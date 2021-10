Von Christian Satorius

Esskastanie ist nicht gleich Esskastanie. Es gibt eine ganze Reihe unterschiedlicher Sorten und Qualitäten, die sich zum Teil deutlich im Geschmack unterscheiden. Eine genaueres Hinschauen lohnt sich also durchaus, denn richtig zubereitete Maronen sind ein echter kulinarischer Geheimtipp, der obendrein auch noch gesund ist.

Esskastanien enthalten mit rund 40 Prozent viele Kohlenhydrate und im Gegensatz zu anderen Nüssen fast gar kein Fett (etwa zwei Prozent). Sie sind reich an Phosphor, Kalium und Linolsäure. 100 Gramm der frischen Kastanien haben 200 Kilokalorien und beinhalten 25 Gramm Stärke, bis zu fünf Gramm Proteine sowie rund fünf Gramm Zucker. Zudem sind sie glutenfrei und somit für Allergiker geeignet. In der Küche werden die Edelkastanien gerade erst wiederentdeckt, lange Zeit kannte man sie nur noch vom Weihnachtsmarkt.

Das war früher einmal ganz anders. Edelkastanien waren in der Antike und später auch im Mittelalter hoch geschätzt, und das nicht nur beim Adel oder den Besserbetuchten mit geschultem Gaumen. In manchen Regionen sicherten sie das Überleben der Menschen bei Ernteausfällen und Hungersnöten, und die gab es früher zuhauf. Kein Wunder also, dass die Esskastanien im Laufe der Zeit in den Ruf eines Arme-Leute-Essens kamen.

Ihrer Beliebtheit schadete das zunächst allerdings kaum. Die nahm erst spürbar ab, als die Kartoffeln sie ab dem 18. Jahrhundert mehr und mehr verdrängten und später auch die Getreideernten immer zuverlässiger eingebracht werden konnten. Pflanzenkrankheiten, wie die Tintenkrankheit und der 1938 aus Amerika nach Europa eingeschleppte Kastanienrindenkrebs sorgten ebenfalls dafür, dass die Esskastanien immer mehr aus den Küchen verschwanden – bis jetzt, denn in neuerer Zeit sind die Esskastanien zu einer Art kulinarischem Geheimtipp für die kalte Jahreszeit avanciert.

Aber Kastanie ist nicht gleich Kastanie. Zuerst einmal müssen die hiesigen Esskastanien von den ungenießbaren Rosskastanien unterschieden werden, die ebenfalls hierzulande wachsen. Was nicht wirklich schwer ist. So sind die Blätter der hiesigen Esskastanien, die botanisch korrekt eigentlich "Edelkastanien" (Castanea sativa) heißen, im Gegensatz zu den eher tropfenförmigen Blättern der Gewöhnlichen Rosskastanie (Aesculus hippocastanum) deutlich langgezogener. Noch einfacher lassen sich die verschiedenen Arten an den Stacheln der Fruchtbecher unterscheiden. Die Früchte der Edelkastanien, also die eigentlichen Esskastanien, wachsen in Fruchtbechern heran, die eine Vielzahl sehr feiner Stacheln aufweisen, ganz im Gegensatz zu den groben vereinzelten Stacheln der Fruchtbecher der Gewöhnlichen Rosskastanie.

Aber auch Esskastanie ist nicht gleich Esskastanie. Die besonders großen Esskastanien, vornehmlich aus Italien, Frankreich, Spanien, Griechenland und der Türkei, werden auch gerne als "Maronen" bezeichnet, wobei das Wort nicht einheitlich verwendet wird. In der Regel handelt es sich hier um spezielle, weitergezüchtete Sorten mit einem intensiven und süßlichen Aroma. Sogenannte Dauermaronen, die sich über Monate hinweg lagern lassen, sind ebenfalls aromatischer und süßlicher im Geschmack. Sie werden bei der Ernte besonders pfleglich behandelt und mit der Hand vom Baum gepflückt. Selbstverständlich können Esskastanien heutzutage auch im Handel erworben werden, wo sie teilweise sogar schon geschält oder vorgegart beziehungsweise in Dosen und Gläser eingemacht angeboten werden.

Herbstliche Delikatesse: Maronen lassen sich besser schälen, wenn man die Schale vor dem Garen kreuzweise einritzt. Foto: dpa

Beim Kauf frischer Maronen und vor allem beim Selbersammeln von Esskastanien sollte darauf geachtet werden, dass die Nüsse schön glatt und glänzend aussehen. Eingeschrumpelte oder gar mit kleinen Insektenlöchern versehene Exemplare sind ungeeignet. Wer ganz auf Nummer sicher gehen möchte, kann die Esskastanien zu Hause in kaltes Wasser geben. Nur diejenigen Nüsse, die untergehen und nicht aufschwimmen, werden dann in der Küche weiterverwendet. Sie eignen sich mit ihrem unverwechselbaren Geschmack hervorragend als Beilage zu Wildgerichten oder auch als Bereicherung von Salaten. Gehaltvolle Suppen, Pürees und Saucen profitieren ebenso wie Süßspeisen, ja sogar Liköre, von ihrem ganz speziellen süßlichen und nussigen Aroma.

Als außergewöhnlicher und gesunder Snack für die kalte Jahreszeit lassen sie sich ganz einfach selber rösten. Dazu werden die Maronen an ihrer spitzen Seite kreuzförmig eingeschnitten, damit sie im Backofen nicht unkontrolliert aufplatzen können. Dann kommen sie bei 200 Grad Celsius (Umluft: 175 Grad Celsius) in den vorgeheizten Backofen und werden dort 20 bis 30 Minuten lang geröstet. Ein feuerfestes Schälchen mit Wasser verhindert, dass die Esskastanien im Backofen zu sehr austrocknen. Fertig geröstet sind sie, wenn sich die Spitzen der eingeschnittenen Schalen leicht nach oben wölben. Vor dem Verzehr müssen nur noch die Schalen und die darunter liegenden Häutchen entfernt werden. Guten Appetit!