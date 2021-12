Von Daniel Schottmüller

Wenn Fritz Meinecke damit aufhört, sich für seine Erfolge beim Biwakbauen, Schnitzen oder Beerensammeln zu loben, dann stimmt etwas nicht. Mit dunkel umrandeten Augen und ungewohnt gequältem Gesichtsausdruck blickt der Survival-Experte in die Kamera und sieht zum ersten Mal fast bemitleidenswert aus: "Heute ist auf jeden Fall das Gefühl Einsamkeit sehr präsent." Zumindest mit dieser Einschätzung ist der Mann mit dem roten Vollbart nicht alleine. Einige Meilen entfernt geht es Fabio Schäfer ganz ähnlich. Auch ihm machen weniger die Kälte, der Hunger oder die Bärenspuren neben seiner Höhle zu schaffen als die Isolation. Seit dreizehneinhalb Jahren sei er mit seiner Frau zusammen, erzählt der von Tattoos übersäte Actionsportler. "Aber so lange keinen Kontakt zu ihr – das hatte ich bis jetzt noch nie", sagt er und blickt in die Lagerfeuer-Flammen.

Es ist der vierte Tag bei "7 vs. Wild", einer Serie, die dokumentiert, wie sich sieben Teilnehmer eine Woche lang in der Einöde Skandinaviens durchschlagen. Ende des Jahres soll die 16. und letzte Episode auf Youtube gezeigt werden, aber schon jetzt sind die meist um die 40-minütigen Videos von den Nutzern der Plattform mehr als 30 Millionen Mal abgerufen worden. Damit liegen die Episoden vor den Einschaltquoten aufwendig produzierter Unterhaltungssendungen, wie man sie aus dem Privatfernsehen kennt. Und: Im Gegensatz zu "Das Supertalent" oder "The Masked Singer", kommt "7 vs. Wild" ohne Kameramänner, Beleuchter, Tontechniker, Masken- und Kostümbildner aus. Denn die Teilnehmer filmen sich selbst.

Hintergrund DIE SPIELREGELN Sieben Teilnehmer mit unterschiedlicher Erfahrung in den Bereichen Camping und Outdoor werden in Schweden an einem See ausgesetzt und haben dort jeweils eine Fläche von etwa einem Quadratkilometer zur Verfügung. Abgesehen von ihrer Kleidung, dürfen sie bis zu sieben [+] Lesen Sie mehr DIE SPIELREGELN Sieben Teilnehmer mit unterschiedlicher Erfahrung in den Bereichen Camping und Outdoor werden in Schweden an einem See ausgesetzt und haben dort jeweils eine Fläche von etwa einem Quadratkilometer zur Verfügung. Abgesehen von ihrer Kleidung, dürfen sie bis zu sieben Gegenstände ihrer Wahl mitnehmen. Außerdem wird den Teilnehmern ein Erste-Hilfe-Set und Filmequipment bereitgestellt. Ziel ist es, sich eine Woche lang in völliger Isolation in der Wildnis zurechtzufinden. Zudem können die Teilnehmer über die Erfüllung von Tagesaufgaben Punkte sammeln. Wer hier am besten abschneidet, gewinnt 10.000 Euro für einen wohltätigen Zweck seiner Wahl.

Tatsächlich bilden ihre kleinen Go-Pro-Kameras, Notfall-Telefon und Erste-Hilfe-Set das Bonusmaterial. Ansonsten dürfen die jungen Männer jeweils nur sieben selbstgewählte Gegenstände in ihre Seesäcke packen, bevor sie, jeder für sich, in der Wildnis ausgesetzt werden. Viel mehr als Messer, Feuerzeug, Schlafsack und Topf sind da nicht drin. Die meisten haben sich noch für eine Plane gegen Wind und Regen entschieden. Bei der Sinnhaftigkeit von Angelhaken, Schnüren, Sägen oder Zahnpasta gehen die Meinungen der Teilnehmer allerdings schon auseinander.

Aber wer hat Bock, sieben Tage und Nächte in einem Gebiet auszuharren, in dem sich höchstens Stechmücken, im schlimmsten Fall sogar Schwarzbären und Wölfe tummeln? Die Antwort: Youtuber. Fabio Schäfer, Fritz Meinecke, Martin "Survival Mattin" Rudloff, David Henrichs, Niklas Röder, Pascal Bommert und Christian Nosty erfreuen ihre Follower regelmäßig mit selbstgedrehten Videos zu den Themen Outdoor und Survival. Und auch wenn sie auf den Seiten der Tageszeitungen und Sofas der TV-Talkshows selten Platz eingeräumt bekommen, haben sie eine nicht zu unterschätzende Anhängerschaft. Der eingangs erwähnte Fritz Meinecke zum Beispiel unterhält mit seinen Videos um die 1,7 Millionen Fans. Er hat damit sogar mehr Abonnenten als CDU-Schreck Rezo – und mit jeder neuen Episode "7 vs. Wild" dürften weitere dazukommen.

