Von Markus Tschiedert

Heidelberg. Bisher hatte sich Michael Fassbender (42) stets geweigert, Interviews auf Deutsch zu führen. Diesmal hat er sich getraut - und abgesehen von seinem sympathischen irischen Akzent gelang ihm das auch ganz ausgezeichnet.

Warum? Weil der Schauspieler, der seine Jugend im Südwesten Irlands verbrachte (seine Mutter ist Irin), gebürtiger Heidelberger ist (sein Vater ist Deutscher). Dann wird aber doch wieder schnell auf Englisch umgeschaltet, denn das Gespräch zum neuen Marvel-Film "X-Men: Dark Phoenix" ist schließlich zeitlich auf 20 Minuten limitiert ...

Zum vierten Mal spielt Michael Fassbender den Mutanten Magneto, die Rolle also, mit der ihm 2011 nach Filmen wie "Inglourious Basterds", "Shame" und "Jane Eyre" der endgültige Durchbruch gelang. Im Berliner Hotel Soho House gab der Hollywood-Star jetzt Einblicke in seine Arbeit, sein Leben und eine durchaus gefährliche Leidenschaft.

Herr Fassbender, können wir das Interview auch auf Deutsch führen?

Ja, wir können es probieren. Ich weiß aber nicht wie weit wir kommen. Nicht, dass Sie einen Narren aus mir machen wollen (lacht).

Natürlich nicht! Aber hatten Sie nicht sowieso mal angedeutet, in Deutschland gerne mal am Theater oder beim Film arbeiten zu wollen?

Nein, es ist noch nicht dabei herausgekommen. Ich würde das gern einen Tag lang machen, aber ich weiß noch nicht, ob es dieses Jahr aufs nächste Jahr passiert. Hoffentlich kann ich es machen. Mehr kann ich noch nicht sagen.

Na gut, wir quälen Sie nicht länger und reden jetzt Englisch weiter. Wenn Sie wie jetzt in Deutschland sind, nehmen Sie sich dann auch Zeit, ein bisschen länger zu bleiben?

Ich freue mich immer wieder, in Berlin zu sein, auch wenn ich die meiste Zeit im Hotel sein muss. Wir hatten gerade eine kleine Autotour zu einem Fotoshooting an der Spree. Da konnte ich mich ein bisschen umschauen, was mir sehr gefallen hat.

Hintergrund BIOGRAFIE Name: Michael Fassbender Geboren als Sohn eines deutschen Vaters und einer irischen Mutter am 2. April 1977 in Heidelberg, aufgewachsen in Killarney im Südwesten Irlands.

Karriere: 2001 erste größere Rolle in der Fernsehserie "Band of Brothers", danach wiederkehrende Gastrolle in "Murphy’s Law". [+] Lesen Sie mehr BIOGRAFIE Name: Michael Fassbender Geboren als Sohn eines deutschen Vaters und einer irischen Mutter am 2. April 1977 in Heidelberg, aufgewachsen in Killarney im Südwesten Irlands.

Karriere: 2001 erste größere Rolle in der Fernsehserie "Band of Brothers", danach wiederkehrende Gastrolle in "Murphy’s Law". Erste Hauptrolle 2008 in Steve McQueens Drama "Hunger", für die Fassbender als bester Darsteller für den Europäischen Filmpreis nominiert wurde. Bekannt wurde er durch die Rolle des Lieutenant Archie Hicox in Quentin Tarantinos Film "Inglourious Basterds" (2009). 2010 folgten Rollen in Filmen wie "Jonah Hex", "Jane Eyre" und "X-Men: Erste Entscheidung". 2014 übernahm er in der Comicverfilmung "X-Men: Zukunft ist Vergangenheit" wieder die Rolle des Mutanten Magneto, 2015 spielte er den Macbeth in der gleichnamigen Realverfilmung der Shakespeare-Tragödie. Neuestes Projekt: "Dark Phoenix" aus der "X-Men"-Reihe (2019).

Auszeichnungen: Fassbender ist bereits zweimal für den Oscar nominiert worden: Für seine Rolle als Edwin Epps im britischen Kinofilm "12 Years a Slave" (2013) von Steve McQueen als bester Schauspieler und für die Titelrolle des Apple-Gründers Steve Jobs in der gleichnamigen Filmbiografie (2015) als bester Hauptdarsteller. Seine Darstellung eines Sexsüchtigen in Steve McQueens "Shame" brachte ihm 2011 zahlreiche Auszeichnungen ein, darunter der Darstellerpreis der 68. Internationalen Filmfestspiele von Venedig.

