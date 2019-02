Von Manfred Ofer

Irezumi. Schon das Wort strahlt einen Zauber aus. Wer sich darauf einlässt, begibt sich auf einen Weg, der unter die Haut geht. Wie so vieles, das aus dem alten Japan kommt, versucht auch die Kunst der traditionellen Tätowierung zu verstehen, was die Welt in ihrem Innersten zusammenhält. Und wenn Buddha Recht hatte, dann gibt es mehr als nur eine Antwort darauf. Der Mönch Horikitsune schreibt sie auf Menschenhaut. Seine Suche ist eine Geschichte jenseits der Tinte.

Schwer zu fassen ist dieser Horikitsune. In der gut vernetzten Tattoo-Szene ranken sich Legenden um ihn. Anfragen für Interviews werden über Monate mit einem freundlichen, aber entschiedenen "Nein" quittiert. Doch Hartnäckigkeit zahlt sich aus. In der Welt, vor deren Tür ich nun stehe, entscheidet der Bauch, wohin die Reise geht. Am Ende winkt die Erleuchtung. Instant Nirwana.

Horikitsune, der "Schnitzende Fuchs", ist ein Mann, der eine japanische Tradition bewahrt, indem er sie verändert. Denn Horikitsune ist kein Japaner. Eigentlich heißt er Alexander Reinke, ist 44 und stammt aus dem Sauerland. Gerade ist er mit der Familie aus London ins beschauliche Rheinhessen gezogen.

Mischa steht kurz davor, sich seinen Traum von einem „Body-Suite“ zu erfüllen. Der ganze Körper – mit Ausnahme von Kopf und Händen – soll am Ende mit Irezumis beschrieben sein.

Mein Blick schweift durch den kleinen Raum mit der großen Bibliothek und einer Plattform aus Holz, die mit Tatami-Matten ausgelegt ist. Dahinter steht, wie eine Reliquie in einem Schrein, die Rüstung eines Kriegers, die an den Film "Last Samurai" erinnert. Eine Maßanfertigung für den Hausherrn. Ein letzter Samurai? Mein Gastgeber schüttelt lächelnd den Kopf. Er ist ein Meister der Nadel, nicht des Schwertkampfes.

In Japan hat er gelernt, sie wie eine Feder in der Kalligraphie zu führen. Nur, dass die Tinte gerade nicht auf ein Blatt Papier, sondern unter die Haut eines jungen Medizinstudenten fließt. Mathias (29) ist aus Graz angereist, um sich den Traum vom Irezumi zu erfüllen. Derselbe Traum, der einst seinen Tätowierer nach Japan geführt hat. Dort wurde Reinke zu einem von zwei Schülern des berühmten Meisters Horiyoshi III. Und der erste "Gaijin", "der Fremde", der von ihm in die Kunst der Tätowierung eingeführt worden ist.

Wenn hinter jedem Happy End eine Geschichte steckt, dann beginnt die von Alexander Reinke vor mehr als 30 Jahren in einem kleinen Dorf bei Lüdenscheid. Aus der provinziellen Enge träumte sich der Heranwachsende ins ferne Japan, dessen Kultur ihn früh verzaubert hatte. Seine Urgroßtante - eine Jesuitin - reiste 1910 im Namen des Herrn dorthin, gründete ein Kloster und brachte es zu hohem Ansehen. Ihre Briefe und Geschenke, die sie nach Deutschland geschickt hatte, waren der Treibstoff für Reinkes Fernweh.

Er begann, sich für Meditation und Karate zu interessieren. Und für Tätowierungen. Während eines Urlaubs in den USA fiel dem Teenager ein Bildband über den Stil von Horiyoshi III in die Hände. "Da wusste ich, dass ich auch so ein Tattoo haben will", sagt er. Auf der Reise seines Lebens flog er ein paar Jahre später nach Japan, um sich tätowieren zu lassen. Doch Fortuna hatte den Faden anders gesponnen. Der Meister nahm den jungen Deutschen als Lehrling auf.

So begann für Alexander eine Zeit der strengen Disziplin, an der schon etliche Japaner vor ihm gescheitert waren: Jeden Tag eine Stunde vor dem Meister im Studio sein, gründlich sauber machen, Vorbereitungen für die Tattoo-Sitzungen treffen. Das ging viele Jahre lang so. Zeit genug, die Technik seines Lehrers zu kopieren, sie zu perfektionieren - und seinen eigenen Irezumi-Stil zu finden. Damit fand Alexander auch zu sich selbst.

