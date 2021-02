Von Klaus Welzel

Sie kann geben, nehmen, tasten, fühlen, zerren, boxen, drücken, greifen, ziehen, fangen, segnen, streicheln, schnipsen, werfen, klatschen, schlagen, malen, deuten, wischen, klopfen, tippen – und ja: sie kann schreiben! Die Hand ist das einzige menschliche Organ, das ständig vor unser aller Auge ist. Sie bestimmt aber nicht nur deshalb unser aller Leben.

Die Kulturgeschichte der Hand ist so alt wie die Menschheit selbst. Kein Wunder, machen die "Greifer" (so der Wortstamm aus dem gotischen hinpan) neben dem Gehirn, das Muskeln und Sehnen geschickt einzusetzen versteht, doch das Menschsein erst aus.

Die Statue Johann Wolfgang von Goethes vor dem Hannoveraner Opernhaus. Foto: dpa

Beide Hände zusammen vereinen ein Viertel der menschlichen Knochen. Was für ein Materialaufwand! Wer sie verliert, also die Hand, – sei es durch einen Unfall, barbarische Strafen oder eine Krankheit, für den ist das kaum erträglich. Der Amerikaner John Irving schrieb einst einen hübschen Roman: "Die vierte Hand". Darin gewinnt der Protagonist nicht nur eine Hand, sondern auch die alles verändernde Liebe einer Frau, die zuvor bereits die transplantierte Hand liebte, als sie noch einem anderen gehörte. Ein absurd-komisches Buch über ein ernstes Thema. Vor allem, wenn man bedenkt, dass in der Realität der erste Patient, dem eine Hand erfolgreich transplantiert worden war, drei Jahre später darauf bestand, dass das fremde Organ wieder entfernt wird.

Hände steuern unser Sein seit Anbeginn. Es war die göttliche Hand, die Adam erst das Leben gab. Kein Geringerer als der Linkshänder Michelangelo hielt die Szene in einem Deckengemälde in der Sixtinischen Kapelle in Rom fest. Millionen von Touristen verrenken sich Jahr für Jahr – falls nicht gerade Corona herrscht – beim Rundgang durch die Vatikanischen Museen ihre Hälse.

Der Mannheimer Germanist Jochen Hörisch analysiert die Szene zwischen Adam und Gott genussvoll ironisch in seinem gerade erschienen Werk "Hände. Eine Kulturgeschichte". Weist darauf hin, dass bei der "Erschaffung des Adam" Gott seinen von "Altersproblemen" gezeichneten rechten Zeigefinger darreicht, den der lässige Adam mit seinem linken, juvenilen Gegenstück huldvoll annimmt. Verdrehte Welt. Der Schöpfer wird von seinem Geschöpf gemalt, interpretiert. Ein Frevel, wie ihn der Islam niemals zulassen würde. Dort schützt freilich die Hand der Fatima, Mohammeds jüngster Tochter, vor bösen Blicken und allerlei Unbill. Doch das ist ein anderes, sehr weites Kapitel.

Hörisch, ein literarischer Weltenbummler, dessen assoziative Kraft ihn schon mehrmals in die Bestenlisten des Buchmarktes katapultierte ("Gott, Geld und Glück") nimmt den Leser mit auf seinem Parforceritt quer durch die Kulturgeschichte der Hände, die bei Adam beginnt, sich immer wieder mit Goethe (und der hier links abgebildeten Eisernen Hand des Götz von Berlichingen) beschäftigt, Exkurse in Politik, Philosophie und Naturwissenschaft unternimmt, um am Ende festzustellen, dass "Handschellen der ultimative Augenblick der Demütigung" sind. Eine der vielen handverlesenen Weisheiten.

Manchmal wird es gar gespenstisch. Etwa, wenn Hörisch Heidegger zitiert, der im Zwiegespräch mit Jaspers im Mai 1933 auf die Frage des Heidelberger Philosophen "Wie soll ein ungebildeter Mensch wie Hitler Deutschland regieren?", antwortete: "Sehen Sie nur seine wunderbaren Hände an"! Die Szene, reif für ein Drama klassischen Ausmaßes, erinnert fernab des Hörisch-Buches an ein Foto von 1937, als der Großonkel von Prinz Harry, der damals frisch abgedankte König Edward VIII., zusammen mit seiner Frau Wallis Simpson, einer gebürtigen Amerikanerin und Lebedame, den "Führer" besuchte und diese Begegnung mit einem ebenso ehrerbietigen wie herzlichen Handschlag eröffnet wurde. Hitler, der sich von Millionen Deutschen mit sinnlos in die Luft gestreckter Hand grüßen ließ, wirkt darauf wie ein geschmeichelter Charmeur. Der Völkermörder – ein Mensch?