Privates: Fassbender ist mit der schwedischen Schauspielerin Alicia Vikander ("The Danish Girl") verheiratet.

[-] Weniger anzeigen

Wie sieht es mit Ihrer Geburtsstadt Heidelberg aus?

Heidelberg bedeutet mir sehr viel! Meine Großtante sowie andere Tanten und Onkel, Cousinen und Cousins leben in Baden-Württemberg. Ich war gerade erst kürzlich dort, weil ich dieses Jahr am Porsche-GT3-Cup teilnehme. Ein Rennen fand gerade am Hockenheimring statt. Ich bin also gerade öfter in Deutschland und nutze immer gerne die Gelegenheit, meine Familie zu sehen.

Und was war bisher die höchste Geschwindigkeit, die Sie erreicht haben?

Etwa 300 km/h.

Schnelles Fahren kann aber auch ganz schön gefährlich sein ...

Eine meiner frühesten Erinnerungen ist, wie mein Vater in Deutschland über die Autobahn raste. Seitdem wollte ich immer selbst fahren und konnte es gar nicht abwarten, mit 17 endlich meinen Führerschein zu kriegen, um legal Auto fahren zu dürfen.

Heißt das, Sie sind vorher schon Auto gefahren?

Zum Glück hat mich mein Vater schon früh mit dem Autofahren vertraut gemacht. Schon mit zwölf ließ er mich ans Steuer. Natürlich nur auf privaten Straßen.

Autorennen ist dennoch ein ziemlich riskantes Hobby ...

Kann sein, aber im Auto habe ich die volle Kontrolle, wenn ich am Steuer sitze. Wenn aber mein Coach eine Runde auf der Strecke fährt und ich neben ihm sitze, gefällt mir das nicht.

Sind Sie womöglich ein Kontrollfreak?

Wahrscheinlich. Mir geht es ja genauso, wenn ich als schwebender Magneto beim Dreh an Seilen hängen muss. Ich weiß, dass die besten Leute im Filmgeschäft die Verantwortung tragen. Trotzdem fühle ich mich unwohl dabei, nicht selbst die Kontrolle über die Seile zu haben.

Im fertigen Film sieht man die nicht und es sieht wirklich so aus als könnten Sie schweben ...

Um die ganze Zeit in der Luft zu bleiben, braucht es Seile, die mich halten. Aber mir ist das jedes Mal unangenehm. Ich habe das Gefühl, je älter ich werde, desto größer wird meine Höhenangst. Das fühlt sich jedes Mal an wie Surfen mit Haien. Aber solche Vorstellungen muss man am Boden lassen, wenn man da hängt. Trotzdem denke ich manchmal, wenn es zu lange dauert, ob ich mir nur ein Bein oder gleich beide brechen werde, wenn ich jetzt in die Tiefe falle.

Was bedeutet Ihnen die Rolle in "X-Men", die viel Körpereinsatz und wenig Worte verlangt?

Ich bin ganz froh darüber, wenn ich nicht viel sagen muss. Das macht meine Arbeit leichter. Grundsätzlich muss ich aber immer herausfinden, welchen Stellenwert meine Figur in einer Geschichte einnehmen wird. Besonders viele Charaktere gibt es in der neuen "X-Men"-Episode, sodass ich mich fragte, wie ich da noch reinpassen kann. Daher sehe ich mir auch stets an, wie ich Erik Lehnsherr alias Magneto beim letzten Mal gespielt habe und was ich diesmal ändern muss.

Was ist Ihrer Meinung nach diesmal anders als beim letzten Mal?

Im Gegensatz zu "X-Men: Apocalypse" scheint Magneto für sich einen Frieden gefunden zu haben. Die Mutanten leben unabhängig von den Menschen und können nach eigenen Gesetzen leben. Das kommt seiner Vorstellung von einer Koexistenz wohl am nächsten. Bis eine Freundin von ihm stirbt und sein altes Schwarz-Weiß-Denken wieder hervortritt. Er handelt wie im Alten Testament: Auge um Auge, Zahn um Zahn.

Ist es nicht der Traum eines jeden Schauspielers, eines Tages selbst Regisseur zu werden?

Das ist gar nicht so abwegig, aber das wird bestimmt noch etwas dauern. Momentan konzentriere ich mich aufs Autorennen. Das erfordert viel Energie, Praxis und Zeit. Ich weiß, wenn ich selbst einen Film inszenieren würde, müsste ich das gleiche Engagement auffahren wollen. Ich rechne zwei Jahre dafür. Vielleicht nehme ich mir das als Nächstes vor. Mal sehen.