Viele Irezumi-Motive sind den "Suikoden" entlehnt - chinesische Märchen, in denen sich 108 Superhelden ästhetisch durch die Reihen ihrer Feinde metzeln. Ab dem 16. Jahrhundert wurden die kraftvollen Bilder in der japanischen Holzschnitzkunst verwendet und irgendwann als Körperschmuck. Ob es wirklich zuerst die Yakuza waren, die sich in ihren Aufnahmeritualen tätowieren ließen? Das weiß man nicht. Aber als Hollywood die japanischen Gangster entdeckte, lösten die Filme in der Tattoo-Szene einen Hype aus, wenn auch vieles, was sich da auf der Leinwand abspielte, eher fragwürdig blieb.

Intim: Die Motive des Irezumi sollen am Ende den Charakter des Trägers widerspiegeln.

Wahr ist, dass ein Irezumi die Seele seines Trägers widerspiegeln soll, und dem, der es zu deuten versteht, eine Menge verrät. Aus diesem Grund werden solche Tätowierungen in Japan nur ungern zur Schau gestellt. "Es gibt immer jemanden, der dich in eine Schublade steckt", weiß Reinke. Auch seine Kleidung bedeckt einen vollständig tätowierten Körper, ein sogenannter "Body-Suite".

"Hier im Westen ist das kein Problem", sagt Reinke. In Japan sei es hingegen oft eine Frage der Ehre, ob man ein Badehaus mit einem "Body-Suite" betreten möchte. Es gibt dort noch viele Stimmen, die der Ansicht sind, dass die Keimzelle des Irezumi das Gefängnis ist. Und weil es in Asien ein großes Thema ist, vor der Gemeinschaft das Gesicht zu wahren, sei das ein heißes Eisen.

Reinke ist nun ganz in seinem Atem, während er den jungen Mann tätowiert. Alles ist Bewusstheit. Geschult durch die tägliche Meditation. Tiere, Pflanzen und übersinnliche Wesen aus der mystischen Sagenwelt sollen ihrem Träger Kraft und Richtung im Leben geben. Ein Koi steht zum Beispiel für Wohlstand, Fleiß und viele Kinder; der dreibeinige Frosch für die Kohle, die man für das gute Leben braucht.

Nichts bleibt dem Zufall überlassen. Ruhige Charaktere bekommen meistens ein Motiv, das für Stärke steht. Ein Samurai mit dem abgetrennten Kopf seines Gegners zum Beispiel. Lebhafte Persönlichkeiten bekommen dagegen eher Blumiges gestochen. Einmal sei ein Biker in sein Studio gekommen, weil er einen Drachen mit einer Sonnenbrille als Körperschmuck haben wollte. Er habe ihn wieder weggeschickt. "Ich habe schon oft Nein sagen müssen", sagt Horikitsune, der sich den spirituellen Werten seiner Kunst verpflichtet fühlt. "Ich kann mir nichts aus den Fingern saugen."

Zu seinen Kunden gehören Ärzte, Handwerker, Studenten und Rockstars. In dem kleinen Studio legt man das Ego an der Garderobe ab. Mischa (36) arbeitet bei einer Computerfirma in Zürich. Als er in einem japanischen Film zum ersten Mal einen "Bodysuite" sah, habe es klick gemacht. "Seit 2003 habe ich mich von den Füßen nach oben gearbeitet." Mischa hat sich für die traditionelle Prozedur mit dem "Tebori", einem langen Stab, entschieden. "Wenn schon, dann richtig", meint der Liebhaber harter Rockmusik.

Mischa hat sich bis auf die Socken ausgezogen und auf die Matte zu Füßen der Samurai-Rüstung gelegt. Reinke trägt seinen schwarzen Kimono. Er beugt sich über seinen Klienten und trägt mit schnellen, kraftvollen Bewegungen einen Krieger mit blutendem Schwert auf dem Rücken auf. Stunden vergehen.

Was mir auf den ersten Blick eher brutal erscheint, ist in Wahrheit eine eher entspannte Angelegenheit. Es heißt sogar, dass die Sitzung mit dem Tebori viel weniger Schmerzen bereitet als eine mit einer Maschine. Und auch Mischa bestätigt: "Tut kaum weh." Frieren und kurze Fieberschübe könnten vorkommen. Mehr nicht. Trotzdem wird Mischa heute im Gästezimmer übernachten. Sicher ist sicher.

Manches von dem, was ihm seine Kunden erzählen, erscheint Reinke wie eine Parabel auf sein eigenes Leben. Man sagt, es brauche nur drei Sekunden, um eine lebensverändernde Entscheidung zu treffen. Reinke hätte in die Fußstapfen seines Vaters treten und Chirurg werden können. Das kam aber genauso wenig in Frage, wie all die anderen Leben, die er vorher leben musste. Seine magischen drei Sekunden wurden ihm im Studio von Horiyoshi III geschenkt. "Hat dir Irezumi die Freiheit gebracht, nach der du gesucht hast?", möchte ich am Ende des Tages von ihm wissen. "So ist es", entgegnet Reinke. "Nach Japan zu meinem Meister zu gehen, war die beste Entscheidung meines Lebens".