Von Ute Teubner

Heidelberg. Nahezu zärtlich presst Matthias Kohl sie an sich, streicht sanft ihren schlanken Hals entlang, begutachtet liebevoll ihre Wölbungen, ihren dunklen, matt glänzenden Teint ... Und dann erst dieser feurige Klang! Ja, der Mann hat eine Passion. Und die gilt seinen Violinen. Doch auch Bratschen und Celli müssen bei ihm nicht die zweite Geige spielen. Seit gut 25 Jahren sieht der Geigenbaumeister in seiner Heidelberger Altstadt-Werkstatt viele Streichinstrumente kommen und gehen. Große, kleine, dicke, dünne, warm-sonor oder eher metallisch-scharf klingende. Manchmal sind es auch historische deutsche Violinen aus der Barockzeit, die der 55-Jährige zu Gesicht bekommt. Und dann schaut er ganz genau hin: denn seine Sammelleidenschaft gilt den Musikinstrumenten der kurpfälzischen Hofmusik – den kostbaren Klangkörpern also, die einst im von Kurfürst Carl Philipp von der Pfalz ab 1720 errichteten Mannheimer Schloss nicht nur gespielt, sondern auch gebaut wurden.

Geigenbauer Matthias Kohl in seiner Heidelberger Werkstatt. Hier begutachtet er eine Bratsche von Nicolaus Langer, die vor rund 200 Jahren gebaut wurde. Foto: Peter Dorn

Die "Mannheimer Schule", erläutert Matthias Kohl, sei ja international ein fester Begriff. Salopp formuliert: "Das war im 18. Jahrhundert der musikalische Top-Laden schlechthin." Begründet von Johann Stamitz, prägte sie mit entscheidenden Neuerungen in der Orchestermusik grundlegende Stilelemente der Wiener Klassik. Insbesondere unter dem kunstsinnigen Fürsten Carl Theodor, der 1742 die Regentschaft übernahm, erlebte die Kurpfalz eine Blütezeit. Er verpflichtete die besten Instrumentalvirtuosen und Komponisten für sein Orchester. Gratifikationssysteme und Mäzenatentum bescherten den Hofmusikern eine gesicherte Existenz; begabten Schülern wurde kostenlos Unterricht erteilt, sodass sich das Hoforchester ab 1770 ausschließlich aus dem eigenen Nachwuchs rekrutierte. In Mannheim spielte damals "das berühmteste Orchester der Welt", erzählt Kohl. "Tolle Musik, tolle Streichinstrumente – nur: Wo sind sie geblieben und wer hat sie gebaut?"

Diese Frage treibt den Geigenbauer um. Vor über zwei Jahrzehnten fing er an, in detektivischer Feinarbeit den Verbleib der Hofinstrumente ausfindig zu machen, die es teilweise sogar bis ins Metropolitan Museum of Art nach New York verschlagen hatte. Er reiste innerhalb Deutschlands und Europas, etwa nach Österreich, Italien oder Frankreich, suchte systematisch in den Beständen von Sammlungen und Museen, steigerte bei internationalen Auktionen mit. Eine Odyssee. Warum? "Ich wollte die Bedeutung dieser Mannheimer Instrumente sichtbar und hörbar machen, von denen nur noch wenige im Originalzustand erhalten sind", lautet die schlichte Antwort.

Löwenkopf statt Schnecke am Cello von Joachim Tielke. Foto: Ute Teubner

Das erste historische Hofinstrument wurde direkt zu Matthias Kohl in besagte Altstadt-Werkstatt getragen: Der auf 1778 datierte Originalzettel im Korpus der Geige wies Mathias Gülich als Erbauer aus. Gülich war einst – neben seinem Lehrer Jacob Rauch und Nicolaus Langer – der zweite der insgesamt drei Mannheimer "Hofgeigenmacher", ein Titel, der lebenslänglich verliehen wurde. Eine weitere Gülich-Geige konnte Kohl "auf einer Autobahnraststätte in Bayern" in Augenschein nehmen – und für echt befinden. Auch, wenn der Heidelberger Geigenbauer keine Details nennt: Langweilig wurde es ihm im Zuge seiner Recherche sicher nicht.

