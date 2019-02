Von Alexander R. Wenisch und Kathrin Hoth

Heidelberg. Wir kennen das aus unserer täglichen Arbeit: bad news are good news. Alte Medienweisheit. Schlechte Nachrichten verkaufen sich einfach besser. Das liegt aber nicht an den Medien, sondern am menschlichen Hirn. Das reagiert auf Katastrophen intensiver. Negative Erfahrungen beeinflussen unser Verhalten mehr als positive - wahrscheinlich ein Überlebensinstinkt. Einbrüche, Unfälle, Terror, Missbrauch, Hunger, Krankheiten: Die Wahrnehmungsspirale geht tendenziell abwärts. Und weil es heißt, dass es mindestens fünf positive Erlebnisse braucht, um nur eine schlechte Erfahrung auszugleichen, haben wir hier ein paar harte Fakten zusammengetragen. Denn es geht uns mitnichten so schlecht, wie wir meinen.

Wir mögen unsere Demokratie

So sehr gerade über Politik und Politiker gemotzt wird, könnte man meinen, unsere demokratische Gemeinschaft stünde kurz vor dem Exodus. Aber: Die Zufriedenheit mit der Demokratie in Deutschland liegt seit Jahren ziemlich konstant bei etwa 70 Prozent. Die wirklich Unzufriedenen sind in der Minderheit. (Quelle: Europäische Kommission)

Kindersterblichkeit geht zurück

Manchmal hilft es, weiter zurückzuschauen, um den positiven Trend deutlich zu erkennen. Im Jahr 1800 waren die Gesundheitsbedingungen unserer Vorfahren so schlecht, dass 43 Prozent der Neugeborenen vor ihrem fünften Lebensjahr starben. Noch 1960 erlebten 18,5 Prozent der Kleinkinder ihren fünften Geburtstag nicht. Und heute: Liegt die Kindersterblichkeit bei 4,3 Prozent - zehnmal so niedrig wie vor zwei Jahrhunderten. (Quelle: Weltbank)

Die Konsumausgaben steigen

Verdienst ist das eine, aber wie viel bleibt wirklich übrig, wenn Steuern und Abgaben abgezogen und andere Leistungen wie Kindergeld addiert sind? In der Volkswirtschaft spricht man dann vom verfügbaren Einkommen der privaten Haushalte - und das ist in Baden-Württemberg in den letzten Jahren stetig gestiegen. 2002 lag der Wert noch bei 190,82 Milliarden Euro, 2016 kletterte er bis auf 261,4 Milliarden Euro. Einen kleinen Einbruch gab es nur 2009, im Jahr der Finanzkrise. Ansonsten zeigt die Kurve kontinuierlich nach oben. Dazu passt auch, dass sich die privaten Konsumausgaben im Ländle im Aufwärtstrend befinden. 237.958 Millionen Euro waren es 2016, 2002 lag der Wert bei 172.895 Millionen Euro. (Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder)

Wir werden älter

Auch die Lebenserwartung steigt seit Jahren deutlich. Lag sie bei einem Neugeborenen im Jahr 1800 bei knapp 33 Jahren, können Babys aktuell in Europa gut 80 Jahre Lebenszeit erwarten. (Quelle: WHO)

Das beste Essen

Dass man in Baden-Württemberg gut essen kann, ist kein Geheimnis. Dass man hier an besonders vielen Orten besonders lecker essen kann, belegt der aktuelle Guide Michelin. Sage und schreibe 65 Restaurants mit einem Stern verzeichnet der Gourmetatlas fürs Ländle. Platz eins. Auf dem zweiten Rang liegt weit abgeschlagen Nordrhein-Westfalen mit 47 Sternelokalen. Auch in der Kategorie zwei Sterne kann sich der Südwesten sehen lassen: Sieben Mal vergaben die Tester das Prädikat - der zweite Platz, gleichauf mit der hippen Berliner Gastroszene und nur einen Hauch hinter Bayern (8). In der Drei-Sterne-Liga stehen sich die beiden Flächenstaaten dann mit je zwei Restaurants in nichts nach. Je zwei Drei-Sterne-Lokale gibt es auch in Niedersachsen und im Saarland. (Quelle: Guide Michelin)

Der Umstieg klappt

Runter von der Straße, rein in die Bahn: Ist (meist) gut für die Nerven und gut fürs Klima. Seit Jahren steigen die Fahrgastzahlen im ICE: Von 63,7 Millionen (2004) auf 86,7 Millionen (2017). (Quelle: DB)

Autos werden geteilt

Man muss nicht mehr alles selbst besitzen - ein Trend, der nun seit Jahren anhält und sich beim Auto bemerkbar macht. Die Zahl registrierter Nutzer von Car-Sharing ist in einem Jahrzehnt um das 18-fache gestiegen: von 116.000.( 2008) auf 2,11 Millionen (2018). (Quelle: Bundesverband CarSharing)

