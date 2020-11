So sollte es sein: Gute Laune am Steuer dank Musik. Fotos: Christin Klose/dpa-tmn​/dpa

Von Wolf H. Goldschmitt

Positive Schwingungen machen das Leben einfach leichter. So liegen die Doobie Brothers mit "Music is the Doctor" auf einer Wellenlänge mit den Beach Boys, die mit "Good Vibrations" genau den richtigen Ton treffen. Dabei muss der Sound noch nicht mal harmonisch sein. Selbst bei Hardrock oder den Rolling Stones verfliegt der Alltagsfrust. Klänge gehören zum täglichen Leben. Sie umschwirren uns zu Hause oder im Auto und helfen oftmals, neue Kraft zu schöpfen. "Ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum", wusste schon der notorische Nörgler Friedrich Nietzsche.

Ein Ton allerdings ist zunächst nichts Weiteres als eine Welle mit unterschiedlichen Frequenzen – nur ein physikalischer Vorgang, der die Ausbreitung von Druck und Dichte in der Luft beschreibt. Im Gehirn wird daraus ein fröhliches Klavierkonzert von Mozart, eine herzzerreißende Schnulze von Helene Fischer oder ein brachiales Rockkonzert von Lordi.

Positive Power mit Beethoven. Foto: dpa​

Eine aktuelle Studie des Streaming-Anbieters Deezer in Zusammenarbeit mit der British Academy of Sound Therapy besagt: Jeder Mensch sollte 78 Minuten Musik pro Tag hören, um seelisch gesund zu bleiben. Nach nur fünf Minuten fühlt man sich glücklicher, nach 11 setzt die therapeutische Wirkung ein und – welch Überraschung – während Popmusik die gute Laune fördert, hilft Rock bei der Wutbewältigung. Die jungen Teilnehmer der wissenschaftlichen Untersuchung wählen folglich "Happy" von Pharrell Williams sowie AC/DCs "Highway To Hell" auf Platz eins. Ludwig van Beethoven schafft es gleich zweimal aufs Treppchen: in den Kategorien "Entspannung" und "Konzentration". Selbst das Hören von Techno verspricht positive Wirkung – allerdings nur einer überschaubaren Anzahl von Menschen.

Positive Power mit den Beach Boys. Foto: dpa​

Dass Rhythmen und Melodien heilsam sein können, ist seit mehr als 2000 Jahren bekannt. Denn schon das Alte Testament berichtet vom Harfenspieler David, der mit seiner Musik König Saul von der Schwermut befreien kann. Und wer sich im dunklen Wald verirrt, sollte pfeifen oder singen, um sich Mut zu machen, sagt zumindest der Volksmund.

Die Wissenschaft bestätigt: Musik hilft gegen Angst und macht friedfertig, denn Singen schafft bei Angst körperliche und emotionale Sicherheit durch das Schwingen des Zwerchfells. Durch diese Vibrationen wird ein Teil des Körpers aktiviert, der für die Regulation der Nervenempfindlichkeit zuständig ist. Wer bei Angst lange genug singt, bekommt in der Regel wieder einen klaren Kopf und kann angemessener handeln.

Positive Power mit AC/DC. Foto: dpa

Aber worin liegt die geheimnisvolle Kraft der Töne? Stefan Kölsch, Musikpsychologe an der Universität Bergen in Norwegen, hat ein ganzes Buch darüber geschrieben. Es heißt nicht überraschend "Good Vibrations". "Sobald wir Musik hören, die wir angenehm finden – und noch mehr, wenn wir uns an Musik beteiligen –, findet im Gehirn ein Feuerwerk von Botenstoffen statt. Sogenannte Neurotransmitter, Hormone und andere Botenstoffe wirken sich auf unser Gehirn aus, aber auch auf den Rest unseres Körpers, zum Beispiel auf unser Stress- und Immunsystem", so der Forscher. Das Glückshormon Dopamin, das besonders bei Musik ausgeschüttet wird, sei ein wahrer Jungbrunnen fürs Gehirn. Der Fachmann, der selbst Geige spielt, setzt sogar auf die heilende Kraft der Musik bei Herbstdepressionen. Also dann, wie singen die "Shakespears Sister" so schön: "Hello, turn your Radio on".