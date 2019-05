Von Julie Dutkoskwi

Immer mehr Paare möchten statt in einer Kirche im Freien heiraten. Durch die Zeremonie soll dann, statt eines Pfarrers, ein Trauredner führen. Eine von ihnen ist Nicole Decker-Paxton. Die 49-Jährige spricht im Interview über Höhen und Tiefen ihres Jobs und wie Brautpaare beim Eheversprechen die richtigen Worte finden.

Frau Decker-Paxton, in Ihrem Job ist Perfektionismus gefragt, baut das viel Druck auf?

Man sagt mir nach, dass ich sehr gelassen wirke. Bei meiner ersten Zeremonie war ich natürlich sehr aufgeregt, aber nach mittlerweile 200 Hochzeiten bin ich tatsächlich recht gelassen. Nervös sind an so einem Tag genug andere Menschen, da ist es meine Aufgabe, die Leute zu beruhigen.

Das ist sicher nicht immer einfach.

Ja, das ist manchmal ein Knochenjob. Wenn die Musik einsetzt und die Zeremonie beginnt, dann muss man zu 100 Prozent da sein und abliefern, auch wenn es einem vielleicht nicht so gut geht. Ich bin schließlich für die schönste Zeit am Hochzeitstag verantwortlich und das mache ich mit Herz und Leidenschaft! Mit dem Druck muss man aber auch umgehen können. Vor allem, wenn man in der Hochsaison oft gleich zwei Zeremonien an einem Tag hat.

Warum so viele?

Der Job des Trauredners ist ein Saisongeschäft. Zwischen Mai und September wollen die meisten heiraten, danach wird es stiller. Daher bin ich gerade während der Sommermonate stark gebucht.

Stoßen Sie manchmal an Ihre Grenzen?

Letztes Jahr habe ich mich auf dem Weg zu einer Trauung im Wald verfahren und bin mit den Autoreifen festgesteckt. Zum Glück fällt es mir leicht, solche Erlebnisse abzuschütteln und dann professionell durch eine Zeremonie zu führen. Mir hat keiner etwas angemerkt. Danach, im Auto, sind bei mir aber die Tränen geflossen.

Warum sind Sie freie Traurednerin geworden?

Ich suchte nach meiner Elternzeit eine zusätzliche berufliche Herausforderung. Ich wollte herausfinden, ob ich mit 20 Jahren Text- und Marketingerfahrung als freie Traurednerin durchstarten kann. Ich konnte.

Wie viele Hochzeiten begleiten Sie im Jahr? Werden es mehr?

Im Schnitt begleite ich etwa 60 Hochzeiten im Jahr, das ist relativ viel. Obwohl die Nachfrage nach freien Trauungen allgemein zunimmt, werden es bei mir dieses Jahr vermutlich ein paar weniger sein.

Woran liegt das?

Der Markt wird ganz einfach überschwemmt von Traurednern, die deutlich günstiger sind als ich. Leider haben viele von ihnen keine Qualifikationen. Oft handelt es sich um gelernte Krankenpfleger, Apothekenhelfer, Erzieher, die einen 2-Tage-Workshop machen. Einfach Leute, die sich etwas dazuverdienen wollen und denken, sie könnten jetzt eine freie Trauung begleiten.

Eine Ausbildung braucht man aber nicht als Trauredner.

Nein, das ist kein anerkannter Beruf. Aber man sollte doch schon aus der Richtung kommen. Ich selbst bin ausgebildete Texterin, habe ein Volontariat bei einer Werbeagentur gemacht und an der Uni Mannheim Germanistik und Kommunikationswissenschaften studiert und als freie Redakteurin gearbeitet.

Macht es das einfacher?

Natürlich. Im Journalismus lernt man, den Menschen Informationen zu entlocken. Dadurch wird die Traurede viel persönlicher. Ich weiß auch, wie ich mich vermarkten und von anderen unterscheiden kann. Und vor allem das Texten fällt mir sicher leichter als einem Quereinsteiger.

Ist es das schnelle Geld, das diese Quereinsteiger lockt?

Ja, das auch. Man kann derzeit im Durchschnitt etwa 1000 Euro für eine freie Trauzeremonie verlangen. In großen Ballungsgebieten sogar 2500 Euro oder mehr. Darin stecken, zumindest bei mir, mindestens 30 Arbeitsstunden.

Können Sie davon leben?

