Von Michael Ossenkopp

Als Ex-US-Präsident Barack Obama in Honolulu das Licht der Welt erblickte, gehörte Hawaii gerade erst knapp zwei Jahre offiziell zu den Vereinigten Staaten. Am 21. August 1959 proklamierte Dwight D. Eisenhower die Inselgruppe zum 50. und damit zum jüngsten Bundesstaat Amerikas. Inoffiziell zählte Hawaii schon seit rund 60 Jahren zum US-Territorium. Der Grund für den Anschluss an die USA waren weniger die fantastischen Strände, das milde tropische Klima oder die einzigartige Flora und Fauna, sondern vor allem die strategische Bedeutung der vulkanischen Erhebungen mitten im Pazifik.

Von den 122 Inseln, die sich über 2500 Kilometer erstrecken, sind nur sieben bewohnt: Hawaii, Maui, Lanai, Molokai, Kauai, Niihau und Oahu. 75 Prozent der Einwohner leben auf Oahu, hier liegt auch die Hauptstadt Honolulu. Die Atolle um Waikiki Beach sind Traumziel für Urlauber und Surfer-Paradies, rund neun Millionen Touristen kommen jedes Jahr.

Geschichtsträchtiges Surferparadies: James Cook gilt als Entdecker Hawaiis

Der Brite James Cook gilt als Entdecker von Hawaii. Im Januar 1778 landete er mit seinen Schiffen Discovery und Resolution vor der Insel Kauai. Schon 1000 Jahre zuvor hatten Polynesier von Südostasien aus über Malaysia, Indonesien und den Philippinen in Kanus aus ausgehöhlten Baumstämmen den Sprung über den Pazifik gewagt. 1779 ankerte Cook vor der Kealakekua-Bucht auf der Hauptinsel - im Westen von Big Island.

Seine Ankunft fiel zufällig mit der größten religiösen Zeremonie zu Ehren des Gottes Lono zusammen; die Hawaiianer hielten ihn zunächst für die zurückgekehrte Gottheit. Mit entsprechender Herzlichkeit und Gastfreundschaft wurde er empfangen. Als er jedoch schon wenige Tage nach dem Segelsetzen mit beschädigten Schiffen zurückkehrte und ein Matrose starb, kamen den Eingeborenen Zweifel. Ein Streit entbrannte, Cook wurde am 14. Februar 1779 von hinten erstochen. Erst eine Woche später lieferten die Einheimischen seine sterblichen Überreste aus: Man hatte die Leiche zerstückelt, zum Teil verbrannt und vielleicht auch einige Fleischstücke verspeist.

Auf Cook folgten Walfänger und puritanische Missionare aus Neuengland. Der einheimische Monarch Kamehameha I. vereinigte die Inseln 1795 zu einem Königreich, seine Dynastie herrschte für fast ein Jahrhundert. Doch die weißen Einwanderer wurden immer einflussreicher. Die Missionare hielten die leicht bekleideten Tänzerinnen für Ausgeburten des Teufels, Besitzer der Zuckerrohr- und Ananasplantagen beuteten Einheimische und zugewanderte Chinesen, Japaner und Filipinos aus. Bis heute ist Hawaii der einzige Bundesstaat der USA, in dem Kaffee, Ananas und Bananen angebaut werden können.

ie letzte hawaiianische Königin Liliuokalani, die 1898 abdankte

Seit 1894 regierte Sanford Dole, ein Cousin des Ananas-Magnaten James Dole, als Präsident die Republik Hawaii. Er wurde erster Gouverneur des neuen US-Territoriums, das die Vereinigten Staaten kurz vor Beginn des Spanisch-Amerikanischen Krieges 1898 einfach annektierten. Am 12. August 1898 musste die letzte hawaiianische Königin Liliuokalani "freiwillig" abdanken und Pearl Harbour wurde zum strategischen Kriegshafen ausgebaut. Aber gerade hier erleben die Amerikaner am 7. Dezember 1941 ihr nationales Trauma: Die Japaner greifen Pearl Harbour an, zerstören und versenken 21 Kriegsschiffe der US-Pazifikflotte, die USA treten in den Zweiten Weltkrieg ein. Zu Ehren der 2403 gefallenen Seeleute wird im Hafen über dem Wrack der untergegangenen USS Arizona ein Kriegsdenkmal errichtet.

Die Mannschaft von Cook hatte vor allem Geschlechtskrankheiten auf der Insel zurückgelassen, dadurch wurde die einheimische Bevölkerung innerhalb von gut 100 Jahren von 300.000 auf 60.000 dezimiert. Heute macht sie nur noch knapp acht Prozent der insgesamt 1,2 Millionen Bewohner aus. So war es nicht verwunderlich, dass bei der Volksbefragung im Juni 1959 rund 95 Prozent der Inselbewohner für die Aufnahme in die Vereinigten Staaten von Amerika stimmten.

Neben den Hawaiianern leben hier Weiße, Chinesen, Japaner, Filipinos und Koreaner friedlich zusammen. Die Menschen wirken freundlicher und gelassener als auf dem amerikanischen Kontinent. Dennoch setzt sich die Unabhängigkeitsbewegung "Kanaka Maoli Tribunal Komike" für eine größere Selbstständigkeit Hawaiis ein. Erst 1993 entschuldigte sich US-Präsident Bill Clinton offiziell für die rechtswidrige Annexion und den Schaden, der den Urbewohnern zugefügt wurde. Die fordern von der amerikanischen Regierung die Zubilligung der gleichen Rechte, wie sie die Indianerstämme oder die Ureinwohner Alaskas genießen. Das würde eine Rückgabe von Land, die eigene Förderung von Bodenschätzen und die Einnahme von Steuern bedeuten.

In einigen Schulen wird Hawaiianisch als erste Sprache unterrichtet. Aber auch so haben Wörter aus dem Polynesischen ihren Weg in die alltägliche englische Sprache gefunden. Zum Beispiel die Gruß- und Abschiedsformel "Aloha", was so viel wie "Zuneigung" oder "Nächstenliebe" heißt. Königin Liliuokalani sagte es oft, ursprünglich steht es für "im Angesicht des Atems Gottes stehen". Der "Aloha Spirit" zeugt von der Gutmütigkeit und Gastfreundschaft der Hawaiianer. Das Wort "tabu" stammt aus dem polynesischen Sprachraum, eigentlich steht es für "heilig, verboten sein". Auch das "Hang Loose"-Zeichen, zunächst nur unter Insidern und Surfern bekannt, findet immer weitere Verbreitung: Mit einer kurzen Handbewegung werden die drei mittleren Finger nach innen gebogen und der Daumen sowie der kleine Finger zum Gruß gespreizt.

In Deutschland wurde das Bild der Inseln vor allem geprägt durch das legendäre Hawaii-Hemd, den Toast Hawaii oder den Schlagerhit "Es gibt kein Bier auf Hawaii" von Paul Kuhn aus dem Jahr 1963 - was übrigens überhaupt nicht stimmt, denn inzwischen wird es dort sogar gebraut. Außerdem denken Deutsche gerne an sich im Klang der Ukulele wiegende Hula-Tänzer oder an Elvis-Filme, in denen er sich mit Blütenkränzen (sogenannte "Leis") um den Hals seinem nächsten Liebeslied widmet. Fernsehzuschauer verbinden die Pazifik-Inseln auch mit den Krimi-Serien "Hawaii Fünf-Null" und natürlich "Magnum". In der klassischen Version spielt Tom Selleck einen Ferrari fahrenden Privatdetektiv mit Sonnenbrille und Basecap.