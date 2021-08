Von Daniel Schottmüller

Auch Luisa Neubauer ist genervt von der Bahn. Immer dann, wenn die Fridays-for-Future-Aktivistin ihre Schwester in London besuchen will: "wohl wissend, dass es eine Odyssee von mehr als 14 Stunden sein wird und ich mit dem Flieger innerhalb von eineinhalb Stunden dort sein könnte". Und ja, wenn sie alle ihre bisherigen Reisen zusammenzählen würde, könnte es gut sein, dass sie in dem Vierteljahrhundert ihres Lebens mehr CO2 emittiert hat als Bernd Ulrich in den ersten 25 Jahren seines.

Ulrich wiederum, seines Zeichens Vorzeigeschreiber bei der "ZEIT", gibt zu, dass der Journalismus eine Unterhaltungsbranche ist. So sei er zum Beispiel 1997 nach der Klimakonferenz in Kyoto mit viel klimapolitischem Tatendrang im Gepäck in Deutschland gelandet: "Unglücklicherweise war am Tag zuvor Lady Diana bei einem Autounfall gestorben. Dieses Ereignis hat dann alles andere verschluckt." Der Klimaschutz musste wieder mal hinten anstehen.

Zugegeben, für ein Buch, das den Titel "Noch haben wir die Wahl" trägt, wirken diese Passagen inhaltlich eher wahllos ausgesucht. Was sie aber deutlich machen, ist, wie offen hier miteinander umgegangen wird. Auf 237 Seiten teilen sich zwei Personen authentisch mit. In einer Zeit, in der sich Politiker möglichst unverfänglich formulierte Antworten auf die großen Zukunftsfragen von Ghostwritern zusammenschustern lassen, wirkt dieser Dialog ungewohnt unterhaltsam.

In ihrem Gespräch, das seinen Ausgang in langen Spaziergängen Spree-auf- und -abwärts genommen hat, gehen Neubauer und Ulrich Risiko. Auf 17 Kapitel verteilt, nähern sie sich Themen wie Wirtschaft, Verkehr, Ernährung, Wissenschaft, Journalismus und Politik nämlich auf sehr persönliche Weise und schaffen so einen echten Austausch. Der ist auch nötig. Denn die 25 Jahre junge Studentin, die über Twitter, Instagram und TikTok mit Aktivisten auf der ganzen Welt vernetzt ist, und der 61 Jahre alte, stets um Objektivität bemühte Vize-Chefredakteur und Familienvater stehen für zwei Generationen, die Gesprächsbedarf haben: Millennials und Boomer.

"Haben wir auch irgendwas beigetragen, außer im Weg zu stehen? War das Leben von Boomern rundum schlecht, weil wir in den reichen Ländern den größten CO2-Abdruck der Weltgeschichte erzeugt haben, oder haben wir vielleicht auch etwas geschaffen?", fragt Ulrich stellvertretend für seine Altersgenossen. Erfrischend ehrlich, wenn der Journalist in einer Mischung aus Wut und Rührung den Wunsch beschreibt, "fossil verstärkte Jungs" zu bleiben. Ulrich meint damit, dass die Klimakiller Bergbau, Autoindustrie, Agrar, Business-Mobilität, beziehungsweise das "Jagen, Metzgern und Grillen", wie er es zusammenfasst, meist Männersache seien. Der 61-Jährige selbst zeigt sich bereit zur Veränderung – anschaulich schildert er, wie Freunde auf sein Umschwenken vom Steak zur veganen Alternative reagierten –, er gibt in diesem Gespräch aber nicht nur den Punching-Ball.

So scheut der Journalist nicht davor zurück, die Selbstgefälligkeit der Fridays-for-Future-Kids zu kritisieren. Im treffend betitelten Kapitel "Du mich auch – Der Konflikt der Generationen" entwickelt sich der sonst so wohlwollende Austausch zum pointierten Streitgespräch. "Ich frage mich, was ihr den Boomern eigentlich anbietet, außer Schweigen oder die Unterwerfung unter eure moralische Position", wirft sich Ulrich ins Gefecht. Worauf die Aktivistin ihn angesäuert an die Reaktionen auf die ersten Klimaproteste erinnert: "Vetreter:innen der Generation Altmaier ist allen Ernstes nichts Besseres eingefallen als ’Nicht in diesem Ton, und schon gar nicht am Freitag’, ’Schön, dass ihr euch engagiert’, ’Das könnt ihr ja besser machen, wenn ihr alt genug seid’. Es wurde sich in einer beeindruckenden Selbstgefälligkeit an uns abgearbeitet, als wären wir schuld an der Klimakrise, nur weil wir aussprechen, dass es sie gibt."

Letztlich sind beide Seiten reflektiert genug, um zu verstehen, dass die aktuell größte Herausforderung der Menschheit nur gemeinsam zu bewältigen ist. "Wir brauchen euch", sagt Neubauer. Ulrich überlässt seiner Gesprächspartnerin das letzte Wort.

Nicht nur in diesem Kapitel bieten beide Parteien eine gelungene Mischung aus emotionaler Argumentation, Anekdoten und offensichtlich im Nachgang an die Spaziergänge zusammengetragenen Fakten an. Auch wenn das Buch streckenweise herausfordert, wird es deshalb nie langweilig. Und beinahe en passant thematisiert "Noch haben wir die Wahl" große philosophische Fragen: Was ist Freiheit? Was bedeutet Verantwortung? Wie wollen wir künftig leben?

Dass sich unser Leben ändern wird, steht für die Autoren jedoch außer Frage. Warum, führt Ulrich zum Ende hin aus. Im Gegensatz zu den Achtzigern, in denen er sich gegen die NATO-Manöver engagiert habe, könnten die jungen Klimaaktivisten heute nicht einfach nach Hause gehen und das Leben genießen: "Denn an jedem Strand, an dem Luisa oder Greta liegen, nachdem sie aus der Klimathematik ausgestiegen sind, werden sie den Meeresspiegel weiter steigen sehen."

Info: Luisa Neubauer, Bernd Ulrich: "Noch haben wir die Wahl". Tropen Sachbuch, 2021, 237 S., 18 Euro.