Ich hätte es nie für möglich gehalten, aber ja, ich kann mittlerweile davon leben. Das können aber nur wenige.

Sie sind sicher viel mit Tränen konfrontiert.

Oh ja, in meiner kleinen lila Hochzeitsstube bei mir zu Hause in Reilingen, wo ich die Paare empfange, habe ich immer ein großes Päckchen Taschentücher liegen. Wenn ich die Paare gedanklich durch die Zeremonie führe, fließen schon die ersten Tränen. Ich nenne das immer den "Spaziergang durch den Gefühlskonfettiregen". Auch beim Traugespräch stoßen wir oft an verletzliche Stellen.

Wann fließen auf einer Hochzeit die meisten Tränen?

Beim Einlauf der Braut etwa. Und vor allem während des Eheversprechens und beim Ja-Wort. Da ist immer sehr emotional. Auch bei den Gästen. Vor allem die Mamas sind immer ganz vorne dabei.

Haben Sie selbst bei einer Trauung auch schon die Gefühle übermannt?

Ja, wenn ein Brautvater tränenreich seine Tochter übergibt oder die Kinder des Brautpaares in die Zeremonie eingebunden werden und einen berührenden Beitrag vortragen. Dann brauche auch ich ein Taschentuch.

Hochzeiten finden an immer ungewöhnlicheren Orten statt.

Das stimmt, man kann heute überall heiraten. Manche Trauungen finden bei den Eltern im Garten statt oder mitten im Wald. Letzte Woche hatte ich eine Trauung im Buffalo Country Club in Brühl. Auch die Inszenierungen werden immer ausgefallener. Die Brautpaare legen zudem immer mehr Wert auf Individualität.

Was für Trends gibt es noch?

Die freie Trauung an sich ist ein großer Trend. Das nimmt deutlich zu. Oft wollen etwa auch schon Verheiratete ihr Gelübde erneuern. Sei es nach zehn oder 20 Jahren oder zur Silbernen Hochzeit. Aber auch das eigene Gelübde kommt immer mehr. Etwa 90 von 100 Paaren geben sich mittlerweile ein eigenes Eheversprechen.

Wie verfasst man ein Gelübde?

Das ist eine schwierige Situation für das Paar und gleichzeitig ein ganz großer Gänsehautmoment. Ich versuche es daher, den Paaren einfacher zu machen, indem ich etwa bei der Formulierung helfe. Sie bekommen Moderationskärtchen von mir mit dem Text in extra großer Schrift.

Und wie findet man die richtigen Worte für den Partner?

Ich sage meinen Paaren immer, sie sollen sich vorstellen, wie sie in 50 Jahren als altes Ehepaar gemeinsam auf der berühmten Parkbank sitzen und zurückschauen. Dann sollen sie sich fragen: Was habt ihr euch versprochen? Was will ich für den anderen sein? Und dann kommen schon die Ideen für ein Gelübde.

Sie haben sicher viel erlebt, was war Ihre kurioseste Hochzeit?

In meine Hochzeitsstube ist einmal ein Heavy-Metal-Paar gekommen. Da habe ich mich schon gefragt: Warum ich? Am Ende war es eine der schönsten Trauungen überhaupt. Das Paar hat in einer Burgerbude geheiratet, alle waren schwarz gekleidet, auch die Braut. Ich selbst bin von meinen romantischen Farben weg und habe mich in Dunkelrot gekleidet. Es war herrlich.

Passen Sie Ihr Outfit immer an?

Ich liebe es, mich festlich anzuziehen und passe mich immer an das Dekothema der Hochzeit an. Daheim habe ich ganz viele Roben und wenn mal die Farbe nicht dabei ist, kleide ich mich in einem neutralen Taupe oder Nude. Meine Kleider haben viel Glitzer, Spitze. Ich möchte wie ein Hochzeitsgast aussehen, nicht wie eine Standesbeamtin. Dabei will ich mich aber nicht in den Vordergrund drängen und bleibe immer dezent.

Wie weit im Voraus sollte man sich um einen Trauredner kümmern?

Ideal wäre es, wenn man sich ein Jahr vorher darum kümmert. 2020 wird wahnsinnig viel geheiratet. Wenn man ein bestimmtes Datum zwischen Juni und September möchte, muss man sich beeilen. Vor allem der Klassiker ist meist schnell ausgebucht: ein Samstag um 15 Uhr.