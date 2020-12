Von Ute Teubner

Heidelberg. Nein, das helle Sternenband der Milchstraße ist es eigentlich nicht, was Henrik Beuther wirklich fasziniert. Und wenn man ihn abends fragt, welche Sternbilder da am Himmel stehen, dann runzelt er die Stirn. Zwar gilt das Interesse des 49-Jährigen durchaus den selbstleuchtenden Himmelskörpern. Doch er sucht sie da, wo wir Laien es so gar nicht vermuten würden: in der totalen Finsternis. Die dunkle Struktur innerhalb unserer Galaxie, die ist es, die den Astrophysiker in den Bann zieht. Denn dort, in diesen scheinbar sternlosen Regionen, in diesen gigantischen Gas- und Staubwolken, diesen Ansammlungen aus interstellarer Materie, dort steht sie: die Wiege der Sterne.

"Ich möchte verstehen, wie das Universum funktioniert", sagt Henrik Beuther, der am Heidelberger Max-Planck-Institut für Astronomie forscht. Und die Geburtsorte zukünftiger Sterne bieten für dieses ambitionierte Unterfangen durchaus einen reichen Fundus. Somit liegt dem Wissenschaftler ein Sternbild dann doch ziemlich am Herzen: der Orion. Der ist mit seinen markanten drei Gürtelsternen nicht nur für den gemeinen Amateurastronomen schön anzuschauen – vielmehr ist der dunkle Nebel im Schwert des Orion eines der aktivsten Sternentstehungsgebiete in der Milchstraße. Und mit einer Entfernung von 1500 Lichtjahren liegt diese "Sternfabrik" astronomisch betrachtet geradezu vor unserer Haustür. Zur Orientierung: Ein Lichtjahr entspricht 9,46 Billionen Kilometern, einer Zahl mit 13 Stellen also. Unsere Sonne befindet sich nur 497 Lichtsekunden von der Erde entfernt.

Der berühmte Adlernebel ist noch mal viel weiter weg: 7000 Lichtjahre trennen uns von dem rund 20 Lichtjahre großen, rötlichen Wasserstoffnebel mit seinen bis zu 9,5 Lichtjahre langen Staubsäulen – den "Säulen der Schöpfung", an deren Spitze sich neue Sterne befinden, die jüngsten etwa 50.000 Jahre alt. Das Hubble-Weltraumteleskop machte 1995 Aufnahmen dieser Region und dokumentierte faszinierende Strukturen, die revolutionäre, detaillierte Einblicke in die Entstehungsprozesse von Sternen offenbarten.

Die Grundidee in der Theorie der Sternentstehung sei dabei "recht einfach", meint Astrophysiker Beuther: Auf die kalten, ausgedehnten Molekülwolken wirken unter anderem Gravitation und Turbulenz ein. Die Wolken brechen in kleinere Substrukturen auf, deren massive Teilfragmente unter der extremen Wirkung ihrer eigenen Schwerkraft "kollabieren", wie die Astrophysiker sagen, also zusammenfallen. Mit diesem Druck erhöhen sich die Dichten, Gravitationsenergie wird in Wärme umgewandelt, kurz: "Es wird heiß und dicht". Auf diese Weise bilden sich stabile Gaskugeln, die sich soweit aufheizen, bis sie in ihrem Zentrum eine Temperatur von zehn Millionen Grad erreicht haben. Nur zum Vergleich: Unsere Sonne strahlt mit einer Oberflächentemperatur von knapp 6000 Grad, was in etwa so heiß ist wie der Erdkern. Im Inneren dieser Objekte fusioniert dann der Wasserstoff zu schwereren Elementen. Die ganze Reaktion setzt so unermesslich viel Energie frei, dass der entstandene Stern nun sogar Milliarden Jahre leuchten kann.

Dieser Transformationsprozess von der Gaswolke hin zum massiven, extrem heißen, selbstleuchtenden Stern, dauert Millionen Jahre. "In seinem Verlauf werden bis zu sechs Größenordnungen auf der Temperaturskala, sieben auf der Längenskala und sogar an die 21 auf der Dichteskala überwunden", versucht Henrik Beuther, die unvorstellbaren Dimensionen deutlich zu machen. Am Ende dieses Prozesses steht ein Himmelskörper wie unsere Sonne, entstanden vor über viereinhalb Milliarden Jahren und im Vergleich zu anderen Sternen nicht mal besonders groß und hell.

Der Astrophysiker Henrik Beuther (l.) vor Cassiopeia A, einem Supernova-Überrest im Sternbild Cassiopeia, rund 11 000 Lichtjahre entfernt. Foto: Ute Teubner

"Je größer der Stern desto mehr strahlt er", erklärt Henrik Beuther. Den Rekord hält ein Gigant namens R136a1, der an die 300 Sonnenmassen vorzuweisen hat und zehn Millionen mal heller als unser Fixstern ist. Der Wissenschaftler, dessen spezielles Forschungsgebiet die massereichen Sterne sind, weiß: "Diese riesigen Sterne leben erheblich kürzer." Frei nach Jim Morrison: "Live fast, die young." Lebe schnell, sterbe jung, laute die Devise. Und ist das Ende erst einmal nahe, so entfaltet der sterbende massereiche Stern seine letzte und größte Strahlkraft: Er explodiert in einer Supernova, die zu den hellsten Lichtphänomenen zählt, die das Universum aufzubieten hat. Und hat der Stern Planeten wie unsere Erde in seinem Gefolge, so ist spätestens jetzt auch deren Untergang besiegelt – nachdem sie einst ein "schöner Nebeneffekt der Sternentstehung" waren, wie Henrik Beuther es nennt.

Die wichtigsten Bausteine des Lebens wie Wasserstoff, Sauerstoff und Kohlenstoff sind jedoch so stabil, dass sie selbst solche Sternexplosionen unbeschadet überdauern und als Staub durchs Universum wabern, bis sie sich erneut mit anderen Atomen zusammenballen und einen neuen Stern samt Planeten hervorbringen. Teil dieses kosmischen Kreislaufs ist auch der Mensch, betont der Heidelberger Forscher. "Im Grunde sind wir alle reprozessierte Sterne. Unsere Bestandteile sind Sternenstaub."