Die Welt unter Strom

Man muss sich nur mal kurz vorstellen, wie unser Alltag ohne Strom aussähe. Kein Kühlschrank, keine Klospülung und schon gar kein TV oder Smartphone. Mit dem Zugang zu Elektrizität steigt der Lebensstandard. Und tatsächlich sind immer mehr Menschen an der Steckdose. Waren 1990 noch 3,78 Milliarden mit und 1,51 Milliarden ohne Strom, waren 2016 6,5 Milliarden versorgt und nur noch 9,3 Millionen ohne Netz. Ganz ähnlich sieht im Übrigen auch die Entwicklung beim Zugang zu fließendem Wasser aus. (Quelle: Weltbank)

Heidelberger Nachwuchs

Junge Familien fühlen sich offensichtlich wohl in Heidelberg. Sie bekommen mehr Kinder. Und so werden seit über zehn Jahren mehr Babys geboren, als Mitbürger sterben. Ein Plus aktuell (2016) von 411. 1982 lag der Faktor noch bei -245, also mehr Todesfälle als Geburten. (Quelle: Stat.LA)

Kinder gut betreut

Dass Heidelberg vorbildlich ist beim Ausbau der Kinderbetreuung, das ist längst attestiert. Die Vergleichszahlen machen es noch einmal deutlich: 1970 gab es 47 Krippen und Kindergärten mit 3428 Plätzen, 2017 sind es 168 Einrichtungen für 5951 Kinder. Der Versorgungsgrad stieg in der Zeit von 58,9 auf nun 102,1 Prozent. (Quelle: Stadt Heidelberg)

Uni und Schulen wachsen

Die Ruperto Carola wird beliebter, zieht immer mehr Studenten in die Stadt. Im Wintersemester 1969/70 waren es 11.576 ; im WS 17/18 fast dreimal so viele: 29.689. Positiv auch die Entwicklung bei den Schulen: 39 gab es 1970, aktuell sind es 56.

Erfindungen am laufenden Band

Dumm sind die Deutschen ja generell nicht. Immerhin gehen die Ideen für Buchdruck, Bier, Glühbirne oder Automobil auf Einfälle von Germanen zurück. Als besonders gewieft, wie könnte es anders sein, entpuppen sich die Menschen im Ländle. 132 Patentanmeldungen pro 100.000 Einwohner gab es hier 2017. Dauerrivale Bayern schaffte nur 120, der Bundesschnitt liegt bei 58. (Quelle: DPMA)

Weniger Hungersnöte

Treten irgendwo Hungersnöte auf, hilft die Weltgemeinschaft meist rasch. Das führt dazu, dass die Opferzahlen rapide zurückgegangen sind seit den 1960ern: Von damals 16,6 Millionen weltweit auf 255.000 in den Jahren 2010 bis 2016. (Quelle: Our World In Data)

Der Faktor Kultur

Das kulturelle Angebot einer Stadt ist längst mehr als ein früher eher belächelter "weicher Standortfaktor". Heidelberg ist da das beste Beispiel, das mit seinen Angeboten Besucher aus der ganzen Region anzieht. Zum Beispiel das Theater: In zehn Jahren wurde die Zahl der Aufführungen von 949 (2006/07) auf 1294 (2016/17) gesteigert - und damit auch die Zahl der Besucher von 165.181 auf 215.374. Positiv auch die Bilanz des Musikklubs Halle 02: Im Startjahr 2002 kamen 24.000 Besucher zu 60 Veranstaltungen. 2017 waren es 150.932 zahlende Gäste in 621 Veranstaltungen.

Sportlich, sportlich

Vereinssterben - das Schlagwort ist in aller Munde. Fast überall fehlt der Nachwuchs und die Bereitschaft, sich ehrenamtlich zu engagieren. Der Südwesten setzt da einen positiven Gegentrend. Seit 1999 stieg die Zahl der Sportvereine von 10.952 auf 11.356. Das ist nicht nur gut für die Gesundheit, sondern auch für den sozialen Zusammenhalt. (Quelle: DOSB)

Bildung für alle

Bei allem Lamento über die Ausstattung unserer Schulen: Seit 20 Jahren steigen die öffentlichen Ausgaben in den Bildungssektor kontinuierlich. Gut 6900 Euro investiert der Staat derzeit pro Jahr in die Ausbildung jedes einzelnen Schülers einer allgemeinbildenden und beruflichen Schule. 1995 waren es noch 3600 Euro. (Quelle: IW Köln, Stat.BA)

In Lohn und Brot

Stetig abwärts zeigen die Diagramme bei der Arbeitslosigkeit: Waren 2005 noch 4,86 Millionen Menschen in Deutschland ohne Job, sind es 2018 nur noch 2,35 Millionen gewesen. Gleiche Tendenz bei den Jugendlichen und jungen Erwachsenen, von denen 12,5 Prozent im Jahr 2005 auf der Straße standen; aktuell sind es nur noch 5,2 Prozent. (Quelle: BA)

Das Leben wird günstiger

Auch wenn die Inflation wieder langsam steigt, Lebensmittel sind in Deutschland extrem günstig, wenn man vergleicht, wie lange man dafür arbeiten muss. Um sich ein Kilo Schweinekotelett leisten zu können, musste man 1970 noch 96 Minuten malochen; 2017 waren es nur noch 22 Minuten. Für ein Kilo Rindfleisch waren es 72 Minuten und sind es heute nur noch 27. Für zehn Eier oder ein Päckchen Butter jeweils 22 zu 6 Minuten. (Quelle: BMEL)