Die sogenannte "Cramer-Violine" von 1759 ersteigerte er telefonisch in London. Sie ist das dritte von Mathias Gülich angefertigte Instrument der Sammlung und wurde ganz offensichtlich "sehr intensiv viele Stunden am Tag über viele Jahre hinweg von ein- und demselben Musiker gespielt", wie Kohls Spurensuche ergab. Die "überragenden Klang- und Spieleigenschaften" des Instruments legten es nahe, einen herausragenden Solisten als ursprünglichen Eigentümer anzunehmen.

Und ein solcher war Wilhelm Cramer in der Tat – damals, unter Carl-Theodors Ägide, "der Top-Geiger", international renommiert. Als Sohn des Hofviolinisten Jacob Cramer wurde Wilhelm schon im Alter von zehn Jahren in die berühmte Hofkapelle aufgenommen. Drei Jahre später fertigte Mathias Gülich die "Cramer-Geige", die der hochbegabte Virtuose vermutlich seit seiner Jugend spielte. Zusammen mit den Stamitz-Brüdern zählte er zu den begabtesten Zöglingen der "Mannheimer Schule". Am Hofe ein Star unter Stars. Ein David Garrett umgeben von Gidon Kremer, Joshua Bell und Anne-Sophie Mutter. (Wobei: Frauen gab es damals im Orchester ja gar nicht.) Weshalb das Geigen-Genie dann auch klammheimlich nach London ging, um dort seine Solo-Karriere fortzusetzen – und das kurfürstliche Gehalt einfach weiterkassierte ...

Porträt des Ausnahmegeigers Wilhelm Cramer aus dem Jahr 1794. Links die von ihm gespielte und von Mathias Gülich 1759 in Mannheim erbaute Geige. Fotos: NPG/Teubner

Insgesamt acht Streichinstrumente der kurpfälzischen Hofinstrumentenmacher Rauch, Gülich und Langer konnte Geigenbaumeister Kohl bis heute zusammentragen. Handwerklich und stilistisch von besonders hoher Qualität sind dabei die drei Instrumente des aus Trauchgau bei Füssen stammenden Jacob Rauch, der als ältester nachweisbarer Geigenbauer Mannheims gilt und über 40 Jahre lang sein Handwerk am kurpfälzischen Hof ausübte. Trotz falscher Zettel im Korpus, die sich auf den Tiroler Geigenbauer Jakob Stainer bezogen, an dem sich Rauch orientierte, erkannte Matthias Kohl die wahre Herkunft der Instrumente. Eine wichtige Rolle spielten stilkundliche Vergleiche: Wie genau sind die Schneckenwindungen geformt? Welche Farbgebungen gibt es bei der Lackierung? Vergleiche man mehrere Instrumente ein und desselben Geigenbauers, so könne dessen Stil und "das Gefüge einer Geige" erfasst werden, erklärt der Experte.

Zwei weitere Streichinstrumente mit geschnitztem Löwenkopf wurden zwar nicht in Mannheim gebaut, dort aber von Hofmusikern gespielt: neben einer Ebner-Geige ein von Matthias Kohl aus Skandinavien zurückerworbenes Cello, das der berühmte Instrumentenbauer Joachim Tielke um 1700 in Hamburg angefertigt hat. Jetzt ist es wieder – zusammen mit den anderen neun originalen Hofinstrumenten – ins Mannheimer Barockschloss zurückgekehrt. "Da Carl-Theodor selbst Cello spielte, dachte ich, ich stelle ihm den Tielke ins Schloss", sagt Kohl. Das scheint der Kurfürst bemerkt zu haben, berichtet der Geigenbauer: "Immer, wenn ich seither an seiner Statue vorbeikomme, zwinkert er mir zu!"

