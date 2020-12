Von Christian Satorius



Ein warmer Kakao an einem kalten Winternachmittag – das wärmt die Seele. Doch die Welt der kakaohaltigen Getränke ist überaus vielfältig. Jedes Land hat da so seine Vorlieben, die sich regional sogar oft noch voneinander unterscheiden. Naja, und welcher Koch hat nicht auch noch sein ganz eigenes Geheimrezept? Nicht zuletzt sind es die Zutaten und deren Qualität, die den Unterschied machen.

Der Kakao der Mayas und Azteken: Bevor die ersten Kakaobohnen in der beginnenden Neuzeit nach Europa kamen, gab es in Amerika schon eine sehr lange Tradition des Kakaotrinkens. Die Mayas und Azteken bereiteten ihren Kakao mit Wasser zu und nicht etwa mit Milch oder sogar Sahne, wie wir das heute kennen. Ganz wichtig war bei den Azteken auch das Aufschäumen der Flüssigkeit. Dazu wurde sie von einem Gefäß in ein anderes mehrfach aus größerer Höhe umgeschüttet. Geschmacklich unterschied sich das Ergebnis allerdings stark von dem, was wir heute als Kakao kennen. Das lag natürlich nicht zuletzt an Zutaten wie Chili oder Ohrenblume.

Einige der alten Rezepte brachten die Spanier im 16. Jahrhundert mit nach Europa. Doch den Europäern schmeckten diese Getränke zuerst überhaupt nicht. Erst als reichlich Honig hinzugefügt und einige exotische Gewürze weggelassen oder durch heimische ersetzt wurden, startete der Kakao auch in Europa seinen Siegeszug. In Adelskreisen entwickelte er sich rasch zum Modegetränk, dem besondere Bekömmlichkeit und allerlei Heil- und auch aphrodisierende Wirkungen nachgesagt wurden.

Niederländische Chocolademelk: Der Niederländer Coenraad J. van Houten gilt als Erfinder des Kakaopulvers. 1828 ließ er sich ein Verfahren zur Entölung von Kakaobohnen patentieren. Zudem verbesserte er die Löslichkeit des Pulvers durch Hinzugabe von Soda. Kein Wunder, dass die Niederländer ihren Kakao bis heute am liebsten aus echten Kakaopulver zubereitet trinken. Dieses lösen sie allerdings gern in Milch auf und nicht in Wasser. Und obenauf darf ein Sahnehäubchen nicht fehlen. Der Vorteil dieser Zubereitung liegt auf der Hand: Die Süße und auch der Anteil des herberen Kakaopulvers lässt sich ganz individuell fein dosieren. Natürlich kennt man in den Niederlanden auch die Variation mit geschmolzener Schokolade, die sich dort Drinkchocolade nennt. Wird dafür herbe Bitterschokolade verwendet, darf auch ruhig ein wenig nachgesüßt werden. Bei Milchschokolade erübrigt sich das in der Regel.

Heiße Schokolade nach Wiener Art: Ein Sahnehäubchen, in Österreich auch Schlagobers genannt, darf auch hier nicht fehlen. Das Besondere ist hier das legierte Eigelb, das traditionell dafür sorgt, dass die Schokolade deutlich cremiger in Geschmack und Konsistenz wird. Zubereitet wird das Getränk, indem auch wirklich Schokoladenstücke in Milch aufgelöst werden und nicht Kakaopulver. Das Eigelb wird ganz zum Schluss hinzugefügt. Den Topf zuvor von der Feuerstelle nehmen und etwas abkühlen lassen. Dann das verquirlte Eigelb mit zwei oder drei Esslöffeln der Schokoladenmilch vermengen und während des erneuten Erhitzens mit dem Schneebesen cremig rühren. Wer will, kann die heiße Schokolade vor dem Trinken noch einmal durch ein Sieb gießen.

Hot Chocolate nennt sich die heiße Schokolade im englischsprachigen Raum. In Großbritannien wird gerne Milchschokolade in Milch aufgelöst und mit einem Schuss Sahne verfeinert. Aber auch die Variante, die mit Kakaopulver zubereitet wird, hat hier ihre Fans. In den USA mag man es gerne süß und kalorienhaltig, so dass oft mit kleine Marshmallows verziert wird. Überhaupt scheint in den USA in Sachen heißer Schokolade alles möglich. Hier erfreut sich auch das Instantpulver großer Beliebtheit, das sich rasch auflöst und das Getränk somit schnell zubereiten lässt. Noch mehr Zeit lässt sich sparen, wenn die Milch in der Mikrowelle und nicht in einem Topf auf dem Herd erhitzt wird. Wer es etwas nougatiger mag, der löst seinen Schokobrotaufstrich in heißer Milch auf.

Auf die Tasse kommt es an: Die Farbe der Tasse scheint das Geschmackserlebnis von Kakaogetränken nachweislich zu beeinflussen: Eine Untersuchung zeigte, dass heiße Schokolade am besten schmeckt, wenn sie aus einer orangefarbenen Tasse getrunken wird, gefolgt von der cremefarbenen Tasse. Die identische Schokolade wurde dagegen als weniger wohlschmeckend empfunden, wenn sie in einer weißen oder roten Tasse serviert wurde.