Gar nicht so verwunderlich: Eine im September veröffentlichte Langzeitstudie von ARD und ZDF zeigt, dass die Mehrheit der 14- bis 40-Jährigen bereits deutlich mehr Zeit mit Internetvideos verbringt als vor dem Fernseher. Besonders bei den 14- bis 29-Jährigen steht Youtube hoch im Kurs. Laut Google geben 70 Prozent der jugendlichen Abonnenten an, dass sie Youtubern stärker vertrauen als klassischen Prominenten aus Film und TV. Ein Authentizitätsbonus, den Konzerne längst erkannt haben. 2019 hat die deutsche Werbebranche 42 Prozent ihres Gesamtbudget für Influencer-Marketing ausgegeben – Tendenz steigend.

Zugegeben, für die Altersgruppe über 40 mag es nicht immer so offensichtlich sein, warum junge Leute ihren Vorbildern auf Youtube, Instagram und TikTok so gerne beim Smoothie-Anrühren, Computerspiele-Zocken oder – besonders bizarr – dem Auspacken von Paketen zuschauen.

Ole Nymoen und Wolfgang M. Schmitt, Autoren des Buchs "Influencer – Die Ideologie der Werbekörper", beschreiben die Inhalte der Influencer so: "Wir sehen Menschen, die aufwachen, frühstücken, sich schminken, rasieren, Sport machen, etwas kochen, sich eincremen, sich sonnen, sich frisieren, zwischendurch ruhen, wieder kochen, wieder essen, sich abschminken, zu Bett gehen." Das vernichtende Urteil der Autoren: "Nie sind die angeblich kreativen Netzinhalte mit einem Gedanken versehen (...) Sosehr man sich auch konzentriert, nichts bleibt im Gedächtnis." Aber muss das so sein? An dieser Stelle wird es Zeit, in die schwedische Einöde zurückzukehren.

Ja, auch die Teilnehmer von "7 vs. Wild" sind Multiplikatoren, die ihre Präsenz und ihr Ansehen in sozialen Netzwerken nutzen, um Produkte oder Lebensstile zu bewerben – also der Definition nach Influencer. Was sie aber von den Kylie Jenners dieser Welt unterscheidet, ist, dass sie dabei ein reales Risiko eingehen. Und gerade weil ihr Alltag in der Wildnis nur sehr bedingt berechen- und aufhübschbar ist, fühlt sich der Zuschauer von den Erlebnissen der sieben Wilden gepackt. Klar, auch die Survival-Woche hat Tage, an denen sich die Teilnehmer – allen voran der tiefenentspannte Chris – in ihre Unterschlupfe verkriechen und warten, dass sich der Regen verzieht. Der Kampf ums Überleben bleibt aber auch in diesen Phasen scheinbarer Langeweile präsent.

Das unterscheidet "7 vs. Wild" übrigens auch von den Sendungen eines Fernseh-Abenteurers wie Bear Grylls: Es wird nichts inszeniert. Wenn ein unterkühlter Fabio sich kaum noch auf den Beinen halten kann, dann hat sich das kein Drehbuchautor vorher ausgedacht. Und wenn der "Survival Mattin" von Heimweh geschüttelt, fluchend in Tränen ausbricht, weiß man, dass kein Produktionsassistent hinter der Kamera darauf wartet, ihm ein Taschentuch zu reichen. Die auf Social Media viel gepriesene Authentizität erfüllt bei "7 vs. Wild" damit endlich eine dramaturgische Funktion. Sie sorgt für etwas, was man schon gar nicht mehr mit Youtubern, TikTokern oder Instagramern assoziiert hätte: Spannung.

Haben die Protagonisten der Youtube-Serie ihr Medium damit von seiner Oberflächlichkeit befreit? Na ja ... Das In-die-Kamera-Kommentieren des eigenen Alltags bleibt dann doch eine eher narzisstische Domäne. Das ist bei "Bibis Beauty Palace" nicht anders als bei den vor Dreck triefenden Robinsons im schwedischen Morast.

Und so sind die Sieben seit ihrer Rückkehr in die Zivilisation vornehmlich damit beschäftigt, sich selbst dabei zu filmen, wie sie die einzelnen Episoden betrachten und bewerten. Gerade Fritz Meinecke genießt diese Art der Nabelschau. Sein Kommentar zu dem Moment, in dem er zugibt, dass selbst er, der sonst alles "geil" findet, sich nach vier Tagen einsam gefühlt hat: "Hätte ich die volle Nahrung, wäre die Isolation nicht so schlimm gewesen, überhaupt nicht." Um dann nach einer Pause nachzuschieben: "definitiv nicht!" Ja, das mag vielleicht authentisch sein, sympathisch ist es deshalb noch nicht.