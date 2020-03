Von Stefan Kern

Die Ägypter waren die ersten, die bemerkten, dass die Erde für ihre Reise um die Sonne länger braucht als 365 Tage. Sie ist quasi sechs Stunden zu langsam. Sechs Stunden aufs Jahr? Ist doch nicht wild. Im ersten Moment nicht. Doch auf 100 Jahre gerechnet, sorgt dieser viertel Tag pro Jahr für eine Verschiebung von 25 Tagen. Der Frühlingsanfang mit seiner Tag-Nacht-Gleiche würde im vom Menschen gemachten Kalender dann nicht mehr am 21. März, sondern am 15. April verortet werden. Für die Landwirtschaft oder auch für religiöse Feste erwächst daraus ein durchaus beachtliches Problem. Noch länger gedacht, würden sich die Jahreszeiten verschieben; Weihnachten wäre irgendwann im Sommer.

Die Lösung der alten Ägypter war bestechend. Alle vier Jahre fügten sie dem Jahr einen weiteren Tag hinzu und glichen so die zunehmende Abweichung zwischen Kalenderdatum und Sonnenständen aus. Wohl gemerkt: Tausend Jahre vor Christi Geburt. Eine tolle Lösung, die auch Julius Cäsar bei seiner Kalenderreform im Jahr 45 vor Christus beibehielt.

Aber warum wird ausgerechnet im Februar ein Tag rangehängt und nicht ein 32. Dezember? Der Ursprung dafür liegt auch in der Antike. Im Alten Rom endete das Jahr lange Zeit im Februar, während mit dem Martius (März) ein neues begann. Unser heutiger zwölfter Monat war der zehnte, daher heißt er auch Dezember (vom lateinischen Wort "decem", "zehn"). Das römische Jahr zählte über Jahrhunderte 355 Tage; jedes zweite Jahr wurde ein ganzer Schaltmonat hinter den Februar gesetzt, um den Kalender dem Sonnenstand anzugleichen. Caesar beendete dieses Prozedere und führte längere Monate und nur noch einen einzigen Extratag alle vier Jahre ein. Dieser lag weiter Ende Februar, obwohl mit der Julianischen Kalenderreform der Jahresanfang endgültig auf den 1. Januar sprang.

Aber auch diese Regelung war nicht ganz exakt. Die Abweichung beträgt nämlich nicht genau sechs Stunden, sondern fünf Stunden, 48 Minuten und 45 Sekunden. Diese kleine Abweichung von etwas mehr als elf Minuten im Jahr war verantwortlich dafür, dass 1627 Jahre später, also im Jahr 1582, die Tag-Nacht-Gleiche nicht am 21. März, sondern schon am 11. März war. Dies aber stand im Widerspruch zu einem Beschluss des Ersten Konzils von Nicäa (325 n.Chr.): Frühlingsanfang soll der 21. März sein. Auf Anordnung von Papst Gregor wurden daher im Jahr 1582 zehn Kalendertage einfach ausgelassen: Auf den 4. Oktober folgte der 15. Oktober. Und um das Auseinanderlaufen von Kalender- und Sonnenjahr auch zukünftig zu vermeiden, ergänzte Gregor mit seiner gregorianischen Kalenderreform den julianischen Kalender um drei Regeln.

Zum einen wurde beschlossen, dass alle durch vier teilbaren Jahre Schaltjahre sind. Säkularjahre, die Jahre, die ein Jahrhundert abschließen (1800, 1900, 2100) sind keine Schaltjahre, außer, und das ist die dritte Regel, sie sind durch 400 teilbar. Also 1600, 2000 und 2400, das waren und sind Schaltjahre. Diese gregorianischen Regeln aus dem Jahr 1582 gelten bis heute.