Matthias Kohl hat die Originalinstrumente als Leihgabe den Staatlichen Schlössern und Gärten Baden-Württemberg zur Verfügung gestellt. Allesamt sind sie frisch restauriert und nach historischen Gesichtspunkten zurückgebaut, um einen nahezu authentischen Höreindruck des 18. Jahrhunderts erlebbar zu machen. "Jetzt haben sie ein großes Klangvolumen, einen Mordswumms", ist Leihgeber Matthias Kohl begeistert. Und eigentlich gab es ja auch die Idee, Originalkompositionen der Mannheimer Schule auf den Originalinstrumenten der Mannheimer Hofinstrumentenmacher am Originalschauplatz zu Gehör zu bringen – im Rittersaal des Schlosses, in dem damals musikalische Gesellschaftsabende und Akademien stattfanden. Um solche Konzerte aufführen zu können, fehlt es jedoch noch an der Finanzierung.

Gleichwohl haben die zehn historischen Streichinstrumente inzwischen ihren festen Platz im Barockschloss Mannheim gefunden. Und zwar im ehemaligen Trabantensaal, direkt neben dem festlichen Rittersaal. Hier, im kurfürstlichen Appartement im Mittelbau des Schlosses, hat Dr. Uta Coburger, die für das Schloss zuständige Konservatorin, in den letzten Monaten einen eigenen Hofmusikraum eingerichtet, der kurz vor der Fertigstellung steht. Die Gestalter des Stuttgarter Architektur- und Designbüros "Space4" haben ganze Arbeit geleistet. Uta Coburger schwärmt: "Die Themen werden spielerisch dargestellt und lebendig aufbereitet." Und: "Mit dem Hofmusikraum wird das Musikerbe Mannheims jetzt entsprechend dargestellt."

Medienstationen informieren über die Anfänge und Blüte der kurfürstlichen Hofmusik, über die Musiker und deren Mäzene – und über Mozart, der unzählige Briefe an den Vater mit der Bitte schrieb, noch länger in Mannheim bleiben zu dürfen. Möbel im Stil des 18. Jahrhunderts bieten Platz, um wie in einem Hofkonzert die Musik zu genießen. Eine Annäherung an das originale Barock-Interieur, an eine prunkvolle Epoche, an ein Lebensgefühl. Kaum Vitrinen, keine Tafeln. Stattdessen ein Notenständer, der als Textträger fungiert. "Alles andere als typisch museal", urteilt Uta Coburger. Vielmehr ein Erlebnis.

Der neue Hofmusikraum in der Beletage des Schlosses repräsentiert nicht nur die glanzvolle Epoche der kurpfälzischen Hofkapelle – er lädt seine (künftigen) Besucher ein, auf Zeitreise ins "Goldene Zeitalter" der Kurpfalz zu gehen: zu den Kurfürsten Carl Philipp und Carl Theodor und zu Kurfürstin Elisabeth Augusta, zu Johann Stamitz, Wilhelm Cramer und Wolfgang Amadeus Mozart. "Die Instrumente beflügeln unsere Fantasie", sagt Geigenbaumeister Matthias Kohl. "Man teilt mit ihnen den Klang von damals und die Lebensfreude, sie wurden bei Festen und in der Kirche gespielt, in Kammermusik und Oper." Rauschende Bälle, Galaveranstaltungen – im Mannheimer Schloss herrschte nicht selten Riesentrubel. Die Residenz wurde zum "Opernhotspot in Europa", so Coburger. Aus allen Ländern kamen Gäste mit Rang und Namen.

Wie aber lebten die Instrumentenmacher, die vor 200 bis 250 Jahren denselben Beruf ausübten, wie Matthias Kohl heute? "Die hatten damals nicht so ein freies Leben", meint der Heidelberger Geigenbauer. Als Handwerker mussten sie einer Zunft angehören. Eine weitere Abhängigkeit ergab sich, wenn sie sich wie Rauch, Gülich und Langer in den Dienst eines Fürsten stellten, um dessen Schutz zu genießen. Nach dem Wegzug Carl Theodors und seines Hofes nach München 1778 änderten sich die Lebensumstände in Mannheim zudem dramatisch. So bezeichnet sich Mathias Gülich, Vater dreier Kinder, in einem Bittschreiben von 1782 als ein "von allen Mitteln entblößter Mann". Seine letzte Zuflucht findet der Erbauer der virtuosen Cramer-Meistergeige wiederum in einer von Carl Theodor gestifteten Einrichtung – dem Spital für verarmte und kranke Hofbedienstete.