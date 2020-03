Von Christian Satorius

Für den Frühjahrsputz werden ja gerne mal Großmutters alte Tipps und Tricks aus der Mottenkiste geholt. Oder wie Oma sagen würde: die bewährten Kniffe. Doch längst nicht alle dieser früheren Weisheiten sind heute noch zu gebrauchen. Die eine oder andere ist inzwischen mehr als nur ein bisschen überholt.

So empfiehlt beispielsweise Großmutters alter Haushaltsratgeber "Was Sie wissen müssen" von 1954 im Falle einer nicht ganz blütenrein gewordenen Wäsche: "Blendend weiße Wäsche erzielen Sie, wenn Sie dem Koch- und Einweichwasser je eine halbe Tasse Benzin hinzufügen." Benzin im Waschwasser? Und das bei den heutigen Treibstoffpreisen? Aber auch der folgende Tipp ist aus heutiger Sicht zumindest etwas gewöhnungsbedürftig, könnte man sagen. "Kellergeruch beseitigen: Schwefel in eisernem Topf verbrennen. Erst nach drei Tagen durchlüften." Die etwas feineren Nasen dürften sich bei diesem Tipp heutzutage wohl zu Recht die Augen reiben.

Beim folgenden Trick aus Omas altem Haushaltsratgeber merkt man vielleicht noch deutlicher, dass sich die Zeiten inzwischen dann doch etwas geändert haben: "Läuse bei Schweinen vertilgt man durch Abreibung mit Öl und Petroleum." Hausschweine sind nun wirklich aus der Mode gekommen, schließlich hält heute niemand mehr sein eigenes Borstenvieh in der Waschküche. Früher war das anders.

Hier und da haben wir inzwischen auch dazugelernt. Eine Zahnpasta vom Schlage einer Doramad dürfte heute wohl niemand mehr verwenden, auch wenn diese für strahlend weiße Zähne gesorgt hat und die Werbung damals versprach: "Durch ihre radioaktive Strahlung steigert sie die Abwehrkräfte von Zahn und Zahnfleisch."

Natürlich funktionieren viele dieser alten Kniffe auch heute noch vorzüglich. Selbstverständlich kann man nach wie vor seine Lederschuhe mit einer Zwiebel von Wasserrändern befreien. Das klappt durchaus. Doch warum sollte man? Ein feuchtes Tuch tut es ebenso gut, und vor allem riecht das Ergebnis anschließend nicht nach Zwiebel. Was will man mehr? Und natürlich bleibt Büchsenmilch auch heute noch länger frisch, wenn man die Löcher in der Dose nach dem Gebrauch mit frischem Brot verschließt. Ein Kühlschrank leistet da dann inzwischen aber doch wohl die besseren Dienste, zumindest aber macht das Ganze einen ungleich hygienischeren Eindruck, wenn man am Kaffeetisch nicht immer erst die Brotkrumen aus der Büchse pulen muss.

Und mal ganz ehrlich: Wer will heutzutage schon gerne eine Speckschwarte unter die Füße seiner Möbel legen, nur um diese einfacher verrücken zu können? Funktionieren würde das hingegen schon, zumindest, solange man keinen Teppich hat oder einen Hund, der an der Speckschwarte sicherlich sehr interessiert sein dürfte.

Trotzdem sind die alten Tipps natürlich auch heute noch überaus lehrreich, schließlich erfährt man so doch ganz nebenbei noch etwas über den Alltag von damals. Etwa: "Kakerlaken fängt man mit in Bier getauchte Lappen, die man über Nacht auslegt. Morgens kann man die Kakerlaken zusammenfegen und verbrennen." Na, was wird das wohl für eine Freude gewesen sein, wenn man in der Frühe aus dem Schlafzimmer gekommen ist und einen ganzen Fußboden voller betrunkener Küchenschaben vorgefunden hat?

Im Umkehrschluss heißt das aber natürlich auch, dass Omas alte Weisheit nicht von ungefähr kommt, die besagt: "Wenn du am Tage eine Kakerlake über den Fußboden laufen siehst, bedeutet das nicht, dass du eine Kakerlake hast, sondern nur, dass alle Verstecke bereits besetzt sind." Da hat sich dann in Sachen Sauberkeit heute doch so einiges getan. Nicht zuletzt dem Frühjahrsputz sei Dank!