Die Hand der Fatima, die vor dem bösen Blick und Unbill schützt. Im Text ist die Faust von Götz von Berlichingen zu sehen. Fotos: Getty

Doch trotz solcher Ausflüge in die Untiefen des menschlichen Daseins sind es überwiegend die Handreichungen in der Literatur, die den Germanisten Hörisch begeistern. Goethe, Schiller, Kafka, Sartre, Thomas Mann, Grass und Mörike stehen da neben Heiner Müller, Kleist, Heine, Lessing, Montaigne, Aristoteles und Camus. Es geht hochgebildet zu, wortwitzig. Nebenbei lässt der literarische Handleser fallen, dass ihm Adelungs Grammatisch-kritisches Wörterbuch ebenso geläufig ist, wie Goethe, der die erste Auflage "häufig konsultierte". So viel Bildung muss sein.

Gleich zu Beginn attestiert der Autor eine grassierende "Handvergessenheit", die ob des Zeitalters des Körperkults nahezu irrational die Welt beherrsche. Eine eher kühne These, die – sollte sie stimmen – jedoch auf den folgenden knapp 300 Seiten sprachbildreich widerlegt wird. Hände, so der emeritierte Professor der Universität Mannheim, sind nämlich "die produktivsten (und destruktivsten) Organe schlechthin. Das wusste schon Goethe, der seinen berühmtesten Helden vermutlich nicht ohne Hintersinn Faust nannte, der den jungen Werther Hand an sich legen ließ, wobei dessen Sargträger wiederum Handwerker waren.

D er abgedankten britische König Edward VIII. mit seiner frisch angetrauten Frau Wallis Simpson, die im Oktober 1937 Adolf Hitler einen Besuch abstatteten. Foto: dpa

Sehr hübsch auch der kafkaeske Kampf zweier Hände, an dessen Ende der Besitzer feststellt, "die Rechte" sei ihm doch die Liebere. Und dann das immer wiederkehrende "eiskalte Händchen", Todesbote in der Oper "La Boheme" und in Dürrenmatts "Besuch der alten Dame". Wie meint der Autor doch so passend: "Hände wissen, dass sie in einer Welt sind, die sie zwar nicht gemacht haben, aber doch mitgestalten können". Sei es durch Zerstörung.

So händelt der Schreibende durch die Weltliteratur und Malerei und schafft einen Kosmos, der die Augen für die Greifer auf eine ganz unerwartete Art öffnet. Anders ausgedrückt: In Händen kann man nicht nur lesen, man kann sie durch dieses Buch auch neu begreifen: als zentralen Bestandteil der menschlichen Kultur. Alleine die Nacherzählung von Schnitzlers "Weissagung", in der ein des Handlesens Kundiger ("Marco Polo") sich scheut, einem Oberst zu sagen, dass er dessen baldigen Tod sehen kann, macht deutlich, dass Literaturinterpretation manchmal noch spannender sein können als die Bücher selbst. Dem Freigeist Jochen Hörisch gelingt es, auch den unspektakulärsten Details immer neue Aspekte abzugewinnen. Bravo.

Angela Merkel etablierte die „Merkel-Raute“, Foto: dpa

Was nicht fehlen darf, sind natürlich Angela Merkels Hände. Deren Besitzerin ist es schließlich gelungen, mit der "Merkel-Raute" nicht nur einen gestischen Begriff zu schaffen, sondern diesen auch noch politisch aufzuladen. Kleiner Nachteil: Die Kanzlerin wirkt in dieser Pose erratisch. Ist halt Politik. Leider.

Jochen Hörisch – Hände. Eine Kulturgeschichte, Hanser, 304 S., 28 Euro, ISBN:978-3-446-26774-9