Von Steffen Rüth

Howard, "Auf Happy Christmas" klingen Sie ausgesprochen beseelt und feierlich. Wann mussten Sie sich dafür in Weihnachtslaune bringen?

Carpendale: Mitten im Sommer, im Juli. Aber das ist mir nicht schwergefallen, denn ich habe mit diesem Album ein ganz großes Ziel verfolgt.

Welches denn?

Bei einer Weihnachtsplatte hast du eine große Verantwortung. Du willst die Nummern so interpretieren, dass sie etwas Neues, etwas Außergewöhnliches ergeben. Schließlich gibt es schon tausend Weihnachtsalben. Das Royal Philharmonic Orchestra spielt die Arrangements so, wie ich es noch nie gehört habe. Und auch mit meinem Gesang bin ich glücklich – obwohl ich mich bei den Aufnahmen ganz schön unter Druck gesetzt habe.

Warum?

"Happy Christmas" soll nicht nur ein Jahr lang aktuell sein. Ich wünsche mir, dass dieses Album Jahr für Jahr in den Familien gespielt wird. Dass es im Hintergrund läuft, wenn Menschen zusammenkommen. Dass es vielleicht so etwas wie ein Klassiker wird. Ich würde heute jedenfalls keinen Ton mehr an "Happy Christmas" ändern wollen. Die Stimmung im Moment ist insgesamt nicht wahnsinnig gut. Es wäre schade, wenn ich ein rein melancholisches Album gemacht hätte. Es geht mir schon auch um ein bisschen Fröhlichkeit.

Sind Sie selbst denn ganz manierlich durch 2021 gekommen?

Es fällt mir schwer, darüber zu sprechen, denn meine Familie gehörte eher zu denen, die Glück hatten. Es gefällt mir nicht zu sagen "Ich habe sehr unter der Situation gelitten", da Millionen von Menschen weit mehr gelitten haben als ich. Trotzdem muss ich sagen, dass ich mir diesen späten Zeitpunkt meiner Karriere wirklich nicht so vorgestellt habe. Alle paar Monate mussten wir die Konzerte verschieben, momentan habe ich die gewisse Hoffnung, dass es ab Februar unter der 2G-Regel endlich klappt. Aber wir sind ja auch selbst schuld an der Situation.

Weil sich nicht alle, die können, auch impfen lassen?

Ja, natürlich. Wir haben eine Impfung, doch statt diese Impfung als großes Geschenk zu betrachten, haben wir eine Auseinandersetzung daraus gemacht. Dieser Hass gegen das Impfen, diese radikale Antistimmung, das ist schon sehr traurig. Das Impfen ist vielerorts ein politisches Thema geworden, was ein absoluter Wahnsinn ist.

Sind Sie für eine Impfpflicht?

Das ist eine sehr schwierige Entscheidung. Ich weiß es nicht. Ich hätte gehofft, dass eine Pflicht nicht nötig gewesen wäre. Mir wäre es schon lieber, man macht das freiwillig. Andererseits zermürbt einen dieses ewige Auf und Ab bei Corona, und wir sehen in anderen europäischen Ländern, dass es mit mehr Zwang ganz gut funktioniert.

Sie singen in "Heute Nacht sind alle Engel schlaflos" einen Text Ihres alten Mitstreiters Joachim Horn-Bernges, der eine deutlich mitmenschliche und empathische Botschaft hat. Sehen Sie eigentlich noch Solidarität da draußen?

Mich macht es sehr nachdenklich, wo wir heute stehen. Viele Menschen scheinen nicht mehr bereit zu sein, sich solidarisch zu verhalten. Als ich vor fünfzig Jahren nach Deutschland kam, schrieb ich meinen Eltern in einem Brief, in was für ein stabiles, durchdachtes Land ich da geraten sei. Die Deutschen machten es mir leicht, stolz darauf zu sein, in ihrem Land zu leben. Über die Jahre hat sich das verändert. Wir sind nachlässiger geworden und weniger bereit, Verantwortung zu übernehmen.

Denken Sie, dass die neue Regierung etwas reißen wird?

Das soll jetzt nicht negativ klingen, aber Deutschland ist kein Player mehr. Kein großer Spieler in der Weltpolitik. Die Zukunft dieser Welt hängt im Moment sehr in den Händen der USA. Ich schaue sehr viel amerikanisches Fernsehen, und bin in großer Sorge darüber, was dort passiert. Die ganz großen Gefahren gehen von Amerika aus. Das Land ist gespalten und Joe Biden, den ich nach wie vor für einen netten, alten Mann halte, scheint nicht die Kraft und die Macht zu haben, um Probleme zu lösen.

In der Fanbox von "Happy Christmas" sind auch vier Plätzchenbackformen enthalten. Backen Sie selbst auch?

Ob ich was?

Backen.

Wie geht das denn? (lacht) Nein, ich habe noch nie gebacken. Meine Frau Donnice schmeißt mich immer aus der Küche.

Sie scheinen darüber nicht traurig zu sein?

Nein. Wir sind seit 41 Jahren zusammen und haben unseren Weg gefunden. Donnice würde an dieser Stelle sagen "Wenn Howard in der Küche ist, habe ich das Gefühl, ich komme zu nichts." (lacht)

Singen Sie wenigstens unterm Baum?

Also, ich werde mir sicherlich mein Santa-Claus-Kostüm anziehen und Mads ein bisschen bespaßen.

Ihr Enkel ist drei. Meinen Sie, das funktioniert noch?

Irgendwann wird er merken, wer Santa in Wirklichkeit ist.