. Tipp 5: Superfood aus dem Garten Für eine vier- bis sechswöchige Frühjahrskur zur Rundum-Stärkung von Stoffwechsel bis Immunsystem zweimal am Tag 1 TL Löwenzahnblätter aufkochen und eine Viertelstunde ziehen lassen. Der feine Geschmack junger Löwenzahnblätter ist auch eine gesunde Ergänzung im Salat!

Ute Born-Hort leitet im saarländischen Spiesen-Elversberg einen solchen Verein. Knapp 1500 Mitglieder nahmen vor der Pandemie nach Angaben der Vorsitzenden an dessen Angeboten regelmäßig teil. Diese reichten von "Deepwork"-Fitnessübungen über Qigong bis Zumba, sagt die 55-Jährige. Gerade über Angebote für Kinder habe der Verein viele junge Familien angeworben. Allein mit klassischen Kneipp-Maßnahmen wie Güssen und Wassertreten "erreichen Sie einfach keine jüngeren Leute", weiß Born-Hort.

Doch auch ihr Vorzeige-Verein hat wegen Corona mit Austritten zu kämpfen. Über 100 Mitglieder hätten seit Beginn der Pandemie gekündigt, sagt Born-Hort. Zum einen fielen die bei Familien so beliebten Babykurse im Verein aus: "Das werden wir komplett neu aufbauen müssen." Zum anderen könne der Verein mit seinen Online-Angeboten viele ältere Mitglieder nicht erreichen. "Und alle abzutelefonieren, das schaffe ich einfach nicht", sagt Born-Hort.

Für Ida-Anna Braun als Vorsitzende des Kemptener Kneipp-Vereins sind digitale Angebote im "Kneipp-Jahr 2021" ebenfalls nur ein schwacher Trost: "Was soll ich via Zoom anbieten, wenn viele ältere Mitglieder gar keinen Zugang dazu haben?" Für die Kemptener Kneippianer bleiben in diesem Fall nur gleichzeitige Aktionen wie Heilkräuter-Teetrinken, Meditation und Telefongespräche. Selbst der Festakt zum Kneipp-Jahr Anfang Mai in Bad Wörishofen konnte nur virtuell stattfinden.

Auch der Kneipp-Bund setzt in Zeiten von Kontaktbeschränkungen und Veranstaltungsverboten auf Aktionstage und digitale Angebote. Ein Muffin-Backwettbewerb zum Tag der gesunden Ernährung, zum Beispiel. am 7. März. "Die Vereine sind dabei Multiplikatoren", sagt der Sprecher des Kneipp-Bunds, Christian Dannhart. Dort sei man inzwischen offen für digitale Angebote.

Doch nicht alles lässt sich einfach ins Internet verlegen: Die vor Kneipps Geburtstag Mitte Mai geplante internationale "Kneippiade" in Bad Wörishofen wurde auf den 23. bis 25. Juli verschoben. In welcher Form sie dann stattfinden kann, ist bislang jedoch noch offen.